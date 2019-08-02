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 Политика Украины
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Все про:Мостовая Юлия (21) Богдан Андрей (116)

 Информация об отставке Богдана - это чистая манипуляция, - Мостовая

Известный журналист, главный редактор еженедельника "Зеркало недели. Украина" Юлия Мостовая считает источником манипуляции, а не источником информации того, кто бросил в СМИ заявление об отставке председателя Офиса Президента Украины Андрея Богдана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в комментарии "Детектор медиа".

Отметим, что ранее сообщилось, что информацию об отставке Андрея Богдана "как инсайд распространил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко" (сам Кирилл Тимошенко "Детектор медиа" это опроверг). На вопрос, почему издание назвало имя источника информации, Юлия Мостовая отметила: "Я не считаю, что это источник информации. Это - источник манипуляции. Конечно, он - стрелочник. Но их имена должны люди знать. Люди, которых интересуют факты, а не эмоции ".

Она отметила, что на ее памяти "это первый раз, когда фейковые новости подаются не через какие-то левые аккаунты, а когда дискредитируется целый ряд средств массовой информации, которые имеют репутацию" максимально экологически чистых"".

Госпожа Мостовая также добавила, что "Зеркало недели" перед обнародованием информации об отставке главы ОПГ не проверяли информацию, так как доверяло агентству "Интерфакс-Украина". "Мы доверяем этому агентству. И мне очень жаль, что это лицо позволило себе сознательно использовать важное агентство, передавая эту информацию ", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Механизм жесткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом Президента уже понятен, - Лигачева

1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, но оно не подписано, - сайт президента

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/n3141057
 
   
 Топ комментарии
 
Прикольно...зебилы гордятся тем, шо их вЯЯликий ваЗЕлин - мелкий жулик Информация об отставке Богдана - это чистая манипуляция, - Мостовая - Цензор.НЕТ 7361
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А Зебилам нравится когда их за лохов держат. Это их жизненная позиция
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пять лет на Пороха "инфоговно" из каждого утюга лилось.. Все СМИ занимались грязными манипуляциями и откровенной циничной ложью..
Но тогда это считалось "свободой слова и независимой прессой", а сейчас это гуано вдруг стало не вкусным.. Очнитесь!!!.. Все журналюхи это говноплюи!
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Порохоботов , зеленых от злости после выборов. Інформація про відставку Богдана - це чиста маніпуляція, - Мостова - Цензор.НЕТ 8097
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Извращениц, уже и за животными подсматриваешь.
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Над судами присяжных есть желание посмеяться?
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В Трускавце уже курсы зеприсяжных за 3 дня открылись?

Ну, давайте курсы зе-врачей за неделю откроем, и всех зелебоб туда на прием...
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Заявления на увольнение, они собрали в Трускавце у всех слуг народа
и передали смотрящему.. Вдруг кто то что то не то, проголосует,

сразу

!!!голос не засчитан, он и уволился давно..

Помните имитацию убийства Бабченко, и так они узнали...
кто из журналистов, больше всего радовался..

и значит, список, кого не надо икрой угощать.
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Кличко врядле придумать мог такое, но с мером нью-йорка написали заяву.. Моторолла не мой. BOGDAN это же не продукт Свинарчука? в смысле желтый маршрутка.. он зеленый.
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Жанр, в котором сейчас живет страна, называется трагикомедия.-Зеркало недели.
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Вот многие удивляются, отчего так много порохоботов в сети, хотя голосовало за петю всего 8%.
А всё просто. Порохоботы, когда поняли, что могут пролететь с харчеванием, стали убеждать порошенко, что через год он обязательно вернется на трон.
И таки убедили ("ах, обмануть меня не сложно- я сам обманываться рад!")
Вот порошенко и уехал ждать, когда мимо него проплывет труп его врага. Ведь порохоботы убедили его, что у Зеленского очень скоро рейтинг приблизится к нулю.

А порохоботы тем временем как сидели, так и сидят на порошеновском пайке.
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Порохоботы убедили Порошенко?

Что ты такое забористое куришь? Хотя да, у зелени принято нюхать...
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Петекантропы так срали на Зе, что сами оказались в собственном дерьме. Но и здесь Зе виноват.
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Сделаем еще раз вместе.. и ... полные штаны..
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Сериальный Богдан уволился... реальный нет...
Что здесь бл#дь непонятного?!


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блазні дуркують, ржіть нарідні зеденти
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И ещё...Приёмные дети с Мордовии Анджелины Джоли собираются переехать к Брэду ПиттуРедактировать или удалить Інформація про відставку Богдана - це чиста маніпуляція, - Мостова - Цензор.НЕТ 8368 .Інформація про відставку Богдана - це чиста маніпуляція, - Мостова - Цензор.НЕТ 3579
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Не было официального заявления. Точка. Всё остальное - избиение младенцев, по просьбе самих младенцев. Привыкли к стереотипам, за что и поплатились. Мало было фейков, похлеще этих, тиражируемых "чистыми СМИ"? Инсайд оказался ненадёжным... Захотели первыми отметиться с горяченькой новостью - палучили, распишитесь. С чёрного хода и не такого накопаете.
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ахах, еще немного, и они поймут, что Зеленский - это тоже манипуляция))
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Кажется, "блазенята" вконец "заигрались" в "95-й квартал"...
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Кажется Богдана потребовал уволить друг Трампа экс мер Нью-Йорка Джулиани. Причина Богдан плотно опекает Зеленского. Трампу не удаётся договорится о сдаче делишек Байдена в Украине. В принципе Зеленский может рассказать много чего о Байдене, но вдруг следующий президент США - Байден.
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