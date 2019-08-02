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 Украинский паралимпиец Олег Иваненко установил мировой рекорд в Ла-Манше

Украинский паралимпиец Олег Иваненко преодолел рекордные 62 километра, проведя в проливе Ла-Манш 18 часов.

Об этом он сам сообщил в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Есть рекорд мира! Ла-Манш покорен! И можно сказать, что даже дважды. За 18 часов непрерывного заплыва я преодолел 62 километра. А это почти вдвое больше, чем предполагалось, если бы мы плыли прямым курсом. Но из-за сильного течения и ветра пришлось идти галсами. Отсюда и получилась такая увеличенная протяженность заплыва", - сообщил рекордсмен.

"К ночи температура воздуха упала почти до 12, поднялся сильный ветер и пошли волны. Но я плыл. Однако даже при такой протяженности нашего пути, настойчивости и стремлении к победе до французского берега мы не доплыли всего 8 километров. Начался отлив, и мы попали в сильное течение, которое даже суперподготовленный паралимпиец преодолеть не сможет. Поэтому было принято очень непростое для меня решение возвращаться в английский порт", - отметил Олег Иваненко.

Предварительно согласованный план предусматривал, что Олег Иваненко за сутки на плаву преодолеет Ла-Манш (32 километра по прямой) с английского берега к французскому. Все время заплыва спортсмена сопровождала его команда, которая контролировала состояние Иваненко. Заплыв стартовал в 12:00 1 августа и завершился около 6:00 2 августа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141016
 
   
 Топ комментарии
 
62 километра ! Пешком один из десяти пройдёт .
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Странный народ на "Цензоре" . Мужик прославил Украину на весь мир , а нашим людям фиолетово . А вот что сказал зеля или петя - это очень интересно . Український паралімпієць Олег Іваненко встановив світовий рекорд у Ла-Манші - Цензор.НЕТ 3779
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Молодець! Я за нього голосувала, але куди там! Якесь зелене гімно галушко пройшло. Тепер буде зі стефанчуком мірятися ляшками в зраді, бо теж боком у двері входить
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62 километра ! Пешком один из десяти пройдёт .
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Молодець! Я за нього голосувала, але куди там! Якесь зелене гімно галушко пройшло. Тепер буде зі стефанчуком мірятися ляшками в зраді, бо теж боком у двері входить
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І колона в Раді буде завжди зайнята. Український паралімпієць Олег Іваненко встановив світовий рекорд у Ла-Манші - Цензор.НЕТ 7186
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ой слухай, там і з Олежки такий депутат, як з галушки - куля.
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Да не Солнечная ты,раз фамилии пишешь не с заглавной буквы.Ты,Светочка,забыла что рекордсмен был в БПП?А люди БПП помнят,хот напиши его ЕС,хоть ПЕС.Если замазался в говне,то пойди отмойся,а не переобувайся на ходу.
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Странный народ на "Цензоре" . Мужик прославил Украину на весь мир , а нашим людям фиолетово . А вот что сказал зеля или петя - это очень интересно . Український паралімпієць Олег Іваненко встановив світовий рекорд у Ла-Манші - Цензор.НЕТ 3779
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Олег балотувався по Броварам, але його переміг різко позеленівший Галушко Коля. Я чомусь думав, що Іваненко стане депутатом, але нажаль броварчани теж захворіли на зелену лихоманку.
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Дело не в политике . Не надо зацикливаться .
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Я знаю обоих кандидатов лично - они не сопоставимы, один из них сделал себя сам, другого - родитель. Броварчане выбрали мажора с лейбой ЗЕ! Всё дело в политике!
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а Олег не мажор з лейбой "прагнення"?
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Респект и уважение! Я на втором километре бульбы пущу....
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Молодец, Олег!
Однако многие за него не голосовали только потому, что ранее он был от БПП.
ПЕСом он быть уже не захотел, пошел мажоритарщиком, но народ ведь не обманешь.
Вот и не прошел Иваненко.
А как спортсмен - молодец!
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