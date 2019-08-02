 Выявлено масштабное хищение средств при реконструкции канала "Тилигульский лиман - Черное море", - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица Регионального ландшафтного парка "Тилигульский", по результатам тендера, заключили договор на выполнение ремонтных работ с местным подрядным предприятием, генеральным директором которого является депутат областного совета.
После конкурса часть работ подрядчик поручил одной из бизнес-структур региона и перечислил на ее счет 20 млн гривен из 60, выделенных на реконструкцию. На самом деле фирма-субподрядчик не связана со строительством или реконструкцией гидротехнических объектов и необходимой техники и оборудования не имела.
Чтобы "отмыть средства" фигуранты производства вносили в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и стоимости использованных строительных материалов. Переведеные бюджетные средства на счета коммерческой структуры впоследствии были обналиченные и присвоены.
В результате таких махинаций работы по реконструкции были проведены некачественно, что привело к быстрому разрушению гидротехнического сооружения и сделало невозможным его дальнейшую эксплуатацию. Поэтому для восстановления разрушенных объектов из бюджета планировалось выделить еще более 35 млн гривен этом же подрядчику.
Во время обыска у исполнителя работ правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации, черновые записи, бухгалтерскую документацию и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.
Сейчас депутату областного совета - генеральному директору предприятия-подрядчика строительства сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а исполнителю технического надзора строительства, который признал гидротехнические сооружения пригодными к эксплуатации, по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста соответственно.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц, возможно причастных к хищению бюджетных средств.
Прокуратура ничего не замечает
А когда было совершено преступление?
Где Юга был до этого?
20.11.2017 08:48
Повноваження щодо початку проваджень проти службовців, суддів та правоохоронців від 20 листопада переходять до ДБР
Как отмечается, оперативники задокументировали, что в течение 2018-2019 годов чиновники перечислили в пользу "подставных" лиц почти 2,5 млн грн.Источник: https://censor.net.ua/n3134168
пользуйся открытыми источниками.может и не поумнеешь,но глупостей меньше говорить будешь
(с)
ЗАГУБИВСЯ У ЦЬОМУ ТРИКУТНИКУ...
ХОЧ ФЕЙСБУК І УП ПОКАЗУЄ,ЩО В УКРАЇНІ...
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ху*рят, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
САП..
нАБУ..
ДБР...
НАЗК..
о сколько нам откритій чюдних...
приносить кожий божий день без Порошенко..