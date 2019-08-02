 Президент Зеленский посетит Трускавец 3 августа, - Львовская ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам"сообщили во Львовской областной государственной администрации и партии "Слуга народа".

Львовская ОГА анонсировала визит президента, но не детализировала его программу.

Пока что известно о запланированном совещании в Трускавце.

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