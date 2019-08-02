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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5673) Одесская область (1808) Нацполиция (9831) жертвы (856)

 На трассе "Киев-Одесса" автомобиль врезался в лоток с арбузами, двое погибших, - Нацполиция. ФОТО

В Одесской области, на 442 км трассы "Одесса-Киев", автомобиль врезался в палатку с арбузами, в результате чего погибли два человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На трассе Киев-Одесса автомобиль врезался в лоток с арбузами, двое погибших, - Нацполиция 01

Предварительно установлено, что 71-летний водитель - житель Одессы - по дороге домой не справился с управлением и, пересекая встречную полосу, выехал на обочину, где совершил наезд на продавца и покупательницу бахчевых культур. От полученных травм женщина, жительница Винницкой области, 1989 г. р, и мужчина, гражданин Азербайджана, 1971 г. р., погибли на месте.

На трассе Киев-Одесса автомобиль врезался в лоток с арбузами, двое погибших, - Нацполиция 02

Водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3141060
 
 
 Топ комментарии
 
ёпэрэсэтэ... и с какой скоростью он "не вписывался в поворот"?
71-летний водила... вроде и не должен лихачить?! фиг его знает!
две жизни... 30-летняя покупательница и 48-летний продавец...
(Царство Небесное невинного загубленным Душам)
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Судя по елитному дорогому автомобилю водитель не виноват и ему ничего за ето не будет
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что там произошло ,хер его знает,но в доль дороги стоять и торговать тоже НЕ правильно.
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Це, прошу вибачити, протокольна мова. Нею послуговуються не лише при складанні документів, але і в побуті.
Наприклад, я донині вживаю фразу "здійснюю поворот", а не "повертаю". Мої знайомі розуміють, чому. А хтось інший може дивуватися.
Це цікава мова.
Нею послуговуються навіть місцеві модератори сайту (чи як там вони звуться).
Це особлива "феня" або арго.
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Вірите, перша емоція - написати "дєдушка старьій, ему всьо равно".
А потім - 71 рік. Шо там всередині? Серце, тиск, нирки, печінка...
В такому віці може бути будь що.
На вранішній гілці про п"яного водія у Дніпрі, що протаранив маршрутку усе однозначно - не сідай за кермо нетверезий.
Тут - хто його знає.
Шкода усіх тут.
Якщо експертиза не виявить, що дідо був під наркотою або п"яний. Але це навряд.
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71 рік - це майже під наркозом. Таке, певно, самопочуття. Це не 17, а навпаки.
"Рученьки терпнуть, злипаються віченьки".©
А людина в цей час керує швидкісним транспортним засобом...
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В канадах багато хто взагалі напіврозкладений 90-річний вже їздить і все нормально. В совку всього 70 років і то вже принюхуються чи бува не здох На трасі "Київ-Одеса" автомобіль врізався в ятку з кавунами, двоє загиблих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5896
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Жодних сумнівів. В Європі те ж саме. І ходять, і їздять - хто на колясці з акумуляторами, хто на автівці.
А от в Україні... Може, тому і пенсійний вік - 60 років. А не на восьмому десятку.
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И в Италии так. Только после 80-ти нужно каждые 2 года обновлять права.
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