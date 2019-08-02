 На трассе "Киев-Одесса" автомобиль врезался в лоток с арбузами, двое погибших, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Предварительно установлено, что 71-летний водитель - житель Одессы - по дороге домой не справился с управлением и, пересекая встречную полосу, выехал на обочину, где совершил наезд на продавца и покупательницу бахчевых культур. От полученных травм женщина, жительница Винницкой области, 1989 г. р, и мужчина, гражданин Азербайджана, 1971 г. р., погибли на месте.
Водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Наприклад, я донині вживаю фразу "здійснюю поворот", а не "повертаю". Мої знайомі розуміють, чому. А хтось інший може дивуватися.
Це цікава мова.
Нею послуговуються навіть місцеві модератори сайту (чи як там вони звуться).
Це особлива "феня" або арго.
А потім - 71 рік. Шо там всередині? Серце, тиск, нирки, печінка...
В такому віці може бути будь що.
На вранішній гілці про п"яного водія у Дніпрі, що протаранив маршрутку усе однозначно - не сідай за кермо нетверезий.
Тут - хто його знає.
Шкода усіх тут.
Якщо експертиза не виявить, що дідо був під наркотою або п"яний. Але це навряд.
"Рученьки терпнуть, злипаються віченьки".©
А людина в цей час керує швидкісним транспортним засобом...
А от в Україні... Може, тому і пенсійний вік - 60 років. А не на восьмому десятку.