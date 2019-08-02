 Механизм жесткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом Президента уже понятен, - Лигачева

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет шеф-редактор издания "Детектор Медиа" Наталья Лигачева, информирует Цензор.НЕТ.
"Итак, механизм жёсткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом президента уже полностью понятен. В цивилизованной стране после такого президент бы действительно отправил по крайней мере исполнителя сей гнусной игры в отставку. В нашей увидим. Многие мои собеседники считают, что этой команде настолько плевать на журналистов и традиционные медиа, что скандал проживёт один день и никаких выводов сделано не будет", - написала Лигачева.
По ее мнению в этой ситуации должна проявиться медийная, журналистская солидарность, для того, чтобы "на самом деле требовать расследования, кто именно из высокопоставленных сотрудников ОПУ сознательно разослал ведущим СМИ заведомую ЛОЖЬ и отставки этого человека".
1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, но оно не подписано, - сайт президента
2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.
На один срок, конечно. А потом опять- еще через десять лет.
то есть вице-преЗиком, поскольку преЗиком в Гуантанамо будет Бабломойский
Суть "шкандаля":
Получив инсайд, отдельные СМИ выложили информацию без ссылки на источники. Она оказалась "липой". Какие претензии к Офису Президента? Он предоставлял официальную информацию относительно отставки? Нет. Разбирайтесь со своим "источником", слившим дезу, сами.
Це можна порівняти, так, щоб любителям a chocolate ass було більш зрозуміло, з картиною, коли кілька десятків таких любителів прийшли до свого хазяїна з мішками набитими кешем і всі разом заходять в кабінет офшорника.
а сенс один...
Зе особисто підтвердив.
хоч юридично дуже сумнівні...
більшість депутатів зе справді Ніхто...
Кілери за них багато не візьмуть..
Тобто якщо мажоритарник Зе стає 'тушкою'-відразу є замовлення
журналюги могут раздуть из мухи слона, чтобы запустить вентилятор, а уж что вы-мы-они на него накинете - их вообще не интересует
сотрудник офиса (мелкая сошка-блошка) может подкинуть инфу, чтобы поднять свою значимость (хотя бы в своих косых глазах)
сам "виновник " может подогреть "шкандаль" - чтобы потешить свое эго и проверить на вшивость и журналюг и окружение...
поэтому любая сенсация или "уточка" имеет свое место в наших умах, языках...
мне было по фиг! ну перестанет он занимать эту должность...займет другую... ибо пока у преЗЕдента без богдана и жизнь погана (это мое мнение...не претендующее на истину)))
Генетика как бы дает общую надежду 1:3, но иррациональное использование материала тоже никто не отменял
Это вам не при барыге , которого вы гниды мерзопакостные , методически и регулярно смешивали с грязью . .
- Не верь никому, даже собственной
жопопе, ибо когда ты захочешь пукнуть она может дрыsнуть!
главное получить скандальный эффект, или погуще брызнуть овном
Это и есть уровень украинской журналистики.
Опубликовать фейк,разогнать волну,а потом обвинять в этом других
теперь вы уже не пишите про коррупцию, и прочее зубожиння, бо недорогенькі шлюхи работают только на заказ
конец цирка настанет, когда народ будет тошнить от одного упоминания о этих паяцах
Зелефилы, вот скажите, вам-то самим не смешно от такого дурдома?
Или пукин смеяться не велит?
СПРАВДІ..жУРНАЛІСТИ НЕХАЙ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ.
ВОНИ ЖУРНАЛІСТИ,ЧИ ПРОСТИТУТКИ,КОТРИМ ВСЕ ОДНО У КОГО ВІДСМОКТУВАТИ