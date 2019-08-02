 Украинский паралимпиец Олег Иваненко установил мировой рекорд в Ла-Манше

Об этом он сам сообщил в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Есть рекорд мира! Ла-Манш покорен! И можно сказать, что даже дважды. За 18 часов непрерывного заплыва я преодолел 62 километра. А это почти вдвое больше, чем предполагалось, если бы мы плыли прямым курсом. Но из-за сильного течения и ветра пришлось идти галсами. Отсюда и получилась такая увеличенная протяженность заплыва", - сообщил рекордсмен.

"К ночи температура воздуха упала почти до 12, поднялся сильный ветер и пошли волны. Но я плыл. Однако даже при такой протяженности нашего пути, настойчивости и стремлении к победе до французского берега мы не доплыли всего 8 километров. Начался отлив, и мы попали в сильное течение, которое даже суперподготовленный паралимпиец преодолеть не сможет. Поэтому было принято очень непростое для меня решение возвращаться в английский порт", - отметил Олег Иваненко.

Предварительно согласованный план предусматривал, что Олег Иваненко за сутки на плаву преодолеет Ла-Манш (32 километра по прямой) с английского берега к французскому. Все время заплыва спортсмена сопровождала его команда, которая контролировала состояние Иваненко. Заплыв стартовал в 12:00 1 августа и завершился около 6:00 2 августа.

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