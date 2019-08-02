 Нардеп Кононенко отказался от голосовой экспертизы по делу "Центрэнерго", - адвокат Лысак

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом сегодня заявил адвокат Крючкова Александр Лысак.

По его словам, в ходе ставки оба признали факт знакомства, при этом Крючков подтвердил факт существования в период 2014-2017 годов финансовых отношений.

В ходе прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров между Крючковым и Кононенко, которые касались деятельности "Запорожьеобдэнерго", "Харьковоблэнерго", "Центрэнерго", а также общения с бывшим Главой КНКРЭКП Дмитрием Вовком, Крючков дал свои подтверждения таких фактов общения и дал своё согласие на проведение экспертизы голоса. В свою очередь, Игорь Кононенко отказался давать своё согласие, сославшись на пока ещё действующий статус Народного депутата Украины, - заявил Александр Лысак.

Напомним, ранее другой бизнес-партнёр, директор офшорных компаний, принадлежащих Пётру Порошенко, также пока ещё народный депутат Юрий Буглак на очной ставке подтвердил неоднократное посещение кабинета Дмитрия Крючкова, однако сославшись на свой адвокатский статут, отказался комментировать суть обсуждаемых вопросов, в частности разделения сфер влияния на компанию "Центрэнерго".

Следующие очные ставки должны состояться как с экс-руководителем администрации Порошенко Игорем Райниным, так и непосредственно с Петром Порошенко.

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