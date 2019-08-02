 Переговоры с РФ по газу пройдут после формирования нового правительства, - Данилюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Переговоры состоятся, скорее всего, уже после того, как будет сформировано новое правительство и будет назначен министр энергетики, который и будет ответственен за эти переговоры", - сказал Данилюк.
При этом секретарь СНБО отметил, что для Украины вопрос транзита газа через ее территорию - не только финансовый, но и вопрос безопасности и геополитики.
Также Данилюк заявил, что о каком-либо посредничестве кума Путина Виктора Медведчука в переговорах с РФ о транзите газа речь не идет.
"Переговоры проходят между двумя компаниями - НАК "Нафтогаз" и "Газпром", а также между правительствами. Миссия для каких-то третьих сил, тем более политических сил, не предусмотрена и не может быть", - сказал Данилюк.
Среди самых укрепляющихся валют также - российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%, и египетский фунт - на 8%.
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Документ, прийнятий Держдумою 23 липня, він схвалив у п'ятницю, 2 серпня, про що повідомили на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Закон передбачає, що дозвіл на тимчасове проживання без урахування затвердженої квоти може бути видано іноземцям, які є громадянами України, постійно проживали на території України і визнані біженцями, або якщо вони отримали тимчасовий притулок на території РФ.
Закон також спростив порядок надання іноземним громадянам та особам без громадянства, які володіють російською мовою і бажають жити і працювати в РФ, дозволів на тимчасове перебування в РФ і посвідок на проживання в РФ.
Термін розгляду заяв про видачу дозволів на тимчасове проживання скоротився з 6 до 4 місяців.