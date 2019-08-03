 ГПУ объявила подозрение главе Окружного админсуда Киева Вовку по четырем статьям Уголовного кодекса, его заместителю - по трем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Генеральная прокуратура Украины (ГПУ).
Объявление подозрений стало результатом досудебного расследования, "на основании собранных доказательств фактов нарушения судьями требований Конституции Украины, закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", которые содержат в себе признаки совершения тяжких преступлений".
Вовка подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ст. 351-2, ч. 2 ст. 375 и ч. 2 ст. 376 УК Украины, "а именно в организации создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ее членов, организации вынесения судьей заведомо неправосудного решения и вмешательстве в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей".
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Заместителю Вовка инкриминируют ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 и ч. 2 ст. 376 УК Украины (пособничество в создании искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ее членов, вмешательство в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей).
Фамилия зама не указана. У Вовка их на сайте суда значится два – Евгений Аблов и Владимир Келеберда.
Не названных судью ОАСК и судью из Одессы подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 351-2 и ч. 2 ст. 375 УК Украины, то есть "в создании искусственных препятствий в работе члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и постановлении судьей заведомо неправосудного решения и определения, совершенных в других личных интересах".
Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.
Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.
НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.
Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.
Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.
Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.
Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.
уж не говорю про остальные резонансные дела, не связанные с коррупцией,
это факт..
Хлопці, запам'ятайте: у нас, на відміну від сусіда-агресора - інша система (поки що...) організації влади. Поки що у нас діє система розділення повноважень інституцій і навіть підрозділів в державних інституціях... Так велить Закон.
старлей, бакан, ща вам приказы ордавать будет!
а на шо еще през нужен, если не в трускавец?
може на последнюю лекцию успеет ап кнопках успеет...
не сожру то хоть загрызу....
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу - и пятна красные флажков.
(В.С.Высоцкий 1968)
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Думаю, що що суд над такими суддями буде довгим і важким. Яким вироком це все закінчиться невідомо, бо скоро буде нова прокуратура.
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Sergey Fursa: Деолигархизация на марше
Окружной Административный Суд принял решение, что предприятие Коломойского не будет платить за электричество по высоким тарифами, по которым будут платить все потребители в Украине, а получит низкий тариф. Временно, конечно. Деолигархизация на марше. Консенсус. Коломойский не платит. Но все прочие платят. В итоге тарифы для ДТЕКа Ахметова высокие. Заплатит, наверняка, государственный Энергоатом. Вот это завершение эпохи….
https://uk-ua.facebook.com/sergey.fursa/posts/2914842658542129
у старшеньких две ноги левые,,,,,
ООО "Диагностический лечебно-реабилитационный комплекс "Риксос-Прикарпатье"" принадлежит компании "Инвестиции и развитие" донецкого миллионера Игоря Гуменюка, а также луцкой компании "Спецпроект-Перспектива".
Ранее контрольный пакет акций "Rixos-Прикарпатье" был у ныне покойного бизнесмена Игоря Еремеева (группа "Континиум").
Экс-"регионал" Гуменюк - друг олигарха Рината Ахметова и входил в бизнес-окружение Александра Януковича, сына беглого президента Виктора Януковича.
В 2013 году он приобрел "Донбассэнерго". Также ему принадлежат ТРЦ "ПортCity" в Мариуполе, был крупнейшим рантье Донецка - все крупные ТЦ принадлежат ему.
Rixos-Прикарпатье - первый в Украине отель турецкой сети Rixos, находится в городе Трускавец, Львовской области.
Стоимость проживания в отеле от 2900 до 25300 грн за сутки. Источник: https://biz.censor.net.ua/r3058069
Это как и средняя зарплата.
У учительницы и шахтера по 1580, а у главы нацбанка, генералов и министров по 200тыс.
не уважаемые, пока сами с етой ерундой не справитесь, все будет постепенно уменьшаться до нуля...
ПС ))) І пишучи * язіком окупанта * .
два рафаеля, мля...
помолись Ван Гогу
вас пив року тре метелити, шо б до тями приишли.....