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Все про:Лигачева Наталья (7) фейк (225) Богдан Андрей (116) Офис Президента (35)

 Механизм жесткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом Президента уже понятен, - Лигачева

Украинские журналисты должны добиваться отставки сотрудника Офиса Президента, который предоставил ряду СМИ заведомо ложную информацию об отставке Андрея Богдана с поста главы ОП.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет шеф-редактор издания "Детектор Медиа" Наталья Лигачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Итак, механизм жёсткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом президента уже полностью понятен. В цивилизованной стране после такого президент бы действительно отправил по крайней мере исполнителя сей гнусной игры в отставку. В нашей увидим. Многие мои собеседники считают, что этой команде настолько плевать на журналистов и традиционные медиа, что скандал проживёт один день и никаких выводов сделано не будет", - написала Лигачева.

По ее мнению в этой ситуации должна проявиться медийная, журналистская солидарность, для того, чтобы "на самом деле требовать расследования, кто именно из высокопоставленных сотрудников ОПУ сознательно разослал ведущим СМИ заведомую ЛОЖЬ и отставки этого человека".

1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, но оно не подписано, - сайт президента

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Механизм жесткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом Президента уже понятен, - Лигачева 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141054
 
   
 Топ комментарии
 
Это что же за такие "уважаемые" сми были изнасилованы в трусиках?
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у нас оказывается есть журналисты.. вотэтановасть Механизм жесткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом Президента уже понятен, - Лигачева - Цензор.НЕТ 7663
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А вот и нет! Строго по методичке, которую мне выдал кремль. Нам запрещено мыслить.
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а, что у нас есть журналистика.. !? Полуобразованные мальчики и девочки интервьюируют бойков, червоненков и прочих кив..., делая многозначительные лица.
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Команда Зеленського просто показала що клала на народ.
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Ну ти себе до українського народу не зараховуй.
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Половина виборців не була на виборах - там менше 4%.
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То що наші журналюги непрофісійні я говорю давно і завжди. Але я бачу один великій плюс. З заяви богдана і зе,ми узнали ,що всі з команди Зе написали заяви заздалегідь. В 90роках всі новоявлені баригі і піздесмени--так робили при прийомі на роботу в свої фірми----був повний "безпредел" Так і зараз в ОП. І друге--скільки було брехні від придворної свити Зе по цьому питанню. А писновок один---народ для них лохі і вони вважають своїх виборців бидлом і глядачами 95 кварталу--правда весело і прикольно.
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Вот вы утверждаете, что команда Зе считает, что народ для них лохи. А как считала команда Порки? Почему вы возмущаетесь или сетуете? Ведь ничего не изменилось. Команда Порки всех считала лохами и об этом можно судить по их коррупционным преступлениям и что ещё хуже по мародёрству на войне, а так же по нынешним действиям. Для чего хороший Порки сбежал из страны? Знаю. Отвечу стихами. Тиха украинская ночь! Но сало нужно перепрятать!
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Соевые, смиритесь. Через 10 лет Богдан станет Президентом.
На один срок, конечно. А потом опять- еще через десять лет.
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Нет. Украинской Республики.
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преЗиком в Гуантанамо он станет Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова - Цензор.НЕТ 1947

то есть вице-преЗиком, поскольку преЗиком в Гуантанамо будет Бабломойский Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова - Цензор.НЕТ 1947
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Не могу понять - чем оно возмущено?
Суть "шкандаля":
Получив инсайд, отдельные СМИ выложили информацию без ссылки на источники. Она оказалась "липой". Какие претензии к Офису Президента? Он предоставлял официальную информацию относительно отставки? Нет. Разбирайтесь со своим "источником", слившим дезу, сами.
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а те, що сам головний клован-зебіл особисто визнав, що всі вони перед призначенням на посаду написали заяви на звільнення "з відкритою датою", що є найгрубішим порушенням Закону - ніяких емоцій не викликає?
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Нема там ніякого "грубішого" порушення закону. Це зроблено за спільною загальною згодою і є чимось подібним до клятви на крові.
Це можна порівняти, так, щоб любителям a chocolate ass було більш зрозуміло, з картиною, коли кілька десятків таких любителів прийшли до свого хазяїна з мішками набитими кешем і всі разом заходять в кабінет офшорника.
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заяви (хоч без дати),існують.
Зе особисто підтвердив.

хоч юридично дуже сумнівні...
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Снасильничали, значит, и пеной монтажной побалывались. А потом на газетной доске в трусиках распяли эпилептичных журналистов.
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можу порадити Зе більш ефективний спосіб утримувати фракцію разом...
більшість депутатів зе справді Ніхто...

Кілери за них багато не візьмуть..

Тобто якщо мажоритарник Зе стає 'тушкою'-відразу є замовлення
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вся эта мышиная возня яйца выеденного не стоит... пук на ветер))))
журналюги могут раздуть из мухи слона, чтобы запустить вентилятор, а уж что вы-мы-они на него накинете - их вообще не интересует
сотрудник офиса (мелкая сошка-блошка) может подкинуть инфу, чтобы поднять свою значимость (хотя бы в своих косых глазах)
сам "виновник " может подогреть "шкандаль" - чтобы потешить свое эго и проверить на вшивость и журналюг и окружение...
поэтому любая сенсация или "уточка" имеет свое место в наших умах, языках...
мне было по фиг! ну перестанет он занимать эту должность...займет другую... ибо пока у преЗЕдента без богдана и жизнь погана (это мое мнение...не претендующее на истину)))
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Просто в магазинах нужно было срочно продать партию залежалого попкорма, вот порохоботов и купили этим вбросом
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и по-моему, подгорело как раз не у них
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Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова - Цензор.НЕТ 2552логика ботвы:"ОП обманул-это же здорово!" Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова - Цензор.НЕТ 2552лишнехромосомцев в стране 73%-схавают...
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лишнехромосомцев в стране всего-то 8 % да и то с натяжкой.
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8% ... вы ж не будете отрицать, что умных всегда меньше.
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таки нет... как показывает история, особенно СССР -- наполеонов, как раз у нас было и есть намного больше чем Вы думаете.

Генетика как бы дает общую надежду 1:3, но иррациональное использование материала тоже никто не отменял
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Так это не Богдан журношлюх подставил а "пророки" всех мастей, у нас их, в последнее время, как гуталину , каждое дерьмо - политолог и прогнозист, вот они и напророчили а шлюшки с нетерпением ждали.. ну и дождались .. Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова - Цензор.НЕТ 5286
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Глупость есть, ума не нужно. Когда до вас дойдет, что этой команде плевать не только на журналистов, но и на страну как явление? У них другие цели и задачи. Усвойте это уже и перестаньте орать про изнасилование. Видели, кого выбирали.
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Ну дык ,, а шо ж вы хотели , пановэ журнализды . Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова - Цензор.НЕТ 9396 . Привыкай-те , стоять раком . . !!Теперь вас будут нагибать регулярно , и вообще ,, будете принимать от зеко.манды во все дырки , -со всех сторон и в любом количестве . За шо боролись - на то и напоролись .!! Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова - Цензор.НЕТ 1311.
Это вам не при барыге , которого вы гниды мерзопакостные , методически и регулярно смешивали с грязью . Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова - Цензор.НЕТ 7909 .
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А 112, та ПРЯМИЙ таку бадягу розвели, так старалися, лохи соєві, а це просто був фейк.
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Логика нынешнего поколения, я поступаю как хочу, плевав на всех и ихнее мнение, а вот к ним все должно быть честно и законно, так думает не большинство, но значительная часть народа.
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Предлагаю журналистам организовать свой 95-й квартал и устроить новой власти варфоломеевскую ночь. Чтобы у этих Петросянов земля под ногами горела постоянно.
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передайте этой соске лигачевой - информацию НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ! ноги расставляют в другом случае...
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В цій історії є прихована зашифрована інформація. Тобто це свого роду ребус, який треба розгадати.
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А чого ж ви, українські журналісти, замовчуєте щоденні ідіотичні витівки зеленського? Чого ви розповсюджували брехню на Порошенка усі 5 років? Чого ви подаєте руку журналюгам з 1+1 після того, що вони виробляли під час виборів? І ще багато різних ''чого''. Ви в більшості такі самі пропагандисти, як і російські. Нічим не кращі, а іноді і гірші. Ті не працюють проти своєї країни, а ви - залюбки.
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" брехню на Порошенка усі 5 років"****************** святее папы римского, да?))))))))))))))))))))))
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Старая присказка гласит:
- Не верь никому, даже собственной жо попе, ибо когда ты захочешь пукнуть она может дрыsнуть!
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Не сми ,а безмозглые курицы.Не могут отличить ложь от правды и без проверки информации бахают её в белый свет ,как в копеечку.Зеленский учит их ,как правильно подавать информацию.Всё из пальца,причём грязного.Кстати ,ордынские сми,обычно очень падкие на всякие инсинуации и гнусности не спешили тиражировать такую жирную утку,а просто опубликовали опровержение.Богдан- молодец,гнусно потроллил пройдох недоумкуватых,блохеров известных
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>и без проверки информации бахают её в белый свет ,как в копеечку.
главное получить скандальный эффект, или погуще брызнуть овном
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То есть,публикация непроверенной информации,разных фейков,для них считается нормой.Они в своей некомпетентности обвиняют других.Это им кто то виноват.
Это и есть уровень украинской журналистики.
Опубликовать фейк,разогнать волну,а потом обвинять в этом других
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Іншими словами - журнашлюхи , в Україні , настільки не професійні , що 2 доби "обсмоктували" заздалегідь зрозумілий фейк - то хто ж їм винен ? Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова - Цензор.НЕТ 4799..........
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звикли ж останні 5 років фейки робити... нічого нового
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В Украине нет авторитетных СМИ. А те что есть сами всю страну который десяток лет насилуют. Пусть хоть раз на себе прохавают то что каждый день делают другим.
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отставить вы теперь можете колени, и запихнуть свое мнение в пещеру алладина.
теперь вы уже не пишите про коррупцию, и прочее зубожиння, бо недорогенькі шлюхи работают только на заказ
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Мне глубоко плевать на Богдана...еще в несколько сотен раз более мне плевать на его отставку...Может пора заканчивать этот цирк????
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клоуны должны закопать себя окончательно в дерьмовых фейках

конец цирка настанет, когда народ будет тошнить от одного упоминания о этих паяцах Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова - Цензор.НЕТ 9802
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Как, сейчас тошнит об одном только упоминании про пэтю.
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шо, не нравятся новые лица которых вы так хотели?
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***, кловуны хреновы...
Зелефилы, вот скажите, вам-то самим не смешно от такого дурдома?
Или пукин смеяться не велит?
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"Отже, механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом президента вже повністю зрозумілий. У цивілізованій країні після такого президент справді б відправив принаймні виконавця цієї брудної гри у відставку. У нашій - побачимо. Багато моїх співрозмовників вважають, що цій команді настільки плювати на журналістів і традиційні медіа, що скандал проживе один день і жодних висновків зроблено не буде", - написала Лігачова.

СПРАВДІ..жУРНАЛІСТИ НЕХАЙ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ.

ВОНИ ЖУРНАЛІСТИ,ЧИ ПРОСТИТУТКИ,КОТРИМ ВСЕ ОДНО У КОГО ВІДСМОКТУВАТИ
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Если журналистам не наплевать на то, что команда клоунов их дезинформировала, пусть передают полученные от них сообщения с соответствуемыми оговорками - "Источники из ОП в очередной раз предоставили нам информацию, которая пока не проверена, поэтому может оказаться в очередной раз фейком ..." Тогда больше будет страдать репутация не медиа-ресурсов, а ОП, пока клоуны не начнут относится к СМИ серьезно и не захотят ее восстановить.
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что она дурку гонит шеф-редактор издания "Детектор Медиа" Наталья Лигачева... ну проверили щелкоперов на вшивость... оказалось - вшивые, с гнидами не только в душе, но и на теле...
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