 При получении отката за ремонт школы задержан замначальника управления образования Краматорского горсовета, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В июне в полицию обратился 45-летний инженер частного предприятия с заявлением о вымогательстве у него со стороны заместителя начальника управления образования Краматорского городского совета неправомерной выгоды в размере 10% от стоимости работ по договору подряда по ремонту кровли одной из городских школ.

При получении денег чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас проводятся обыски по месту работы, решается вопрос сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательство неправомерной выгоды) УК Украины, и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.