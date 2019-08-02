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 К сожалению, политическая составляющая превышает юридическую, - судья Вовк про обыски по делу ОАСК

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк прокомментировал вызовы судей в ГПУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Вовк отметил: "Почти час назад вышел из Генеральная прокуратура Украины после проведения следственных действий. Отмечу, что ГПУ профессионально организовала следственный процесс. Но, к сожалению, политическая составляющая превышает юридическое. Сейчас не имею права разглашать никаких подробностей следственных действий. Моя защита изучит документ по сути, и в ближайшее время мы обязательно выскажем свою позицию по этому поводу. Однако уже сейчас могу сказать, что никаких обвинений в тяжких преступлениях в отношении меня - нет.

Как я уже заявлял, дело против меня - чисто политическое.

ОАСК имеет исключительную подсудность дел, касающихся интересов топ-чиновников и политиков.

Поэтому старая власть и пыталась любым способом установить контроль над Окружным административным судом города Киева. Однако ей это не удалось. Мы всегда были независимыми и такими и останемся.

Убежден, что новая власть не причастна к давлению на ОАСК, а дело против судей - это личная месть Сытника и - личный интерес Горбатюк.

Фактически, это публичная расправа над независимым судом, которая имеет целью исключить рассмотрение дел, находящихся в ОАСК.

Как и раньше, я уверен в собственной правовой позиции. Без сомнения, это дело абсолютно бесперспективной и я обязательно доведу это в определенном законодательством порядке.

Как юрист, как гражданин я выполнил свой долг перед законом. Пришел в Генпрокуратуру, принял участие в следственных действиях. А вот выполнит свой долг Горбатюк, завершив расследование убийств на Майдане, и появится Сытник в суд по протоколу о коррупции, составленного на него - вопросы, которые остаются открытыми".

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3141056
 
 
 Топ комментарии
 
Мерзавец-коррупционер, саботирующий любые реформы, которые только можно саботировать, желает прикрыться юридической казуистикой.
По политической целесообразности эту мразь стоило бы прикопать где-нибудь в лесочке, но тк мы правовое государство - приходится вызывать на допросы.
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Вовк, напомню, что смысл наказания в общественно-резонансных делах заключается как раз в их воспитательной роли, т.е. по сути, политической. Так, что если тебя посадят, надеюсь общество получит хороший урок и будет удовлетворено
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К сожалению, политическая составляющая превышает юридическую, - судья Вовк про обыски по делу ОАСК
вот это оборзевшие от безнаказанности и вседозволенности твари(((
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Вот вспомнился Тиль Уленшпигель несравненного Шарля де Костера, щас найду.
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Кругом стоял народ. На допросе рыбник не хотел сознаться ни в чём даже тогда, когда ему показали три пальца, недостающие у него на правой руке и отрубленные солдатом. Он твердил только:
- Я беден и стар… сжальтесь!
Но народ ревел и кричал:
- Ты старый волк, детоубийца. Не щадите его, господа судьи.
Женщины кричали:
- Что уставился на нас своими ледяными глазами? Ты человек, а не дьявол: мы тебя не боимся. Жестокая ты тварь, трусливее кошки, которая грызёт птенцов в гнезде; ты убивал бедных девочек, которые хотели только честно прожить свою жизнь!
- На медленном огне, раскалёнными клещами - вот его расплата, - кричала Тория.
И, невзирая на стражу, матери подбивали своих малышей бросать камнями в рыбника. И те охотно делали это, свистели, когда он смотрел на них, и непрестанно кричали: - Bloed-zuyger, кровопийца! Sla dood, убей его!
И Тория неустанно повторяла:
- На медленный огонь! Раскалёнными клещами - вот его расплата.
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Из недавнего прошлого. *А в жёны ты её брал по закону? Сестра, включи громче телевизор, мы судить тебя будем по закону гор....*.
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Угу, ещё нечто наподобие. мне ещё Чапек вспомнился, люблю его Апокрифы перечитывать

Послушайте, сосед: я старый человек и одинок на этом свете; нет у меня ни жены, ни детей, много ли мне нужно. Вот на днях только предлагал я своему помощнику - пусть берет мою пекарню себе на шею. Так что тут дело не в корысти; честное слово, я предпочел бы раздать свое скромное имущество и пойти за Ним, чтобы проповедовать любовь к ближнему и делать все то, что Он велит. Но раз я вижу, как Он враждебно относится к нам, хлебопекам, то и скажу: «Нет, нет! Я, как хлебопек, вижу ― никакое это не спасение мира, а просто разорение для нашего брата. Мне очень жаль, но я этого не позволю. Никак нельзя». Конечно, мы подали на Него жалобу Анану и наместнику ― зачем нарушает цеховой устав и бунтует людей. Но вам самому известно, какая волокита в этих канцеляриях. Вы меня знаете, сосед; я человек мирный и ни с кем не ищу ссоры. Но если Он явится в Иерусалим, я стану посреди улицы и буду кричать: «Распните его! Распните его!»
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Байка про суддю Вовка (іже снімі)

Лисичка подала у суд таку бумагу:
Що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив, як мошенник, брагу,
Їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки.
Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки.
«Як можна гріх такий зробить!
Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв собі м´ясиво»,-
Ведмідь сердито став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки завили.
Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його спочинку перебили,
Бо він ситенький був. І так опреділили
І приказали записать:
«Понеже Віл признався попеластий,
Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті,
Так за такі гріхи його четвертувать
І м´ясо розідрать суддям на рівні часті,
Лисичці ж ратиці оддать».
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Мне чего то Павло Глазовый вспомнился На жаль, політична складова перевищує юридичну, - суддя Вовк про обшуки у справі ОАСК - Цензор.НЕТ 1596
Пардон, мусью кабан
Я не знав що й ви гурман
І надів йому на голову казан

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Вовк, напомню, что смысл наказания в общественно-резонансных делах заключается как раз в их воспитательной роли, т.е. по сути, политической. Так, что если тебя посадят, надеюсь общество получит хороший урок и будет удовлетворено
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Мне пока не встречались люди, вносившие вместо фамилии в свой ник словечко коньяк, но с вами я согласен.
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Тот коньяк читался как *Двин*. Редкий был и тогда.
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Да какое там. Был с месячишко назад у них там, в Молдове, купил этот самый....Дивин, хз за сколько, коньяк+винище обошлись мне примерно в 750 грн. Дивин этот их....гадость, извиняйте, но я лютый сторонник виски.
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Мне чуть сложно уже настаивать. Давно тему эту не изучал по коньякам в смысле. Но в далёкие времена дело имел на крепком уровне. Коньяк Двин, Арагви, Енисели--грузинские. Знаменитый и недоступный *40-летие Армении* армянский, как и Арарат 3-звезды и 5. Молдавские Белый Аист, Тисса, Дойна. Тисса выдержаный был. терпимый. Остальные дежурные. Украинские коньяки тогда просто условные как коньяк. Донские, кубанские, Сев-кавказ----почти бурда. Стояли годами. Ладно. Остапа понесло. По закону вообще всё бренди. Кроме Франции.
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Возвращается делегация армянских производителей коньяка, в советские времена, из Франции, с конгресса... Директор завода возмущён:
- Пачиму коньяк "три звэзды" палучил первий премия, а "пять звозд" - втарая?
- Самы нэ паймём... С одной бочка, налывали...
Настоящий "Двин" - это была, в советские времена, редкость... "Доставали", "из-под полы"... И он ценился... Потом пошли подделки...
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К слову сказать, он вовсе не такой редкий, Дивин он и есть Дивин.
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К сожалению, политическая составляющая превышает юридическую, - судья Вовк про обыски по делу ОАСК
вот это оборзевшие от безнаказанности и вседозволенности твари(((
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Агаа, и "добропорядочность" чета забыл или забил...
🤑
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Свиноботики, а че молчим??
В рифму конает шо, он ЗЕбил??
Или не??
🤑
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Мерзавец-коррупционер, саботирующий любые реформы, которые только можно саботировать, желает прикрыться юридической казуистикой.
По политической целесообразности эту мразь стоило бы прикопать где-нибудь в лесочке, но тк мы правовое государство - приходится вызывать на допросы.
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Как только эти продажных и вороватых берут за жары, они все почему то начинают вспоминать о Конституции, о Законе. А когда покупали на полученные миллионы от добрых людей машины и виллы по всему миру, о Конституции, Законе, чести, совести и Родине они почему то не помнили
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ну проговорился же богдан на совещ по коррупции, что по нашим законам любого можно отмазать, были бы деньги. Видимо, он в этом так продвинулся, что и президентом крутит
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Та скільки ж тих суддів з прізвищем Вовк в Україні? На УП висить новина, що суддя Печерського суду Вовк присудив стягнути з України 7 млн. грн. Портнову.. Суддівська династія? Оце така потужна і успішна судова реформа від петі? До речі - Чауса Молдова видала?
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/2/7222649/
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то Сергій Вовк, а цей - Павло. Але вони, здається, родичі (можливо, двоюрідні брати). Саме Сергій засудив Луценка до вязниці.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/3623861-suddia-vovk-yakyi-posadyv-lutsenka-vidnovlenyi-na-posadi
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Какую гниду не тронь все кричат о политических мотивах и своей кристальной честности.)))
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Это ж тварина,если поймали на гарячем- сразу политика. Бесстрашные,если не повернете в сторону справедливости все расстроится, до колов и виселиц Допроситесь.
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Ну, в Україні розміри корупції вже надбали політичної складової, раз західні партнери про них постійно говорять.
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а ото нефиг было экономическую составляющую делать выше юридической
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Согласно обнародованным повестками, подозрения, кроме давления на ВККС, касаются превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.
Источник: https://censor.net.ua/n3141056Источник: https://censor.net.ua/n3140993
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Только химическая кастрация убережет людей от таких Вовков .
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Вот такие как это чучело,уверенное в своей безнаказанности и загнали Украину в тупик.Просто тварь лицимерная.
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Продам гельятину, б/у, состояние как новая. В последний раз использовалась во времена Французской революции. Без пробега по Украине
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Вовк - тест для преЗЮдента. Оставят вовка - значит такие ему нужны.
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Та просто до цього вовка скоро завітає шановний Mr.Lync,тільки він про це ще не знає...
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типичный представитель прогнившей коррумпированной продажной системы.
судья-бандит.

ющеновский, януковичиский и порошенковский выкормишь.
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Может успешно стать также выкормышем Зеленского. В даном случае никаких разногласий между прыхыльныкамы Зе и По, если его привлекут к ответственности.
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Сейчас для Украины навести порядок в судебной системе, в некоторой степени важнее войны с мордором. Потому что судебная мафия сводит на нет борьбу наших воинов и патриотов.
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Да, а Вовка за причиндала подвесить мразь.
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честный судья ))) это примерно как единицу делить на ноль
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Когда ты полез в "политику", где большинство вопросов решается "по понятиям", не думай, что с тобой будут обращаться "по закону"...
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Всяк ворюга у власти себя политиком мнит! Особенно развелось таких "политиков" при П. Порошенко. Безнаказанность множит их ряды со страшной скоростью!
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