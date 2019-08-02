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 С начала суток враг 5 раз обстрелял наши позиции, потерь нет, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

вблизи Новоселовки Вторая применил ручной противотанковый гранатомет.

 районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 4 раза:

дважды неподалеку Нижнетеплого- был применен крупнокалиберный пулемет;

по окраине Луганска п - применив автоматический гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие;

рядом со Светлодарском - применяя крупнокалиберный пулемет.

Потери с украинской стороны не зафиксированы".

Также читайте: Ранен один украинский воин, наемники РФ пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3141059
 
 
 Топ комментарии
 
Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Бамбасі.

(хокку)
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Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Бамбасі.

(хокку)
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Ну звиняй... як то кажуть -

Первое хокку комом.
Ну и васаби с ним!
Я что вам - Басё?
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це шмайсєр про перемир'я, яке попри случайні постріли вопщєм не порушуйєця
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Якось приблизно так. І дійсно, 5 обстрілів то таке... головне - порушень ніт, зуб даю!
Але для частини юзерів треба у таких випадках додавати спеціальний смайл:
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только свєрчкі трєвожат солдат
токо пєрсєіди озаряют твєрдь нєбєс

мір на дамбасє по пять раз на дєнь
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Ну главное чтобы режим тишины не был нарушен. А он судя по тишине от властей от начштаба не нарушен. С начала суток враг 5 раз обстрелял наши позиции, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2508
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от би їх туда--де "нєнарушен"..як би вони повсирались
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Что Вы, что Вы, полное соблюдение режима тишины! Не то что при "барыге", который на войне "наживался".
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вот! вот где не хотелось чтобы привирали или выдумывали, подгоняя статистику под красивую картинку!!!
поэтому - враг обстрелял наши позиции 5 раз - честнее, чем - нарушил перемирие 5 раз (???)
перемирие нарушается первым выстрелом (даже если он единственный)... ну я так думал...
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Альо,ЗЄ,перестать стрєлять- не діє.
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Маестро по роялю ще домовляється. Десь посередині.
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на самом деле =не нравится
горько и тошно
но против правды не попрешь
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Это единичные случаи нарушения режима тишины на Донбассе ...их нельзя назвать срывом договоренностей о перемирии - Хомчак Иловайский....
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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С начала суток враг 5 раз обстрелял наши позиции, потерь нет, - штаб ООС......

Может это новость фейк . Продажные ЗЕбилы жутко воя доказывали что у нас с российскими фашистами оккупантами и кровавыми нелюдями сепаратистами - террористами С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведение огня.. Так что оно это перемирие и притом принудительное только для воинов ВСУ.... А лютым врагам оккупантам оно нипочём даже лучше им можно спокойно убивать ..
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Сейчас новая фишечка - "при этом, ни один гражданский, не пострадал". И епитесь как хотите.
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только свєрчкі трєвожат солдат

токо пєрсєіди озаряют твєрдь нєбєс

мір на дамбасє по пять раз на дєнь
(хайку хомчаку)
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Мирный план ЗЕЛЕНСКОГО действует! 5 обстрелов это не считается!
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Изнасилование на пол шишечки типа теперь тоже не преступление?
Покушение на убийство: хотел убить - не убил, только одежду ножом порезал тоже не преступление?
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йєсі нє забєрємєнєла - какойє ж ето ізнасілованьйє?
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Пусть соевые скажут есть ли потери с момента прекращения огня
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