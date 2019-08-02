 Трамп может присоединиться к переговорам по Донбассу, если Россия будет серьезно настроена прекратить конфликт, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Проблема, опять-таки, в действиях и политике России. Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи. Не знаю, удалось бы нам длительное время поддерживать высочайший степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках "нормандской четверки". Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира", – сказал спецпредставитель Госдепа.
Он также отметил, что после недавних украинских выборов от России поступают разные сигналы.
"Москва предложила выдачу паспортов украинским гражданам, что является абсолютно провокационным шагом, противоречащим нашей цели переговоров в Минске. В то же время если говорить о прекращении огня, то тут есть определенное улучшение. Кроме того, Россия отвела свои силы вблизи Станицы Луганской. Также возобновлена дискуссия о возможности обмена пленными. Итак, имеем некоторые позитивные и некоторые негативные вещи", - отметил Волкер.
По ідеї, ви повинні були примусити агресора до миру, а на практиці - чекаєте поки вони самі забажають.
если Россия будет серьезно настроена прекратить конфликт"(c)
в том и проблема, шо должно быть с точностью до наоборот, примерно так:
Трамп присоединиться к переговорам по Донбассу, если Россия НЕ будет серьезно
настроена прекратить конфликт
от если ***** само решительно настроится прекратить,
от тут рыжий и примкнет...
В Міністерстві оборони України продовжують судитися з Одеською міськрадою.
Намагаються недопустити вилучення 94,7 га. військового аеродрому "Шкільний", повідомляють в Міноборони.
"У провадженні Господарського суду Одеської області станом на 01.08.2019 перебувають шість позовних заяв пред'явлених Міністерством оборони України про визнання незаконними та скасування рішень Одеської міської ради щодо відведення земельних ділянок військового аеродрому "Шкільний" комунальним підприємствам під капітальне будівництво та в оренду суб'єктам господарської діяльності", - йдеться в повідомленні.
22,30 та 31 липня Господарський суд Одеської області задовольнив заяви Міноборони та заборонив міській раді будь-які дії на цій земельній ділянці.
"Водночас, ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.08.2019 було відмовлено Міністерству оборони України у задоволенні заяви про забезпечення позову стосовно заборони Одеській міській раді та комунальному підприємству вчиняти будь-які дії щодо частини земельної ділянки площею 8,5 га, військового аеродрому "Шкільний", - додають в відомстві.
А ще продрозверстку повернути
наприклад--Україна стає чуть успішнішою..можна знову розвязати конфлікт.щобослабити і не дати визватись з кола впливу підорашки
Українця б'ють та грабують у під`їзді, до місця злочину наближається американець у формі міліціонера. Міліціонер питає, що трапилось. А йому потерпілий (з вже з розбитим писком) відповідає, що все нормально, а злочинці то його друзі.
(с): Винни-Пух и все-все-все.
Зе боится сам принимать пропутинское решение в открытую - снесут, будет прикрываться за США...