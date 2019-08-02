 Ни о каком походе не знаю, - Кличко о призыве Ляшко бороться против "зеленой чумы"

Об этом мэр сказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я узнал это из социальных сетей, я не знаю, о каком совместном походе говорит господин Ляшко, этот вопрос надо задавать ему", - заявил Кличко.

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В видеообращении, размещенном 31 июля, Ляшко заявил, что "предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление "зеленой чумы" на самоуправление Киева и захват Украины", и Кличко якобы поддержал идею, показав большой палец.