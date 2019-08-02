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 При получении отката за ремонт школы задержан замначальника управления образования Краматорского горсовета, - прокуратура. ФОТО

2 августа правоохранители зафиксировали факт получения взятки заместителем начальника управления образования Краматорского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

При получении отката за ремонт школы задержан замначальника управления образования Краматорского горсовета, - прокуратура 01

В июне в полицию обратился 45-летний инженер частного предприятия с заявлением о вымогательстве у него со стороны заместителя начальника управления образования Краматорского городского совета неправомерной выгоды в размере 10% от стоимости работ по договору подряда по ремонту кровли одной из городских школ.

При получении денег чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас проводятся обыски по месту работы, решается вопрос сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательство неправомерной выгоды) УК Украины, и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3141038
 
   
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Так все ремонты госсобственности идут с откатами.Тюрем не хватит.
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Отжать у него хату и все майно . И на зону ту-тууууу .
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Кажуть, що якби б апетити "настоящіх пацанов" не виросли вище 10% відкату, то ніяких революцій в Україні не було б. Але "пацанам" захотілося більше, набагато більше.
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