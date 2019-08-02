 Террористы "ДНР" включили "зенитчика" Цемаха в список на обмен

Об этом заявила "омбудсвумен ДНР" Дарья Морозова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".



"Господину Цемаху был продлен срок содержания под стражей, и он был включен в списки на обмен, поэтому я надеюсь, что мы его скоро увидим", - сказала представитель террористов.

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.