 Информация об отставке Богдана превратилась в настоящий информационный и политический факап, - Бутусов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Бутусов отметил: "Хроника несостоявшегося увольнения
"Я думал, что никому верить нельзя... а оказалось так, что больше, чем никому... То есть вообще нет людей, которым можно доверять. Все врут... и при этом с улыбкой на лице. Цинизм высочайшего уровня".
Президент Украины В.Зеленский - из монолога в автомобиле "Тесла" 18 июля 2019 года.
Хроника:
1. По словам журналистов, замглавы ОП Тимошенко разослал журналистам "Интерфакса", "УП" и "Новое время" заявление об отставке от главы ОП Богдана.
2. Заявление написано в анекдотичной форме, но учитывая высокопоставленный источник, журналисты к заявлению относятся серьезно.
3. Богдан в ответ на звонки прокомментировать ответил, что комментариев не будет, то есть не опроверг.
4. Мне также поступила информация, я решил ее детально проверить, но три издания опубликовали заявление и создали настоящий информационный взрыв.
5. Однако затем замглавы ОП Рябошапка опроверг заявление об отставке Богдана.
6. Журналисты в ответ заявили, что у них был реальный источник информации из ОП, и что их информация это не фейк.
7. Но сегодня президент Зеленский заявил, что Богдан действительно писал заявление об отставке без даты, но это на всякий случай, оно не подписано.
8. А затем сам Богдан заявил, что он действительно написал это заявление об отставке - но не не передавал в СМИ заявление, и передача заявления чьи-то происки, возможно, провокация спецслужб. О том, что источник информации - подчиненный ему замглавы ОП, Богдан ничего не сказал.
9. Замглавы ОП Тимошенко никак не прокомментировал ни заявления журналистов, ни свои действия.
10. Президент Зеленский в ответ на волну критики за действия своей команды, объявил, что создает команду по защите прав журналистов.
Меня лично эта история не задела - я перезвонил ряду источников, которые не видели предпосылок для отставки Богдана, и написал сразу новость, что считаю заявление анекдотом, информация не подтверждена.
Но откровенно говоря, то, как сейчас комментируют этот "анекдот" в ОП сегодня - превратилось в настоящий информационный и политический факап.
Ни один сотрудник ОП почему-то не набрался смелости честно рассказать, что произошло. Что это был просто троллинг ради лулзов.
Люди во власти, которые оперируют эмоциями, "сделали" людей в журналистике, оперирующих фактами. Причем без всякой реальной логики, и бояться в этом сознаться и просто принести извинения.
Эй, парни, не дисконтируйте доверие. Это дорого стоит, и репутационная история - это главная ценность для любого политического лидера. Цените! Как показывает опыт ваших предшественников, девальвация слов способна убивать любые смыслы".
**********, а шо таке хвакап, не розумію!
Вперше почув це слово від Зеленського. Ну, це шось стосується посади президента? Тобто, він має хвакати і апати? Ну, зробіть відео, як він це робить, шоб прості люди побачили. Тоді я й скажу, чи воно мені нравиться, чи ні.
Похвакапайте, будь ласка, Володимире Олександровичу!
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А шо, й таке може буть?
А ТУТ ТАКИЙ ПЄРДІМОНОКЛЬ !
"Богдан для США - юрист Коломойського, в тому числі в рамках американської справи. Проводити зустріч Трампа і Зеленського, поки така людина очолює офіс президента, було б ризиковано для Трампа напередодні виборів в США, так як в справі замішані гроші американських платників податків", - розповів співрозмовник.
У США, як відомо, йде розслідування проти олігарха Коломойського, юристом якого був Богдан. Суть претензій американців можна побачити в позові ПриватБанку проти Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова, поданого в травні в суд штату Делавер. Суть позову (повний текст якого займає 104 сторінки) переказав старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд. Цитуючи матеріали справи, він написав, що кінцеві бенефіціари використовували ПриватБанк "як власний персональний банк-скарбничку, в кінцевому рахунку викравши мільярди доларів в ПриватБанку".
Згідно з позовом, Коломойський і Боголюбов придбали в Клівленді нерухомість на мільйони доларів і стали її найбільшим власником в цьому штаті. Крім того, українські бізнесмени придбали кілька феросплавних заводів США.
Богдан представляв інтереси Коломойського в судових баталіях в Україні, що оспорюють законність націоналізації ПриватБанку (відбулася в грудні 2016- го). Співрозмовник LIGA.net пояснює, що для американських ліберальних ЗМІ такого зв'язку Богдана з Коломойським, якого звинувачують в США, буде більш ніж достатньо, щоб роздути неймовірний скандал. А скоро вибори ... Тому адміністрація Трампа буде уникати будь-яких офіційних переговорів на вищому рівні і зустрічі з керівниками України. https://www.liga.net/politics/articles/otstavka-bogdana-otsenit-li-donald-tramp-yumor-komandy-zelenskogo
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Можливо. Але Клівленд, це не штат. Це місто у штаті, який називається Огайо.
ПиСи. Клівленд - місто, за кількістю населення, як Вінниця в Україні. 380 тис. жителів.
Міста України (за населенням)