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 За рубежом
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Все про:Германия (3376) наркотики (1553)

 Немецкие полицейские изъяли крупнейшую партию наркотиков стоимостью $1 млрд

В немецком городе Гамбург изъяли и уничтожили крупнейшую в истории страны партию кокаина, стоимость которой оценили в миллиард долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Партию наркотиков весом 4,5 тонны переправляли из Уругвая, ее планировали отвезти в Бельгию.

Обнаружили кокаин в Германии случайно во время обычной проверки в порту Гамбурга. По документам в контейнере должны быть соевые бобы, но там были более 200 крупных спортивных сумок с наркотиками.

По данным немецкой полиции, весь это груз уже уничтожили. Таможенная служба страны оценила его в 1 млрд долларов.

Правоохранители ФРГ отметили, что с одной стороны эта находка доказывает эффективность их работы, но с другой стороны такая крупная партия свидетельствует, что американские наркокартели становятся все смелее.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141077
 
   
 Топ комментарии
 
Где-то в московитской конюшне горько заплакал один печальный мустанг.
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Новый Мировой Порядок
Будет строиться против России
На руинах России
И за счет России.
(С)
@YevhenS

Полностью солидарен👍
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По документам в контейнере должны быть соевые бобы

***********
Я так і знав! Соя - ето наркотік!!! Немецкие полицейские изъяли крупнейшую партию наркотиков стоимостью $1 млрд - Цензор.НЕТ 4188
Вот пачіму без сої у порохоботів ломка.
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И тоже уничтожили...
Поэтому, видать, и в дефиците.
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с приветом от конюшни под названием "мид рф"...
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Правоохранители ФРГ отметили, что с одной стороны эта находка доказывает эффективность их работы, но с другой стороны такая крупная партия свидетельствует, что американские наркокартели становятся все смелее
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Это на Цензоре такие "переводчики". Немецкие полицейские изъяли крупнейшую партию наркотиков стоимостью $1 млрд - Цензор.НЕТ 4015. В оригинале южноамериканские наркокартели. Груз шел из Монтевидео, Уругвай.
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Та я ж не против , хоть колумбийские .. Я просто хотел показать , какие тут комментаторы собрались , шо даже читать не умеют .
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Где-то в московитской конюшне горько заплакал один печальный мустанг.
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и тут ты насрало
ты дрыщеш везде где появляешся
настоящее муслимское чмо
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він написав коментар
а от ви тут оскандалились.
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По документам в контейнере должны быть соевые бобы

***********
Я так і знав! Соя - ето наркотік!!! Немецкие полицейские изъяли крупнейшую партию наркотиков стоимостью $1 млрд - Цензор.НЕТ 4188
Вот пачіму без сої у порохоботів ломка.
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Логично, гоните на Пецю, називаете соевим, а в ето время монокоалити готовят нечто. Кстати контейнер должен бил направиться в Трускавец, каждому зепутату по сумке.
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Новый Мировой Порядок
Будет строиться против России
На руинах России
И за счет России.
(С)
@YevhenS

Полностью солидарен👍
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Тот кто єто вісрал в оригинале уже подох, а Параша все никак
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Миллиард это себестоимость или после реализации?
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на лярд дурки? изьяли? фашизды? - кацмид в трауре, манька в недельном запое....
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Лапотным отдайте перебодяжив пусть передохнут.. Немецкие полицейские изъяли крупнейшую партию наркотиков стоимостью $1 млрд - Цензор.НЕТ 246
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куда немецким полицейским до украинских... немцы тихонько отследили маршрут, определили лабораторию, красиво вывели из игры своего агента (или агента из другой страны), так же красиво легализовали находку через собачку-ищейку... а 4,5 тонны стоимостью 1 млрд долларов - это не баран чихнул... ну а украинские все-равно лучше и сильнее... найдут 100 граммов марихуаны или два куста конопли для личных нужд в личном подворье - и кричат на весь мир, что они разоблачили целую сеть наркодилеров, что они лучшие... так может пусть в Украине поработают немцы - те, кто работает хуже... а украинских вообще выгнать без пособия...
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к сожалению, многие жители Украины не способны что-то делать нормальное, они способны только критиковать и подначивать... в итоге, арабы, которые 20 лет тому назад жили в палатках, сейчас ездят на Феррари и Ламборгини, а "великая космическая держава с ее прекрасными инженерами" под названием Украина до 10 сентября 2019 года будет пикировать...
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Подейкують що один із контейнерів мав піти в Трускавець....
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Блін!!!
Це ж скільки бабла в світі лишнього, що його сопельники тратять на дурь, а хтось горбатиться за 150$ на місяць!
Дивно живе людство(з малої літери)!
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Единая росия с Лавровым наверхное теперь в **** сидит, столько кокса потерять...
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