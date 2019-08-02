 Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина совместно с США осудила разработку и испытание Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
В Украине особенно обеспокоены информацией о том, что Россия разработала и уже разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые европейские столицы, а также по поводу проведения в марте 2019 года в оккупированном Крыму военных учений с использованием комплекса "Искандер-М", - подчеркнуто в заявлении.
В МИД напомнили, что формально не будучи стороной Договора о РСМД, Украина придерживалась его положений в течение всего срока его действия. В 1988-1991 гг. в Украине были ликвидированы все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров), а также 25 объектов, связанных с ними.
"В ответ на агрессивные действия России и учитывая прекращение действия Договора о РСМД Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, в декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.
2 августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
Украина сейчас может начать делать свои ракеты малой и средней дальности. Специалисты есть. Можно создать свою оперативно-тактическую двухступенчатую ракету, которая сможет пролететь 3-4 тыс. км. Я не знаю, к чему это приведет, но в Москве сказали, что они не допустят украинской ракетной угрозы. Пока в Украине есть только "Точки У".
У России же нет возможности разрабатывать новое оружие - ни технической, ни интеллектуальной. Даже беспилотники делать до сих пор не научились. Иловайск - это результат эффективной работы беспилотников "Форпост", но не российских, а созданных по израильской лицензии. Беспилотник управляется на месте. В воздух его поднимает ретранслятор, который управляет группой нескольких беспилотников. Никаких спутников - все очень локально.Об этом "Апострофу" рассказал военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, комментируя прекращение Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД).
А шо делать?
🤑
Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/616018-golda-meir-vo-pervykh-u-nas-iadernogo-oruzhiia-net-a-vo-vtorykh/
Я НЕ проти !!!!!!!!!!!
одним пострілом двох вованів..
👍👍👍👍
К другим - отношение плёвое... кацапам - озабоченность, Милошевичу - мясорубка с бомбами и пожизненный эцих с гвоздями... если Анкл Сэм согласится на "ага, гуд, джаст до ит", тогда можно... но только заручившись поддержкой. И тогда можно залезть на Лавру и сцать на эуропимо мнение с высокой колокольни. Они кацапов в пасе буквально затащили, так пшлинах, носители лицемерных ценностей...
http://svom.info/entry/451-smozhet-li-ukraina-sozdat-atomnuyu-bombu-problema-/
«СМОЖЕТ ЛИ УКРАИНА СОЗДАТЬ АТОМНУЮ БОМБУ?
Проблема отработанного ядерного топлива украинских АЭС.
Статья посвящена анализу возможностей современной Украины создать ядерное оружие в относительно краткие сроки. Подчеркивается, что страна не только обладает мощной базой по производству ракетоносителей (предприятие «Южмаш» в Днепропетровске), но и способна обеспечить его ядерную «начинку», поскольку для переработки в оружейный плутоний вполне подходит отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС.»
🤑
Бразилия получила статус основного союзника США вне НАТО
*****!
кацапо-фашисты понимают только силу.
Конечно же если стариков поднять с дивана и они трубу могут запустить, только полетит она куда Богу велено будет. Точно также палестинцы KASSAB делали. Результат известен.
Карта покрытия мобильной связью в стране, которая обещает глушить на своей территории оба проекта всемирного глобального интернета и Starlink от Илона Маска и британский OneWeb
«Союз-СТ-Б» - с космодрома Куру во Французской Гвиане и также не менее 15 пусков «Союз-2.1б» запланировано с космодромов Байконур и Восточный. Для вывода спутников на заданную орбиту будет использоваться разгонный блок типа «Фрегат»".
Национальная безопасность превыше всего.
Кроме непосредственно прилегающей к реактору территории - участка радиусом в 30 километров - радиоактивному заражению подверглись части Беларуси, России и Украины.
В Беларуси, России и Украине местами прошли ливневые дожди, что привело к очень неравномерному распределению радионуклидов. Так, например, в Гомельской области Беларуси, на северо-востоке от Чернобыля, часть территорий была загрязнена в той же степени, что и зона в непосредственной близости от реактора.
В СССР ЯО предназначалось для сдерживания США, т.к. отдалённость вообще и нахождение на разных континентах в частности, допускало надежду на не распространение последствий ядерных бомбардировок на собственную территорию.
Что вы, идиоты, собираетесь бомбить ядерными головками, Воронеж, Курск, Белгород!???
Так просто сразу отрежьте себе яйца, и проблема размножения таких придурков будет решена!
Какое еще ядерное оружие и из чего? Рядом Л/ДНР стоит и долбанут так, что пыль одна останется.
США и устроили эту авантюру с Майданом в 2014, чтобы потом выйти из ДРСМД и разместить ракеты под Харьковым и Сумах, а NAVY поставить в Крыму.
ЛДНР долбанут? Если б эти долбанутые могли долбануть, то уже б долбанули, а так только расходуют списанные боеприпасы с российских складов и несут потери вдвое-втрое выше, чем ВСУ. С февраля 2015 года они не смогли больше занять ни одного населенного пункта или стратегической высоты/позиции, даже наоборот, просрали высоты, промку Авдеевки, трассу на Ясиноватую.
Выход США из ДРСМД состоялся бы не зависимо от событий на Майдане. Что же до сих пор нет ни одной военной базы и тем более ядерной ракеты США в Украине?