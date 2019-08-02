 В оккупированном Крыму повторно отказали в регистрации украинского православного прихода, - архиепископ Климент

Как передает Цензор.НЕТ об этом "Крым.Реалиям" сообщил 2 августа архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент.



"Ситуация критическая. Вчера позвонили из "министерства юстиции Крыма" и сказали, что в регистрации украинского православного прихода снова отказано. Судя по тому, что сейчас происходит, они заняли позицию, что украинской церкви в никаком виде на территории Крыма быть не должно", – сказал он.



По словам архиепископа, точную причину отказа он не знает, ее укажут в документации.



"Устав, который мы подали, – это устав одной из религиозных организаций общин, которая была зарегистрирована в 2014 году. Мы просили, чтобы нам предоставили такой же, какой был зарегистрирован. И мы подали точно такой же. Единственная разница, что и зарегистрированная религиозная община имеет свой религиозный центр, а мы – как общество без религиозного центра и только как местная религиозная организация", – отметил Климент.



Он пообещал продолжить добиваться регистрации украинского православного прихода в Крыму.

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