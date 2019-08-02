 Посольство США предупреждает об опасности в Украине в августе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США.
"ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для … проведения атак. Праздники и предшествующий период могут быть целевыми. В августе – исламский праздник Курбан-байрам (11-12 августа) и День Независимости Украины (24 августа)", - сообщает посольство.
В диппредставительстве отметили, что обычно атаки экстремистов нацелены на многолюдные места, поэтому в этот период "важно быть бдительными и использовать практику осведомленности с ситуацией".
Посольство США призывает граждан избегать демонстраций, следить за новостями в медиа, быть бдительными в местах, часто посещаемых туристами, а также иметь при себе идентификацию.
Я вот например узнал, что портрет моего родственника изображен на сто долларовой купюре! Он как и я принадлежал к гаплогруппе V ! Кому интересно, вам сюда: https://refer.23andme.com/s/jrjrn
кстати,кацапне на расейке надо быть особо осторожными в августе.
дупіспамі, зебіл. Якщо тебе пристрелять, ми навіть і не помітимо. Як не переймаємося зниклими сепарами і кримокацапами.
https://youtu.be/cxWmx32ljRs?list=LLGci79SU48CcMhh-H4B3nWg
Они высрали что не подозревали планов по захвату Крыма, тогда как любая бабка крымская это знала. У бабки пенсия в год 1500 баксов, у ЦРУ бюджет 20-30 миллионов раз больше, но ЦРУ типо не знало то шо знала бабка.
то есть он типо прав, но лучше так не жить)
А еще будет день железнодорожника,строителя,шахтера.
🤑
Коррупции нет!
Войны нет!
Раненых и погибших на фронте нет!
Зубожиння нет!
Проблем в медицине нет!
Живём сейчас как в Швейцарии,у нас всё есть и нам ничего не надо!
ИНТЕРЕСНО КУДА ДЕЛ ПОРОШЕНКО ВЕЧНО НОЮЩУЮ ПИЗ.ОТУ?