 К сожалению, политическая составляющая превышает юридическую, - судья Вовк про обыски по делу ОАСК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Вовк отметил: "Почти час назад вышел из Генеральная прокуратура Украины после проведения следственных действий. Отмечу, что ГПУ профессионально организовала следственный процесс. Но, к сожалению, политическая составляющая превышает юридическое. Сейчас не имею права разглашать никаких подробностей следственных действий. Моя защита изучит документ по сути, и в ближайшее время мы обязательно выскажем свою позицию по этому поводу. Однако уже сейчас могу сказать, что никаких обвинений в тяжких преступлениях в отношении меня - нет.
Как я уже заявлял, дело против меня - чисто политическое.
ОАСК имеет исключительную подсудность дел, касающихся интересов топ-чиновников и политиков.
Поэтому старая власть и пыталась любым способом установить контроль над Окружным административным судом города Киева. Однако ей это не удалось. Мы всегда были независимыми и такими и останемся.
Убежден, что новая власть не причастна к давлению на ОАСК, а дело против судей - это личная месть Сытника и - личный интерес Горбатюк.
Фактически, это публичная расправа над независимым судом, которая имеет целью исключить рассмотрение дел, находящихся в ОАСК.
Как и раньше, я уверен в собственной правовой позиции. Без сомнения, это дело абсолютно бесперспективной и я обязательно доведу это в определенном законодательством порядке.
Как юрист, как гражданин я выполнил свой долг перед законом. Пришел в Генпрокуратуру, принял участие в следственных действиях. А вот выполнит свой долг Горбатюк, завершив расследование убийств на Майдане, и появится Сытник в суд по протоколу о коррупции, составленного на него - вопросы, которые остаются открытыми".
Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.
Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.
НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.
Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.
Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.
Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.
Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.
- Я беден и стар… сжальтесь!
Но народ ревел и кричал:
- Ты старый волк, детоубийца. Не щадите его, господа судьи.
Женщины кричали:
- Что уставился на нас своими ледяными глазами? Ты человек, а не дьявол: мы тебя не боимся. Жестокая ты тварь, трусливее кошки, которая грызёт птенцов в гнезде; ты убивал бедных девочек, которые хотели только честно прожить свою жизнь!
- На медленном огне, раскалёнными клещами - вот его расплата, - кричала Тория.
И, невзирая на стражу, матери подбивали своих малышей бросать камнями в рыбника. И те охотно делали это, свистели, когда он смотрел на них, и непрестанно кричали: - Bloed-zuyger, кровопийца! Sla dood, убей его!
И Тория неустанно повторяла:
- На медленный огонь! Раскалёнными клещами - вот его расплата.
Послушайте, сосед: я старый человек и одинок на этом свете; нет у меня ни жены, ни детей, много ли мне нужно. Вот на днях только предлагал я своему помощнику - пусть берет мою пекарню себе на шею. Так что тут дело не в корысти; честное слово, я предпочел бы раздать свое скромное имущество и пойти за Ним, чтобы проповедовать любовь к ближнему и делать все то, что Он велит. Но раз я вижу, как Он враждебно относится к нам, хлебопекам, то и скажу: «Нет, нет! Я, как хлебопек, вижу ― никакое это не спасение мира, а просто разорение для нашего брата. Мне очень жаль, но я этого не позволю. Никак нельзя». Конечно, мы подали на Него жалобу Анану и наместнику ― зачем нарушает цеховой устав и бунтует людей. Но вам самому известно, какая волокита в этих канцеляриях. Вы меня знаете, сосед; я человек мирный и ни с кем не ищу ссоры. Но если Он явится в Иерусалим, я стану посреди улицы и буду кричать: «Распните его! Распните его!»
Лисичка подала у суд таку бумагу:
Що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив, як мошенник, брагу,
Їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки.
Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки.
«Як можна гріх такий зробить!
Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв собі м´ясиво»,-
Ведмідь сердито став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки завили.
Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його спочинку перебили,
Бо він ситенький був. І так опреділили
І приказали записать:
«Понеже Віл признався попеластий,
Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті,
Так за такі гріхи його четвертувать
І м´ясо розідрать суддям на рівні часті,
Лисичці ж ратиці оддать».
Пардон, мусью кабан
Я не знав що й ви гурман
І надів йому на голову казан
- Пачиму коньяк "три звэзды" палучил первий премия, а "пять звозд" - втарая?
- Самы нэ паймём... С одной бочка, налывали...
Настоящий "Двин" - это была, в советские времена, редкость... "Доставали", "из-под полы"... И он ценился... Потом пошли подделки...
вот это оборзевшие от безнаказанности и вседозволенности твари(((
🤑
В рифму конает шо, он ЗЕбил??
Или не??
🤑
По политической целесообразности эту мразь стоило бы прикопать где-нибудь в лесочке, но тк мы правовое государство - приходится вызывать на допросы.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/2/7222649/
https://ua.korrespondent.net/ukraine/3623861-suddia-vovk-yakyi-posadyv-lutsenka-vidnovlenyi-na-posadi
Источник: https://censor.net.ua/n3141056Источник: https://censor.net.ua/n3140993
судья-бандит.
ющеновский, януковичиский и порошенковский выкормишь.