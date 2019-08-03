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 Компания Shell, являющаяся одним из акционеров Северного потока, заявила, что будет выполнять санкции, введенные США против этого проекта

Нидерландско-британская компания Shell, являющаяся одним из акционеров проекта газопровода "Северный поток-2", заявила, что будет выполнять санкции США в случае их принятия, но "обязана продолжать выполнение договора о партнерстве".

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает Politico со ссылкой на заявление генерального директора Shell Бена ван Бердена.

"Единственный мандат, который у меня есть - это инвестировать осторожно и делать правильно для наших акционеров. Если та или иная страна считает, что мы не должны этого делать, они должны сделать это незаконным. И тогда у меня не будет выбора, и я полностью буду выполнять эти санкции. Но только потому, что это обязанность выполнять закон", - заявил ван Берден.

Еще один акционер, австрийская OMV, считает, что "Северный поток-2" - это "экономический проект, важный как для безопасности поставок, так и для конкурентоспособности Европы", но не стала комментировать угрозу санкций.

Представитель швейцарской компании Allseas, которая прокладывает трубы для "Северного потока-2", заявил, что "не спекулирует на потенциальных последствиях предложенных санкций".

Напомним, комитет Сената США по международным делам 31 июля принял законопроект, который должен наложить санкции на компании и лиц, принимающих участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3141075
 
   
 Топ комментарии
 
Сдоят убытки с пуйла.
Если так легко на санкции согласны, значит уже есть договорённость с людоедом о компенсациях.
А людоед в свою очередь сдоит с российских учителей и пенсионеров.
Ну, а тем - двойная порция Соловья и Киселя.
Компания Shell, являющаяся одним из акционеров Северного потока, заявила, что будет выполнять санкции, введенные США против этого проекта - Цензор.НЕТ 3579
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Короче, усрались вы все там ребятки. Надо вам оттедова линять и по быстрее. Пидорашка на сегодня оччччень токсична и не предсказуема. Зря вы с гнилыми варварами связались. Бабла захотели на шару? А получите санкции и запретов кучу, плюс штрафы...там ...разные. Оно вам надо? Валите на.....й, пока жопу гринго вам не порвали на немецкий крест. Компания Shell, являющаяся одним из акционеров Северного потока, заявила, что будет выполнять санкции, введенные США против этого проекта - Цензор.НЕТ 3135
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"гроші --товар--гроші"..Карл Маркс.вроді написав..в книзі
а про санкції книг нема.ще не написали
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Кажду получит по заслуге...
Вяликий Пу - дирку от бублика!)))
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Заголовок не відповідає змісту.
" Если та или иная страна считает, что мы не должны этого делать, они должны сделать это незаконным. И тогда у меня не будет выбора, и я полностью буду выполнять эти санкции. Но только потому, что это обязанность выполнять закон", - заявил ван Берден."
Тільки юрисдикція законів США на ЄС не поширюється.
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Санкції пошируються. Для інтернаціональних компаній санкії від США - то дуже боляче.
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Она распространяется на активы в США. Внезапно.

Основой деятельности в США является Shell Oil Company со штаб-квартирой в Техасе. Добыча в основном ведётся в Мексиканском заливе, который даёт около 15 % всей нефти, добываемой группой Royal Dutch Shell (247 тысяч баррелей в день); также есть месторождения нефти в Калифорнии и месторождения сланцевого газа в штатах Луизиана, Пенсильвания, Техас и Вайоминг (дающих в сумме 137 тысяч баррелей в нефтяном эквиваленте в день). Основные центры добычи в Мексиканском заливе: На Кика (месторождение Аппоматокс)[20], Cardamom[21], Kaikias[22], Mars A, Mars B[23], Stones[24], Vito[25], Perdido[26], Auger, Ursa, Enchilada/Salsa, Ram Powell, Whale, доля группы в этих проектах варьируется от 38 до 100 %.
Под торговой маркой Shell в США работает около 14 тысяч автозаправок, а также ряд нефтеперерабатывающих (общей производительностью 922 тысячи баррелей в сутки) и химических заводов[27]. На стадии завершения строительства находится комплекс по производству этана из сланцевого газа в штате Пенсильвания - Pennsylvania Petrochemicals Complex[28].
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да... последнее время Вы как то исписались что ли. и слог не тот и острота не та
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Короче, усрались вы все там ребятки. Надо вам оттедова линять и по быстрее. ********* на сегодня оччччень токсична и не предсказуема. Зря вы с гнилыми варварами связались. Бабла захотели на шару? А получите санкции и запретов кучу, плюс штрафы...там ...разные. Оно вам надо? Валите на.....й, пока жопу гринго вам не порвали на немецкий крест. Компания Shell, являющаяся одним из акционеров Северного потока, заявила, что будет выполнять санкции, введенные США против этого проекта - Цензор.НЕТ 3135
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каких запретов кучу, Витя? законопослушные западные компании просто выполнят закон. по этому закону вчера еще можно было строить СП-2, а сегодня нельзя. вот и вся разница. а твои фантазии про "усрались", "жопу" и "немецкий крест" записывай куда-нибудь. издашь, станешь миллионером. Компания Shell, являющаяся одним из акционеров Северного потока, заявила, что будет выполнять санкции, введенные США против этого проекта - Цензор.НЕТ 4452
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Не хочешь тоже самое написать про украинскую ГТС и транзит токсичного российского газа?
Или все таки кацапское бабло не пахнет?
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Украина выполняет обязательства перед Европой о доставке газа, иначе она тоже станет ненадёжным поставщиком...
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Украина их легко модет невыполнять всвязи с войной с рф или нет войны?
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Надёжный `Малый академический словарь`

надёжный
-ая, -ое; -жен, -жна, -жно.

Такой, на которого можно положиться, внушающий полное доверие.
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Получите - сослагательное наклонение. Вот я не уверен, что получат.
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Сдоят убытки с пуйла.
Если так легко на санкции согласны, значит уже есть договорённость с людоедом о компенсациях.
А людоед в свою очередь сдоит с российских учителей и пенсионеров.
Ну, а тем - двойная порция Соловья и Киселя.
Компания Shell, являющаяся одним из акционеров Северного потока, заявила, что будет выполнять санкции, введенные США против этого проекта - Цензор.НЕТ 3579
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Я кстати категорически за то , шоб там было как можно больше соловьевых и киселевых . Чем больше их будет тем худее будет холодильник у москалей .
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Я на их форумах поддерживаю беркут Компания Shell, являющаяся одним из акционеров Северного потока, заявила, что будет выполнять санкции, введенные США против этого проекта - Цензор.НЕТ 7908
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Чистая правда. Чего на них капают. Они приносят огромную пользу Украине, как ни смешно звучит. Ватник сходит с ума, его душат... страна падает в пропасть, ибо лечиться не собирается. Так что.... пусть кушают несжаренного пока что соловья под киселём. Тем страшнее будет абстиненция (похмелье).
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Смысл заголовка один , а самой статьи совершенно другой .
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Обсуждаем тему, а не заголовки!
Трамп - красава так четвертий год тролить гебисткую мразь - жать руку, делать комплименти, потом бац и новий пакет санкций. ***** в окуе... Очередной збой системи...
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будет выполнять санкции США в случае их принятия, но "обязана продолжать выполнение договора о партнерстве".Источник: https://censor.net.ua/n3141075

Это как? И вашим, и нашим? Типа как германская порноактриса?
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У Shell в США очень много бизнеса. От нефтедобычи до банальных заправок. Интересно будет посмотреть на вот эти их телодвижения, если их попросят с аляскинского шельфа.
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Ти звиняй,але ваш блазень підриває репутацію вашої країни.На нього вже забили і КНДР,і Іран,і у Венесуелі він обісрався.І ці пошлють.Бо треба не пальцАми вітер ганяти.
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Так. Всрався по всем международным справам. Но я - сторонник разумного изоляционизма, а не звания мирового жандарма.
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Шо таке "розумний ізоляционізм"?Це раз.
Не хочете ви бути "світовим жандармом"?Буде хтось інший."Свято мєсто пусто нє биваєт".Китай вже на низькому старті.А тобі це треба?Це два.
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На мой взгляд, политика изоляционизма до Второй Мировой себя вполне оправдывала. Сегодня все несколько по-другому. Расходы на милитари - просто гигантские, а в Штатах не все так радужном как кажется, проблем полно, а денег на них не всегда хватает. И расходы эти - неокупаемые. При разумном изоляционизме, если какая-то держава хочет защиты и обороны от США - будь ласка, только либо платите гроши, либо оплачивайте присутствие ВС США каким-либо другим способом. А таскание демократии во всякие жопы Мира, теряя при этом жизни Американцев, тратя *********** на ветер - непростительное расточительство.Кста, когда-то мировым жандармом была российская империя, не помнишь шо с ней сталося?
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Ну стосовно "міровой жандарм - раіськая імпєрія" - це цитата з якогось революціонера.І це брехня.У порівнянні з впливом на світ Британії в той час,раіся була ніхто і звали її ніяк.
Я тебе ні за що не агітую.Як хочете - так і робіть.Тільки пам'ятай,що ваш основний товар - це долар,який забезпечений Збройними Силами США.
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"На мой взгляд, политика изоляционизма до Второй Мировой себя вполне оправдывала." Компания Shell, являющаяся одним из акционеров Северного потока, заявила, что будет выполнять санкции, введенные США против этого проекта - Цензор.НЕТ 7828
Ты историю в туалете прокурил? Компания Shell, являющаяся одним из акционеров Северного потока, заявила, что будет выполнять санкции, введенные США против этого проекта - Цензор.НЕТ 7472 В результате этой "успешной" политики изоляционизма, США перед Второй Мировой были заштатной страной фактически без армии, следовавшей в политическом кильватере Британии. А экономика самоизолировавшейся США заставляла американских специалистов искать работу даже в СССР. От "удачная" политика...... Компания Shell, являющаяся одним из акционеров Северного потока, заявила, что будет выполнять санкции, введенные США против этого проекта - Цензор.НЕТ 7472
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можна подумати при нафті 60 за бочку дуже багато хочуть арктичні запаси освоювати
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Ну эт вряд. Куйлу просто прийдётся занять денёг у пенсов, и соснуть у китайцев. Компания Shell, являющаяся одним из акционеров Северного потока, заявила, что будет выполнять санкции, введенные США против этого проекта - Цензор.НЕТ 6104
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Не будут виполнять санкции, закрить Шелл по всей Украине.
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Шелл - компания нидерландско-британская ?
Ну вот Британия и сделает всё по закону.
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Тем временем Грязьзпром буднично заявил о готовности СП-2 на 71%.
Вангую на 99% "разъярённый" Трамп введёт в Балтийское море авианосцы, а потом по своему обыкновению сдастся как с КНДР, Сирией и Венесуэлой.
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не сдастся, а достигнет одностороннего компромисса.
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Трамп блюдёт интересы США, и это правильно. Насколько я понимаю - срочно нужно доить остатки нефте-газовой халявы. И не запросто так американцы гонят СПГ в Европу, наверное они постараются избавиться от конкуренции рашки. А постараться они умеют, это не калечные прорывы х-ла, они умеют доводить дела до логического конца.
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А в это время ***** гонит СПГ в Штаты. Прикольные какие эти американцы.
"Американское министерство транспорта заказало консалтинговой компании Poten and Partners Inc исследование о том, как США избавиться от российского сжиженного газа. ... Только в прошлом году такая необходимость возникала семь раз. ...

Сложилась абсурдная ситуация: американские СПГ-проекты на побережье Мексиканского залива находятся под угрозой срыва из-за невозможности найти покупателей, а северные штаты вынуждены приобретать сжиженный природный газ за границей. Все дело в принятом почти сто лет назад законе. Согласно «Акту Джонса» перевозки грузов между американскими портами могут осуществлять только суда, «построенные в США, принадлежащие американскому собственнику и с американской командой». ...
Судостроительная отрасль США выживает лишь за счет военных заказов. А в гражданском сегменте у судоходных компаний нет ни одного газовоза. Нет их и в портфеле заказов судостроителей - как и танкеров. ...

Доставлять СПГ из Луизианы в Бостон американцы смогут, только отменив «Акт Джонса». Но, как отмечают аналитики из Института Катона, шансы на это мизерны из-за ожесточенного сопротивления судостроительного лобби"
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...Инвестор...

Фигня в том - что деньги они уже в основном заплатили. Ну не будут они платить дальше, ну и и что с того?
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никогда не думал шо такую срань в Украине увижу.... - не повезло - увидел.
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Конечно будет выполнять, никуда не денется и по полной программе. Не поможет даже то, что это британско-нидерландская компания, а не американская.
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Видно очень слабенькие эти санкции США , если разные продажные компании продолжают подло поддерживать кровавых кремлёвских фашистов маньяка )(уйла. А влепили этим мерзким пророссийским компаниям такие самые жёсткие санкции чтобы они прокремлёвские твари полностью разорились .
Тогда и другим был бы хороший урок, и все в мире кто коварно на крови зарабатывает капитал много раз подумали, чем может закончится преступная поддержка самого нечеловеческого кровавого кремлёвского режима в мире..
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Палка о двух концах - в этом мире все взаимосвязано и в качестве примера можно указать наложение санкций на "Алроса" в прошлом году, так через месяц цена на алюминий поднялась на 30% и в США в эстренном порядке стали снимать эти санкции. Тоже самое будет и с этими проектами - стоит заморозить СП-2 и рашка откажется от транзита по Украине, как цена поднимется на газ в разы в той же США и кому это нужно?
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Может на Украину еще санкции за транспортировку кровавого газа в ес?
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Люди гибнут за металл.
Сатана там правит бал.
P.S. И даже 20 сбитых Парашей Боингов, с гражданами Нидерландов, не изменили бы разжиревших и алчных европейцев. Да, что там 20! И 30 и 50.
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Тут дело в том что газ это последний пук империи.
Пока не получили повсеместное развитие новейшие технологии это последний шанс.
Кремль использует газ в политических целях.
Достаточно вспомнить как они диктовали Украине не рыночную цену оказывая на нее экономическое давление пытаясь шаантажом оказать влияние на гиополитический выбор.
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интересы США и интересы Украины одно целое... в отличии от Европы, где на словах одно, а на деле иное. наверное нужно нормандский формат изменить и гансов с жабоедами заменить на англо саксов во главе с США. присмотревшись к минскому процессу начинаешь понимать, и первый минск и второй обыкновенная подстава т.к. наши друзья и партнеры на бумаге, стараются и сесть и съесть, то есть лицемеры и подлецы и на деле они партнеры *****, а нам ближе англичане и американцы.
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У вас в голове винегред. США тормозит СП2, для того, чтобы продвинуть экспорт в Европу своего сжиженного газа. И если они вытеснят Россию с газового рынка Европы, то и российский транзит через Украину накроется медным тазом. Какие там общие интересы, опомнитесь.
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И ладно.
Во первых у нас своего газа как грязи,а во вторых мы можем его продавать в европу.
Достаточно пустить американские компании с технологией добычи слаецевого газа в Украину.
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Если с такого боку смотреть, то конечно всё правильно. Всё правильно, но много проблем и рисков, опять же конкуренция, так как стоимость сланцевого несколько выше российского. В принципе конечно со временем дойдёт очередь и до добычи Украинского газа.
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Уж очень конкуренции боится империя.
Ну не столько конкуренции как то что она мешает монополии,с помощью чего и возможен политический шаантаж.
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Згоден, українського газу неміряно, якщо перестати красти, залучити круті закордонні геологічні кампанії з пошуку нових родовищ, залучити інвесторів для розробки і видобутку то справді ще й експортувати можна. Але тут одна факiнг проблема - жоден розсудливий інвестор не прийде в Україну поки тут корупція на рівні Зімбабве, рейдерські захоплення, віджимання бізнесу день через день (причому якщо не за участю ментів / сбу то при повному нейтралітетi) і поки закон / суд не на стороні бізнесменів ..
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Про коррупцию вы не правы.
А рейдерские захваты это да.
Поэтому бизнессу,в первую очередь иностранному выгоден бессменный путин.
Он гарант сохранности их бизнесса и заменяет им все что они называют необходимыми условиями для инвестиций.
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Все эти санкции только информационный шум уже третий год, а СП-2 продолжает строится.
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72% уже построено. Какой дурак вздумает на финише сойти с дистанции?
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А какой дурак их вообще строил?
Я имею ввиду какой дурак будет вообще вкладывать деньги в этот проект,если это уже прошлый век?
Тут политический больше проект,а не экономический.
Такие дела.
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С моей стороны выглядит даже некорректным пытаться дискутировать с человеком, строящим свою аргументацию на такой абсурдной базе. Газ, это на сегодня самая чистая, наизеленейшая энергия, к тому же сырьё для химической промышленности.
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У себя там в Китае и малокитайском округе озеленяйтесь.
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нічо, кацапи траншею рискалями прокопають, тим більше, тепер їм можуть допомогти такі ж недоразвиті зебіли🤣
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Возможен и вполне вероятен такой вариант что компании, пострадавшие от санкций, подсчитают потери и потребуют от россиюшки их возместить. Иначе какой смысл работать себе в убыток? В итоге Сп-2 может и построиться, но когда доход от него пойдет в газпромовские закрома и пойдет ли вообще-- неизвестно.
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краще б в Україні сланцевий видобували газ!
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