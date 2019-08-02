 Посольство США предупреждает об опасности в Украине в августе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США.

"ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для … проведения атак. Праздники и предшествующий период могут быть целевыми. В августе – исламский праздник Курбан-байрам (11-12 августа) и День Независимости Украины (24 августа)", - сообщает посольство.

В диппредставительстве отметили, что обычно атаки экстремистов нацелены на многолюдные места, поэтому в этот период "важно быть бдительными и использовать практику осведомленности с ситуацией".

Посольство США призывает граждан избегать демонстраций, следить за новостями в медиа, быть бдительными в местах, часто посещаемых туристами, а также иметь при себе идентификацию.

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