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Все про:посольство (529) США (15170) экстремизм (114)

 Посольство США предупреждает об опасности в Украине в августе

Посольство США в Киеве предупреждает о риске опасности на территории Украины в августе в связи с возможным ростом активности экстремистов накануне и во время праздников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США.

"ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для … проведения атак. Праздники и предшествующий период могут быть целевыми. В августе – исламский праздник Курбан-байрам (11-12 августа) и День Независимости Украины (24 августа)", - сообщает посольство.

В диппредставительстве отметили, что обычно атаки экстремистов нацелены на многолюдные места, поэтому в этот период "важно быть бдительными и использовать практику осведомленности с ситуацией".

Посольство США призывает граждан избегать демонстраций, следить за новостями в медиа, быть бдительными в местах, часто посещаемых туристами, а также иметь при себе идентификацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила экстремистское объединение во главе с Ташбаевым, выдворенным из Украины в 2015 году. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3141025
 
   
 Топ комментарии
 
Конечно "порохоботы думают", порохоботам вообще свойственно думать. И потому два первых тупых комента от Зе!билов.
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Ну я думаю что просто надо перестать стрелять, как завещает зебил.
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порохоботы думают уже как сюда прилепить зе к этой новости)))
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порохоботы думают уже как сюда прилепить зе к этой новости)))
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Ну я думаю что просто надо перестать стрелять, как завещает зебил.
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О,первый пороходыбил нарисовался 😂
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Не гальмуй, порохоботів розпустили ще три місяці тому. Тепер останній без солі доїдають.
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І шо, за таких умов тобі йолочка уже не ндравицця?
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мля!!! сколько же здесь кацапни вонючей!!! Кацапы!!! вы в курсе ,что вы ******????И родители ваши ******,и деды ваши ****** ,и презэдэнт ваш )(уйло.
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Кстати про родителей и дедов, тут у меня есть ссылка на тест ДНК, по ней можно свою родословную отследить и понять откуда ноги растут у каждого из нас )
Я вот например узнал, что портрет моего родственника изображен на сто долларовой купюре! Он как и я принадлежал к гаплогруппе V ! Кому интересно, вам сюда: https://refer.23andme.com/s/jrjrn
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Конечно "порохоботы думают", порохоботам вообще свойственно думать. И потому два первых тупых комента от Зе!билов.
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Никаких порохоботов не существует, это кацапы работающие на путенского торгового партнёра парашенко
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Сказал нулёвый который получает зарплату у поварешки Х@ла🤔
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Отсутствие мозга в твоей голове видно и без ренгена. Не нужно это еще и доказывать.
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Чувак, иди постучи членом по клавишам - попустит
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Они только думают, а ты уже прилепил своего ЗЕ к этой новости.
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Американцы имеют информацию о кацапских замыслах и предупреждают украинцев
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а чо ее прикреплять?при петрухе такой фмгни не было,волкер не предупреждал о наступлении августа Посольство США попереджає про небезпеку в Україні у серпні - Цензор.НЕТ 4152.
кстати,кацапне на расейке надо быть особо осторожными в августе.
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Да что тут думать, вот тьі взял и прилепил, сделав их работу. Сделаем их работу вместе ! Думай ТЕ.
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Виталий fe6dd52c "зе-дрочеры" уже самостоятельно прилепили своего "зе" к этой новости Посольство США попереджає про небезпеку в Україні у серпні - Цензор.НЕТ 3587 но обвинили в намерении это сделать мифических порохоботов .. Посольство США попереджає про небезпеку в Україні у серпні - Цензор.НЕТ 2910
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Посидь у дупі спамі, зебіл. Якщо тебе пристрелять, ми навіть і не помітимо. Як не переймаємося зниклими сепарами і кримокацапами.
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Якщо тут буде теракт,то це тільки москалів рук справа.
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Не факт ,поскільки своіх "земляків" в достатній мірі е , що і підтверджуеться багатовіковою історіею Украіни ! В протилежному випадку ми мали-б вже давно свою державу хоча-б на зразок будь-якоі европейськоі краіни.
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Александр Матушевский 74c3130d Та ні,факт.Навіть якщо там будуть громадяни України,все одно,це москалі будуть кураторами.
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Посольство что-то знает, но не имеет полномочий говорить что, надо отнестись серйозно к предупреждению . За их плечами мощнейшие системьі мониторинга всего мирового интернета и средств связи. Часто они знают, но делают вид что не в курсе, чтоб противник не смог понять об их развед. возможностях
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посольство США могло бы прямо сказать: "по нашим сведениям, ***** собирается напакостить Украине на День независимости 24 августа!"
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За поребриком тут бьі собрались все причастньіе, а ето может бьіть два-три человека, плюс группа поддержки из отдела внутренней безопасности, в 200-300 человек, и посекундно вьіяснили где и как прокололись, где лежал чей смартфон, кто кому звонил, писал, говорил. Или может бьіть среди них шпийон, и пока точно не вьіяснят, не успокоятся. И больше таких проколов не будет, а виновного ждет новичек
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Почему-то в тексте сообщения не указано, что посольство США предупреждает граждан США.
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Зеля молчит , значит всё хорошо . Так и ли нет , 43% ?
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А он должен зраду на вентилятор набрасывать, как стэцьки?
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За ЗЕленского проголосовало 13 млн чел, а это 31% населения Украины.
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за Мародёра одни бюджетники голосовали и гуцулы Посольство США попереджає про небезпеку в Україні у серпні - Цензор.НЕТ 3402
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Это точно, за ЗЕмародера голосовали только зебилы.
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Какой игил?какие националисты?зачем провоцируите недругов,и делаете негативный образ Украины ?хоть раз был случай з взрывами терактом? в Украине?кацапы в топ ставят сейчас что у нас биндеры и экстремисты взрывают,а америкосы мол предупреждают
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А что они должны сказать? Что Рашка хочет чет взорвать? Так у Рашки ЯО. Они с "новичком" и МН-17 обосрались уже и с умным видом рассуждают и призывают.
Они высрали что не подозревали планов по захвату Крыма, тогда как любая бабка крымская это знала. У бабки пенсия в год 1500 баксов, у ЦРУ бюджет 20-30 миллионов раз больше, но ЦРУ типо не знало то шо знала бабка. Посольство США попереджає про небезпеку в Україні у серпні - Цензор.НЕТ 8855
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При Порохе были теракты прямо под Верховной Радой. При Зе такого нет.
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Еще не "вечер" , и поэтому наверное вы не закончили мысль словами " и не будет !" В любое время и при любой власти найдутся "герои своего времени" , и поэтому мое мнение,что любые конфликты нужно решать путем диалога ,хотя и бывают исключения из правил , однако в последнее время почему -то все чаще и чаще .Наверное перестали уважать мнение соседа . Наследие постсоветского периода ?
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В 90-х, у меня был знакомый внешне похожий на Сталина (ну и понятно, что его уважавший и любивший) Посольство США попереджає про небезпеку в Україні у серпні - Цензор.НЕТ 493. Так он утверждал, что при Сталине даже тараканов в квартирах не было....
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ну так при Сралине быдло даже крошек хлебушка не роняло на пол, жалко потому как, вот и выдохли(передохли) эти вредители
то есть он типо прав, но лучше так не жить)
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Найбільша загроза для України наразі це Сабаков та порохоахметівська кодла
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Ріп Роу найбільша загроза для України це недоумки котрі обрали бєніного блазня замість президента... а Сабаков як сидів у кріслі, так і буде сидіти
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15 миллионов недоумков и 1 ты умный.. как же ты жить будешь? может лучше сразу на Растов? Посольство США попереджає про небезпеку в Україні у серпні - Цензор.НЕТ 6633
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Никанор Босой извини, тебя забыл Посольство США попереджає про небезпеку в Україні у серпні - Цензор.НЕТ 1456, исправил: 15 миллионов и еще один недоумок выбрали бениного клоуна А в Ростове твой кумир уже сидит - повелитель "ваты" и страусов - "януковощ"...тебя дожидается )
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Америкосы не ссыте,сегодня например день десантника.
А еще будет день железнодорожника,строителя,шахтера.
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ватан,а самый "главный" праздник 23 февраля забыл? Посольство США попереджає про небезпеку в Україні у серпні - Цензор.НЕТ 8099
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штаб-квартира "игил" находится в москве, поэтому для Украины опасность постоянная, пока не сдохнет ымперия
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нада прислушаца - піндоси шось знают
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только москально-свинячий биомусор,называет наших друзей и союзников США -"пиндосами" Посольство США попереджає про небезпеку в Україні у серпні - Цензор.НЕТ 2376
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от сволочі! І як у них тіки язик повертайєця?
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Будет абнормальная (**нутая) активность прахосвинов...
🤑
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В Украине ИГИЛ? С каких пор? Посольство США попереджає про небезпеку в Україні у серпні - Цензор.НЕТ 1692 США так скрывает что у нас есть террористическая опасность од кацапских диверсантов которые в Киеве чуствуют себя как дома
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Если что то произойдет то ето будет на совести Парашенка РЮкзакова и теперешней власти которые считают что ни границы с РФ перекрывать ни выгонять всю рузкую нечисть с Украины низзя потому что ето наши партньоры
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Как только Порошенко ушёл и фсьо!
Коррупции нет!
Войны нет!
Раненых и погибших на фронте нет!
Зубожиння нет!
Проблем в медицине нет!
Живём сейчас как в Швейцарии,у нас всё есть и нам ничего не надо!
ИНТЕРЕСНО КУДА ДЕЛ ПОРОШЕНКО ВЕЧНО НОЮЩУЮ ПИЗ.ОТУ?
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Серёжа Че, браво! Согласен с вами полностью.Никогда не думал , что доживу до такого благоденствия... Спасибо Голобородьке и его братве!
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а каким боком игил и Украина ???? мы что ли 5 раз ОБЬЯВЛЯЕМ , что игил УНИЧТОЖЕНА ???
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