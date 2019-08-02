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 Президент Зеленский посетит Трускавец 3 августа, - Львовская ОГА

Президент Владимир Зеленский 3 августа посетит Трускавец (Львовская область), где новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" проходят недельное интенсивное обучение от "Киевской школы экономики".

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом  "Українським Новинам"сообщили во Львовской областной государственной администрации и партии "Слуга народа".

Львовская ОГА анонсировала визит президента, но не детализировала его программу.

Пока что известно о запланированном совещании в Трускавце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только на проезд - 200 тыс. грн: Во сколько "Слуге народа" обойдется тренинг в Трускавце

Источник: https://censor.net.ua/n3141065
 
 
 Топ комментарии
 
Он работает вообще когда-нибудь по своей должности ?
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Слуга отдыхает , народ работает- це бобики наделалы вместе.
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"Президент Зеленский посетит Трускавец 3 августа" - тоже на учёбу? Завтра шабат.
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Мафія мобілізувала всіх своїх ледве грамотних "письменників" для боротьби з Зеленським і партією "Слуга народу". Вся ця публіка горить праведним гнівом з приводу діяльності чи її відсутності з боку Президента і культивує ненависть до всього, що з ним асоціюється в щоденному житті.
Він все робить неправильно, навіть, і те, чого не робить або тільки збирається робити, або робити не збирається.
І все це відбувається на фоні абсолютної відсутності проявів неминучого апокаліпсису або, навіть, наявності деякого прогресу.
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если поменять ЗЕ на Порох... ну и партию замазать.
то вот Вам и смысл последних 5-ти годиков.
кушайТЕ вкусненькое
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Закусювати треба. Що ваше зе зробило за час з інаугурації? Аж ні...я. Тільки панти, шаурма, незрозумілі поїздки державою та поза її межі. А, ще порушення законів та обіцянок, призначення друзів та бізнес-партнерів на вищі державні посади. Такщо глорити за ваше зе пора зав'язувати, пора вже конкретні результати показувати...
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Зе буде у зе-депутів іспит приймати.
А як? По якому прінципу? По яким критеріям?
Х.З.
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якщо петіни холуї так сичать від безсилої люті - значить Зеля все правильно робить
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поддерживаю полностью... правильно ничего не делает.
вреда меньше, потому как что не сделает -- сплошное веселье
пусть и дальше побольше и почаще так делает, как в последнее время.
и люди в стране продолжат улучшать свое благосостояние.
спасибо Вам г-н президент за подаренные нам 100 дней.
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от цікаво, що тобі Педро подарував за свої перші 100 днів? )))
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Мариуполь освободили. Да и 2/3 Донбасса тоже. Или именно жто тебя и бесит ?
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правильной дорогой идем товарищи -- подгорает, да? кстати, один из главнейших плюсов... ЗЕ-филы выучили украинский язык!!!
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Не ображай людей, Петро -це дуже поширеннне імя в Украіні.
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И имей уважение к своему эксПрезиденту . Похоже ты имеешь уважение только к чужому президенту вражеской страны.
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Буде допомагати своїм насєкомим пірамідки збирати.
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Діючого Президента України ображати-це нормально?Для чого тоді Закон та Правила?
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Сідайте вже на центр тієї композиції-хто мішає?Зеленський-Президент України,а гібрид путопетюшок-розпалювачі ворожнечі між людьми в Україні-місце таких на пляшці.
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Парашенко,кто же еще. У зебилов один ответ. Но вата все равно ты
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Діючий Президент України називав Україну " ... актриса немецких фильмов для взрослых которая дает и спереди и сзади . " - це нормально ? Як там у Вас в Америці , щось подібне було ?
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Что-нибудь, короче, соверши-В спортлото на Зелю напиши!
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До речі, а зелеботи в курсі що Слугі Народа відпочивають в готелі Ріната Ахмєтова?
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Покажите ему место работы наконец кто нибудь. Что оно на народные деньги болтается по стране как г*вно в проруби.
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Оно уже в спортзале возле рабочего места побывало . Достижение однако .
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Зачемь врать?Во первых-действующим тогда был Порошенко.Во вторых-не вырывайте из контекста цитату артиста из выступления в Юрмале:"Что касается кредитования Украины,то Украина здесь похожа и т.д.(4.26-4.38)В третьих:Порошенко же за разорванное свое фото-на 4.5-ть лет парня посадил,будучи у власти тогда,когда его Украину тролили.И в четвёртых:Вот,когда вы схлопотали бы бумерангом то-же от Зели-тогда бы поняли,чью Украину он имел ввиду.Так что пишите исчё,оно.
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Если бы Порошенко хот бы подавал в суд за оскопбление на себя, и их и правда сажали бы, то было бы правильно. И он бы прошел на второй срок. А так он надеялся , что люди сами разберутся в той брехне, что на него лили. А так - даже Шарий не пострадал, даже террористка Савченко на свободе разгуливает... Жестче надо было с врагами.
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Юрій Хорт отримав трохи не за портрет, а за захоплення Вінницької адміністрації. І отримав лише тому що уже перебував на умовному терміні. За побиття чорношкірих студентів під гуртожитком медуніверу під вигуки ;Хайль Гітлер; та ;Украіна для білих!;.
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Я тобі повторю- Юра Хорт перебував на умовному терміні. За побиття чорношкірих студентів під гуртожитком медуніверу під вигуки ;Хайль Гітлер; та ;Украіна для білих!;.
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На персоналії переходять кацапи та холопи.Вони і є гібридне нашестя фашні,що хайляє своїм дияконам МП гундяя,обзиваючи ту діючого Президента України,бо програли вибори.Така вата цукрова вже минуле,але поки-що смердить до перших засідань нового парламенту.Щож,нехай -все одно їх змиють,або обійдуть.
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Дивлячись як ти перейшов на персоналії- у мене враження що ти кацап. А бачачи як ти вилизуєш Зеленському, розумію що ти ще й холоп.
Що таке, малий, царя кривдять?
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Тоже поищет сено для оленей и попрыгает на одной ноге?
А в общем понятно - сначала Зелюк Зе-сброд организует в Зе-стадо, а если получится, то и в Зе-стаю, а они из него сделают Дона Зе. Дай Бог, чтобы на пользу. А иначе, несмотря на то, что мы на европейском дне, до афро-азитского дна ещё есть куда падать.
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опять на отдых, когда работать будем - повышать зарплату до 3 000 юсд?
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Прочитал заголовок и само вспомнилось "к вам прибывает Фантомас".
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