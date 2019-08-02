 Информация об отставке Богдана - это чистая манипуляция, - Мостовая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в комментарии "Детектор медиа".

Отметим, что ранее сообщилось, что информацию об отставке Андрея Богдана "как инсайд распространил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко" (сам Кирилл Тимошенко "Детектор медиа" это опроверг). На вопрос, почему издание назвало имя источника информации, Юлия Мостовая отметила: "Я не считаю, что это источник информации. Это - источник манипуляции. Конечно, он - стрелочник. Но их имена должны люди знать. Люди, которых интересуют факты, а не эмоции ".

Она отметила, что на ее памяти "это первый раз, когда фейковые новости подаются не через какие-то левые аккаунты, а когда дискредитируется целый ряд средств массовой информации, которые имеют репутацию" максимально экологически чистых"".

Госпожа Мостовая также добавила, что "Зеркало недели" перед обнародованием информации об отставке главы ОПГ не проверяли информацию, так как доверяло агентству "Интерфакс-Украина". "Мы доверяем этому агентству. И мне очень жаль, что это лицо позволило себе сознательно использовать важное агентство, передавая эту информацию ", - сказала она.

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1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

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2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.