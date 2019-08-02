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 Политика Украины
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Все про:Россия (73492) нормандская четверка (595) Трамп (2310) Волкер Курт (479)

 Трамп может присоединиться к переговорам по Донбассу, если Россия будет серьезно настроена прекратить конфликт, - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер допускает возможность привлечения президента Дональда Трампа к урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проблема, опять-таки, в действиях и политике России. Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи. Не знаю, удалось бы нам длительное время поддерживать высочайший степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках "нормандской четверки". Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира", – сказал спецпредставитель Госдепа.

Читайте: Украина официально не приглашала США и Великобританию присоединиться к нормандскому формату, - Пристайко

Он также отметил, что после недавних украинских выборов от России поступают разные сигналы.

"Москва предложила выдачу паспортов украинским гражданам, что является абсолютно провокационным шагом, противоречащим нашей цели переговоров в Минске. В то же время если говорить о прекращении огня, то тут есть определенное улучшение. Кроме того, Россия отвела свои силы вблизи Станицы Луганской. Также возобновлена дискуссия о возможности обмена пленными. Итак, имеем некоторые позитивные и некоторые негативные вещи", - отметил Волкер.

Также читайте: Формат согласован и он имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, - Лавров о предложениях включить США и Великобританию в "нормандскую четверку"

Источник: https://censor.net.ua/n3141055
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, только какая то логика дебильная. Если РФ будет согласна на разрешение конфликта, то мы примем участие. А если нет то пусть Гансы с лягушатникам и эту Минску жвачку жуют. А как же обязательства по Будапештского Меморандуму????
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От дають... рашка не налаштована зупинити конфлікт і віддати все те що заграбастала.
По ідеї, ви повинні були примусити агресора до миру, а на практиці - чекаєте поки вони самі забажають.
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Якщо расєя захоче то участь Трампа не знадобиться.
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Та ***** срать радугой хотел на все переговоры.
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А нах нужны не серьезные переговоры.А с Трампом или без -какая разница.
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Ну, только какая то логика дебильная. Если РФ будет согласна на разрешение конфликта, то мы примем участие. А если нет то пусть Гансы с лягушатникам и эту Минску жвачку жуют. А как же обязательства по Будапештского Меморандуму????
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От дають... рашка не налаштована зупинити конфлікт і віддати все те що заграбастала.
По ідеї, ви повинні були примусити агресора до миру, а на практиці - чекаєте поки вони самі забажають.
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"Трамп может присоединиться к переговорам по Донбассу,
если Россия будет серьезно настроена прекратить конфликт"(c)
в том и проблема, шо должно быть с точностью до наоборот, примерно так:
Трамп присоединиться к переговорам по Донбассу, если Россия НЕ будет серьезно
настроена прекратить конфликт
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Не скажи. Рыжему очень подошла бы шапка миротворца к выборам. Другое дело, шо у него будут условия, на которых он поучаствует. И эти условия будут не к *****, а к клоуну.
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не горит доник желанием с ****** конфликтовать.
от если ***** само решительно настроится прекратить,
от тут рыжий и примкнет...
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Ну да. Участие Рыжего в переговорах почти автоматически означает мир на условиях *****.
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переговори Трампа по Україні для його перевиборів слабий аргемент...більш серйозніший -це Північна Корея або хотя б Сирія.Україна дасть йому звичайно балли. але не такі вагомі
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С красной Кореей и Сирией Рыжий в пролете, это уже ясно. Пельмень просто его использовал в целях своего пиара, как дешевую шлюху, а Сирию он сдал ***** и аятоллам. Остается Украина. И тут есть два момэнта - получить желаемые Рыжим результаты расследования вмешательства Украины в выборы или шапка миротворца. А лучше - оба сразу.
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Я вам говорил , шо у Зе будут неплохие отношения с Трампом , еще перед выборами говорил . Этож вам не тупая Лолита со своими идиотами порохоботами , которые на весь интернет за Клинтоншу топили . Вот жеж дебилы ... А как потом свои же посты вычищали , этож надо было видеть Трамп може долучитися до переговорів стосовно Донбасу, якщо Росія буде серйозно налаштована припинити конфлікт, - Волкер - Цензор.НЕТ 1135
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А у зебилов есть гарантия, шо Рыжий останется на второй срок? И шо клоун не вляпается в ту же историю, шо и Пэдра?
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Руссссский , а тебе какое дело , а - аааа Трамп може долучитися до переговорів стосовно Донбасу, якщо Росія буде серйозно налаштована припинити конфлікт, - Волкер - Цензор.НЕТ 5516
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Хватит бухать, последние мозги пропьешь.
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Русссский , так какое тебе дело до украинских дел , а - аааа
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Зебил, у твоего идола пока что "отношения" есть только с Богданом.)))
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Боротьба триває: у ЗСУ відбирають аеродром

В Міністерстві оборони України продовжують судитися з Одеською міськрадою.
Намагаються недопустити вилучення 94,7 га. військового аеродрому "Шкільний", повідомляють в Міноборони.
"У провадженні Господарського суду Одеської області станом на 01.08.2019 перебувають шість позовних заяв пред'явлених Міністерством оборони України про визнання незаконними та скасування рішень Одеської міської ради щодо відведення земельних ділянок військового аеродрому "Шкільний" комунальним підприємствам під капітальне будівництво та в оренду суб'єктам господарської діяльності", - йдеться в повідомленні.
22,30 та 31 липня Господарський суд Одеської області задовольнив заяви Міноборони та заборонив міській раді будь-які дії на цій земельній ділянці.
"Водночас, ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.08.2019 було відмовлено Міністерству оборони України у задоволенні заяви про забезпечення позову стосовно заборони Одеській міській раді та комунальному підприємству вчиняти будь-які дії щодо частини земельної ділянки площею 8,5 га, військового аеродрому "Шкільний", - додають в відомстві.
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що це за нафіг толерантність така..судяться...Прийшли,послали нахер і відібрали своє майно назад собі.а хто буде сильно незадоволений-повістку в зуби і бліндажі рити! Порозводилось розумників за 25 років...
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"Прийшли,послали нахер і відібрали своє майно "

А ще продрозверстку повернути Трамп може долучитися до переговорів стосовно Донбасу, якщо Росія буде серйозно налаштована припинити конфлікт, - Волкер - Цензор.НЕТ 9064
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если Россия будет серьезно настроена прекратить конфликт, - ну то нахер тоді вже Трамп
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Если ********* захочет прекратить конфликт то она выведет свои войска из Украины. Если же ********* хочет переговоров то она никак не прекращать конфликт хочет а лишь желает впарить нам Троянского коня.
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У ***** таких переговоров , ( не в меньшем значении , ни в большем наполнении ) вести не желают . Желают держать донбасс плацдармом для продолжения планов ленина - сталина , - объединения с Европой . Трамп може долучитися до переговорів стосовно Донбасу, якщо Росія буде серйозно налаштована припинити конфлікт, - Волкер - Цензор.НЕТ 6259 .
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це вже..є троянській кінь---яким підорація буде маніпулювати..перший --це заморозка конфлікту.але в любий час його можна розморозити і впливати...
наприклад--Україна стає чуть успішнішою..можна знову розвязати конфлікт.щобослабити і не дати визватись з кола впливу підорашки
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Волкер,погано, що ви не президент США.Ви б разом з Порошенком розібралися б з путіним
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Спочатку з порошенком будуть розбиратися ( гроші давали ) , а вже потім з путіним . До речі , Трамп пропонував допомогти Ху..йлу в гасінні пожеж , але воно відмовилось , а сморід з сибіру дойшов вже до Канади .
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Якшо Волкер політик , то може і в президенти . Якшо - дипломат , то ні . Мені здається , що він звичайна людина яка хоче добра Украінцям . І це все доносить до найвищого керівництва своєї держави .
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Волкер в інтерв'ю відкрито каже, що на Донбасі діє Росія і що економічна блокада Донбасу є виправданою. Що ви хочете від Трампа, якщо більшого частина нашого (політикуму) обидва ці факти не визнає?
Українця б'ють та грабують у під`їзді, до місця злочину наближається американець у формі міліціонера. Міліціонер питає, що трапилось. А йому потерпілий (з вже з розбитим писком) відповідає, що все нормально, а злочинці то його друзі.
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Якщо расєя захоче то участь Трампа не знадобиться.
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Расися ОЧЕНЬ ХОЧЕТ прекратить конфликт после того, как ей отдадут Харьковскую, Сумскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую области и Крымскую АО.
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Трам-пам-пам вам в помощь!
(с): Винни-Пух и все-все-все.
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У Трампа скоро выборы (2020г) и ему совершенно не выгодно влезать в малоперспективные переговоры и в случае неудачи переговоров (а они зависят лишь от Путина) попасть под жёсткую критику конкурентов.
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Т.е. они нам помогут разделить лавры после нашей победы ?
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Как "настроить" РФ на прекращение гибридной войньі на Донбассе ? Кое-что должна сделать Украина , например , провести первьіе испьітания своих крьілатьіх и баллистических ракет средней дальности. Єто сразу сделает логичньім участие в переговорах США - Будапештский формат...
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Трамп тайно на стороне ***** путина! За ним должок давний... Трампу доверия нет - он ведет свои игры, а Донбасс лишь предмет торга между ним и Кремлем.

Зе боится сам принимать пропутинское решение в открытую - снесут, будет прикрываться за США...
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