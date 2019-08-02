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 Политика Украины
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Все про:газовые переговоры (951) Газпром (2896) Медведчук (948) Данилюк Александр (378)

 Переговоры с РФ по газу пройдут после формирования нового правительства, - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк прогнозирует, что переговоры с РФ относительно нового контракта о транзите газа через территорию Украины пройдут после формирования нового правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Переговоры состоятся, скорее всего, уже после того, как будет сформировано новое правительство и будет назначен министр энергетики, который и будет ответственен за эти переговоры", - сказал Данилюк.

При этом секретарь СНБО отметил, что для Украины вопрос транзита газа через ее территорию - не только финансовый, но и вопрос безопасности и геополитики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехсторонние переговоры по транзиту газа состоятся 16 сентября в Брюсселе, - Коболев

Также Данилюк заявил, что о каком-либо посредничестве кума Путина Виктора Медведчука в переговорах с РФ о транзите газа речь не идет.

"Переговоры проходят между двумя компаниями - НАК "Нафтогаз" и "Газпром", а также между правительствами. Миссия для каких-то третьих сил, тем более политических сил, не предусмотрена и не может быть", - сказал Данилюк.

Также читайте: Украина готовится к худшему "газовому" сценарию, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/n3141058
 
 
 Топ комментарии
 
Касабы, вас вызовут, когда будет необходимость. Крапка.
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не знаю...при йуляхе тоже укрепилась с 4,5 до 4 на полгода...а потом -до 9
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так..от і прогнозують..про можливий обвал..
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Касабы, вас вызовут, когда будет необходимость. Крапка.
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Гривна с начала 2019 года укрепилась к американскому доллару на 9,1%, что является лучшим результатом среди мировых валют, свидетельствуют данные Reuters (перевод - liga.net .
Среди самых укрепляющихся валют также - российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%, и египетский фунт - на 8%.Переговори з РФ щодо газу відбудуться після формування нового уряду, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9021
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Це погано, загалом. Зміцнення національної грошової одиниці щодо валюти пригнічує національне виробництво через недоотримання виручки.
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не знаю...при йуляхе тоже укрепилась с 4,5 до 4 на полгода...а потом -до 9
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так..от і прогнозують..про можливий обвал..
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а чего цены тогда не падают, а ростут?
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При агенте Лолит такого не было!!
🤑
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А мьсе Данилюк в курсі справи,що Україна займає третє місце в Европі за запасами газу? Може,треба було б свій газ добувати,і ним же і торгувати,як це роблять Норвегія та Нідерланди?
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а ви мосье в курсі що педро роздав газові свердловини своїм друзям злочевському та фуксу які продають його українцям за схемою дюссельдорф+(як куплений у европейських країн) одна з найпотужніших реформ Переговори з РФ щодо газу відбудуться після формування нового уряду, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5573
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Та в курсі,в курсі... вінавати паперєднікі...
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нє,пля *********... Країна,яка має такі запаси природного газу,чомусь закупає його через три кордони у кацапії, і каже,шо це, пля,акуєнно вигідно...
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Кажуть, сушать голову як зменшувати споживання
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Переговоры с РФ по газу пройдут после формирования нового правительства и до 31 декабря. Так точнее. И так будет, можете спросить ЮВ, опыт у нее есть. Даже самолет, помнится у нее угнали, чтобы помешать хоть как-то урегулировать ситуацию. Ситуацию урегулировали, но очень дорого. И сейчас приблизительно по той же схеме все и пройдет. А может и хуже. Путин будет давить не на шутку. Ну а пока лето, птички поют по утрам. Красота. Можно и помечтать...
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Кацапия.....................Уже очевидно, что никакого будущего у федерации нет. Единственный вариант, приходящий на ум - пол страны затопить, а другою половину поджечь. Похоже, это решение действующая власть как раз начала выполнять.
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Зачем вести переговоры с агрессором ?
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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що спрощує надання окремим категоріям іноземних громадян, у тому числі і українців, дозволу на тимчасове перебування і отримання посвідки на проживання в РФ.
Документ, прийнятий Держдумою 23 липня, він схвалив у п'ятницю, 2 серпня, про що повідомили на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Закон передбачає, що дозвіл на тимчасове проживання без урахування затвердженої квоти може бути видано іноземцям, які є громадянами України, постійно проживали на території України і визнані біженцями, або якщо вони отримали тимчасовий притулок на території РФ.
Закон також спростив порядок надання іноземним громадянам та особам без громадянства, які володіють російською мовою і бажають жити і працювати в РФ, дозволів на тимчасове перебування в РФ і посвідок на проживання в РФ.
Термін розгляду заяв про видачу дозволів на тимчасове проживання скоротився з 6 до 4 місяців.
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Шо, людей уже там не хватает? Гастрабайтеры нужны? Наемники в армию нужны?
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