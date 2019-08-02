 Миротворцы ООН на Донбассе - лучший способ реализации Минских соглашений, - Волкер

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российские силы должны уйти. И должен быть определенный безопасный промежуток времени и пространства, чтобы можно было выполнить Минские договоренности, в частности, чтобы были условия для проведения местных выборов. Один из способов сделать это, и я считаю его лучшим, - развертывание миротворческой операции с мандатом ООН. Именно эта миссия может создать на время безопасную зону", - сказал Волкер.
В то же время он подчеркнул, что это не единственный путь. "Но я считаю, что вариант с миротворцами следует рассматривать серьезно, чтобы способствовать выводу российских сил и реализации Минских договоренностей", - заявил спецпредставитель Госдепа.
По его словам, Россия проводит военную операцию на Донбассе. "Соответственно они хотят тренировать свой персонал и испытывать вооружение. А мы должны сосредоточиться на принятии политических решений, чтобы изменить это. Пока таких решений нет, но над этим надо работать", - отметил Волкер.
Поэтому-то, в составе миротворцев и не должно быть, ни украинцев, ни россиян, а также ни беларусов, ни абхазов, ни осетинов, ни сербов, ну и кто там еще русофилы, узбеки,таджики и казахи наверное.
Миротворцы ООН как раз и должны обеспечить отсутствие всякой "утилизации". И после спокойного ухода россиян и всех фанатов-республиканцев, обеспечить контроль за тем, чтобы пограничники и некоторое количество боевых частей, без фокусов типа "незабудемнепростим", проследовали бы к границе и заняли бы предположим полосу шириной километров 20-25 вдоль всей границы, от Новоазовска и до Новокиевки, или где там в элэнэре сейчас начинается неподконтрольный кусок. Ну и дальше, уже остальные политические мероприятия.
ми згідні
пєрєстать стрилять - рехворма армії
пєрєстать болєть - рехворма мєдіціни
пєрєстать жрать - ікономічна рехворма
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Такое В Евпатории ватному персонажу сдачу дали Трясется на весь ФБ
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- Какая это аннексия если всё прошло добровольно через бескровный референдум? - Эти утверждения, даже если являются правильными, не существенны потому, что методы, применявшиеся для достижения этой цели - методы агрессора. Из приговора Нюрнбергского трибунала по аннексии Австрии
Сьогодні День Народження у Сергія Нігояна, йому виповнилося б 26 років. Він загинув від трьох вогнепальних поранення свинцевою картеччю в шию, голову та груди біля стадіону "Динамо" Слава герою! Вічна Пам'ять!
Развертывание миротворческой операции на Донбассе было бы оптимальным вариантом, который бы обеспечил вывод российских военных.
То есть -- ООН должно начать воевать со своим же членом!
...это бред...
Российские силы, должны вытеснить из Украины украинские силы! -- потом заходит ООН и разделяет враждующие стороны по государственным границам.
...жалко, шо я не консультант спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера... -- бо некогда -- дальнобойщик я...*)