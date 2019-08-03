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 ГПУ объявила подозрение главе Окружного админсуда Киева Вовку по четырем статьям Уголовного кодекса, его заместителю - по трем

2 августа заместитель генерального прокурора Украины объявил подозрения председателю Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю, судье ОАСК и судье Суворовского райсуда Одессы.

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Генеральная прокуратура Украины (ГПУ).

Объявление подозрений стало результатом досудебного расследования, "на основании собранных доказательств фактов нарушения судьями требований Конституции Украины, закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", которые содержат в себе признаки совершения тяжких преступлений".

Вовка подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ст. 351-2, ч. 2 ст. 375 и ч. 2 ст. 376 УК Украины, "а именно в организации создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ее членов, организации вынесения судьей заведомо неправосудного решения и вмешательстве в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главе Окружного админсуда Вовку вручили подозрение

Заместителю Вовка инкриминируют ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 и ч. 2 ст. 376 УК Украины (пособничество в создании искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ее членов, вмешательство в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей).

Фамилия зама не указана. У Вовка их на сайте суда значится два – Евгений Аблов и Владимир Келеберда.

Не названных судью ОАСК и судью из Одессы подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 351-2 и ч. 2 ст. 375 УК Украины, то есть "в создании искусственных препятствий в работе члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и постановлении судьей заведомо неправосудного решения и определения, совершенных в других личных интересах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьям ОАСК Аблову и Погрибниченко, а также судье из Одессы Шепитко вручили подозрения

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3141078
 
   
 Топ комментарии
 
Вовк глубоко лизнул зеленого шута в надежде что его не успеет посадить Луценко, а лучший друг Богдана Портнов все порешает.. Хочеться верить, что Луцик успеет отпрваить волка на кичу.
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Луценко ? посадить ? да ты шутишь, он кого то посадил за все время ? пфф...
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По ходу этот Вовк зачем-то на армейских наехал, отменив новые нормы питания для военнослужащих. По-видимому, занесли ему капитально. Но наезд на армейских - это высшая степень идиотизма. Всё ж у жадности должны быть пределы, диктуемые инстинктом самосохранения.
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Вовк глубоко лизнул зеленого шута в надежде что его не успеет посадить Луценко, а лучший друг Богдана Портнов все порешает.. Хочеться верить, что Луцик успеет отпрваить волка на кичу.
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Луценко ? посадить ? да ты шутишь, он кого то посадил за все время ? пфф...
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на сайті ГПУ є спеціальний лічильник, наприклад, по корупціонерам. Перед тим, як зебільно висиратися - бажано передивитись інфи. Щоб тут не воняло брехнею.
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ну так не высирайся чучело, ни один крупный коррупционер не посажен, я
уж не говорю про остальные резонансные дела, не связанные с коррупцией,
это факт..
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А тобі відомо, що для посадки "крупного коррупціанєра" мало бажання одного генпрокурора? Потрібне, як мінімум політичне бажання керівництва держави. Бо навіть нове політичне керівництво НЕ БАЖАЄ створювати прецедент, за яким у майбутньому кожна було б посадити і його? Тому НІКОЛИ не будуть сидіти ні колишні прем'єри, ні голови судів, ні тим паче президенти. На Сицілії таке називається "омерта", у нас - "кругова порука". От Вовку це добре відомо. Він вважає, що потрібен Зєлєнскому.
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Луценко до справи цього вовка має стосунок постільки-поскільки. Якщо в контексті інформації по тексту інфи - то там розслідування ведуть Ситник і Холодницький; а в повноваженнях Луценка лише підписати (чи ні) підозри суддям-злочинцям, а також підписати (і, можливо, особисто підтримати на засіданні) клопотання на вищу раду правосуддя про надання згоди на їх арешт. А арештовувати і все інше - Ситник. В т.ч. і організація прослушки (те, що і було зроблено). Втім, клопотання дозволу в суді на прослушку - також парафія виключно Луценка, і Грицака (оскільки це відбулось - без них не обійшлось. Звісно, ні Грицак, ні Луценко нічого не зливали). Якщо ж там ще будуть "справи Майдану" - то туди має включатися ще й Горбатюк.

Хлопці, запам'ятайте: у нас, на відміну від сусіда-агресора - інша система (поки що...) організації влади. Поки що у нас діє система розділення повноважень інституцій і навіть підрозділів в державних інституціях... Так велить Закон.
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старлею бакану не пора звонить за етих чертей?
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маршалам, адмиралам построится по ранжиру!!!
старлей, бакан, ща вам приказы ордавать будет!
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за какие это заслуги ему старшого дали?! Первое воинское звание лейтенант, - дальше по выслуге лет. Летёха он.
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пардонирую - мой кося - уклонисты всегда маршалы...
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от вова в джиме отоджимается, в трускавце оттрускавится - а потом и забудет...

а на шо еще през нужен, если не в трускавец?
може на последнюю лекцию успеет ап кнопках успеет...
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По ходу этот Вовк зачем-то на армейских наехал, отменив новые нормы питания для военнослужащих. По-видимому, занесли ему капитально. Но наезд на армейских - это высшая степень идиотизма. Всё ж у жадности должны быть пределы, диктуемые инстинктом самосохранения.
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вы когда нибудь видели пределы жадности у вовка?
не сожру то хоть загрызу....
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тю, всего то четыре статьи? - гамнюк откупится и сьедет.. - как вроде его там и не было.
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вовка из окружного суда давно просится на присесть в черной зоне - там прокурорских любят каждый день..
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Идет охота на волков, идет охота -
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу - и пятна красные флажков.
(В.С.Высоцкий 1968)
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Не пройшло й пять років-павуки в банці зарухалися.
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Объявление подозрений стало результатом досудебного расследования, "на основании собранных доказательств фактов нарушения судьями требований Конституции Украины, закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", которые содержат в себе признаки совершения тяжких преступлений".Источник: https://censor.net.ua/n3141078

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Думаю, що що суд над такими суддями буде довгим і важким. Яким вироком це все закінчиться невідомо, бо скоро буде нова прокуратура.
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А вовки, тим часом - і далі діють:
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Sergey Fursa: Деолигархизация на марше

Окружной Административный Суд принял решение, что предприятие Коломойского не будет платить за электричество по высоким тарифами, по которым будут платить все потребители в Украине, а получит низкий тариф. Временно, конечно. Деолигархизация на марше. Консенсус. Коломойский не платит. Но все прочие платят. В итоге тарифы для ДТЕКа Ахметова высокие. Заплатит, наверняка, государственный Энергоатом. Вот это завершение эпохи….
https://uk-ua.facebook.com/sergey.fursa/posts/2914842658542129
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Лишається лише порадіти за Коломойського. Не в кожного кишеньковий презедент.
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Да-да, Вовки. Шо-то их до хрена, на наши головы. Пока что- трое, да? Раньше- Викторы были. Особенно одну сцуку запомнил- судью венгерского, который отменный гол в ворота Англии не засчитал. Кашшаи Виктор. Наши Ющи и Хряки- ему в подмётки не годятся, бо он, гнида, таки признал свою ошибку! Итого, Викторов-врагов было тоже трое. А до них были Леониды, которых было всего двое. Шо-то тенденция нездоровая: если брать по именам, то сразу шоблой набрасываются.
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та ладно тебе за футбол - 21е - красавы!
у старшеньких две ноги левые,,,,,
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Хорошо. Не буду о футболе. Вот, все три представителя, которых я упомянул. Тут И Витя , и Вова, и Лёня. Каждой твари- по экземпляру. ГПУ объявила подозрение главе Окружного админсуда Киева Вовку по четырем статьям Уголовного кодекса, его заместителю - по трем - Цензор.НЕТ 3111 И все- в Киеве собрались... Бывает.
ГПУ объявила подозрение главе Окружного админсуда Киева Вовку по четырем статьям Уголовного кодекса, его заместителю - по трем - Цензор.НЕТ 522
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Слуги народу проживають у готелі не коштом державного бюджету.
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И что, это их дело, финансирование с бюджета данная партия получит только в 2020.
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Здесь речь не о партии, а о депутатских ЗП и их льготах.
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Люксові номери там по 25 000 на добу. А саме люксові і зайняті.

ООО "Диагностический лечебно-реабилитационный комплекс "Риксос-Прикарпатье"" принадлежит компании "Инвестиции и развитие" донецкого миллионера Игоря Гуменюка, а также луцкой компании "Спецпроект-Перспектива".
Ранее контрольный пакет акций "Rixos-Прикарпатье" был у ныне покойного бизнесмена Игоря Еремеева (группа "Континиум").
Экс-"регионал" Гуменюк - друг олигарха Рината Ахметова и входил в бизнес-окружение Александра Януковича, сына беглого президента Виктора Януковича.
В 2013 году он приобрел "Донбассэнерго". Также ему принадлежат ТРЦ "ПортCity" в Мариуполе, был крупнейшим рантье Донецка - все крупные ТЦ принадлежат ему.
Rixos-Прикарпатье - первый в Украине отель турецкой сети Rixos, находится в городе Трускавец, Львовской области.
Стоимость проживания в отеле от 2900 до 25300 грн за сутки. Источник: https://biz.censor.net.ua/r3058069
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3006 грн???
Это как и средняя зарплата.
У учительницы и шахтера по 1580, а у главы нацбанка, генералов и министров по 200тыс.
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Нічого дивного, бо саме ті пенсіонери і молоді довбойоби голосували за Зе!сцику. Зараз прийшла пора платити.
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И шо? Юга бабло дожимает? Дембельский аккорд?
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я бы свернул на хм все - пока мозги на место не станут - страна свихнулась.
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вы крысячите вам помогают?
не уважаемые, пока сами с етой ерундой не справитесь, все будет постепенно уменьшаться до нуля...
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как у вас мозгов хватило на выбрать прикацапленую тварь?
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..Ну подобаються мені *забугорні * . які повчають як нам жити в Україні ! ГПУ объявила подозрение главе Окружного админсуда Киева Вовку по четырем статьям Уголовного кодекса, его заместителю - по трем - Цензор.НЕТ 6088
ПС ))) І пишучи * язіком окупанта * .
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даже не пытайся писать - картинки давай пости...
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шо сам не сможешь - бакс дорисует....
два рафаеля, мля...
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бижу вже - спотикаюся, трускавець 5 днив замало...
вас пив року тре метелити, шо б до тями приишли.....
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Убил би кто нибудь єтого волка что ли
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Если нет реальных наказаний, то не будет никаких очищений...
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знаю только что вовк судья при барыге - повесить
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Скоро мы увидим порохоботов с табличками
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Ошибаешься! Скоро зебилоботы выйдут с табличками "ЗЕльцмана на кичу" ! ГПУ объявила подозрение главе Окружного админсуда Киева Вовку по четырем статьям Уголовного кодекса, его заместителю - по трем - Цензор.НЕТ 4955
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Ворон ворону глаз не выклюет.Волк чуствует себя хозяином в овчарне.Главнее Президента.Неуязвимый.
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