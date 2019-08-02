 По состоянию на 2 августа признаны избранными 160 нардепов-мажоритарщиков, - ЦИК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в 7 избирательных округах.



Избранными народными депутатами стали:



– Михаил Лаба, ОИО№70;

– Валерий Лунченко, ОИО№71;

– Александр Дубинский, ОИО№94;

– Игорь Мурдий, ОИО№100;

– Андрей Лопушанский, ОИО№125;

– Максим Заремский, ОИО№202;

– Марьяна Безуглая, ОИО№217.

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По состоянию на 2 августа ЦИК признала избранными 160 народных депутатов Украины.