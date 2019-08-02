EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  1384  14
Материалы по теме:
Все про:прокуратура (3582) Вовк_Павел (43) Окружной админсуд Киева (1)

 Судьям ОАСК Аблову и Погрибниченко, а также судье из Одессы Шепитко вручили подозрения

Генпрокуратура сообщила о подозрении в вынесении заведомо неправосудного решения двум судьям Окружного административного суда Киева - Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко.

Об этом сообщила в комментарии журналистам представитель пресс-службы Генпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Судьи пришли на допрос. Им сообщили о подозрении в нарушении 375 статьи Уголовного кодекса", - сказала она.

Ранее сегодня стало известно о вручении подозрения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.

Работница пресс-службы добавила, что вскоре Генпрокуратура обратится в Высший совет правосудия с ходатайством об отстранении Вовка, Аблова, Шепитко и Погрибниченко от правосудия на период следствия.

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3141029
 
   
 Топ комментарии
 
Прекратите этот беспредел !!! Верните порошенко !!! Судьям-деньги !!!
 показать весь комментарий
 
Лапоть, тебе вот какое дело до того ??? вали на мост кадырова кланяться а не сри на укр ресурсах
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Прекратите этот беспредел !!! Верните порошенко !!! Судьям-деньги !!!
 показать весь комментарий
 
 
Ти - дебіл? Чи зебіл? А, може, "два в одному"?
 показать весь комментарий
 
 
Лапоть, тебе вот какое дело до того ??? вали на мост кадырова кланяться а не сри на укр ресурсах
 показать весь комментарий
 
 
Нє,ну просто цікаво,а хто ж таки буде судити цих суддів,якщо,звісно,діло коли небудь до суду дійде? Ворон ворону,як відомо,око не виклює...
 показать весь комментарий
 
У Верховному Суді, понятне діло, також ворони залишились.... Але, як свідчить сам Маселко (самий шумний з ГРД) - їх там тепер не 100%, а лише 25%, а то й менше... Так що вірогідність того, що в трійці суддів буде хоч один хабарник "ворон" - мнеше одиниці...
 показать весь комментарий
 
З сумом змушений констатувати,що в нас судова гілка влади,на жаль,відсутня.Останні судові рішення,зокрема,судді мазур з окружного адмінсуду Києва,говорять самі за себе...
 показать весь комментарий
 
Хто там з зебілів варнякав, що Юра Луценко підозр не підпише? Да, Юрик сам казав, що не підпише - якщо не буде додано достатніх документальних фактів ймовірних злочинів... Видать, Ситник з Горбатюком все ж таки йому принесли і поклали на стіл відповідні документи з НСРД...
 показать весь комментарий
 
Поки будуть під слідством - будуть отримувати заробітну плату, як судді, по 200 -300 тисяч гривент щомісяця, роками...займатися своїми бізнессправами сімейними. Їх роками будуть звільняти з посади судді..комісіїї, ради правосуддя, Верховна Рада та Президенти...Роками буде досудове, а потім судове слідство...без кінця, бо справа дуже складна... та ні хто з суддів своїх судити не бажає..Перекидувати з суда до суду у різні регіони..... Хоча, за Законом, можно засудити за одним доказаним епізодом, а потім, за гратами, дослідувати інші, хо 10 років... За цей час чи ішак заговорить, чи бай здохне! Подивиться скільки судей під слідством, а вироків одиниці на всю Україну за всі роки...і то по тих суддях, що сами зізналися та звільнилися за власним бажанням та не ************* та не мають коштів...Мало того, без вироку вони продовжують вирішувати справи, як не засуджені, тоб то невинуваті, давати інтервью...ходять у мантіях з гербами україни на грудях..сплачують хабарі за тяганину.Потім спливе строк давності та й на пенсію з утриманням до віку 150-170 тисяч гривень...Поговорить з фахівцями у цієї галузі.. За ковбаси палку засудять за пьять хвилин. За зраду України - ніколи. Сумно...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх