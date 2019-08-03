 Украинский представитель рассказал в ООН историю убитого террористами юноши Степана Чубенко

Об этом рассказал временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко, выступая в пятницу, 2 августа, на открытых дебатах Совета Безопасности ООН "Дети и вооруженные конфликты", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Это - шестнадцатилетний Степан Чубенко, школьник из Краматорска Донецкой области. Он был голкипером первой команды молодежной лиги, активистом и одним из организаторов местного КВН", - обратился Витренко к присутствующим членам Совбеза ООН, держа в руках фотографию Степана Чубенко.
Представитель Украины рассказал, что близкие вспоминают Степана как улыбчивого парня, который любил жизнь, и даже ухаживал за детским домом в Краматорске.
"Неделю назад исполнилось ровно пять лет с момента его ужасного убийства, которое совершили хладнокровные российские наемники вблизи Донецка. Трое убийц сначала пытали его, а затем трижды выстрелили в голову, каждый по одному выстрелу", - сказал Витренко.
Украинский дипломат спросил присутствующих, в чем, по их мнению, заключалась причина такой жестокой расправы над подростком, и пояснил: "Просто потому - можете себе это представить! - что на его рюкзаке была желто-голубая лента. Желтый и синий - цвета украинского флага. То есть его убили только за то, что он был патриотом своей страны".
Витренко напомнил, что лица убийц хорошо известны. По меньшей мере двое из них скрываются в России. Он объяснил, что жизнь многих людей, и особенно детей, оказались под серьезной угрозой на временно оккупированных территориях Украины, включительно с Крымом.
"Около 170 детей (в Крыму - ред.) остались без опекунов, потому что их родителей арестовали, похитили или убили оккупанты", - подчеркнул он.
Украинский представитель поблагодарил делегацию Польши за инициативу собрать открытые дебаты по защите детей в вооруженных конфликтах. На мероприятии также был представлен доклад Генсека ООН в отношении детей, которые страдают из-за вооруженных конфликтов в мире.
"Изложенный в докладе масштаб преступлений, которые совершаются против детей, просто шокирует. За сухой статистикой - судьбы тысяч детей, которым пришлось пережить ужасы и страдания, которые не может представить почти ни один человек в этом зале", - заявил украинский дипломат.
Витренко в очередной раз призвал секретариат ООН включить в очередной тематической докладе упоминание об украинских детях, которые живут на временно оккупированных территориях Украины.
Он заявил, что Украина прилагает все усилия для развития социальной защиты и реинтеграции детей, которые пострадали вследствие вооруженного конфликта и вынужденного переселения. Украинский дипломат также призвал не поощрять никаких нарушений прав детей в вооруженных конфликтах и приложить усилия для имплементации резолюций ООН, принятых ранее по этой теме.
Це ті, що до цих пір розсусолюють про: «звєрства нємєцко- фашистскіх захватчіков і бєндєровцев»...
а можна и муйла и ***** на одной веревке? - ну шо бы всем спокойнее было?
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Трохи лінгвістичної жесті про кацапів.
Вирази "подлінная правда", "подноготная правда".
«Узнать всю подноготную» - история этого древнерусского присловья связана с пыткой - на Руси дознавались до правды, выдирая у подозреваемых ногти, или же загоняя под них иглы.
«Подлинный» - это слово также является производным от обозначения пыточного процесса - «добытый под линькой» (линька - веревочная плеть, которой секли моряков).
ето теперь ваши депутаты - и будут говорить и от вашего имени в том числе.....
Або ж один великий борець з Порошенком, типу з Канади. Зараз він деактив- після презедентських почав ;правду-матку; від кацапів нести в люди. Так той щомісяця (з Канади!) приїздив через блокпости в Україну. Ніколи не потрібно забувати що донбасяни добре знають українську мову. Я пам'ятаю як на початку війни ходили скріни, де кацапи запрошували на роботу тих хто знає українську і вірить в ;ідєали новороссіі;.
на 20 вполне...
дивуюсь, що ці виродки гіркіни і досі по землі ходять.
Але прийдуть нові, і всі ці ініціативи згорнуть.
Раніше чи не кожний перший зелебоб верещав про наступ на русню, а тепер тішаться миром, який влаштував Зе.
03.08.2019 01:41
хоча час від часу воно вештається під моїми коментами з провокаціями, та і багато таких як він..
шо он кацап - страна ослепла и не заметила?