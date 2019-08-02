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 Политика Украины
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 По состоянию на 2 августа признаны избранными 160 нардепов-мажоритарщиков, - ЦИК

2 августа Центральная избирательная комиссия Украины признала избранными еще 7 народных депутатов, которые баллотировались в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в 7 избирательных округах.

Избранными народными депутатами стали:

– Михаил Лаба, ОИО№70;
– Валерий Лунченко, ОИО№71;
– Александр Дубинский, ОИО№94;
– Игорь Мурдий, ОИО№100;
– Андрей Лопушанский, ОИО№125;
– Максим Заремский, ОИО№202;
– Марьяна Безуглая, ОИО№217.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК делает все возможное, чтобы подвести итоги выборов в Раду до 5 августа, - Слипачук

По состоянию на 2 августа ЦИК признала избранными 160 народных депутатов Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3141074
 
 
 Топ комментарии
 
Зараз відбувається впевнене і неприховане, нагле знищення української державності.
Призначення Патріотів РФ на ключові посади. У нас шпигун Хомчак, котрий передавав координати ВСУ росіянам зібрався скорочувати ВСУ.
Повна заборона Воїнам відповідати вогнем на обстріли.
Голова розвідки- орденоносець ФСБ.
Голова СБУ- корупціонер з дружиною- громадянкою РФ.
Я мовчу про дуже підозріло традиційного одного пораненого щодоби.
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Александр Дубинский? НУ СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ!

А то я уж распереживался, как это новый созыв без бородатой брехливой дилдо. А тут вам и смена поколений, серЛеща сменяет говорящая жопа Коломойского.
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А что такое? У ЗЕ!лёной сопли к гепе никаких вопросов. Это ж не занюханный мэр Смелы.
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Ты в сауне бене масаж делал или в микву с ним ходил?
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Это же Дубинский предлагал пустить газ в помещение , хде заседали порохоботы ? Станом на 2 серпня визнано обраними 160 нардепів-мажоритарників, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3772
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Теперь с юзиком пустят газ 100%. Главное юзику до буфета добраться.
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це він з матючком)), робив, тоді це юмор))))))!!! Станом на 2 серпня визнано обраними 160 нардепів-мажоритарників, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5492
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Значит хороший депутат , правильно его выбрали .
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та отож, пердучо) зі своїми посіпаками, так лисе було- кононенко), задрав, такшо результат не забарився)))!
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Так, син сєпара, активіста ;днр;. Тобі сподобається.
Станом на 2 серпня визнано обраними 160 нардепів-мажоритарників, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2392
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Так вот какие они эти загадочные Свинарчуки😁
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Суд в Киеве удовлетворил иск Портнова из-за канадских санкций и постановил взыскать около 7 млн грн из госбюджета.

Это ещё не реванш? Нет?
Ну тогда ладно...
(C)
@_Fashington
☹️
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Уважаемые друзья, сегодня суд удовлетворил мой иск о взыскании ущерба, который причинили мне чиновники ГПУ, МИД и посольства Украины в Канаде за инициирование канадских санкций и фальсификацию уголовных дел.

Сумма ущерба - около 300 тысяч долларов США. Закон предписывает подачу такого иска к Минюсту и Казначейству, а уже они обязаны взыскивать ущерб с виновных чиновников.

Напоминаю свою позицию - я даю слово не взыскивать ни одной копейки из украинского бюджета и дождаться, когда Казначейство взыщет все деньги с заместителя Генпрокурора Стрижевской, чиновников МИД и Посла Украины в Канаде Шевченко.

В пнд я направлю соответствующее письмо в Казначейство с предложением о координации юридической работы и обязательством не взыскивать средства из государственного бюджета.

Ну и напоминаю, в конце юридического пути я планирую переехать в киевскую квартиру Посла Украины в Канаде Шевченко.

(с)

Portnov

Эх какая зрада накрылась
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А ты кто такая что суд удовлетворил твои «требования»?🤭
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ПРЭЛЭСТНО!!!

Для баригоборцунов "ненецких" уже поротнов - это авторитет! Они ему на слово верят. А янык что написал, лалалашечка?
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Как там ваш любимый Янукович поживает? Видно как вы скучаете по прохфессору😁
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Скучаю по временам когда вас, троллье россиянское, погонят отсюда и отовсюду поганой метлой
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Обожаю выслушивать от кацапов обвинения других в том чем самы замазаны
Ти навіть української мови не розумієш, і туди ж лізеш😁
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Вона з Донецька. Там українську одиниці розуміють.
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Це не робить їх українцями. Кацап він і у Донецьку кацап
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Я знаю українців з Донецька. Ну, кількох. Більшість же навіть виїхавши з Донецька лишаються ;Данбасс всєх корміт;.
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Ну тоді перефразую. Кацап він і в Африці і в Германії залишається кацапом. Це неможливо змінити☹️
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Во-первых, какой суд? Первая инстанция? Так есть ещё две. Во-вторых, в Минюсте тоже не дураки сидят, посмотрим.
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Держава Україна має сплатити Портнову 7 мільйонів гривень - Печерський райсуд Києва
(С)
@radiosvoboda
🤔
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Печерский суд - по-видимому, один из карманных судов Коломойского, так же как и Окружной.
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у пороховатих) талан))), все претворюють проти зелі))!
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А в результате все оказывается против Пети. Магия
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https://t.co/R7FImqnTdK

В военной среде циркулируют слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей

Последние события в армии и вокруг нее не могут не вызывать тревогу. Прежде всего, ситуация на линии соприкосновения в последние дни демонстрирует резкое усиление позиций боевиков на фоне полного запрета на ведение ответного огня со стороны ВСУ.





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Зараз відбувається впевнене і неприховане, нагле знищення української державності.
Призначення Патріотів РФ на ключові посади. У нас шпигун Хомчак, котрий передавав координати ВСУ росіянам зібрався скорочувати ВСУ.
Повна заборона Воїнам відповідати вогнем на обстріли.
Голова розвідки- орденоносець ФСБ.
Голова СБУ- корупціонер з дружиною- громадянкою РФ.
Я мовчу про дуже підозріло традиційного одного пораненого щодоби.
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Зекоманда понимает что бежать им некуда в случае гиперинфляции. Значит, нужно брать у кого-то бабки на поддержание гривны. А поскольку гривна идёт вверх - значит, бабки кто-то даёт, скупая её в обменниках. И кто бы это мог быть такой благодетель ? "Кто платит - тот заказывает лезгинку" (С)
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....генофонд жителей австралии.....удивительно но именно у жителей австралии выявлены гены другой группы человекоподобных так называемых денисовцев. останки которых выявлены на алтае..... австралийцы оказались оказались носителями неандертальских и денисовских алелей. вот говнюк твоя родословная от первых аллелей . предок твой бухой в жопу трахнул неанертальку и в итоге получился дебил 580 пробы.
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приехали.....
с нетерением жду продолжения кац реванша.
ну мля кацапня чистой воды - неисправляемая....
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сообщение для всех! - рейганы закончились, одна хеня осталась.. - ищите там у себя....
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