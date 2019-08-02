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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2357) США (15170) Данилюк Александр (378) Трамп (2310)

 Вопросы безопасности будут основой переговоров Зеленского с Трампом, - секретарь СНБО Данилюк

Вопросы безопасности будут главными в повестке визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Об этом секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил в эфире Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина стоит отходить от роли жертвы и не "просить по миру помощь". Страна должна быть надежным стратегическим партнером.

"Вопрос безопасности — это где-то 80% в целом нашей повестки дня между Соединенными Штатами и Украиной. Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров", — заявил Данилюк.

Также читайте: Болтон и Данилюк обсудили мирное восстановление территории Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3141062
 
   
 Топ комментарии
 
Он обходился без шептуна на ухо, которого в штатах немножко не любят как и его хозяина,😁
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Ради безопасности ЗЕле не мешало бы прихватить ваЗЕлин...
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А що сивочолий екс-гетьман із собою брав? Соєве масло?
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Ради безопасности ЗЕле не мешало бы прихватить ваЗЕлин...
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А що сивочолий екс-гетьман із собою брав? Соєве масло?
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Он обходился без шептуна на ухо, которого в штатах немножко не любят как и его хозяина,😁
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Новый костюм и хорошее настроение. Пока вы тут мечтаете о поезде Зели:

Порошенку у Філадельфії вручили нагороду "Міжнародний державний діяч"


Питання безпеки будуть основою переговорів Зеленського з Трампом, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 6386
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Это событие было 21 февраля 2019. А сайт 5.ua сообщает об этом сегодня.
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Рада з питань світових справ Філадельфії (World Affairs Council of Philadelphia) вручила Президентові Петру Порошенку відзнаку «Міжнародний державний діяч».

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Президент Порошенко веде українську націю у боротьбі за незалежність і у її захисті ідеалів, які Америка сприймає як універсальні істини, і це попри спроби дестабілізації і пряме вторгнення», - заявив Крейг Снайдер, голова Ради з питань світових справ Філадельфії.
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виходить правда приказка--в Україні треба два гетьмана--один країною щоб займався, інший на міжнародному рівні .щоб вирішував питання Питання безпеки будуть основою переговорів Зеленського з Трампом, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 4514
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Думаю рояль у Трампа знайдеться для благодійного концерту кловуна.
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соеголовка!
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русский, тебя из какого класса начальной школы напнули?
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Сильный ход, только жалкий. Американцы точно знают ситуацию и особо хорохориться перед ними не стоит. Вести себя нужно соответственно возможностям. Ну а чтобы легче было понять о чем речь, напоминаю: скоро платить по счетам и брать новые кредиты от МВФ. При таких возможностях крепко раздувать щеки не стоит.
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Украина стоит отходить от роли жертвы и не "просить по миру помощь". Источник: https://censor.net.ua/n3141062

а кто-то даёт этой зелёной сопле ?
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конечно, это ж не "патриотическое" ворье
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у тебя совесть... хотя о чем это я, какая совесть у лаптя питерского работающего на порошенко
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Самая главная тема переговоров с Трампом
Вопросы безопасности будут основой переговоров Зеленского с Трампом, - секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 5477

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Помечтайте. Есть хорошая поговорка "Дурень думкою багатіє". Только для этого надо сначала дпоехать в США, а с этим у Зели пока проблемы.
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Анонс пока мифических тёрок...
Кстати, о чьей безопасности будут переговоры?😎
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А кто с клоуном в Штаты поедет? Ленка или Богданчик?
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Тебя это волнует больше всего, чмо соеголовое?
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Это тебя зебобика в первую очередь должно волновать...
Без богданы...зебобик там такую пургу нести начнет...что попкорна во всей Америке может не остаться.... Питання безпеки будуть основою переговорів Зеленського з Трампом, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 4777
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Просто интересно. У всех политиков есть либо муж, либо жена. А ваЗЕлин уникальный кадр - у него и муж, и жена. Питання безпеки будуть основою переговорів Зеленського з Трампом, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 7377
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Ну ты ж на Пете свихнулся. Визжал про Петю аж усерался днём и ночью..,и смотри не волнуешься по поводу своей свихнутости..продолжаешь визжать про Петю аж вспотел бедолага..Не тужься так сильно зебильчик береги силы, тебе ещё 5 лет визжать про Петю и паперЭдников.
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Што-то нигде не могу найти инфу о гастролях Квартала 95 в США. А он точно в штаты едет ?
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А это не очередной фэйк? А-ля отставка богдана.
Мож этот Данилюк решил поприкалываться.
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Ніякої зустрічі не буде- доки не приберуть корупціонера богдана!
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о...правильно..--Україна буде помагати Штатам Питання безпеки будуть основою переговорів Зеленського з Трампом, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 6625
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Беня сказал...езжай чувачОк...и без амнистии для меня можешь не возвращаться.... Питання безпеки будуть основою переговорів Зеленського з Трампом, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 7953
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Лапоть соевій, а хто это беня??? как там доллар кстати 150 или еще 100 держится ?
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велькоме Трамп в Київ--ми вам допоможемо Питання безпеки будуть основою переговорів Зеленського з Трампом, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 5600
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к Кличко он, может быть и приехал бы сейчас,

а к зелёной сопле ехать = это всё равно, шо тебе на день рождения бомжа на мусорку идти
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Мені вся ця історія про відставку богдана- нагадує притчу про брехливого пастушка та вовків
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Спасенийо утопающих-дело рук самих ентих...
На друга надейся а сам не плошай!!
Si vis pacem, para bellum!
🤑
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У владимира владимировича путина -***** , ( все вспомнили настоящую кликуху - моль ) , теперь не должно возникать вопросов : а почему ***** , нато стало рядом с белгородской областью в 2019 году , а не в 2013 ?
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Зеля навіть не знає про що просити і як це вимовити !
Які перемовини ?!
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У соевых старая песня. Ненависть к демократически избранному Президенту, такая же ненависть к политическим оппонентам, неверие в будущее своей страны. Стецьки стали врагами Украины под стать сепарам.
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Они никогда и небыли друзьями Украины, они по методичке, они друзья мародерским деньгам
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клоун чмо квартальне а не гарант! нарколига фонтаний!
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И коню понятно, что кроме как о безопасности, говорить больше не о чем.
Не об инвестиционном же климате ...
И не о защите частной и интеллектуальной собственности ...
Данилюк с размаху попал пальцем в небо.
Пусть бы лучше сказал, получит Зеленский приглашение от Трампа в этом году.
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