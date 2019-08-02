 Трамп может присоединиться к переговорам по Донбассу, если Россия будет серьезно настроена прекратить конфликт, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проблема, опять-таки, в действиях и политике России. Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи. Не знаю, удалось бы нам длительное время поддерживать высочайший степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках "нормандской четверки". Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира", – сказал спецпредставитель Госдепа.

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Он также отметил, что после недавних украинских выборов от России поступают разные сигналы.

"Москва предложила выдачу паспортов украинским гражданам, что является абсолютно провокационным шагом, противоречащим нашей цели переговоров в Минске. В то же время если говорить о прекращении огня, то тут есть определенное улучшение. Кроме того, Россия отвела свои силы вблизи Станицы Луганской. Также возобновлена дискуссия о возможности обмена пленными. Итак, имеем некоторые позитивные и некоторые негативные вещи", - отметил Волкер.

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