 ГПУ объявила подозрение главе Окружного админсуда Киева Вовку по четырем статьям Уголовного кодекса, его заместителю - по трем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Генеральная прокуратура Украины (ГПУ).



Объявление подозрений стало результатом досудебного расследования, "на основании собранных доказательств фактов нарушения судьями требований Конституции Украины, закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", которые содержат в себе признаки совершения тяжких преступлений".



Вовка подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ст. 351-2, ч. 2 ст. 375 и ч. 2 ст. 376 УК Украины, "а именно в организации создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ее членов, организации вынесения судьей заведомо неправосудного решения и вмешательстве в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей".

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Заместителю Вовка инкриминируют ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 и ч. 2 ст. 376 УК Украины (пособничество в создании искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ее членов, вмешательство в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей).



Фамилия зама не указана. У Вовка их на сайте суда значится два – Евгений Аблов и Владимир Келеберда.



Не названных судью ОАСК и судью из Одессы подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 351-2 и ч. 2 ст. 375 УК Украины, то есть "в создании искусственных препятствий в работе члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и постановлении судьей заведомо неправосудного решения и определения, совершенных в других личных интересах".





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Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.