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 Политика Украины
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 Полиция объявила подозрение пяти членам избирательной комиссии на Закарпатье

В Закарпатской области правоохранители объявили о подозрении пяти членам участковой избирательной комиссии в селе Суха Иршавского района (округ №69), которые незаконно выдали бюллетени для голосования за лиц, находившихся во время проведения голосования за границей.

Об этом сообщил в Facebook спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках досудебного расследования установлено, что подозреваемые, будучи членами участковой избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №69 по выборам народных депутатов Украины, действуя по предварительному сговору между собой, выдали бюллетени для голосования лицам, не имевшим права на их получение. В целом было выдано более 90 бюллетеней лицам, не имевшим право на их получение, на имя лиц, которые в день проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины находились за границей", - написал Лысенко.

По его данным, действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.158-1 УК Украины (предоставление избирательных бюллетеней лицам, не имеющим право на их получение, совершенное членом избирательной комиссии, по предварительному сговору группой лиц).

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Источник: https://censor.net.ua/n3141039
 
   
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А знаєте хто це? Це командір 1-го батальйона патрульки Одеси. Антон Сідоренко.Вчора катався під коксом по місту.Во реформи пішли.
Полиция объявила подозрение пяти членам избирательной комиссии на Закарпатье - Цензор.НЕТ 7934
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Сопли не зеленые.Это фальшивый полисмен.Несите другого.))
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Мабуть перейшов до узєлєнскага, там таке практикується.
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"командир батальона №4 полка №2 управления патрульной полиции Киева Антон Сидоренко отдыхал в одесском заведении, а потом начал вести себя неадекватно, и люди вызвали полицию, а позже и скорую помощь."
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Шедевральные ....
Интересно за КОГО голосовали эти 90 бюлетней?
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За справедливу і вільну Україну вони голосовали. Теоретически, можно глянуть в интернете чем тот участок отличается , по итогам голосования, от соседних.
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Поліція тільки підозри оголошує.якась вона підозріла.
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