 Указ Трампа о новых санкциях против РФ из-за отравления Скрипалей опубликован на сайте Белого дома

Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Противостоять ... предоставлению любых займов, финансовой либо технической помощи этой стране (РФ - ред.) международными финансовыми учреждениями; и запретить любому банку США предоставлять любой заем или кредит правительству этой страны, за исключением займов либо кредитов для приобретения продуктов питания либо других сельскохозяйственных товаров либо продуктов", - отмечается в документе.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.