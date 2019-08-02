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Все про:Зеленский (2357) Бутусов Юрий (1788) Богдан Андрей (116)

 Информация об отставке Богдана превратилась в настоящий информационный и политический факап, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал свою позицию по факту публикации информации по отставке главы президентского офиса Андрея Богдана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Хроника несостоявшегося увольнения

"Я думал, что никому верить нельзя... а оказалось так, что больше, чем никому... То есть вообще нет людей, которым можно доверять. Все врут... и при этом с улыбкой на лице. Цинизм высочайшего уровня".

Президент Украины В.Зеленский - из монолога в автомобиле "Тесла" 18 июля 2019 года.

Также читайте: Богдан об увольнении: Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете? Может, провокация спецслужб

Хроника:

1. По словам журналистов, замглавы ОП Тимошенко разослал журналистам "Интерфакса", "УП" и "Новое время" заявление об отставке от главы ОП Богдана.

2. Заявление написано в анекдотичной форме, но учитывая высокопоставленный источник, журналисты к заявлению относятся серьезно.

3. Богдан в ответ на звонки прокомментировать ответил, что комментариев не будет, то есть не опроверг.

4. Мне также поступила информация, я решил ее детально проверить, но три издания опубликовали заявление и создали настоящий информационный взрыв.

5. Однако затем замглавы ОП Рябошапка опроверг заявление об отставке Богдана.

6. Журналисты в ответ заявили, что у них был реальный источник информации из ОП, и что их информация это не фейк.

7. Но сегодня президент Зеленский заявил, что Богдан действительно писал заявление об отставке без даты, но это на всякий случай, оно не подписано.

8. А затем сам Богдан заявил, что он действительно написал это заявление об отставке - но не не передавал в СМИ заявление, и передача заявления чьи-то происки, возможно, провокация спецслужб. О том, что источник информации - подчиненный ему замглавы ОП, Богдан ничего не сказал.

9. Замглавы ОП Тимошенко никак не прокомментировал ни заявления журналистов, ни свои действия.

10. Президент Зеленский в ответ на волну критики за действия своей команды, объявил, что создает команду по защите прав журналистов.

Меня лично эта история не задела - я перезвонил ряду источников, которые не видели предпосылок для отставки Богдана, и написал сразу новость, что считаю заявление анекдотом, информация не подтверждена.

Но откровенно говоря, то, как сейчас комментируют этот "анекдот" в ОП сегодня - превратилось в настоящий информационный и политический факап.

Ни один сотрудник ОП почему-то не набрался смелости честно рассказать, что произошло. Что это был просто троллинг ради лулзов.

Люди во власти, которые оперируют эмоциями, "сделали" людей в журналистике, оперирующих фактами. Причем без всякой реальной логики, и бояться в этом сознаться и просто принести извинения.

Эй, парни, не дисконтируйте доверие. Это дорого стоит, и репутационная история - это главная ценность для любого политического лидера. Цените! Как показывает опыт ваших предшественников, девальвация слов способна убивать любые смыслы".

Источник: https://censor.net.ua/n3141050
 
   
 Топ комментарии
 
Зато никто не вспоминает за Зелино вранье про американских лоббистов, которых вроде как нет, а они есть. Про постоянную пруху для папы Бени. Про войну и не выделение средств на армию. И прочее, прочее, прочее..... Все заняты богданом. Очередная мутная схемка в стиле Портнова.
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так по факту - они нам врут,с самого начала
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Очередной. Ни дня без веселых "квартальных" новостей.

Окружной административный суд Киева сохранил действие старого тарифа на электроэнергию для Никопольского завода ферросплавов (принадлежит Коломойскому), для остальных участников рынка действуют новые тарифы. А как вы хотели? Надо же вернуть потраченное на выборах? Зажили по новому, правда зебилы?
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А что не так с лексикой ? Все мы теперь преЗЕденты, диджитализируемся и драйвим, страна в смартфоне по самые гланды, чего ж тебе еще надобно, старче ?
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Інформація про відставку Богдана перетворилася на справжній інформаційний і політичний факап, - Бутусов
**********, а шо таке хвакап, не розумію!
Вперше почув це слово від Зеленського. Ну, це шось стосується посади президента? Тобто, він має хвакати і апати? Ну, зробіть відео, як він це робить, шоб прості люди побачили. Тоді я й скажу, чи воно мені нравиться, чи ні.
Похвакапайте, будь ласка, Володимире Олександровичу!
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"Факап" - это по-олдскульному "*****", а если совсем по понятиям, то - "косяк".
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Ты еще скажи спасибо, что Бутусов не написал, что Богдан фапает на Зеленского...
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Ты еще скажи спасибо, что Бутусов не написал, что Богдан фапает на Зеленского...
**************
А шо, й таке може буть? Інформація про відставку Богдана перетворилася на справжній інформаційний і політичний факап, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3203
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Вот к чему приводит погоня за жаренными новостяСМИ)
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так тому и быть дыма без огня не бывает Расшатыватся коломойнозелемойский трон
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Они бы уже просто работать начали , а не всякой муйней заниматься! В стране проблем - море!
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А ЖУРНАЛІСТИ ВВАЖАЛИ, ЩО ТІЛЬКИ ВОНИ МАЮТЬ КАРТ БЛАНШ НА БРЕХНЮ.
А ТУТ ТАКИЙ ПЄРДІМОНОКЛЬ !



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Відставка Богдана. Чи оцінить Дональд Трамп гумор команди Зеленського? Гумор, яким розважається офіс Володимира Зеленського, може призвести до проблем між Україною і США. Якщо історія з відставкою - жарт Богдана, то вона може погано закінчитися для всіх, хто брав у ній участь. Чутки про можливу відставку Богдана ходять вже другий тиждень. За даними двох джерел LIGA.net, знайомих з ходом розглядів в США у справі про відмивання грошей, відставка Богдана - вимога американців.

"Богдан для США - юрист Коломойського, в тому числі в рамках американської справи. Проводити зустріч Трампа і Зеленського, поки така людина очолює офіс президента, було б ризиковано для Трампа напередодні виборів в США, так як в справі замішані гроші американських платників податків", - розповів співрозмовник.
У США, як відомо, йде розслідування проти олігарха Коломойського, юристом якого був Богдан. Суть претензій американців можна побачити в позові ПриватБанку проти Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова, поданого в травні в суд штату Делавер. Суть позову (повний текст якого займає 104 сторінки) переказав старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд. Цитуючи матеріали справи, він написав, що кінцеві бенефіціари використовували ПриватБанк "як власний персональний банк-скарбничку, в кінцевому рахунку викравши мільярди доларів в ПриватБанку".
Згідно з позовом, Коломойський і Боголюбов придбали в Клівленді нерухомість на мільйони доларів і стали її найбільшим власником в цьому штаті. Крім того, українські бізнесмени придбали кілька феросплавних заводів США.
Богдан представляв інтереси Коломойського в судових баталіях в Україні, що оспорюють законність націоналізації ПриватБанку (відбулася в грудні 2016- го). Співрозмовник LIGA.net пояснює, що для американських ліберальних ЗМІ такого зв'язку Богдана з Коломойським, якого звинувачують в США, буде більш ніж достатньо, щоб роздути неймовірний скандал. А скоро вибори ... Тому адміністрація Трампа буде уникати будь-яких офіційних переговорів на вищому рівні і зустрічі з керівниками України. https://www.liga.net/politics/articles/otstavka-bogdana-otsenit-li-donald-tramp-yumor-komandy-zelenskogo
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Коломойський і Боголюбов придбали в Клівленді нерухомість на мільйони доларів і стали її найбільшим власником в цьому штаті.
*********
Можливо. Але Клівленд, це не штат. Це місто у штаті, який називається Огайо.
ПиСи. Клівленд - місто, за кількістю населення, як Вінниця в Україні. 380 тис. жителів.
Міста України (за населенням)

Інформація про відставку Богдана перетворилася на справжній інформаційний і політичний факап, - Бутусов - Цензор.НЕТ 577
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Зачем постить всякие соевые высеры, рассчитанные на подбарыжных олигофренов. В США глыбоко фиолетово кто глава ОП у них своих проблем хватает с наступающими выборами.
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Шаурмоеды ещё долго над страной издеваться будут вместо работы?
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Власть, которой нет еще и 100 дней, изовралась, как за год. А что дальше то будет?
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Бутусов робить вигляд, що не розуміє, що це - звичайні гопники. Юра, і ти доклав чимало зусиль для їх приходу. Як і до того,що цей форум обсіли зелебобіки і запоребриківська шантрапа.
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Почему у подбарыжных украинофобских гнид так бомбит от Зеленеского?
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По факту можно сделать вывод, что в Украине пока журналистики нет, есть журношлюхи.
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