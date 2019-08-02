 Экс-начальник полиции Одесчины Головин не внес в декларацию доходы и имущество на 819 тыс. грн, - НАПК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
В ходе проверки деклараций Головина агентство обнаружило незадекларированное в 2017 году имущество.
"Так, установлено, что чиновник не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, принадлежащие им на праве собственности, а также указал недостоверные сведения о своем доходе и доход жены. В общем, сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 819 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Вывод о признаках уголовного преступления НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро.
Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина . Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина -7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.
Суд избрал Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Какое странное совпадение
Супруга А. А. Семплеярова: - Аркадий Апполонович вчера вечером был на заседании театральной акустической комиссии, но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии!
Коровьев: - Oui, мадам, вы натурально ничего не понимаете. Отправившись вчера вечером на заседание театральной акустической комиссии, которое, к слову сказать, и назначено-то вчера не было, Аркадий Аполлонович отправился на Елоховскую улицу в гости к актрисе разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько, где и провёл около четырёх часов.
Супруга Семплеярова: - Ха… ха… ахахахаха!
Коровьев: - Охохохо!
Супруга Семплеярова: - Ну теперь понятно! Теперь всё ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы!(с)
Вам кажется, что это было разоблачение??? "Oui, мадам, вы натурально ничего не понимаете."(с).
"..якщо вона робить не так, не написано"
Все написано (проблема, що не виконується). У кінцевому розділі майже будь-якого закону прописана відповідальність за його невиконання, з подальшим уточненням у відповідних кодексах, зокрема КК. Деталізація щодо визначення міри покарань відображено у тих же кодексах, у суддівських інструкціях або визначається минулими прецедентами.