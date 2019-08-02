 К сожалению, политическая составляющая превышает юридическую, - судья Вовк про обыски по делу ОАСК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Вовк отметил: "Почти час назад вышел из Генеральная прокуратура Украины после проведения следственных действий. Отмечу, что ГПУ профессионально организовала следственный процесс. Но, к сожалению, политическая составляющая превышает юридическое. Сейчас не имею права разглашать никаких подробностей следственных действий. Моя защита изучит документ по сути, и в ближайшее время мы обязательно выскажем свою позицию по этому поводу. Однако уже сейчас могу сказать, что никаких обвинений в тяжких преступлениях в отношении меня - нет.

Как я уже заявлял, дело против меня - чисто политическое.

ОАСК имеет исключительную подсудность дел, касающихся интересов топ-чиновников и политиков.

Поэтому старая власть и пыталась любым способом установить контроль над Окружным административным судом города Киева. Однако ей это не удалось. Мы всегда были независимыми и такими и останемся.

Убежден, что новая власть не причастна к давлению на ОАСК, а дело против судей - это личная месть Сытника и - личный интерес Горбатюк.

Фактически, это публичная расправа над независимым судом, которая имеет целью исключить рассмотрение дел, находящихся в ОАСК.

Как и раньше, я уверен в собственной правовой позиции. Без сомнения, это дело абсолютно бесперспективной и я обязательно доведу это в определенном законодательством порядке.

Как юрист, как гражданин я выполнил свой долг перед законом. Пришел в Генпрокуратуру, принял участие в следственных действиях. А вот выполнит свой долг Горбатюк, завершив расследование убийств на Майдане, и появится Сытник в суд по протоколу о коррупции, составленного на него - вопросы, которые остаются открытыми".

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.