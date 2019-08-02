 Вопросы безопасности будут основой переговоров Зеленского с Трампом, - секретарь СНБО Данилюк

Об этом секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил в эфире Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина стоит отходить от роли жертвы и не "просить по миру помощь". Страна должна быть надежным стратегическим партнером.
"Вопрос безопасности — это где-то 80% в целом нашей повестки дня между Соединенными Штатами и Украиной. Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров", — заявил Данилюк.
Порошенку у Філадельфії вручили нагороду "Міжнародний державний діяч"
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Президент Порошенко веде українську націю у боротьбі за незалежність і у її захисті ідеалів, які Америка сприймає як універсальні істини, і це попри спроби дестабілізації і пряме вторгнення», - заявив Крейг Снайдер, голова Ради з питань світових справ Філадельфії.
а кто-то даёт этой зелёной сопле ?
Кстати, о чьей безопасности будут переговоры?😎
Без богданы...зебобик там такую пургу нести начнет...что попкорна во всей Америке может не остаться....
Мож этот Данилюк решил поприкалываться.
а к зелёной сопле ехать = это всё равно, шо тебе на день рождения бомжа на мусорку идти
На друга надейся а сам не плошай!!
Si vis pacem, para bellum!
🤑
Які перемовини ?!
Не об инвестиционном же климате ...
И не о защите частной и интеллектуальной собственности ...
Данилюк с размаху попал пальцем в небо.
Пусть бы лучше сказал, получит Зеленский приглашение от Трампа в этом году.