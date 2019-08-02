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 В оккупированном Крыму повторно отказали в регистрации украинского православного прихода, - архиепископ Климент

Оккупационные власти Крыма второй раз отказали в регистрации на полуострове украинского православного прихода.

Как передает Цензор.НЕТ об этом "Крым.Реалиям" сообщил 2 августа архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент.

"Ситуация критическая. Вчера позвонили из "министерства юстиции Крыма" и сказали, что в регистрации украинского православного прихода снова отказано. Судя по тому, что сейчас происходит, они заняли позицию, что украинской церкви в никаком виде на территории Крыма быть не должно", – сказал он.

По словам архиепископа, точную причину отказа он не знает, ее укажут в документации.

"Устав, который мы подали, – это устав одной из религиозных организаций общин, которая была зарегистрирована в 2014 году. Мы просили, чтобы нам предоставили такой же, какой был зарегистрирован. И мы подали точно такой же. Единственная разница, что и зарегистрированная религиозная община имеет свой религиозный центр, а мы – как общество без религиозного центра и только как местная религиозная организация", – отметил Климент.

Он пообещал продолжить добиваться регистрации украинского православного прихода в Крыму.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141068
 
 
 Топ комментарии
 
Почему украинская власть не кричит что в крыму ущемляют украинскую церковь и украиноязычных? У нас только либералы и терпилы оправдываются и лижут жопу Парашке по первому требованию
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Если вы обратились к нынешним "властям" Крыма за какой-то административной процедурой - вы признали Крым российским.
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Вот и славно . Московских попов в Украине , всех нахрен из страны . Но сначала отжать майно .
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Угу. Зробить усiй московськой сектi аллаверди .
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Если вы обратились к нынешним "властям" Крыма за какой-то административной процедурой - вы признали Крым российским.
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Крыма в составе Украины больше не будет . Делайте скрин . А если будет референдум в Украине на эту тему , то я в первых рядах схожу и проголосую "против" Крыма . Но это не означает , шо от него нужно тупо отказываться . Надо получить за него много бабла и списать как выработанную деталь . А ... забыл . Воды не давать , ни при каких обстоятельствах .
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Christian Dior в Москві. 1959 рік. До комунізму 21 рік.
В оккупированном Крыму повторно отказали в регистрации украинского православного прихода, - архиепископ Климент - Цензор.НЕТ 4736
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А в нас московіти вільно почуваються.
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Була б велика дивина, аби дозволили. Українська церква- канонічна. ЇЇ існування, для самосвятів, як ляпас.
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Почему украинская власть не кричит что в крыму ущемляют украинскую церковь и украиноязычных? У нас только либералы и терпилы оправдываются и лижут жопу Парашке по первому требованию
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В подписанном Дональдом Трампом указе сказано, что препятствовать РФ в получении займов США будут через своих представителей в МВФ, Всемирном банке, Европейском банке реконструкции и развития и других фининститутах.
Отмечается, что для правительства России будет сделано исключение в получении займов, которые предназначены для покупки продовольствия или сельскохозяйственных товаров.
В остальных случаях Москве будет отказано в финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений.
Контролировать исполнение указа будут глава Минфина Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео.
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И эти запоребриковые учат украинцев "не ковыряться в носу".
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я знову ж, в 2977-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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