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 Политика Украины
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 Миротворцы ООН на Донбассе - лучший способ реализации Минских соглашений, - Волкер

Развертывание миротворческой операции на Донбассе было бы оптимальным вариантом, который бы обеспечил вывод российских военных и реализацию Минских договоренностей.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские силы должны уйти. И должен быть определенный безопасный промежуток времени и пространства, чтобы можно было выполнить Минские договоренности, в частности, чтобы были условия для проведения местных выборов. Один из способов сделать это, и я считаю его лучшим, - развертывание миротворческой операции с мандатом ООН. Именно эта миссия может создать на время безопасную зону", - сказал Волкер.

В то же время он подчеркнул, что это не единственный путь. "Но я считаю, что вариант с миротворцами следует рассматривать серьезно, чтобы способствовать выводу российских сил и реализации Минских договоренностей", - заявил спецпредставитель Госдепа.

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По его словам, Россия проводит военную операцию на Донбассе. "Соответственно они хотят тренировать свой персонал и испытывать вооружение. А мы должны сосредоточиться на принятии политических решений, чтобы изменить это. Пока таких решений нет, но над этим надо работать", - отметил Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3141031
 
   
 Топ комментарии
 
Самий кращий спосіб виконати Мінські домовленості- це заморозити все кацапське бабло,яке лежить в західних банках.
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Лучший способ всем скинуться на хорошего киллера для хуйла.
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давайте своїх американських миротворців.
ми згідні
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это да! Но кремлевкие упыри не дадут такой возможности.Первым шагом к миротворцам будет утилизация этих упырей
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"Первым шагом к миротворцам будет утилизация этих упырей"

Поэтому-то, в составе миротворцев и не должно быть, ни украинцев, ни россиян, а также ни беларусов, ни абхазов, ни осетинов, ни сербов, ну и кто там еще русофилы, узбеки,таджики и казахи наверное.
Миротворцы ООН как раз и должны обеспечить отсутствие всякой "утилизации". И после спокойного ухода россиян и всех фанатов-республиканцев, обеспечить контроль за тем, чтобы пограничники и некоторое количество боевых частей, без фокусов типа "незабудемнепростим", проследовали бы к границе и заняли бы предположим полосу шириной километров 20-25 вдоль всей границы, от Новоазовска и до Новокиевки, или где там в элэнэре сейчас начинается неподконтрольный кусок. Ну и дальше, уже остальные политические мероприятия.
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А если Минск станет рашей , что будем делать , Волкер ?
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Вінмаже практично кацаський, Білорусь зараз це російський придаток
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Лучший способ всем скинуться на хорошего киллера для *****.
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так это ж будет массовое убийство, он патронов столько не унесет
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бесполезно, винторогие выберут себе такого-же, ноавого.
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не поможет. В истории расеи, за единственным исключением, власть менялась только в результате дворцовых переворотов.

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давайте своїх американських миротворців.
ми згідні
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Дождетесь вы от ООН, этой пустопорожней говорильни, миротворцев, ага... Самое радикальное, что оно может в состоянии сделать так это выразить озабоченность. И то, если путин позволит.
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Самий кращий спосіб виконати Мінські домовленості- це заморозити все кацапське бабло,яке лежить в західних банках.
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не забувайте, що Мінськ це особливий статус для Донбасу, та амністія..
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есть, потому Порох, вынужденный подписать его, во время боев за Дебальцево так и не выполнял, а щас прям решили строго выполнять...хз
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ты минские соглашения хоть читал?или абы что ляпнуть?
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От коли кацапня забереться нах з Донбасу,тоді і будемо говорити про якийсь там статус... Можливо...А що стосується амністії- то тільки тим,хто жодного разу не натиснув на спусковий гачок. А по іншому- ніяк.
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навіть не знаю за яких умов капапня звідти піде..
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А от коли їх,кацапні,жрать буде нічого,тобді і піде. І ***** на вилах винесе,якщо до цього часу він не здохне. Згадайте ножкі Буша.Це ж він,Буш-старший,їх,ублюдкув, вигодував,на нашу голову...
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программа ЗЄ:
пєрєстать стрилять - рехворма армії

пєрєстать болєть - рехворма мєдіціни

пєрєстать жрать - ікономічна рехворма
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RoksolanaToday&Крым25%



Такое В Евпатории ватному персонажу сдачу дали Трясется на весь ФБ
Миротворцы ООН на Донбассе - лучший способ реализации Минских соглашений, - Волкер - Цензор.НЕТ 269
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Кого трясет? Где тряска в ФБ? По ссылке никого нет, 27 ретвитов , 40 лайков. Где пруф на тряску ватника в ФБ? если это правда - откуда у украинского патриота двести рушлей - валюты врага?
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***** вєто наклав на оон, та і шоп вони зробили? Он як в Руанді - собак відстрілювали, шо пожирали трупи сотні тищ зарубаних на їх очах тутсі
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Мінські угоди дуже важко виконати - більша половина країни не погодиться на амністію душогубів і на їх особливу статусність (чим вони кращі від всіх українців), а от хто їх підписував і зобов'язувався виконати - під кримінальну відповідальність.
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Ні щоб оголосити ВП, повну мобілізацію і бліцкриг аж по Мурманськ!
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Selvestor Vivat



- Какая это аннексия если всё прошло добровольно через бескровный референдум? - Эти утверждения, даже если являются правильными, не существенны потому, что методы, применявшиеся для достижения этой цели - методы агрессора. Из приговора Нюрнбергского трибунала по аннексии Австрии
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Понравилось NE Ange

Сьогодні День Народження у Сергія Нігояна, йому виповнилося б 26 років. Він загинув від трьох вогнепальних поранення свинцевою картеччю в шию, голову та груди біля стадіону "Динамо" Слава герою! Вічна Пам'ять!
Миротворцы ООН на Донбассе - лучший способ реализации Минских соглашений, - Волкер - Цензор.НЕТ 224


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Только вопрос. Кто и как выстрелил картечью из охотничьего обрезать среди толпы протестующих.
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Экс-«беркутовец» Владимир Шаповалов рассказал, что патроны со свинцовой картечью, которыми спецназовцы стреляли по евромайдановцах в феврале 2014 года, привозили специальные машины. Важные показания обвиняемого в преступлениях против Евромайдана, которые дал показания против «своих», публикует в пятницу 5 канал. «Под Октябрьский дворец вечером привозили патроны. А за сутки до этих событий, когда мы стояли возле Кабинета министров, приезжала машина та же. Это было 17 февраля. Лукаш (командир спецподразделения - ред.) собрал личный состав с «фортами» (помповыми ружьями «Форт») и туда к этой машине повел», - сказал на заседании суда Шаповалов. Он подтвердил, что понимал, что 17 февраля выдавались патроны со свинцовой картечью. Командиру Лукашу также это было известно. На вопрос, составлялись ли какие-либо документы о выдаче указанных патронов, Шаповалов сказал следующее: «Я, по крайней, мере не видел. Насыпали и все. Я такого факта не знаю. По состоянию на 18-е число помповые ружья имели примерно 12-15 человек». Экс-«беркутовец» подтвердил, что члены его подразделения осуществляли выстрелы в сторону митингующих из указанных помповых ружей. О событиях в Крепостном переулке, где спецназовцы зверски избили активистов, Шаповалов сообщил следующее: «По Крепостном переулку во время событий... была группа там людей митингующих, по которым сотрудниками правоохранительных органов применялась физическая сила. Кто стоял, кто на земле сидел, и сотрудники применяли к ним спецсредства-палки. Людей 5-7 сидело. Работников возле них было ну, я не знаю... больше, чем пострадавших». Шаповалов отметил, что находился на расстоянии 10 метров от указанных событий. «Я бы мог остановить их, но не сделал этого из-за того, что там по знакам различия находились другие подразделения. Они могли просто не послушать», - отметил он.
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Особо с плохой памятью напоминаю, что Нигоян был застрелен в январе 2014.Если мне не изменяет память 19 января....
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Там еще стреляли из "Фортов" латунньіми болванками - " для остановки автомобилей", тоже "беркутовское" спецсредство. И бьіли убитьіе єтим "снарядом" 12 калибра.
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Миротворцы ООН на Донбассе -- Российские силы должны уйти.
Развертывание миротворческой операции на Донбассе было бы оптимальным вариантом, который бы обеспечил вывод российских военных.
То есть -- ООН должно начать воевать со своим же членом!
...это бред...
Российские силы, должны вытеснить из Украины украинские силы! -- потом заходит ООН и разделяет враждующие стороны по государственным границам.
...жалко, шо я не консультант спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера... -- бо некогда -- дальнобойщик я...*)
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Это не спецпредставитель Госдепартамента. Это добровольных помощник.
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Ваши минские соглашения нαχερ Украине не нужны.
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Лучший способ выполнить Минские соглашения это убраться рашне нах#й с Украины.
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Какие миротворцы. В эти т н Минские соглашения осталось только марсиан засунуть... В Донбассе могут быть только одни миротворцы из РФ.
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Миротворцы быть на границе с кацапией а не по средине Украины,это заморозка войны и практически сдача окупированых територий кацапии.
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Полезный идиот дает полезные советы. Главное - забыть про Будапештский меморандум.
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Миротворцы на границе с росией лучший вариант. Остальное сделает ВСУ даже трупов ихтамнет не найдете...
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