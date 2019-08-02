С начала суток враг 5 раз обстрелял наши позиции, потерь нет, - штаб ООС......

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Новоселовки Вторая применил ручной противотанковый гранатомет.
районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 4 раза:
дважды неподалеку Нижнетеплого- был применен крупнокалиберный пулемет;
по окраине Луганска п - применив автоматический гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие;
рядом со Светлодарском - применяя крупнокалиберный пулемет.
Потери с украинской стороны не зафиксированы".
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Бамбасі.
(хокку)
Первое хокку комом.
Ну и васаби с ним!
Я что вам - Басё?
Але для частини юзерів треба у таких випадках додавати спеціальний смайл:
токо пєрсєіди озаряют твєрдь нєбєс
мір на дамбасє по пять раз на дєнь
поэтому - враг обстрелял наши позиции 5 раз - честнее, чем - нарушил перемирие 5 раз (???)
перемирие нарушается первым выстрелом (даже если он единственный)... ну я так думал...
горько и тошно
но против правды не попрешь
Может это новость фейк . Продажные ЗЕбилы жутко воя доказывали что у нас с российскими фашистами оккупантами и кровавыми нелюдями сепаратистами - террористами С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведение огня.. Так что оно это перемирие и притом принудительное только для воинов ВСУ.... А лютым врагам оккупантам оно нипочём даже лучше им можно спокойно убивать ..
токо пєрсєіди озаряют твєрдь нєбєс
мір на дамбасє по пять раз на дєнь
(хайку хомчаку)
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Изнасилование на пол шишечки типа теперь тоже не преступление?
Покушение на убийство: хотел убить - не убил, только одежду ножом порезал тоже не преступление?