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 Выявлено масштабное хищение средств при реконструкции канала "Тилигульский лиман - Черное море", - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили масштабные хищения государственных средств, предназначенных для реконструкции соединительного канала "Тилигульский лиман - Черное море".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Выявлено масштабное хищение средств при реконструкции канала Тилигульский лиман - Черное море, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица Регионального ландшафтного парка "Тилигульский", по результатам тендера, заключили договор на выполнение ремонтных работ с местным подрядным предприятием, генеральным директором которого является депутат областного совета.

После конкурса часть работ подрядчик поручил одной из бизнес-структур региона и перечислил на ее счет 20 млн гривен из 60, выделенных на реконструкцию. На самом деле фирма-субподрядчик не связана со строительством или реконструкцией гидротехнических объектов и необходимой техники и оборудования не имела.

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Чтобы "отмыть средства" фигуранты производства вносили в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и стоимости использованных строительных материалов. Переведеные бюджетные средства на счета коммерческой структуры впоследствии были обналиченные и присвоены.

Выявлено масштабное хищение средств при реконструкции канала Тилигульский лиман - Черное море, - СБУ 02
Выявлено масштабное хищение средств при реконструкции канала Тилигульский лиман - Черное море, - СБУ 03

В результате таких махинаций работы по реконструкции были проведены некачественно, что привело к быстрому разрушению гидротехнического сооружения и сделало невозможным его дальнейшую эксплуатацию. Поэтому для восстановления разрушенных объектов из бюджета планировалось выделить еще более 35 млн гривен этом же подрядчику.

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Во время обыска у исполнителя работ правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации, черновые записи, бухгалтерскую документацию и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Выявлено масштабное хищение средств при реконструкции канала Тилигульский лиман - Черное море, - СБУ 04

Сейчас депутату областного совета - генеральному директору предприятия-подрядчика строительства сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а исполнителю технического надзора строительства, который признал гидротехнические сооружения пригодными к эксплуатации, по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста соответственно.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц, возможно причастных к хищению бюджетных средств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141067
 
   
 Топ комментарии
 
Робко прячет тело жирное в утесах
(с)
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Порошенкова работа , его почерк . Это казнокрад если за день шось не умахнет , то спокойно спать не будет . Кстати хде он ?
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Югику некогда, то в отпуске (как сейчас), то Жинку 3-го тысячеления ублажает, то похмеляется....
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Вали отсюда, российская нечисть!
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И не удивительны эти хищения, куда ни плюнь они есть, при Пэдряке везде и повсюду был беспредел и безнаказанные кражи.
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а ты разве не в курсе лалаха,шо у прокуратуры отобрали расследование? Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 1330или для тебя это не важно-важно набросить...а коллеги подхватят
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сама ищи...у любителей слуг нарида слуг нет Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 3130
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Что искать? 😁 подтверждение твоей брехни? Такого в природе не существует
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гыгалка, лахта твоя передала лично расследование ?
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Умник, с какого числа отобрали?
А когда было совершено преступление?
Где Юга был до этого?
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умнику...

20.11.2017 08:48

Повноваження щодо початку проваджень проти службовців, суддів та правоохоронців від 20 листопада переходять до ДБР

Как отмечается, оперативники задокументировали, что в течение 2018-2019 годов чиновники перечислили в пользу "подставных" лиц почти 2,5 млн грн.Источник: https://censor.net.ua/n3134168

пользуйся открытыми источниками.может и не поумнеешь,но глупостей меньше говорить будешь Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 5246
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Думаю и прокуратура скоро начнет работать
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Если всё будет ограничиваться "выявили" то грош цена такой работе, так и пэтя мог.
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Так и будет. Дела попадут в прокуратуру и от туда подозреваемые в масштабных хищениях выходят с чистой совестью - не хватило доказательств..
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Согласен, Пока да. Но с октября Зеленскому невозможно будет спрыгнуть: "да вот мы но то плохая....." Очень надеюсь на плодотворную и интерестную осень.
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вот тут согласен...не спрыгнет зеленский.а потому зубами за кресло держаться будет.это вам не порох....
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да 100% порох ни за что не держится, как и ваша фирма 24/7 работаете бесплатно, даже не бесплатно, а как и порох-тратите свои личные. Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 7315 Прям Иисусы Христы, только веру меняющие в зависимости от обстоятельств.
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А при потрохе его своре свинарчуков не масштабных хищений и не могло быть, бо иначе это не мародёрство, а так - детский лепет овоща.
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Порошенкова работа , его почерк . Это казнокрад если за день шось не умахнет , то спокойно спать не будет . Кстати хде он ?
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Нууу, справедливости ради, это не утёсы Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 2008

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ДУБАЙ-МАЛЬДІВИ-ІСПАНІЯ..
ЗАГУБИВСЯ У ЦЬОМУ ТРИКУТНИКУ...

ХОЧ ФЕЙСБУК І УП ПОКАЗУЄ,ЩО В УКРАЇНІ... Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 209
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Вы с таким упоением постите эти картинки, будто с удовольствием оказались бы на месте Богдана
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Хорошая шутка, как всегда в теме)) узнаю цензор, а то при этих всех выборах читать гидотно было
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Нє,ну от ви тільки уявіть собі,пересічні громадяни,як би ми могли жити,якби ці чинуші бабло не *******...
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та все було б окейно !!І дороги і медицина і пенсії ! Але не про ту краiну мова...
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Взагалі хто небудь є на державній посаді в Україні який не краде ?? (брудно виматюкався )
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В народі правду кажуть, що депутат любої ради - то злодій в законі.
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Скорше всього всіх накажуть - підозрами. Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 3834
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сколько еще можно попиариться на петровом имени)))...уже ж прошло 100 дней, как избрали и через две недели 100, как инаугурировали...как была исландская сборная любителей, так и есть любителями...мало любить свое дело, его нужно делать умеючи...
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У порохоботов и 8%-ных новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло...
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ху*рят, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
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краткость - не сестра твоего таланта...надо понимать - после первых 100 дней начнутся настоящие 100 дней))).. короче, за 100 дней он не смог ничего(((..пичалька
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Пять лет правления Пети мальдивского запомним как 5 лет дикого и наглого грабежа страны. Будем надеяться что Зеленский посадит мародера шоколадного!
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Генпрокуратура..
САП..
нАБУ..
ДБР...
НАЗК..

о сколько нам откритій чюдних...
приносить кожий божий день без Порошенко.. Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 9102
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