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Все про:НАТО (6427) ракеты (802) Россия (73492) США (15170) гонка вооружений (31)

 В НАТО пообещали не допустить новой гонки вооружений

Союзники США по Североатлантическому альянсу полностью поддерживают решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Они считают Россию ответственной за прекращение действия Договора.

Об этом сказано в заявлении НАТО, опубликованном на сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия несет исключительную ответственность за прекращение действия договора. Мы сожалеем, что Россия не продемонстрировала готовности и не предприняла никаких очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств. Ситуация, при которой Соединенные Штаты полностью соблюдают договор, а Россия - нет, не является устойчивой", - говорится в документе.

В НАТО отметили, что намерены "взвешенно и ответственно" реагировать на серьезные риски для безопасности союзников, связанные с российской ракетой 9М729.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ядерный договор между США и Россией официально прекращает действие

"Мы договорились о сбалансированном, скоординированном и оборонительном пакете мер, чтобы гарантировать, что позиция сдерживания и обороны НАТО остается заслуживающей доверия и эффективной. Союзники твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению. Поэтому мы будем продолжать поддерживать и еще больше укреплять контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение как ключевой элемент евроатлантической безопасности с учетом сложившейся обстановки в плане безопасности", - добавили в Альянсе.

НАТО также будет продолжать стремиться к конструктивным отношениям с Россией, отметили в организации.

Также на Цензор.НЕТ: Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вместе с этим соглашением мир потеряет "бесценный предохранитель от ядерной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3141035
 
 
 Топ комментарии
 
А могли бы пустить голозадых по миру В НАТО пообещали не допустить новой гонки вооружений - Цензор.НЕТ 4141
В НАТО пообещали не допустить новой гонки вооружений - Цензор.НЕТ 5131
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Чомусь мається дуже великий сумнів,що параша когось там обжене...
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*** старый бородатый анекдот, времен ссср
- как вы относитесь к лозунгу "догоним и перегоним США!"
- догнать США можно попробовать, а вот перегонять ни в коем случае нельзя!
- это еще почему?!
- а чтобы американцы не увидели наш голый и костлявый зад!
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От дурні...
рашка вас обжене, а ви і далі сидіть чекайте.
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А могли бы пустить голозадых по миру В НАТО пообещали не допустить новой гонки вооружений - Цензор.НЕТ 4141
В НАТО пообещали не допустить новой гонки вооружений - Цензор.НЕТ 5131
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Чомусь мається дуже великий сумнів,що параша когось там обжене...
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Я думаю,що в НАТО хватить ліків проти цього вірусу.Я якшо ні,то дядько Сем з задоволенням допоможе.
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після чуток, що раша допомогла Трампові стати президентом, я припинила вірити в велику Америку.
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Даремно ви не вірите в велику Америку...
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*** старый бородатый анекдот, времен ссср
- как вы относитесь к лозунгу "догоним и перегоним США!"
- догнать США можно попробовать, а вот перегонять ни в коем случае нельзя!
- это еще почему?!
- а чтобы американцы не увидели наш голый и костлявый зад!
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Як це,не допустити гонки озброєнь? Гонка озброєнь- це якраз те,що дуже потрібно,щоб кацапія накрилась палавим органом бабушкі...
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Когда-то НАТО защищал всех , теперь только себя .
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Неправильно. Гонка озброєнь знищить рашу, а разом і більшу частину проблем планети.
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Гонка вооружений это войны по всему миру, для демонстрации своей мощи. Наоборот это сплочает народ империалистической идеей.
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Не дуже імпериалістична ідея зберегла срср. Згадайте кінець 80-х начало 90-х. А войни й до цього були і є (Молдова, Ічкерія, Грузія, Сирія, Україна і т.д.).
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Звісно ж не буде буде - засрашкі не можливо догнати НАТО навіть якщо НАТО просто буде пити коктейль!
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Єдиний спосіб не припустити наступної гонки озброєнь - ліквідація кацапстану.
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А ким тоді лякати лохторат щоб вибивати оборонні бюджети?
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