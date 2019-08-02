С начала суток враг 5 раз обстрелял наши позиции, потерь нет, - штаб ООС......

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

вблизи Новоселовки Вторая применил ручной противотанковый гранатомет.

районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 4 раза:

дважды неподалеку Нижнетеплого- был применен крупнокалиберный пулемет;

по окраине Луганска п - применив автоматический гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие;

рядом со Светлодарском - применяя крупнокалиберный пулемет.

Потери с украинской стороны не зафиксированы".

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