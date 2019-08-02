 Информация об отставке Богдана - это чистая манипуляция, - Мостовая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в комментарии "Детектор медиа".
Отметим, что ранее сообщилось, что информацию об отставке Андрея Богдана "как инсайд распространил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко" (сам Кирилл Тимошенко "Детектор медиа" это опроверг). На вопрос, почему издание назвало имя источника информации, Юлия Мостовая отметила: "Я не считаю, что это источник информации. Это - источник манипуляции. Конечно, он - стрелочник. Но их имена должны люди знать. Люди, которых интересуют факты, а не эмоции ".
Она отметила, что на ее памяти "это первый раз, когда фейковые новости подаются не через какие-то левые аккаунты, а когда дискредитируется целый ряд средств массовой информации, которые имеют репутацию" максимально экологически чистых"".
Госпожа Мостовая также добавила, что "Зеркало недели" перед обнародованием информации об отставке главы ОПГ не проверяли информацию, так как доверяло агентству "Интерфакс-Украина". "Мы доверяем этому агентству. И мне очень жаль, что это лицо позволило себе сознательно использовать важное агентство, передавая эту информацию ", - сказала она.
1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, но оно не подписано, - сайт президента
2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.
Ну, давайте курсы зе-врачей за неделю откроем, и всех зелебоб туда на прием...
и передали смотрящему.. Вдруг кто то что то не то, проголосует,
сразу
!!!голос не засчитан, он и уволился давно..
Помните имитацию убийства Бабченко, и так они узнали...
кто из журналистов, больше всего радовался..
и значит, список, кого не надо икрой угощать.
А всё просто. Порохоботы, когда поняли, что могут пролететь с харчеванием, стали убеждать порошенко, что через год он обязательно вернется на трон.
И таки убедили ("ах, обмануть меня не сложно- я сам обманываться рад!")
Вот порошенко и уехал ждать, когда мимо него проплывет труп его врага. Ведь порохоботы убедили его, что у Зеленского очень скоро рейтинг приблизится к нулю.
А порохоботы тем временем как сидели, так и сидят на порошеновском пайке.
Что ты такое забористое куришь? Хотя да, у зелени принято нюхать...
Что здесь бл#дь непонятного?!