 Террористы "ДНР" включили "зенитчика" Цемаха в список на обмен

Об этом заявила "омбудсвумен ДНР" Дарья Морозова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Господину Цемаху был продлен срок содержания под стражей, и он был включен в списки на обмен, поэтому я надеюсь, что мы его скоро увидим", - сказала представитель террористов.
Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
меняйте - потом снова приволоките,и так раз 10 !...
Занадто дорого.
Да у него лицо дебила,кому он нужен.
Для терористів у тому числі.
- Вы кто?
- Мы - четыре всадника Апокалипсиса: Война, Чума, Голод и Смерть!
- А это что за х&йло с вами?
- А, это... стажёр наш ... Вова.
Толька после суда над паиашкой и вступления приговора
в силу! Ему там быстренько деревянный бушлат оденут
а здесь корми его!!
🤑
И так будет с каждым воякой с ДНР....
Украинская певица Ирина Билык надеется, что русским и украинцам удастся возобновить в будущем дружеские отношения и новое правительство поспособствует этому процессу. Такое мнение артистка выразила в интервью российскому изданию «Дни.ру».
На вопрос журналистов о том, хотела бы певца устроить концерт в РФ и собрать всех своих российских коллег и друзей, она ответила:
«Вы же знаете, какая сейчас у нас ситуация… Но мы все очень ждем, что она изменится, что наши страны смогут договориться, что будет такой момент, когда все артисты выступят на одном концерте».
Также корреспондент издания поинтересовался мнением Билык, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский помирить русских и украинцев.
«Я думаю, что да. Очень многие люди надеются на это. Все хотят видеть новых людей во власти и именно с ними связывают все свои надежды», - отметила артистка.
Кроме того, Билык проговорилась о планах записать с королем российской поп-сцены Филиппом Киркоровым дуэтную песню.
«Принципиальное согласие на запись красивого дуэта о любви уже получено. Ждем удобного момента, чтобы это было к месту, чтобы это было ярко. Наверное, это будет через год, потому что пока и у него, и у меня очень плотный график - концерт за концертом», - призналась украинка.
Как будто только командиры ПВО сбивают самолеты...
Так що фіг Вам, а не Цемаха!