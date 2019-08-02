 Президент Зеленский посетит Трускавец 3 августа, - Львовская ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам"сообщили во Львовской областной государственной администрации и партии "Слуга народа".
Львовская ОГА анонсировала визит президента, но не детализировала его программу.
Пока что известно о запланированном совещании в Трускавце.
Він все робить неправильно, навіть, і те, чого не робить або тільки збирається робити, або робити не збирається.
І все це відбувається на фоні абсолютної відсутності проявів неминучого апокаліпсису або, навіть, наявності деякого прогресу.
то вот Вам и смысл последних 5-ти годиков.
кушайТЕ вкусненькое
А як? По якому прінципу? По яким критеріям?
Х.З.
вреда меньше, потому как что не сделает -- сплошное веселье
пусть и дальше побольше и почаще так делает, как в последнее время.
и люди в стране продолжат улучшать свое благосостояние.
спасибо Вам г-н президент за подаренные нам 100 дней.
Що таке, малий, царя кривдять?
А в общем понятно - сначала Зелюк Зе-сброд организует в Зе-стадо, а если получится, то и в Зе-стаю, а они из него сделают Дона Зе. Дай Бог, чтобы на пользу. А иначе, несмотря на то, что мы на европейском дне, до афро-азитского дна ещё есть куда падать.