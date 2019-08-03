EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  5066  47
Все про:ООН (2794) Чубенко (19)

 Украинский представитель рассказал в ООН историю убитого террористами юноши Степана Чубенко

История шестнадцатилетнего школьника Степана Чубенко из Краматорска, которого российские наемники убили за желто-синюю ленту вблизи Донецка 5 лет назад, иллюстрирует необходимость защиты детей в вооруженных конфликтах - как в Донбассе так и в мире в целом

Об этом рассказал временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко, выступая в пятницу, 2 августа, на открытых дебатах Совета Безопасности ООН "Дети и вооруженные конфликты", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Это - шестнадцатилетний Степан Чубенко, школьник из Краматорска Донецкой области. Он был голкипером первой команды молодежной лиги, активистом и одним из организаторов местного КВН", - обратился Витренко к присутствующим членам Совбеза ООН, держа в руках фотографию Степана Чубенко.

Читайте также: 27 июля в Краматорске пройдет панихида по убитому в 2014 году наемниками РФ украинскому школьнику Степану Чубенко

Представитель Украины рассказал, что близкие вспоминают Степана как улыбчивого парня, который любил жизнь, и даже ухаживал за детским домом в Краматорске.

"Неделю назад исполнилось ровно пять лет с момента его ужасного убийства, которое совершили хладнокровные российские наемники вблизи Донецка. Трое убийц сначала пытали его, а затем трижды выстрелили в голову, каждый по одному выстрелу", - сказал Витренко.

Украинский дипломат спросил присутствующих, в чем, по их мнению, заключалась причина такой жестокой расправы над подростком, и пояснил: "Просто потому - можете себе это представить! - что на его рюкзаке была желто-голубая лента. Желтый и синий - цвета украинского флага. То есть его убили только за то, что он был патриотом своей страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выбили зубы, потом - пять выстрелов в голову... Не плакал и не просил пощады перед смертью", - подробности убийства террористами 16-летнего украинского активиста Чубенко. ФОТО

Витренко напомнил, что лица убийц хорошо известны. По меньшей мере двое из них скрываются в России. Он объяснил, что жизнь многих людей, и особенно детей, оказались под серьезной угрозой на временно оккупированных территориях Украины, включительно с Крымом.

"Около 170 детей (в Крыму - ред.) остались без опекунов, потому что их родителей арестовали, похитили или убили оккупанты", - подчеркнул он.

Украинский представитель поблагодарил делегацию Польши за инициативу собрать открытые дебаты по защите детей в вооруженных конфликтах. На мероприятии также был представлен доклад Генсека ООН в отношении детей, которые страдают из-за вооруженных конфликтов в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд приговорил к пожизненному заключению убийц украинского школьника Чубенко, - Жебривский

"Изложенный в докладе масштаб преступлений, которые совершаются против детей, просто шокирует. За сухой статистикой - судьбы тысяч детей, которым пришлось пережить ужасы и страдания, которые не может представить почти ни один человек в этом зале", - заявил украинский дипломат.

Витренко в очередной раз призвал секретариат ООН включить в очередной тематической докладе упоминание об украинских детях, которые живут на временно оккупированных территориях Украины.

Он заявил, что Украина прилагает все усилия для развития социальной защиты и реинтеграции детей, которые пострадали вследствие вооруженного конфликта и вынужденного переселения. Украинский дипломат также призвал не поощрять никаких нарушений прав детей в вооруженных конфликтах и приложить усилия для имплементации резолюций ООН, принятых ранее по этой теме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мать убитого боевиками 16-летнего активиста Чубенко обратилась к ГПУ: "Погодин через 10 дней может оказаться на свободе"

Украинский представитель рассказал в ООН историю убитого террористами юноши Степана Чубенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141076
 
   
 Топ комментарии
 
убийцы стёпы должны быть наказаны .фамилии этих подонков москалёв ,сухомлинов и ублюдок погодин,но также должны сидеть пожизненно донецкие мусора которые ничего не предприняли что бы помешать местному маргенальному быдлу задерживать парня на ж/д вокзале
 показать весь комментарий
 
Так вони ж не просто вбили. Вони ж його, ще й катували....16 - річну дитину...
Це ті, що до цих пір розсусолюють про: «звєрства нємєцко- фашистскіх захватчіков і бєндєровцев»...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Футбольна команда "Авангпрд" Краматорськ,навічно закрепила номер "1",за Степаном Чубенко.
 показать весь комментарий
 
 
Вечная память герою Степану. Скорбь родителям. Это не забудем никогда.
 показать весь комментарий
 
 
убийцы стёпы должны быть наказаны .фамилии этих подонков москалёв ,сухомлинов и ублюдок погодин,но также должны сидеть пожизненно донецкие мусора которые ничего не предприняли что бы помешать местному маргенальному быдлу задерживать парня на ж/д вокзале
 показать весь комментарий
 
 
Мусоров (ментами они не могут назывться) однозначно в первую очередь. ЭТО НЕ СЛОЖНО. "Гестапо" МВД просто поднять списки нарядов ППС и "линейщиков".
 показать весь комментарий
 
 
Так вони ж не просто вбили. Вони ж його, ще й катували....16 - річну дитину...
Це ті, що до цих пір розсусолюють про: «звєрства нємєцко- фашистскіх захватчіков і бєндєровцев»...
 показать весь комментарий
 
 
Пан Саня,
а можна и муйла и ***** на одной веревке? - ну шо бы всем спокойнее было?
 показать весь комментарий
 
 
«звєрства нємєцко- фашистскіх захватчіков і бєндєровцев»...
************
Трохи лінгвістичної жесті про кацапів.
Вирази "подлінная правда", "подноготная правда".
«Узнать всю подноготную» - история этого древнерусского присловья связана с пыткой - на Руси дознавались до правды, выдирая у подозреваемых ногти, или же загоняя под них иглы.
«Подлинный» - это слово также является производным от обозначения пыточного процесса - «добытый под линькой» (линька - веревочная плеть, которой секли моряков).
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Подлинная- это не от морского производная. Был такой кнут у палачей, который назывался длинник. Профи заплечных дел, двумя ударами, крест-накрест- до мышц рассекал кожу, на спине. Этот "конверт" раскрывали... И начиналось самое интересное: "опустив в уголья берёзовый веник, следует провесть пламенем веника по спине вора, чем привесть вора в изумление"(с). Понимаете?! В изумление!!! За точность изложения- почти ручаюсь, давненько сам пришел в изумление, прочитав, в "Наука и жизнь".
 показать весь комментарий
 
 
В Украине тоже в ВР нужно рассказать тем ублюдкам который щитают что по ту сторону мышебратья наши находятся с которыми нужно говорить и бороться за ихние умы
 показать весь комментарий
 
 
именно "тем ублюдкам который щитают что по ту сторону мышебратья" уже поздно.
ето теперь ваши депутаты - и будут говорить и от вашего имени в том числе.....
 показать весь комментарий
 
 
Мразей которые убили 16-ти летнего пацана судить не нужно. Их нужно просто казнить. Но кто ж это сделает? Украина не Израиль☹️
 показать весь комментарий
 
 
Він рже з ;тупих хохлов;. Нагадує мені такого ;Самюель Квітка;. Донбасянин, втік в РФ. Писав під прапором США.
Або ж один великий борець з Порошенком, типу з Канади. Зараз він деактив- після презедентських почав ;правду-матку; від кацапів нести в люди. Так той щомісяця (з Канади!) приїздив через блокпости в Україну. Ніколи не потрібно забувати що донбасяни добре знають українську мову. Я пам'ятаю як на початку війни ходили скріни, де кацапи запрошували на роботу тих хто знає українську і вірить в ;ідєали новороссіі;.
 показать весь комментарий
 
 
скорбь бесконечная за убитых кацапней хлопцев не проходит.....
 показать весь комментарий
 
 
Не хвилюйся. Лахта-2 працює. Років за два будемо свято вірити що їх убив Порошенко і гордо нести на дев'яте портрети ;дідов; на жердинах.
 показать весь комментарий
 
 
Вспомните Гиркина, который вспорол животы Владимиру Рыбаку и Юрию Поправко.
 показать весь комментарий
 
вони ще туди солі насипали і викинули живими в річку.
дивуюсь, що ці виродки гіркіни і досі по землі ходять.
 показать весь комментарий
 
 
Виглядає так наче ці питання хвилюють лише представників колишньої влади, які ще подекуди лишились, і вони на автоматі продовжують робити те, що робили протягом п'яти років.
Але прийдуть нові, і всі ці ініціативи згорнуть.
 показать весь комментарий
 
 
Тут подейкують військові. Кажуть що стоїть завдання вже до Нового року року відвести ВСУ за межі Донецької та Луганської областей. Цікаво як це виправдають зелеботи.
 показать весь комментарий
 
 
Вони знайдуть сотні виправдань.
Раніше чи не кожний перший зелебоб верещав про наступ на русню, а тепер тішаться миром, який влаштував Зе.
 показать весь комментарий
 
 
Справді, раніше вони рвалися в атаку і вимагали ВП. А тепер розповідають як добре що ;мир;. Тим часом з передка новини далеко не райдужні. А за традиційного одного пораненого щоранку - о як буває- ще хтось відповідатиме таки.
 показать весь комментарий
 
 
Зверни увагу на ;американця;. Пахне скрєпами та царем.
03.08.2019 01:41

 показать весь комментарий
 
 
звернула. і що я маю з ним робити ? - аж нічого.
хоча час від часу воно вештається під моїми коментами з провокаціями, та і багато таких як він..
 показать весь комментарий
 
 
у президента Украины на лбу черным фломастером написано,
шо он кацап - страна ослепла и не заметила?
 показать весь комментарий
 
 
Да нет просто у него взгляды советские,вот взять к примеру Кернеса,какой он русский? это его оскорбляет Украинский представитель рассказал в ООН историю убитого террористами юноши Степана Чубенко - Цензор.НЕТ 7526
 показать весь комментарий
 
 
ну да он нормальный, но прикацапленый идиот, а так вообще нормальный..... Украинский представитель рассказал в ООН историю убитого террористами юноши Степана Чубенко - Цензор.НЕТ 1081
 показать весь комментарий
 
Так пусть Юрий Витренко будет честным до конца и расскажет в ООН,КАК УКРАИНСКИЕ самолеты сбрасывали кассетные бомбы на пляж Зугресса,где купались и загорали МАМЫ с ДЕТКАМИ...нет уже тех мам и деток.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх