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 Политика Украины, Общество
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Все про:Богдан (38) Зеленский (2357) Ивано-Франковская область (380) Иванчук (49)

 Зеленский в комментариях в фейсбуке требует от Иванчука оплатить постройку дороги на 175 миллионов. СКРИНШОТ

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Богдан прокомментировали в Фейсбуке видео новоизбранного нардепа-мажоритарщика Андрея Иванчука, где он говорит о финансировании ремонта дорог в Ивано-Франковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий пост Иванчука размещен на его личной страницев Фейсбуке. 

На видео Иванчук рассказывает, что Зеленский, когда обязывал его помочь и найти 175 млн гривен на дорогу, на самом деле хотел, чтобы тот "использовал свой опыт и помог победителю от "Слуги народа"на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект, соответствующую техническую документацию для того чтобы решить проблему данной общины ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "175 млн гривен есть?" - Зеленский предложил нардепу Иванчуку оплатить строительство дороги на Ивано-Франковщине. ВИДЕО

На вопрос "что имелось в виду, когда Зеленский сказал о помощи ваших друзей в ремонте дорог" Иванчук ответил:

"Очень справедливо был поднят вопрос - частно-государственного партнерства, которое надо урегулировать на законодательном уровне и я считаю, что это очень правильная инициатива президента привлекать Украинский бизнес к решению таких инфраструктурных проблем".


Под этим видео Богдан оставил комментарий: "Нет. Президент верит что Вы профинансирует эти работы!".

Зеленский в то же время прокомментировал: "Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте".

Зеленский в комментариях в фейсбуке требует от Иванчука оплатить постройку дороги на 175 миллионов 01
Зеленский в комментариях в фейсбуке требует от Иванчука оплатить постройку дороги на 175 миллионов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3141070
 
   
 Топ комментарии
 
А я чекаю, та і весь світ чекає, коли Зеленський звернеться з тим самим проханням до Коломойського.
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добре.
зелебобів не рахуємо.
навіть закордонних.
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Вор или не вор определяет суд. Он же и возвращает в виде конфискации. И никак иначе. Иначе - беззаконие и грабеж.
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Пока им предлагают добровольно вернуть и при этом получить бонусы .И если очевидные вещи до тебя не доходят или -же ты их не желаешь видеть ,это твои проблемы.
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Мозги у тебя работают, как у коррупционера. Кому вернуть? Что вернуть?
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Вернуть государству наворованное, непосильным трудом, в виде инвестиций . Не вернут так ,то тогда возвратят в виде конфискации ,естественно по решению суда .
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Когда суд решит, будет уже поздно. Лет 5-10 засидки и конфискация всего имущества. Ему будет легче отстегнуть сейчас 170 лимонов, а в будущем не лезть со свинячим рылом в калашный ряд.
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Это же взятка! Коррупция! Откат! То что ты предлагаешь.
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А ты в курсе ,что с людьми общаются на том языке который они понимают.
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підтримую.

іванчука треба розкуркулювати через суд...
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Мальчик-нагоняйчик.

Через поле, через гай
Ходить хлопчик-нагоняй.
Бачить хлопчик в залі гад
Він поміг очистить ряд.
Бачить чорт побіг в фонтан
Нагоняй відразу там.
Він і сварить и журить,
Попередників ганьбить.
Вчителям підняв зарплату,
Всіх відправив в Емірати.
Шаурмою всіх годує,
І "Сватами" в вуха дує.
Ось і ти часу не гай,
Будь як хлопчик-нагоняй!
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зеленский- клоун.

К своим мрожеритарщикам иди.

А еще лучше к себе и богдану.
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Порошенко вже фактично 20 років чиновник. А Зєля тільки два місяці. Порошенко кроку не зробить, якшо не утворить корупційну схему. А яку корупційну схему створив Зєля?
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на заказ одним коррупционерапм высмеивал других
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Порошенко - волонтер. И отдал 500 млн на армию
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500млн. гр. = 20млн. дол.
Вкрав Мародер 20 млрд. дол.
Тобто з кожної вкраденої тисячі одну гривню Мародер віддавав на армію. Яке щастя! Зеленський в коментарях у фейсбуці вимагає від Іванчука оплатити будівництво дороги на 175 мільйонів - Цензор.НЕТ 4954
(ще треба розібратись зі схемами, по яким він щось там віддавав).
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А вот это ложь и брехня. Надо бы на тебя в суд подать за клевету. Но Порошенко - добрый и считает ниже своего достоинства подавать на таких как ты. А зря...
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Тобто пан Олег стверджує, що Порошенко і Мародер для суду - одна і та особа? Зеленський в коментарях у фейсбуці вимагає від Іванчука оплатити будівництво дороги на 175 мільйонів - Цензор.НЕТ 3438
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Петро! Навіть твої платні тролі тебе Мародером називають
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Приведи документы, где указано, что Порошенко украл 20 лядов зелени. Иначе ты сам признаешь, что ты обычный свинорусский ********. Начинай.
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МОЖЕ ТОБІ ЩЕ КЛЮЧІ ВІД КВАРТИРИ,де гроші лежать? Зеленський в коментарях у фейсбуці вимагає від Іванчука оплатити будівництво дороги на 175 мільйонів - Цензор.НЕТ 9013
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Зеленський в коментарях у фейсбуці вимагає від Іванчука оплатити будівництво дороги на 175 мільйонів - Цензор.НЕТ 3694 Дивуюся з тебе, Іван Суліма. Так якби не повний ідіот, а пишеш якусь нісенітницю. Невже ти справді віриш тому, що тобі вклали в голову російські пропагандони? Будь мудрішим. Спільнота коментаторів-порохоботів і коментаторів-зебілів не хоче тебе втратити. Краще пиши про Юльку, це твоє! Зеленський в коментарях у фейсбуці вимагає від Іванчука оплатити будівництво дороги на 175 мільйонів - Цензор.НЕТ 3694
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ЦИФРА СУМНІВНА.

пЄТЯ-ДРІБНИЙ ЖЛОБ.
НЕ ТОЙ РОЗМАХ..

20 ЛЯРДІВ МОЖЛИВО СКОМУНИЗДИЛО ЙОГО ОТОЧЕННЯ.. ЩЕ 50- ВСЯ СИСТЕМА...
ВІДКАТАМИ ЙОМУ ПІШЛО ЛЯРДІВ 5..
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Це цифра Transparecy international за початок 2018го. Тоді вони оцінили вкрадене і виведене за кордон з України за період Порошенка десь у 45млрд. дол. Тоді ж Купрій озвучив на мітінгу цифру вкраденого особисто Порошенком у 10млрд. дол. За пів року він скоригував у фейсбуці до 15млрд. дол. Досьогодні такими темпами це вже 20. Думаю, що десь так і є. Вся ж країна оплутана його схемами.
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Вот это уровень.Сразу видно пацаны росли в 90-х,когда рекет решал кто,кому и сколько будет платить.А,что профинансирует сам Зеленский и каждый его колега из 95квартала?
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Короче дороги Зеленский не собирается ремонтировать. Надееься на меценатов
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Не надо так! Зеля у Иванчука ничего не требовал...он в шутливой форме, предложил. И это не значило как в незабвенные времена - "купи кирпич"
И Иванчук, думаю не очень ошибся сказав -" хотелось бы УЗАКОНИТЬ"
Тогда и с Пини, и с Коломойского и с Пороха и с Ахметки ,бы, отлетело...
Не скулите, я не приверженец Зели! Но он идёт правильной дорогой.
А всякое дерьмо, типа Рабиновича с Медведчуком, следует наказать всеми известными народу методами. Ибо, они (указанные выше по тексту) пытаются одеть на Украину российское ярмо. Это явные предатели. А предателей положено УНИЧТОЖАТЬ!!!
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По закону !!! В судах ! И да - у нас нет смертной казни.
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зе массе, на всякий случай: многомиллионный дворец с личным причалом в Конче Заспе простого скромного юриста Богдана Андрея
https://prm.ua/rozkishniy-budinok-i-vlasniy-kater-zhurnalisti-opublikuvali-foto-elitnogo-mayetku-glavi-ap-andriya-bogdana/
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серьезно в фейсбуке. требует..тогда я хочу тоже банку печенья пачку варенья и карету мне карету..все в лувр господа или в царское село на бал с шашлыками ..
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"Шо ж ми такі ......."( а далі, кожен табір ботів підставляйте своє - мабуть це бескінечно).

В Китае теперь есть лозунг - если хотим разбогатеть нужно строить дороги.

Полвека назад Китай был одной из самых отсталых стран по протяженности дорог с твердым покрытием.В 1988 году была запущена в эксплуатацию первая скоростная автострада Китая Шанхай - Цзядин (протяженностью 18, 5 км). К концу 1999 года, общая протяженность запущенных в эксплуатацию скоростных автострад Китая уже достигла 11605 км. К концу 2008 года протяженность скоростных автострад составила 60 300 км, шоссе первого класса- 54 200 км, шоссе второго класса - 285 200 км.
В Китае в 2017 году построены платные скоростные автомобильные дороги общей протяженностью 8130 километров За пять лет в Китае построили 534 тыс. км дорог
750 метров в час - с такой скоростью сегодня строятся в Китае новые дороги.

Дорогами с твердым покрытием охвачены 99,2% поселков и 98,3% деревень, свыше 99% поселков и 96% деревень обслуживаются общественными автобусами.
От 0 до 29 000 км: Китай за 10 лет построил самую большую сеть скоростных железных дорог в мире. В Китае рабочие всего за 9 часов построили крупную железнодорожную развязку, которая соединила три магистрали с новой веткой.Около 1,5 тысячи рабочих приступили к возведению дороги 19 января, а 20 января работу завершили.
20 лет назад Китай не мог похвалиться развитыми пассажирскими ж/д перевозками. В 1993 году средняя скорость поездов в стране составляла менее 50 км/ч. Был создан план сети "4+4" - 4 коридора, ведущих с севера на юг, и 4 коридора с запада на восток. Эта сеть была закончена к 2015 году и сейчас служит скелетом китайских скоростных железных дорог. В 2016 был разработан план расширения до "8+8".
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самое смешное , что зе боты кричащие здесь "его никто за язык не тянул" предпочитают "забыть" что наобещал своим избирателем Зеленский.
Его ведь тоже никто за язык не тянул.
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Зеленський в коментарях у фейсбуці вимагає від Іванчука оплатити будівництво дороги на 175 мільйонів.

НІЧОМУ ПЛЕСКАТИ.


Іванчук, звичайно, злодій,але Зеленського варто попередити що його "забава в Бацьку" в Україні безперспективна.


а в світі подібне називається політичною корупцією.
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Когда уже колымыге он так скажет?Или сам своим примером,с богданом покажет?
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Подложить свинье свинью?
Предпочтение-огню!
Поросенки пусть поплачут,

Чтобы больше не свинячить!
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