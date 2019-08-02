EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  5876  80
Материалы по теме:
Все про:санкции (7441) США (15170) Трамп (2310) Скрипаль (503)

 Указ Трампа о новых санкциях против РФ из-за отравления Скрипалей опубликован на сайте Белого дома

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Противостоять ... предоставлению любых займов, финансовой либо технической помощи этой стране (РФ - ред.) международными финансовыми учреждениями; и запретить любому банку США предоставлять любой заем или кредит правительству этой страны, за исключением займов либо кредитов для приобретения продуктов питания либо других сельскохозяйственных товаров либо продуктов", - отмечается в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США призвали Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за отравление в Солсбери

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Читайте также: Сын погибшей при химатаке в Солсбери Дон Стерджесс просит Путина выдать Чепигу и Мишкина: Обращаюсь к вам как к человеку

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3141069
 
   
 Топ комментарии
 
Не, там пакет по самые помидоры...
Трамп его 8 месяцев под сукно прятал, но, видать, конгрессмены яйки в дверях прижали - пустил в ход.
 показать весь комментарий
 
Ну это получается один из самых сильных пакетов...
не зря сегодня рубль подпрыгнуть до 80 за доллар...
аж пока центробанк не слил за пару часов 300 млн. долларов...
Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 3471
 показать весь комментарий
 
Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 2461



Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 8552 bamr @bamr69 14 мин

Единственный самолет Бе-200, направленный тушить пожары в Якутии, не смог продолжить работы из-за поломки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну это получается один из самых сильных пакетов...
не зря сегодня рубль подпрыгнуть до 80 за доллар...
аж пока центробанк не слил за пару часов 300 млн. долларов...
Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 3471
 показать весь комментарий
 
 
Рубль гривну потянул за собой. Нужно максимально отмежеваться от кацапстана, чтоб этого не было
 показать весь комментарий
 
 
В тебе якийсь свій, індивідуальний графік?
 показать весь комментарий
 
 
как мертвому припарка те санкции для кацапов
 показать весь комментарий
 
 
Не, там пакет по самые помидоры...
Трамп его 8 месяцев под сукно прятал, но, видать, конгрессмены яйки в дверях прижали - пустил в ход.
 показать весь комментарий
 
 
Шутишь - яйка рыжего как раз крепко сжимает ВВП и те санкции фактически мыльный пузырь.
 показать весь комментарий
 
Левое яйцо сжимает пуйло, а правое - конгрессмены (или наоборот).
 показать весь комментарий
 
Припиняйте вже про я...я - давайте про санкції! Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 7557
 показать весь комментарий
 
>как мертвому припарка те санкции

Странно...
А Силуанов, зам. медведа, сказал, что санкции забирают у рф 40 млрд.$ в год.

Один из примеров: до санкций рф имела 27% рынка вооружений, после наложения
санкций на 59 оборонных предприятий у них осталось чуть больше 7%.
 показать весь комментарий
 
 
да,но сами кацапы это не очень как по мне кажется ощущают рубль на месте даже укрепился трамп всречался с пуйлом несмотря на то что говорил пока моряков н отпустит они не встретятся но не сдержал слово и все это пуйло чувствует
 показать весь комментарий
 
>да,но сами кацапы это не очень как по мне кажется ощущают...

даже счастливы!!!
но только на 50% от счастья 2014 года.
 показать весь комментарий
 
prapraded33 deed ...до санкций рф имела 27% рынка вооружений, после наложения
санкций на 59 оборонных предприятий у них осталось чуть больше 7%.
---------------------
А откуда Вы взяли данные про 7%? Обычно опираются на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), но он даёт Рашке 21% по 2018 году.
 показать весь комментарий
 
Это тебе у Пригожина сказали?

"По оценкам Росстата, доходы россиян падают пять лет подряд.
Сейчас они на 12% ниже уровня докризисного 2013 года.

В 2019 г. число людей с доходами ниже прожиточного уровня выросло до 20,9 млн. человек. Уровень бедности повысился до 14,3% против 13,9% год назад.
Больше половины семей, где есть дети, живут за чертой бедности.
59% россиян вынуждены экономить на самом необходимом..." МК.ру

Ото така припарка, Коля.
 показать весь комментарий
 
Вибори скоро. Трамп мусить бути суворим до рашистів.
 показать весь комментарий
 
 
не так скоро еще, но в принципе да.
а выборы он выиграет по любому и не потому, шо такой замечательный,
а просто там никого больше нет ни у республиканцев ни у демонов тем более...

в любом случае - подписал и молодец, хотя и представляю как ему етого не хотелось и во шо ему пришлось завязать свои чувства к *****... Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 2648
 показать весь комментарий
 
 
Ой, нє дєлайтє мнє смєшно
Трамп, то класична акула капіталізму.
Які там чувства...
 показать весь комментарий
 
от именно поетому он к ***** и "любит",
шо акула капитализма.
надеюсь вы не приняли мои слова в прямом смысле?
рыжий мусор не трахает, он за сеанс 130 тыс. зеленых платит не морщась,
а тут какое то плешивое чухно....
 показать весь комментарий
 
 
ви вважаєте що Трампік виграє слідуючі вибори?
не вірю..ой не вірю..
 показать весь комментарий
 
не подумайте, шо я прыгаю от восторга, просто пытаюсь оценивать ситуацию из того шо вижу,
а вижу - полностью зачищеное рыжим полит. поле.
никто не хочет, в обоих лагерях, связываться со жлобоватым хамлом.
он сразу впадает на личное, погремухи начинает цеплять и тут уже не до политики.
короче на Цензоре был бы в вечном бане Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 8110
через год посмотрим - хотел бы быть не прав....
 показать весь комментарий
 
 
Дуже цікавить погляд з середини.
Кажуть, що люмпени рудого готові на руках носити.
Ті хто, щось розуміє хапаються за голову.
Мені здавалось, що перегравши Клінтонів у війні компроматів рудий викопав собі яму у вигляді більш молодих і мотивованих демократів.
Як, на Ваш погляд, вплине репорт Мюллера на ситуацію? Дозволить зібрати потрібну кількість голосів для початку імпічмента?
 показать весь комментарий
 
чисто мое мнение - доклад Мюллера ничего персонального против рыжего не нашел
чем еще больше укрепил его позицию.
то ли плохо искали, то ли у рыжего в башке забыли поковыряться.
импичмента не будет - люпмен ликует,
немного возмущаются фермеры из торговой войны с Китаем,
но то на уровне погрешности пока...
 показать весь комментарий
 
 
Ладно демократы-там беспросветно, неужели у республиканцев никакой альтернативы не просматривается?
 показать весь комментарий
 
Ну, мне импонирует Марко Рубио.
Раньше еще Тед Круз, но мне не понравилось, как он легко слился с прошлых республиканских "праймериз".
 показать весь комментарий
 
мне тоже... - но на сегодня он против рыжего ноль...
 показать весь комментарий
 
и если Марко будет продолжать оставатся нулем - то от и вся партия... - рыжий.
за демонов даже не спрашивайте.....
 показать весь комментарий
 
не дорос еще Марко - но перспективный - like him...
 показать весь комментарий
 
POLITICS
AUGUST 2, 2019 / 9:48 PM / UPDATED 3 HOURS AGOWASHINGTON (Reuters) - A majority of Democrats in the U.S. House of Representatives now favor launching impeachment proceedings against Republican President Donald Trump, after a California lawmaker on Friday became the 118th Democrat to call for the process to begin.
 показать весь комментарий
 
мои пардоны, но кагда капслак он - текст плохо воспринимается....
 показать весь комментарий
 
Большинство членов Демократической партии-членов Конгресса поддерживает начало процедуры импичмента президента Трампа. Число законодателей, одобряющих эту идею достигло 118 в пятницу после того, как к сторонникам импичмента присоединился член Палаты представителей от Калифорнии Салюд Карбаджал. Законодатель назвал "преступным" поведение президента и призвал начать процедуру импичмента.
Об этом пишет Reuters.
 показать весь комментарий
 
Скорее всего. Экономика на подьеме, безработица стабильно падает, создаются новые рабочие места. У демократов в списке кандидатов - отмороженные социалисты. Шансы у Рыжего гораздо выше среднего.
 показать весь комментарий
 
 
за как идут дела внутри страны вроде и претезий к нему нет.
на его непонятную, но глубокую любовь к ***** всем кроме украинской диаспоры глубоко плевать.
a за "дела внутри страны ок" - на хамовитость и жлобство выборцы закроют глаза.
на сегодня все именно так.
 показать весь комментарий
 
 
Тут еще остается вопрос за вмешательство неких официальных лиц Украины в выборы 2016. Рыжий клоуну по-любому выкрутит ласты и к выборам получит необходимые ему результаты расследования. И будет ими потрясать на каждом углу. Как думаешь, как это повлияет на общественное мнение по вопросу Украины?
 показать весь комментарий
 
конечно повлияет и не в лучшую сторону.
зачем украинские "политики" лезли в амерские выборы? - загадка без отгадки.
в своих то - кроме клованов и птушников никого найти невозможно.
a сейчас у рыжего етот "украинский козырь" на руках и он выстрелит.
 показать весь комментарий
 
Так отож. Курва, морды бы набил Сытнику, Чалому и особенно тому, кто дал "добро" на эту дебильную выходку. Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 2569
 показать весь комментарий
 
 
их и бить бесполезно - тока остатки мозга отобьешь, а там и так слезы.
 показать весь комментарий
 
 
Чалый не мог не знать об етой всей срани - был о нем лучшего мнения.
то, шо они все ето делали наеясь сделать Украине лучше - говорит только об их езмозглости.
новые будут не лучше - рояль не поставят в посольсве? - уже будут маладцы...
 показать весь комментарий
 
У меня нет никаких сомнений, шо клоун вляпается точно так же, оказывая личные услуги Рыжему. Знаешь же, как Рыжий любит разводить людей, называя их своим хорошим другом. А клоун себя не особо уверенно чувствует, его стоит большому дядьке по голове погладить - и готов, спекся и расплылся.
 показать весь комментарий
 
рыжий очень силен когда дело касается бизнеса, прибыли и бабла.
политика не его - ноль необучаемый.
об етом говорили в 16м и ето правда,
чего тока стоит его всхип "уходим из сирии" и потом немедленный откат взад.
ну и как любой нарцисс он любит когда его гладят....
 показать весь комментарий
 
 
Теж думаю, що Трампа знову оберуть.
Якісь позитивні моменти є. Поки цього достатньо.
 показать весь комментарий
 
 
слідуючим президентом Штатів буде жінка
 показать весь комментарий
 
Упаси нас Матка Бозка от дем.фемiнiсток! Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 2291
 показать весь комментарий
 
 
пока на Конгесс оглядывается и подписывает, шо умные люди ему на стол ложат и маладец.
большего от него требовать невозможно - он даже не каблук на левой туфле Рейгана...
 показать весь комментарий
 
 
в стенах Капитолия сейчас находится "Закон о финансировании национальной обороны" в котором размещена поправка, подразумевающая санкции в отношении российского госдолга.

Александр Коваленко, sprotyv.info
 показать весь комментарий
 
 
Рубль и государственные облигации России резко подешевели на МосБирже в пятницу на новостях о том, что президент США Дональд Трамп после девяти месяцев раздумий утвердил второй раунд раунд санкций по «делу Скрипалей», передает finanz.ru.
 показать весь комментарий
 
 
Опасны могут не только санкции, но и ответная реакция российских властей, пишут аналитики Росбанка. Логика экономически неразвитой, обиженной но все же сверхдержавы, которую выбрал для внешнеполитической методички политики Кремль, диктует необходимость новых попыток самоутвердиться, возмутиться и создать хотя бы иллюзию ответного удара.
 показать весь комментарий
 
Плешивый скунс, маскирующийся под стерха, максиум может испортить штатам воздух, не более.
 показать весь комментарий
 
 
Вже ... Дим з Сибіру добрався до Канади.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
это почти второй праздник, типа дня независимости украины
 показать весь комментарий
 
 
навряд.. день незалежності величне свято.
санкцій в рашки забагато, щоб за кожну пір влаштовувати.
просто порадіємо за вас, сосєдушєк Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 5680
 показать весь комментарий
 
 
Санкций параше много, но побольше! Трамп настоящий бандеровец!
 показать весь комментарий
 
 
Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 2461



Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 8552 bamr @bamr69 14 мин

Единственный самолет Бе-200, направленный тушить пожары в Якутии, не смог продолжить работы из-за поломки.
 показать весь комментарий
 
 
Нє,треба було б їм і на жратву кредитів не давати. Бо до кацапів доходить тільки тоді,коли їм жрать не#уй.
 показать весь комментарий
 
 
Всю неделю москвичам поступали звонки от социологических компаний. И вот появились первые результаты соцопросов. Фонд Петербургская политика пишет, что чуть более 30 % москвичей поддерживают протесты, передает belsat.eu.
Участие в акции протеста 3 августа, по данным опроса, готовы принять 11% москвичей.
Как заметила «Медуза», на московские акции выходит гораздо больше людей, чем регистрируется на них в социальных сетях. Московские власти же на завтра внезапно заявили о проведении фестиваля Шашлык Live с участием известных музыкантов. Правда, часть музыкантов уже написала, что ни про какой фестиваль завтра они не знают.
 показать весь комментарий
 
Киевлянам приготовиться. Зе тоже что-то мутит не понятное с мэром Киева. Учитывая "высокий проффесионализм" новой команды зебилоидов и замашки зе на полную власть, ничего хорошего ждать не приходиться. Киевлян хотят загнать в стойло.
 показать весь комментарий
 
 
11% мацквичей -это 2 млн. кацапов. Ни в жисть не поверю, что столько лаптеногих выйдут протестовать.
 показать весь комментарий
 
 
Прощай ********, прощай рубль, покойся с миром лысая кремлевская крыса
 показать весь комментарий
 
 
Це ще раз показує про принципову демократичну політику США. Казалось би, могли б забити болт і доїти рашу. Як Китайці. США це уміють робити не гірше, а ще краще. І раша стелилась би з радістю. І все ж, для них важливіше не гроші. Ну а кацапи що? Їх їб..т, а вони крепчають.
 показать весь комментарий
 
 
Трампу нужно помочь в борьбе с международним криминальним беспределом и государству Украина посодействовать в видаче финансових преступников Фирташа и Коломойского американским следственним органам. Все правильно, госпадин Зеленский?
 показать весь комментарий
 
 
Даже дымократы заёрзали-ещё вчера Трампа клоуном обзывали,а сейчас на Зелю кидаются.Опущенность сказывается,но выведут скоро дым и ПОрох из гундяевского кадила лжи и окупации,охмуряющий как сладкую вату так и гебнявую-(гривна и рубль)

Распоряжение Белого дома, выпущенное в четверг, запретило кредиты или другую помощь раше со стороны международных финансовых институтов и запретило большинство займов от американских банков правительству мордора.https://www.nytimes.com/2019/08/01/us/politics/russia-sanctions-executive-order.html
 показать весь комментарий
 
кто такие эти руссские? это североазиатские монголоидные свинособаки?
 показать весь комментарий
 
ну тогда с очередной напользой вас мордовские удмурты.
 показать весь комментарий
 
 
Кто в мире этом ещё не пинал под жопу плешивого кремлёвского ******???


 показать весь комментарий
 
это не так просто сделать, просто мелкое педофильное ***** карликовый пигмей и плуть его без увеличительного стекла не так легко. Короче клоп он вонючий вепсянский.
 показать весь комментарий
 
Кому санкции на пользу, то это телевизионщикам - хоть есть о чем-то свежем трепаться, а не как обычно - про пожары, наводнения, да о прочей бытовухе.
 показать весь комментарий
 
1 Если отозвать лицензию на обслуживание в рф Боинг и Аэрбас то там перестанут летать самолеты .
2 Если запретить поставки запчастей эектродвигателям и дизелям типа Сименс престанут ходить поезда .
3 Если запретить поставки высокоактановых присадок перестанут ездить автомобили .
Трамп может ликвидировать рфию за 6 месяцев , но этого не делает . Делайте выводы !
 показать весь комментарий
 
"Анаконда" медленно будет душить свою жертву, чтоб в состоянии агонии она не наделала беди окружающем ее.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх