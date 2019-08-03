 Компания Shell, являющаяся одним из акционеров Северного потока, заявила, что будет выполнять санкции, введенные США против этого проекта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление генерального директора Shell Бена ван Бердена.
"Единственный мандат, который у меня есть - это инвестировать осторожно и делать правильно для наших акционеров. Если та или иная страна считает, что мы не должны этого делать, они должны сделать это незаконным. И тогда у меня не будет выбора, и я полностью буду выполнять эти санкции. Но только потому, что это обязанность выполнять закон", - заявил ван Берден.
Еще один акционер, австрийская OMV, считает, что "Северный поток-2" - это "экономический проект, важный как для безопасности поставок, так и для конкурентоспособности Европы", но не стала комментировать угрозу санкций.
Представитель швейцарской компании Allseas, которая прокладывает трубы для "Северного потока-2", заявил, что "не спекулирует на потенциальных последствиях предложенных санкций".
Напомним, комитет Сената США по международным делам 31 июля принял законопроект, который должен наложить санкции на компании и лиц, принимающих участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".
а про санкції книг нема.ще не написали
Вяликий Пу - дирку от бублика!)))
" Если та или иная страна считает, что мы не должны этого делать, они должны сделать это незаконным. И тогда у меня не будет выбора, и я полностью буду выполнять эти санкции. Но только потому, что это обязанность выполнять закон", - заявил ван Берден."
Тільки юрисдикція законів США на ЄС не поширюється.
Основой деятельности в США является Shell Oil Company со штаб-квартирой в Техасе. Добыча в основном ведётся в Мексиканском заливе, который даёт около 15 % всей нефти, добываемой группой Royal Dutch Shell (247 тысяч баррелей в день); также есть месторождения нефти в Калифорнии и месторождения сланцевого газа в штатах Луизиана, Пенсильвания, Техас и Вайоминг (дающих в сумме 137 тысяч баррелей в нефтяном эквиваленте в день). Основные центры добычи в Мексиканском заливе: На Кика (месторождение Аппоматокс)[20], Cardamom[21], Kaikias[22], Mars A, Mars B[23], Stones[24], Vito[25], Perdido[26], Auger, Ursa, Enchilada/Salsa, Ram Powell, Whale, доля группы в этих проектах варьируется от 38 до 100 %.
Под торговой маркой Shell в США работает около 14 тысяч автозаправок, а также ряд нефтеперерабатывающих (общей производительностью 922 тысячи баррелей в сутки) и химических заводов[27]. На стадии завершения строительства находится комплекс по производству этана из сланцевого газа в штате Пенсильвания - Pennsylvania Petrochemicals Complex[28].
Или все таки кацапское бабло не пахнет?
надёжный
-ая, -ое; -жен, -жна, -жно.
Такой, на которого можно положиться, внушающий полное доверие.
Если так легко на санкции согласны, значит уже есть договорённость с людоедом о компенсациях.
А людоед в свою очередь сдоит с российских учителей и пенсионеров.
Ну, а тем - двойная порция Соловья и Киселя.
Трамп - красава так четвертий год тролить гебисткую мразь - жать руку, делать комплименти, потом бац и новий пакет санкций. ***** в окуе... Очередной збой системи...
Это как? И вашим, и нашим? Типа как германская порноактриса?
Не хочете ви бути "світовим жандармом"?Буде хтось інший."Свято мєсто пусто нє биваєт".Китай вже на низькому старті.А тобі це треба?Це два.
Я тебе ні за що не агітую.Як хочете - так і робіть.Тільки пам'ятай,що ваш основний товар - це долар,який забезпечений Збройними Силами США.
Ты историю в туалете прокурил? В результате этой "успешной" политики изоляционизма, США перед Второй Мировой были заштатной страной фактически без армии, следовавшей в политическом кильватере Британии. А экономика самоизолировавшейся США заставляла американских специалистов искать работу даже в СССР. От "удачная" политика......
Ну вот Британия и сделает всё по закону.
Вангую на 99% "разъярённый" Трамп введёт в Балтийское море авианосцы, а потом по своему обыкновению сдастся как с КНДР, Сирией и Венесуэлой.
"Американское министерство транспорта заказало консалтинговой компании Poten and Partners Inc исследование о том, как США избавиться от российского сжиженного газа. ... Только в прошлом году такая необходимость возникала семь раз. ...
Сложилась абсурдная ситуация: американские СПГ-проекты на побережье Мексиканского залива находятся под угрозой срыва из-за невозможности найти покупателей, а северные штаты вынуждены приобретать сжиженный природный газ за границей. Все дело в принятом почти сто лет назад законе. Согласно «Акту Джонса» перевозки грузов между американскими портами могут осуществлять только суда, «построенные в США, принадлежащие американскому собственнику и с американской командой». ...
Судостроительная отрасль США выживает лишь за счет военных заказов. А в гражданском сегменте у судоходных компаний нет ни одного газовоза. Нет их и в портфеле заказов судостроителей - как и танкеров. ...
Доставлять СПГ из Луизианы в Бостон американцы смогут, только отменив «Акт Джонса». Но, как отмечают аналитики из Института Катона, шансы на это мизерны из-за ожесточенного сопротивления судостроительного лобби"
Фигня в том - что деньги они уже в основном заплатили. Ну не будут они платить дальше, ну и и что с того?
Тогда и другим был бы хороший урок, и все в мире кто коварно на крови зарабатывает капитал много раз подумали, чем может закончится преступная поддержка самого нечеловеческого кровавого кремлёвского режима в мире..
Сатана там правит бал.
P.S. И даже 20 сбитых Парашей Боингов, с гражданами Нидерландов, не изменили бы разжиревших и алчных европейцев. Да, что там 20! И 30 и 50.
Пока не получили повсеместное развитие новейшие технологии это последний шанс.
Кремль использует газ в политических целях.
Достаточно вспомнить как они диктовали Украине не рыночную цену оказывая на нее экономическое давление пытаясь шаантажом оказать влияние на гиополитический выбор.
Во первых у нас своего газа как грязи,а во вторых мы можем его продавать в европу.
Достаточно пустить американские компании с технологией добычи слаецевого газа в Украину.
Ну не столько конкуренции как то что она мешает монополии,с помощью чего и возможен политический шаантаж.
А рейдерские захваты это да.
Поэтому бизнессу,в первую очередь иностранному выгоден бессменный путин.
Он гарант сохранности их бизнесса и заменяет им все что они называют необходимыми условиями для инвестиций.
Я имею ввиду какой дурак будет вообще вкладывать деньги в этот проект,если это уже прошлый век?
Тут политический больше проект,а не экономический.
Такие дела.