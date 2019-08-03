 Немецкие полицейские изъяли крупнейшую партию наркотиков стоимостью $1 млрд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.
Партию наркотиков весом 4,5 тонны переправляли из Уругвая, ее планировали отвезти в Бельгию.
Обнаружили кокаин в Германии случайно во время обычной проверки в порту Гамбурга. По документам в контейнере должны быть соевые бобы, но там были более 200 крупных спортивных сумок с наркотиками.
По данным немецкой полиции, весь это груз уже уничтожили. Таможенная служба страны оценила его в 1 млрд долларов.
Правоохранители ФРГ отметили, что с одной стороны эта находка доказывает эффективность их работы, но с другой стороны такая крупная партия свидетельствует, что американские наркокартели становятся все смелее.
Поэтому, видать, и в дефиците.
ты дрыщеш везде где появляешся
настоящее муслимское чмо
а от ви тут оскандалились.
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Я так і знав! Соя - ето наркотік!!!
Вот пачіму без сої у порохоботів ломка.
Будет строиться против России
На руинах России
И за счет России.
(С)
@YevhenS
Полностью солидарен👍
Я шото пропустил?
Це ж скільки бабла в світі лишнього, що його сопельники тратять на дурь, а хтось горбатиться за 150$ на місяць!
Дивно живе людство(з малої літери)!