 Механизм жесткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом Президента уже понятен, - Лигачева

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет шеф-редактор издания "Детектор Медиа" Наталья Лигачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Итак, механизм жёсткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом президента уже полностью понятен. В цивилизованной стране после такого президент бы действительно отправил по крайней мере исполнителя сей гнусной игры в отставку. В нашей увидим. Многие мои собеседники считают, что этой команде настолько плевать на журналистов и традиционные медиа, что скандал проживёт один день и никаких выводов сделано не будет", - написала Лигачева.

По ее мнению в этой ситуации должна проявиться медийная, журналистская солидарность, для того, чтобы "на самом деле требовать расследования, кто именно из высокопоставленных сотрудников ОПУ сознательно разослал ведущим СМИ заведомую ЛОЖЬ и отставки этого человека".

1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, но оно не подписано, - сайт президента

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.