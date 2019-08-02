 Указ Трампа о новых санкциях против РФ из-за отравления Скрипалей опубликован на сайте Белого дома

Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Противостоять ... предоставлению любых займов, финансовой либо технической помощи этой стране (РФ - ред.) международными финансовыми учреждениями; и запретить любому банку США предоставлять любой заем или кредит правительству этой страны, за исключением займов либо кредитов для приобретения продуктов питания либо других сельскохозяйственных товаров либо продуктов", - отмечается в документе.
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.
не зря сегодня рубль подпрыгнуть до 80 за доллар...
аж пока центробанк не слил за пару часов 300 млн. долларов...
Трамп его 8 месяцев под сукно прятал, но, видать, конгрессмены яйки в дверях прижали - пустил в ход.
Странно...
А Силуанов, зам. медведа, сказал, что санкции забирают у рф 40 млрд.$ в год.
Один из примеров: до санкций рф имела 27% рынка вооружений, после наложения
санкций на 59 оборонных предприятий у них осталось чуть больше 7%.
даже счастливы!!!
но только на 50% от счастья 2014 года.
санкций на 59 оборонных предприятий у них осталось чуть больше 7%.
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А откуда Вы взяли данные про 7%? Обычно опираются на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), но он даёт Рашке 21% по 2018 году.
"По оценкам Росстата, доходы россиян падают пять лет подряд.
Сейчас они на 12% ниже уровня докризисного 2013 года.
В 2019 г. число людей с доходами ниже прожиточного уровня выросло до 20,9 млн. человек. Уровень бедности повысился до 14,3% против 13,9% год назад.
Больше половины семей, где есть дети, живут за чертой бедности.
59% россиян вынуждены экономить на самом необходимом..." МК.ру
Ото така припарка, Коля.
Будет рашка золотом!
а выборы он выиграет по любому и не потому, шо такой замечательный,
а просто там никого больше нет ни у республиканцев ни у демонов тем более...
в любом случае - подписал и молодец, хотя и представляю как ему етого не хотелось и во шо ему пришлось завязать свои чувства к *****...
Трамп, то класична акула капіталізму.
Які там чувства...
шо акула капитализма.
надеюсь вы не приняли мои слова в прямом смысле?
рыжий мусор не трахает, он за сеанс 130 тыс. зеленых платит не морщась,
а тут какое то плешивое чухно....
не вірю..ой не вірю..
а вижу - полностью зачищеное рыжим полит. поле.
никто не хочет, в обоих лагерях, связываться со жлобоватым хамлом.
он сразу впадает на личное, погремухи начинает цеплять и тут уже не до политики.
короче на Цензоре был бы в вечном бане
через год посмотрим - хотел бы быть не прав....
Кажуть, що люмпени рудого готові на руках носити.
Ті хто, щось розуміє хапаються за голову.
Мені здавалось, що перегравши Клінтонів у війні компроматів рудий викопав собі яму у вигляді більш молодих і мотивованих демократів.
Як, на Ваш погляд, вплине репорт Мюллера на ситуацію? Дозволить зібрати потрібну кількість голосів для початку імпічмента?
чем еще больше укрепил его позицию.
то ли плохо искали, то ли у рыжего в башке забыли поковыряться.
импичмента не будет - люпмен ликует,
немного возмущаются фермеры из торговой войны с Китаем,
но то на уровне погрешности пока...
Раньше еще Тед Круз, но мне не понравилось, как он легко слился с прошлых республиканских "праймериз".
за демонов даже не спрашивайте.....
AUGUST 2, 2019 / 9:48 PM / UPDATED 3 HOURS AGOWASHINGTON (Reuters) - A majority of Democrats in the U.S. House of Representatives now favor launching impeachment proceedings against Republican President Donald Trump, after a California lawmaker on Friday became the 118th Democrat to call for the process to begin.
Об этом пишет Reuters.
на его непонятную, но глубокую любовь к ***** всем кроме украинской диаспоры глубоко плевать.
a за "дела внутри страны ок" - на хамовитость и жлобство выборцы закроют глаза.
на сегодня все именно так.
зачем украинские "политики" лезли в амерские выборы? - загадка без отгадки.
в своих то - кроме клованов и птушников никого найти невозможно.
a сейчас у рыжего етот "украинский козырь" на руках и он выстрелит.
то, шо они все ето делали наеясь сделать Украине лучше - говорит только об их езмозглости.
новые будут не лучше - рояль не поставят в посольсве? - уже будут маладцы...
политика не его - ноль необучаемый.
об етом говорили в 16м и ето правда,
чего тока стоит его всхип "уходим из сирии" и потом немедленный откат взад.
ну и как любой нарцисс он любит когда его гладят....
Якісь позитивні моменти є. Поки цього достатньо.
большего от него требовать невозможно - он даже не каблук на левой туфле Рейгана...
Александр Коваленко, sprotyv.info
санкцій в рашки забагато, щоб за кожну пір влаштовувати.
просто порадіємо за вас, сосєдушєк
bamr @bamr69 14 мин
Единственный самолет Бе-200, направленный тушить пожары в Якутии, не смог продолжить работы из-за поломки.
Участие в акции протеста 3 августа, по данным опроса, готовы принять 11% москвичей.
Как заметила «Медуза», на московские акции выходит гораздо больше людей, чем регистрируется на них в социальных сетях. Московские власти же на завтра внезапно заявили о проведении фестиваля Шашлык Live с участием известных музыкантов. Правда, часть музыкантов уже написала, что ни про какой фестиваль завтра они не знают.
Распоряжение Белого дома, выпущенное в четверг, запретило кредиты или другую помощь раше со стороны международных финансовых институтов и запретило большинство займов от американских банков правительству мордора.https://www.nytimes.com/2019/08/01/us/politics/russia-sanctions-executive-order.html
2 Если запретить поставки запчастей эектродвигателям и дизелям типа Сименс престанут ходить поезда .
3 Если запретить поставки высокоактановых присадок перестанут ездить автомобили .
Трамп может ликвидировать рфию за 6 месяцев , но этого не делает . Делайте выводы !