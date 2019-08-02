 Ни о каком походе не знаю, - Кличко о призыве Ляшко бороться против "зеленой чумы"

Об этом мэр сказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Я узнал это из социальных сетей, я не знаю, о каком совместном походе говорит господин Ляшко, этот вопрос надо задавать ему", - заявил Кличко.
В видеообращении, размещенном 31 июля, Ляшко заявил, что "предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление "зеленой чумы" на самоуправление Киева и захват Украины", и Кличко якобы поддержал идею, показав большой палец.
Педалик в сам ****,небось,от такого подлого зашквара.Поди теперь докажи,что ничего с этим пидаром не было.))
А я сейчас к вам подойду, только этих Карлсонов с инопланетянами разгоню в коридоре. Ваш лечащий рвач - Наполеослав Эйнштейнович Уколенко.
Скорее всего Кличко и Богдан обоюдно струсили и договорились.....
Вы думать не пробовали, прежде чем писать...?
Где он зашухарился?
Беня и Корбан это не Пэтя, да? - шутить не будут, да?
Чегой то Ляшко резко так сорвался. Может первый лунный день. Решил Кличко закадрить.