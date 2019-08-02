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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2357) Кличко (2695) Ляшко (1559)

 Ни о каком походе не знаю, - Кличко о призыве Ляшко бороться против "зеленой чумы"

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слова лидера Радикальной партии Олега Ляшко о готовности совместно бороться против президента Украины Владимира Зеленского.

 Об этом мэр сказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я узнал это из социальных сетей, я не знаю, о каком совместном походе говорит господин Ляшко, этот вопрос надо задавать ему", - заявил Кличко.

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В видеообращении, размещенном 31 июля, Ляшко заявил, что "предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление "зеленой чумы" на самоуправление Киева и захват Украины", и Кличко якобы поддержал идею, показав большой палец.

Источник: https://censor.net.ua/n3141021
 
   
 Топ комментарии
 
У Ляшка нужно все отжать . Все , до последней гривны . У его мамаши , и всех остальных родичей также все отжать , там нема и 1 гривны чесно заработанной .
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сбежал из страны, на всякий случай
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У Ляшка нужно все отжать . Все , до последней гривны . У его мамаши , и всех остальных родичей также все отжать , там нема и 1 гривны чесно заработанной .
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Треба але в законий спосіб щоб іншим підорам лячно було
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Нету у вас способов против Олежки Шлюшка.Там всё на его кобылу Роситу записано.))Это его зиц-жена.Ширма,прячущая ******,котрый позиционирует себя брутальным мужиком.
Педалик в сам ****,небось,от такого подлого зашквара.Поди теперь докажи,что ничего с этим пидаром не было.))
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тут согласен, всё что он насосал, нужно отобрать, пусть идёт коров пасти
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Правильно,все у всех отобрать и поровну между всеми поделить.И это проделывать регулярно хотя бы раз в месяц.
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Канешно разделить , это само собой . Взять и дорогу нормальную для всех построить , взять и оборудование ******* в больницу для всех завезти . И не каждый месяц , а каждый день мочить коррупционеров , а майно ожимать .
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Владимир Ильич, позовите санитара, у вас похоже от волнения развилась частичная толерантность к галоперидолу.
А я сейчас к вам подойду, только этих Карлсонов с инопланетянами разгоню в коридоре. Ваш лечащий рвач - Наполеослав Эйнштейнович Уколенко.
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Все у всех отобрать и поровну поделить между всеми депутатами фракции, продельівать за каждое голосование. Це вже було-було, нудотно .
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Вилы-то хоть оставь Про жоден похід не знаю, - Кличко щодо заклику Ляшка боротися проти "зеленої чуми" - Цензор.НЕТ 7422. Хочешь чтобы Олежка голыми руками офис преЗЕдента штурмовал?
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отжимайте.он еще в лотерею выиграет
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Виталя! да это ж Ляшко!Шо ты так близко к сердцу принимаешь?
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не думаю что Ляшко так нагло соврал....
Скорее всего Кличко и Богдан обоюдно струсили и договорились.....
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Богдан перед США, а Кличко перед Зе и его бандой....
Вы думать не пробовали, прежде чем писать...?
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Зебил и думать - понятия не совместимые.
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Да не врал Шлюшко.Большой палец по его ощущениям,это тот который длиннее.Кличко же знал с кем говорил,и показал ему нужный палец.
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Гениальный виталя три дня тупил из за тупости, или из за трехдневных терок с ляшком, а в результате не договорились?😀
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Извините, не по теме. Кто нить знает куда подевался Сывочёлый Гетьман, чё молчит?
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сбежал из страны, на всякий случай
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а у меня вопрос по дерзкому грузину Михо....
Где он зашухарился?
Беня и Корбан это не Пэтя, да? - шутить не будут, да?
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По одной инфе он в Турции а по другой в Эмиратах
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Петя с младшим выводком и скорбной Марусей в Германии, а миномьётчик с выводком в Эмиратах. Яйца по разным корзинам😋
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Вчера была инфа на ф-ке, что вроде как политубежище у Меркель просил...Я знаю одно, что если была инфа на фейсе, то скоро будет везде.
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Лузеру Шлюшко срочно нужно показать что у него есть весомая поддержка, хотя в реальности большинству уже противно иметь с ним дело.
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Боже ж ты мой. Кличко пару слов сказал, а сколько мышебратья вокруг говна навалили!
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Если бы Кличко сказал пару слов то ржачь стоял бы дней 10! А так молчит, ваш дурачёк....
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Разрешу себе позволить и вас к мышебратьям отнести Про жоден похід не знаю, - Кличко щодо заклику Ляшка боротися проти "зеленої чуми" - Цензор.НЕТ 996
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ляшко крупний спєц по ...підійти ззаду і хооопа Про жоден похід не знаю, - Кличко щодо заклику Ляшка боротися проти "зеленої чуми" - Цензор.НЕТ 4020
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Віталій, я б не ризикував із Ляшком у похід іти....
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Всі в кінці кінців знайдуть свій шлях і своє призначення - і Ляшко,і Кличко...Ляшко буде викидати гній з під худоби улюбленими вилами,а Кличко щоденно підмітати "міст КЛИЧКА" під конвоєм...
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- Девушки! Пойдемте с нами в поход! - Какие мы вам девушки! Мы уже два раза в походе были!
Чегой то Ляшко резко так сорвался. Может первый лунный день. Решил Кличко закадрить.
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Клячко и Ляшко организовали новЫй политический блок "Очко"
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Зеленая чума???? Кишка тонка остановить зеленую чуму. Просто играйтесь в политику и..нюхайте пожары.
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Віталік, головне вміти вчасно піти, Льюїс пішов вчасно з боксу, Володя ні, кинь це мерство, і живи в своє задоволення.
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Глас,ты о чем?Какое мэрство?Никто на его место мэра не претендует,дурачек.Кличко хочет усидеть на двух креслах сразу.Как мэр и как представитель президента,а ты не понял?
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