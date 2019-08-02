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 Политика Украины
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Все про:Головин (39) электронное декларирование (664) НАПК (712)

 Экс-начальник полиции Одесчины Головин не внес в декларацию доходы и имущество на 819 тыс. грн, - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило недостоверные сведения в электронной декларации бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В ходе проверки деклараций Головина агентство обнаружило незадекларированное в 2017 году имущество.

"Так, установлено, что чиновник не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, принадлежащие им на праве собственности, а также указал недостоверные сведения о своем доходе и доход жены. В общем, сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 819 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Читайте: Нардеп Зубик не задекларировал 150,5 млн грн, а Войцицкая - 45,5 млн грн. Материалы переданы в НАБУ, - НАПК

Вывод о признаках уголовного преступления НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина . Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина -7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.

Суд избрал Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Источник: https://censor.net.ua/n3141071
 
 
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Згідно законодавству більше 400 тис. - 2 роки зони. Весь час цих бонз виловлюють, але наче ще жодного не посадили.
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Всю мелочевку не упомниш, що ви до хорошої людини прикопались Экс-начальник полиции Одесчины Головин не внес в декларацию доходы и имущество на 819 тыс. грн, - НАПК - Цензор.НЕТ 1105
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800 штук? пфффф. как сказал глава высшего хозяйственного суда украины на вопрос - откуда у его подчиненного судьи внедорожник за 2 ляма гривен: "что такое в наше время 2 миллиона?"
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Це тільки верхівка айсбергу, мусора в Україні як олігархи, але розуму нуль, розвинуті тільки хапужні рефлекси. Да авакян?
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Опа , еще один клиет на отжим майна . Ох и клюет сегодня , во блин пруха поперла .
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Как убрали Порошенко, так вдруг пошло разоблачение за разоблачением
Какое странное совпадение
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Коровьев: - Так и быть, я произведу разоблачение! Скажите, где вы были вчера в семь часов вечера?
Супруга А. А. Семплеярова: - Аркадий Апполонович вчера вечером был на заседании театральной акустической комиссии, но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии!
Коровьев: - Oui, мадам, вы натурально ничего не понимаете. Отправившись вчера вечером на заседание театральной акустической комиссии, которое, к слову сказать, и назначено-то вчера не было, Аркадий Аполлонович отправился на Елоховскую улицу в гости к актрисе разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько, где и провёл около четырёх часов.
Супруга Семплеярова: - Ха… ха… ахахахаха!
Коровьев: - Охохохо!
Супруга Семплеярова: - Ну теперь понятно! Теперь всё ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы!(с)

Вам кажется, что это было разоблачение??? "Oui, мадам, вы натурально ничего не понимаете."(с).
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Всю мелочевку не упомниш, що ви до хорошої людини прикопались
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Згідно законодавству більше 400 тис. - 2 роки зони. Весь час цих бонз виловлюють, але наче ще жодного не посадили.
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У нас взагалі майже всі закони написані у такому стилі: повинно бути так і так. А що робити з людиною або організацією, якщо вона робить не так, не написано. Це дуже поширена грубий недолік у законах. Написано: повинні декларувати доходи. А що буде, якщо не задекларував, не прописано. Ну майже. Ви пишете: більше 400 тис. - 2 роки зони. Звідки Ви це взяли? Тоді приведіть функціональну залежність "Сума вкраденого - строк відсидки". Або таблицю. Народу потрібні орієнтири. Зробимо таблицю строків відсидок в залежності від вкраденого як плакат на бігбордах. Дякую.
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https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobu-zhyttya/vidpovidalnist/

"..якщо вона робить не так, не написано"

Все написано (проблема, що не виконується). У кінцевому розділі майже будь-якого закону прописана відповідальність за його невиконання, з подальшим уточненням у відповідних кодексах, зокрема КК. Деталізація щодо визначення міри покарань відображено у тих же кодексах, у суддівських інструкціях або визначається минулими прецедентами.
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800 штук? пфффф. как сказал глава высшего хозяйственного суда украины на вопрос - откуда у его подчиненного судьи внедорожник за 2 ляма гривен: "что такое в наше время 2 миллиона?"
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