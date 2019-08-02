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 Политика Украины, За рубежом
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 Путин упростил предоставление вида на жительство в РФ гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины. Документ вступит в силу через 90 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Этот законопроект разработали в правительстве РФ. Госдума приняла его 23 июля, Совет Федерации - 26 июля.

Он дает право выдавать разрешение на временное проживание вне выделенных квот гражданам Украины, которые постоянно там проживали и теперь признаны беженцами или если они получили в России временное убежище.

Закон также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые владеют русским языком и хотят жить и работать в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителям ОРДЛО выдано уже 7 тысяч российских паспортов, - губернатор Ростовской области РФ

Он дает право получить разрешение на временное проживание без учета квот лицам, поступившим на военную службу, являющимся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, лицам, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получивших профобразование в России.

Срок рассмотрения заявок на разрешение на временное проживание будет сокращен с шести до четырех месяцев.

Также закон расширяет количество категорий иностранцев, которые смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Это люди, родившиеся в РСФСР и имевшие гражданство СССР; родившиеся в России дети, усыновленные иностранцами, которые постоянно живут в России; иностранные граждане, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крымской АССР. Также это коснется высококвалифицированных специалистов и их семьи и квалифицированных специалистов, проработавших в России по специальности не меньше полугода. Сюда же попадут те, у кого было прекращено гражданство России.

Также читайте: Россия будет предоставлять свое гражданство по упрощенной схеме всем жителям Донецкой и Луганской областей. ДОКУМЕНТ

Закон также определяет, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия (сейчас выдается на пять лет). Вид на жительство нужно будет менять, как меняют российский паспорт - при достижении возраста 14 лет, 20 лет и 45 лет.

Напоминаем, 17 июля президент РФ Владимир Путин упростил получение российского гражданства для лиц, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только для жителей ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/n3141073
 
 
 Топ комментарии
 
молодця) хуйло, може всю вату до кацапіїї забере! Путин упростил предоставление вида на жительство в РФ гражданам Украины - Цензор.НЕТ 9829 Путин упростил предоставление вида на жительство в РФ гражданам Украины - Цензор.НЕТ 9829 Путин упростил предоставление вида на жительство в РФ гражданам Украины - Цензор.НЕТ 6371
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Граждане малороССы, а мож рвонёте? На сибирский гектар? Там ща древесный пепел... очень полезен дляземледелия ( но это не точно). Главное, что ветряков нет, а от пожаров ни один червяк не пострадал.
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чушь какая то, так вроде бы и раньше была упрощанная схема получения вида на жизнь бывшим гражданас СНГ или как там оно называлось у них эсэсэры. та что он изменил то ?
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У меня в подъезде, бабушка живёт... Я её хорошо знаю - он, с моей женой, на пару, за клумбой, у подъезда, ухаживают...Она, до развала Союза, в Уч-Кудуке, работала, в столовой уранового рудника... Так она умнее поступила - предприятие ей купило квартиру в Украине, а свою квартиру, в Уч-Кудуке, она оставила... Теперь живёт спокойно...
А "русские", сейчас, "пожинают плоды" своей собственной "русификации национальных окраин"... Кто-то, из российских колонизаторов (Скобелев, кажется), сказал: "То, что не доделал русский штык, доделает русский чиновник, русский учитель и русский поп...". Не "доделали"... "Надорвались"... "Пупок развязался...".
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не доделали, как всегда на детей и внуков повесили "доделыванье"...
нам всем - погремуха одна - недоделаные...
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Понятно. Когда сделка "хахлы-бабло" подойдёт к своему логическому завершению: тут будут гулять гавкающе-акающие "асвабадители", аламойский закончит пересчитывать полученные от )(уйла "суммы", а бедного еврейского мальчика зелебобу как нежелательного свидетеля прикопают под кустиком или упрячут в психушку - избежавшим расстрелов не-хахлам будет предложено на выбор два варианта: либо в печь живьем, либо за Урал на постоянное жительство по ускоренной и облегчённой процедуре. Московское чудовище приготовилось нас жрать в нашей собственной шкуре. Быдлу же устроят "тридцать третий год", а кто не подохнет - тех объявят "русскими".
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В настоящее время в паспортных столах ОРДЛО наблюдаются тысячные очереди,за лднровскими и рос.паспортами.Коллаборанты платят немалые деньги,что пораьше,во время комендантского часа,приехать туда на такси и занять очередь.Если учесть,что комендантский час до 4-00,а паспортный открывается в 8-00,то прикиньте сколько они готовы ждать.При этом им оставляют украинские паспорта.У меня вопрос к Зеленскому,Кучме и Безсмертному - Так это НАШИ люди или предатели,получившие оккупационный аусвайс?И заметьте- делают это добровольно.
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Жрать говно добровольно, это фишка рускаго мира
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дуже добра новина!!! все їду я на раSSєю, піднімати руSSкій мір:
будувати сколкава, мости через Єнісей, чистити Сибір від попелу для китайців...давайте адреси вербувалних контор медведчуків, шуфричів, бойків, шефірів....
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Идиот, ты Сибирь потушил?
Петух ты недоделок !
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та хай там і подихають маскавітські воші!!
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Уперед!Триколор в дупу та рисью у любимий Козлостан дарагие идиоти !
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Те кто умнее из ********** уезжают. Вопрос ведь даже не в зарплате, а в среде. Среда обитания просто невыносима для любого свободолюбивого человека обладающего чувством собственного достоинства и не обдолбанного совковым коллективизмом. Все кто туда едет заслуживают Россию. Флаг им в руки! Со своей стороны мы просто обязаны этому всеми силами способствовать - чем больше ваты выедет с Украины тем лучше.
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Потрібно туди террористів-джихадистів направляти для легалізації і подальшого гранде шмакі-бума Путін спростив надання посвідки на проживання в РФ громадянам України - Цензор.НЕТ 1871
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