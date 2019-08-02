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 Политика Украины
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Все про:крылатые ракеты (20) НАТО (6427) ракеты (802) Россия (73492)

 Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД

В Украине разочарованы прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за ситуации, который создала вокруг него Россия, и понимают вынужденность действий США.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина совместно с США осудила разработку и испытание Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

В Украине особенно обеспокоены информацией о том, что Россия разработала и уже разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые европейские столицы, а также по поводу проведения в марте 2019 года в оккупированном Крыму военных учений с использованием комплекса "Искандер-М", - подчеркнуто в заявлении.

Читайте: РФ разработала новую ядерную ракету средней дальности. В зоне ее досягаемости - Берлин, Франкфурт и Мюнхен, - Столтенберг

В МИД напомнили, что формально не будучи стороной Договора о РСМД, Украина придерживалась его положений в течение всего срока его действия. В 1988-1991 гг. в Украине были ликвидированы все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров), а также 25 объектов, связанных с ними.

"В ответ на агрессивные действия России и учитывая прекращение действия Договора о РСМД Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Также читайте: Ядерный договор между США и Россией официально прекращает действие

Напомним, в декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

2 августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

Читайте: После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения от 550 до 5500 км, - экс-посол США Пайфер

Источник: https://censor.net.ua/n3141064
 
   
 Топ комментарии
 
Ракеты нужно делать,а не переговоры активизировать.Международного права уже нету.
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ЯО нада делать!!
А шо делать?
🤑
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Лучше как киевлянка Голда Мейер. "У нас ЯО, конечно же, нет. Но в случае необходимости мы его таки применим" ( цитата , но очень неточная)
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Ракеты нужно делать,а не переговоры активизировать.Международного права уже нету.
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путін готується до ядерної війни з Україною, для цього і вийшов з договору РСМД щоб підтягнути ядерні ракети до кордонів України! Потрібно відновлювати ядерну зброю і повертати крейскр Україна в склад ВМСУ як носія ядерних ракет!
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А узеленським вони не потрібні. Будуть домовлятись десь посередині.
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Их нет .Они только в ,,проекте" .т.е даже не испытывались в сборе .
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О возможностях Украины
Украина сейчас может начать делать свои ракеты малой и средней дальности. Специалисты есть. Можно создать свою оперативно-тактическую двухступенчатую ракету, которая сможет пролететь 3-4 тыс. км. Я не знаю, к чему это приведет, но в Москве сказали, что они не допустят украинской ракетной угрозы. Пока в Украине есть только "Точки У".
У России же нет возможности разрабатывать новое оружие - ни технической, ни интеллектуальной. Даже беспилотники делать до сих пор не научились. Иловайск - это результат эффективной работы беспилотников "Форпост", но не российских, а созданных по израильской лицензии. Беспилотник управляется на месте. В воздух его поднимает ретранслятор, который управляет группой нескольких беспилотников. Никаких спутников - все очень локально.Об этом "Апострофу" рассказал военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, комментируя прекращение Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД).
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Нам треба ракети,щоб долітали до Уралу,а далі вже Китай.
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Думаю, дело не в дальности, а в мощности БЧ: уничтожить 4-6 млн москвичей одной ракетой больше подойдет, чем долететь до Урала, крысы, конечно, попрячутся, но трупы бывших москвичей гораздо красноречивее покажут кацапам с кем следует считаться.
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Хочеш щоб Зєля закінчив як Хусейн?
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Лучше как киевлянка Голда Мейер. "У нас ЯО, конечно же, нет. Но в случае необходимости мы его таки применим" ( цитата , но очень неточная)
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Може і справді нема, але гарні понти дорожче грошей.)))
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"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." - Голда Меир

Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/616018-golda-meir-vo-pervykh-u-nas-iadernogo-oruzhiia-net-a-vo-vtorykh/
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а чом би й ні ?!!!
Я НЕ проти !!!!!!!!!!!
одним пострілом двох вованів..
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Дурко, Хусейна не в тому звинувачували. А в тому, що у нього була заборонена хімічна зброя (якої потім не виявили), що він напав на Кувейт, і що він здійснював геноцид певних етнічних і релігійних груп. А Україні справді треба виходити із договору про нерасповсюдження, і створювати ЯЗ. Але, звичайно, ані Порошенко, ані Зеленський на це не підуть, тут потрібен президент з яйцями.
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Мародёр таки закончит как Петухович ((
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ВО первых за какой счёт? ЗЕлебобик дасат команду Бенне выделить бабло на ЯО, или модже Разумков с Портновым и БОгданчиком скинуца?? А во вторых боюсь наши нынешние партнёры сами же первые озаботяца...
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Израиль продаст. Недорого. Как своим. Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД - Цензор.НЕТ 9159
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это да...у них у самих нету-но если надо продадут З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС - Цензор.НЕТ 3235
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Нафига покупать, ежели можно сотворить "грязную" бому?
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Можно подумать ядрёная очень чистая З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС - Цензор.НЕТ 3190
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Вопрос не в чистоте, а в действии на противника З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС - Цензор.НЕТ 6438
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Не, нам ещё территории надо будет осваивать. Надо чтонить эффективное, и экологичное. Нафига нам с гринписом тёрки.
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Если не врали, то нейтронная бомба - экологически чистая бомба
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Испытания показали, что нейтронный боеприпас не так эффективен, как ожидали. Килотонная бомба полностью разрушала строения в радиусе километра от точки взрыва, а из-за облучения быстрыми нейтронами металлические конструкции зданий и броня боевой техники превращались в источники наведенной радиоактивности, причем достаточно долгосрочной. Это ставило крест на планах использовать имущество противника. Кроме того, из-за сильного рассеивания нейтронов в атмосфере дальность поражения излучением была невелика в сравнении с дальностью поражения незащищенных целей ударной волной от взрыва обычного ядерного заряда той же мощности.


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Y Израэльского Абрама - своя программа. У него свои - только те, шо внутри границ Израэля. Все остальные - либо полезные на текущщий момент союзники, либо враги, либо никто и звать никак.
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Эмм. Так у Коломойши и пачпорт есть, и недвига. Такштааа
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С Беней пока вопрос скользкий. Он не просто из тоски по Украине из Израэля сдристнул. А потому шо США - союзник Израэля, а в сравнении с этим Беня - как раз никто и звать никак.
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Воот! Вот тут скрыты возможности маленького гешефта! Одним говорим - не дадите ядрён батон, выдадим. Ну а другим, соответственно наоборот З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС - Цензор.НЕТ 3473
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Верно говорят, шо когда Украинец родился, то еврей заплакал.
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А шо робить. Вот на эти пол процента, и живём З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС - Цензор.НЕТ 3721
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Ну разработку ЯО финансово я думаю Украина потянет в крайнем случае можно "грязную" смостырить - но мы тут же попадаем под кучу санкций становимся врагами не только россии но и всего запада
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Тю... тоже мне опасность попасть под выражение озабоченности... с другой стороны - да... К одним паспортам - улыбка у рта.
К другим - отношение плёвое... кацапам - озабоченность, Милошевичу - мясорубка с бомбами и пожизненный эцих с гвоздями... если Анкл Сэм согласится на "ага, гуд, джаст до ит", тогда можно... но только заручившись поддержкой. И тогда можно залезть на Лавру и сцать на эуропимо мнение с высокой колокольни. Они кацапов в пасе буквально затащили, так пшлинах, носители лицемерных ценностей...
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У нас вже є ракети, які можуть нести ядерні боєголовки. Є свої запаси урану, є вчені і фахівці, нема тільки лідера нації. (І не було раніше).
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На кшталт вовкихуйла??? У меня любой лидер нации, кроме династии Ганди, ассоциируется с диктатурой... не люблю я шота лидеров нации... да и какой нации??? Той, украинской, что еврейского недоумка себе навыбирали? l'illusion perdue... и давно...
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А чому б і ні?
http://svom.info/entry/451-smozhet-li-ukraina-sozdat-atomnuyu-bombu-problema-/

«СМОЖЕТ ЛИ УКРАИНА СОЗДАТЬ АТОМНУЮ БОМБУ?
Проблема отработанного ядерного топлива украинских АЭС.
Статья посвящена анализу возможностей современной Украины создать ядерное оружие в относительно краткие сроки. Подчеркивается, что страна не только обладает мощной базой по производству ракетоносителей (предприятие «Южмаш» в Днепропетровске), но и способна обеспечить его ядерную «начинку», поскольку для переработки в оружейный плутоний вполне подходит отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС.»
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Как насчёт химического и бактериологического оружия для Украины. Оно тоже очень действенное и массового поражения.
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ну так,было бы средство доставки...а боеголовку можно любую навинтить
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Надо восстанавливать своё ЯО и требовать этого от новой власти всем народом Украины - ЯО это наш щит и меч! А отмазки власти типа, шо ООН, НАТО, США, ЕС и ***** выскажут принципиальную озабоченность лишь озлобит народ против власти. Украине ЯО выгодно? Стопудов! Вот и пусть новая власть делает то, что выгодно Украине, а не гнёт спину то перед западом, то пред *****м как это делали попэрэдныки. Да и с ЯО нас в НАТО просто загребут. Так, шо одни плюсы. С ЯО мы будем в шоколаде - гарантия.
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Я фигурально написал в шоколаде, иносказательно так сказать. Но если тебе не нравится, буду писать, шо мы будем в вареньи... с ног до головы. Лежав би їв би, сидів би їв би, ходив би їв би і спав би їв би...
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Предложить ракеты у нас разместить, как самая близкое место до мацквы и Крыму. Пусть кацапы срутся по настоящему.
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Прочитав новину - так і захотілось написати - треба відроджувати ядерну зброю, а не вести перемовини. Ви випередили.
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Макет ракеты «Гром» на выставке 2016 годаТипОперативно-тактический ракетный комплексРазработчикЗ огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС - Цензор.НЕТ 1275 КБ «Южное»Производительконструкторское бюро «Южное»Единиц произведеноПУ: 1Основные технические характеристикиДальность: 50-500 километров (Петр Порошенко заявил о дальности ракеты около 1000 км после ликвидации договора о ракетах средней дальности
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Безумное человечество! Столько денег тратят на самоуничтожение, вместо развития планеты и сохранения её!
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Увы. Всегда находятся агрессивные ублюдки, которым пока роги на обломаешь - не уймутся.
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.....я х======ю с Украины ((((( страна ВОЮЕТ и еще ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ каких то обязательств !!!!! бейте в НАБАТ , кричите в ООН , закрывайте транзит газа в европу !!! но УКРАИНА ДОЛЖНА ПОБЕДИТЬ !!!!
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.....у СЕВЕРНОЙ Кореи три ракеты , и США их пальцем не ТРОГАЕТ !!!!
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Ну так нас теперь уже ничего не сдерживает от возобновления ЯО.Правда возобновлять его нужно в секрете даже от наших западных союзников. З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС - Цензор.НЕТ 6284
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Ядерное восстанавливать нужно.дело времени!
кацапо-фашисты понимают только силу.
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не нужно ЯО. нужны ракеты которые смогут долететь до Москвы с обычным зарядом. и смогут преодолеть ПРО. Это кстати предлагали эксперты много лет назад. Пускай небольшая, но возможная угроза Москве - и не было бы крымнаша и "восстания трактористов" на лугандонии.
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С обычным зарядом рекетой никого не напугаешь. Рашка особо не будет переживать если наши ракеты разобьют в Маскве мавзолей и пару кремлевских стен. Лучше одна ядерная боеголовка чем тысяча ракет с тротилом.
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одна ракета в центре Москвы- это крах экономики на десятилетия. это гораздо большие разрушения чем одна боеголовка.
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Я не думаю, чтобы для Югмаша разработка ракет средней дальности была проблемой. Политическим должно быть решение о размещении их на восточной границе с возможностью оснащения головных частей ядерными боеголовками. Таким образом мы придем к ситвуации предшествующей Карибскому кризису, только гораздо худшей для раши.
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Для этого необходимо иметь такие учебные заведения как МГТУ им Баумана, МАИ им Серго Орджоникидзе, МИСиМ, МФТИ и много что еще. Этого ничего не было в УССР. ХАИ и ф/т ф-т Днепр.ГУ совсем для другого готовил - строго на свои предприятия.
Конечно же если стариков поднять с дивана и они трубу могут запустить, только полетит она куда Богу велено будет. Точно также палестинцы KASSAB делали. Результат известен.
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Рогозин-на-орбите‏ @LyapunovS 7 ч.7 часов назад

Карта покрытия мобильной связью в стране, которая обещает глушить на своей территории оба проекта всемирного глобального интернета и Starlink от Илона Маска и британский OneWeb

З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС - Цензор.НЕТ 7581
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"25 июня 2015 года в Лондоне компании Arianespace (Эври, Франция) и OneWeb (остров Джерси, Британская монархия) подписали контракт на запуск 672 космических аппаратов системы мобильной спутниковой связи OneWeb с использованием 21 ракеты-носителя «Союз» с 2017 по 2019 год, с опционом на пять ракет-носителей после 2020 года.
«Союз-СТ-Б» - с космодрома Куру во Французской Гвиане и также не менее 15 пусков «Союз-2.1б» запланировано с космодромов Байконур и Восточный. Для вывода спутников на заданную орбиту будет использоваться разгонный блок типа «Фрегат»".
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ітого всі при ділах - і кацапський частотнагляд з фсб (чи хто там глушитиме) і роскосмос
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В Украине разочарованы , в Украине обеспокоены , В Украине осуждают . Это что , мы обеспокоены безопасностью европейских столиц ? Та плевать на них , как и им было 5 лет наплевать на нас .
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Это типа "а можно и нам типа выйти и склепать какую-нибудь Томагавку?"
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Пора бы уже Украине в связи с етим событием начать производство. Как показала практика никто кроме нас самих нас не защитит и не впряжется
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Украинское атомное оружие сожжено в украинских АЭС а сейчас в американской печи в павлограде дожигается былое величие
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Та вроде больше ничего там не делают. Готовятся к производству чего-то серьезного.
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Діалог з НАТО- це,звісрно,офігенно... Але тепер у нас розв"язані таки руки.Я так думаю, що в Харкові таки за півроку зроблять нормальну боеголовку,якшо зе,тіпа перзидент, не засцить,ну а там і Грім-2 вже на мазі буде.Та що там Грім-2,Южмаш підтягнеться,і забабахає чергову ракетку... ну так ,шоб до владівастока дістала,бо далі нам не треба...
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Ну раз такое дело... Значит пора клепать Украине ракеты дальности от 500 до 1000 километров и средней дальности.
Национальная безопасность превыше всего.
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А поки будуть вправлятись у глибокому засудженні з особливою стурбованістю.
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Идиоты, а до этого не было причин активизировать диалог?? Ничего за эти 5 лет не произошло??
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Для малолетних недоумков и великовозрастных инфантильных дебилов ратующих за владение(и тем более применение ЯО) -
Кроме непосредственно прилегающей к реактору территории - участка радиусом в 30 километров - радиоактивному заражению подверглись части Беларуси, России и Украины.

В Беларуси, России и Украине местами прошли ливневые дожди, что привело к очень неравномерному распределению радионуклидов. Так, например, в Гомельской области Беларуси, на северо-востоке от Чернобыля, часть территорий была загрязнена в той же степени, что и зона в непосредственной близости от реактора.



В СССР ЯО предназначалось для сдерживания США, т.к. отдалённость вообще и нахождение на разных континентах в частности, допускало надежду на не распространение последствий ядерных бомбардировок на собственную территорию.

Что вы, идиоты, собираетесь бомбить ядерными головками, Воронеж, Курск, Белгород!???
Так просто сразу отрежьте себе яйца, и проблема размножения таких придурков будет решена!
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Да ты сам малолетний недоумок. Цель владения ЯО и сейчас и раньше это не применение - это паритет в сил. Какой смысл захватывать территории, бросать танковые армии в атаку если все сгорит при ядерном ударе? ЯО это оружие обороны, привентивной.
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Какие ракеты, всё давно утрачено и УССР никогда подобным не занималась.
Какое еще ядерное оружие и из чего? Рядом Л/ДНР стоит и долбанут так, что пыль одна останется.
США и устроили эту авантюру с Майданом в 2014, чтобы потом выйти из ДРСМД и разместить ракеты под Харьковым и Сумах, а NAVY поставить в Крыму.
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Ты дурак или кремлебот? УССР как раз была основным производителем стратегических ядерных ракет (ЮжМаш, Хартрон, ПХЗ и ещё несколько заводов учавствовали в производственном процессе).
ЛДНР долбанут? Если б эти долбанутые могли долбануть, то уже б долбанули, а так только расходуют списанные боеприпасы с российских складов и несут потери вдвое-втрое выше, чем ВСУ. С февраля 2015 года они не смогли больше занять ни одного населенного пункта или стратегической высоты/позиции, даже наоборот, просрали высоты, промку Авдеевки, трассу на Ясиноватую.
Выход США из ДРСМД состоялся бы не зависимо от событий на Майдане. Что же до сих пор нет ни одной военной базы и тем более ядерной ракеты США в Украине?
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