 Вопросы безопасности будут основой переговоров Зеленского с Трампом, - секретарь СНБО Данилюк

Об этом секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил в эфире Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина стоит отходить от роли жертвы и не "просить по миру помощь". Страна должна быть надежным стратегическим партнером.

"Вопрос безопасности — это где-то 80% в целом нашей повестки дня между Соединенными Штатами и Украиной. Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров", — заявил Данилюк.

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