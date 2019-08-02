 Экс-начальник полиции Одесчины Головин не внес в декларацию доходы и имущество на 819 тыс. грн, - НАПК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В ходе проверки деклараций Головина агентство обнаружило незадекларированное в 2017 году имущество.

"Так, установлено, что чиновник не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, принадлежащие им на праве собственности, а также указал недостоверные сведения о своем доходе и доход жены. В общем, сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 819 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

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Вывод о признаках уголовного преступления НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина . Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина -7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.

Суд избрал Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.