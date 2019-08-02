 Зеленский в комментариях в фейсбуке требует от Иванчука оплатить постройку дороги на 175 миллионов. СКРИНШОТ

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий пост Иванчука размещен на его личной страницев Фейсбуке.
На видео Иванчук рассказывает, что Зеленский, когда обязывал его помочь и найти 175 млн гривен на дорогу, на самом деле хотел, чтобы тот "использовал свой опыт и помог победителю от "Слуги народа"на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект, соответствующую техническую документацию для того чтобы решить проблему данной общины ".
Читайте на "Цензор.НЕТ": "175 млн гривен есть?" - Зеленский предложил нардепу Иванчуку оплатить строительство дороги на Ивано-Франковщине. ВИДЕО
На вопрос "что имелось в виду, когда Зеленский сказал о помощи ваших друзей в ремонте дорог" Иванчук ответил:
"Очень справедливо был поднят вопрос - частно-государственного партнерства, которое надо урегулировать на законодательном уровне и я считаю, что это очень правильная инициатива президента привлекать Украинский бизнес к решению таких инфраструктурных проблем".
Под этим видео Богдан оставил комментарий: "Нет. Президент верит что Вы профинансирует эти работы!".
Зеленский в то же время прокомментировал: "Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте".
іванчука треба розкуркулювати через суд...
Через поле, через гай
Ходить хлопчик-нагоняй.
Бачить хлопчик в залі гад
Він поміг очистить ряд.
Бачить чорт побіг в фонтан
Нагоняй відразу там.
Він і сварить и журить,
Попередників ганьбить.
Вчителям підняв зарплату,
Всіх відправив в Емірати.
Шаурмою всіх годує,
І "Сватами" в вуха дує.
Ось і ти часу не гай,
Будь як хлопчик-нагоняй!
К своим мрожеритарщикам иди.
А еще лучше к себе и богдану.
Вкрав Мародер 20 млрд. дол.
Тобто з кожної вкраденої тисячі одну гривню Мародер віддавав на армію. Яке щастя!
(ще треба розібратись зі схемами, по яким він щось там віддавав).
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Петро! Навіть твої платні тролі тебе Мародером називають
пЄТЯ-ДРІБНИЙ ЖЛОБ.
НЕ ТОЙ РОЗМАХ..
20 ЛЯРДІВ МОЖЛИВО СКОМУНИЗДИЛО ЙОГО ОТОЧЕННЯ.. ЩЕ 50- ВСЯ СИСТЕМА...
ВІДКАТАМИ ЙОМУ ПІШЛО ЛЯРДІВ 5..
И Иванчук, думаю не очень ошибся сказав -" хотелось бы УЗАКОНИТЬ"
Тогда и с Пини, и с Коломойского и с Пороха и с Ахметки ,бы, отлетело...
Не скулите, я не приверженец Зели! Но он идёт правильной дорогой.
А всякое дерьмо, типа Рабиновича с Медведчуком, следует наказать всеми известными народу методами. Ибо, они (указанные выше по тексту) пытаются одеть на Украину российское ярмо. Это явные предатели. А предателей положено УНИЧТОЖАТЬ!!!
https://prm.ua/rozkishniy-budinok-i-vlasniy-kater-zhurnalisti-opublikuvali-foto-elitnogo-mayetku-glavi-ap-andriya-bogdana/
В Китае теперь есть лозунг - если хотим разбогатеть нужно строить дороги.
Полвека назад Китай был одной из самых отсталых стран по протяженности дорог с твердым покрытием.В 1988 году была запущена в эксплуатацию первая скоростная автострада Китая Шанхай - Цзядин (протяженностью 18, 5 км). К концу 1999 года, общая протяженность запущенных в эксплуатацию скоростных автострад Китая уже достигла 11605 км. К концу 2008 года протяженность скоростных автострад составила 60 300 км, шоссе первого класса- 54 200 км, шоссе второго класса - 285 200 км.
В Китае в 2017 году построены платные скоростные автомобильные дороги общей протяженностью 8130 километров За пять лет в Китае построили 534 тыс. км дорог
750 метров в час - с такой скоростью сегодня строятся в Китае новые дороги.
Дорогами с твердым покрытием охвачены 99,2% поселков и 98,3% деревень, свыше 99% поселков и 96% деревень обслуживаются общественными автобусами.
От 0 до 29 000 км: Китай за 10 лет построил самую большую сеть скоростных железных дорог в мире. В Китае рабочие всего за 9 часов построили крупную железнодорожную развязку, которая соединила три магистрали с новой веткой.Около 1,5 тысячи рабочих приступили к возведению дороги 19 января, а 20 января работу завершили.
20 лет назад Китай не мог похвалиться развитыми пассажирскими ж/д перевозками. В 1993 году средняя скорость поездов в стране составляла менее 50 км/ч. Был создан план сети "4+4" - 4 коридора, ведущих с севера на юг, и 4 коридора с запада на восток. Эта сеть была закончена к 2015 году и сейчас служит скелетом китайских скоростных железных дорог. В 2016 был разработан план расширения до "8+8".
Его ведь тоже никто за язык не тянул.
НІЧОМУ ПЛЕСКАТИ.
Іванчук, звичайно, злодій,але Зеленського варто попередити що його "забава в Бацьку" в Україні безперспективна.
а в світі подібне називається політичною корупцією.
Предпочтение-огню!
Поросенки пусть поплачут,
Чтобы больше не свинячить!