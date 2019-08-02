 До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют паспорта Венгрии, - Матиос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время".
"Относительно венгров в Закарпатье - эти цифры насчитывают до 10% населения Закарпатья. Посчитайте, сколько это - более 1,2 млн проживают на территории Закарпатья, вот более 120 000", - сказал глава военной прокуратуры.
При этом Матиос добавил, что по данным, которое обработало его ведомство - до 300 тысяч украинцев получили паспорт Венгрии.
Матиос отказался называть точные цифры, опасаясь, что это раскроет инструменты, благодаря которым военной прокуратуре удалось собрать данные.
По словам главного военного прокурора, соответствующие данные о наличии двойного гражданства собираются, в частности, для идентификации украинцев, имеющих доступ к государственной тайне и/или находящихся на официальных постах, и, в случае совершения ими каких-либо преступлений, проведения дальнейших процессуальных действий с учетом этой информации.
Напомним, ранее Матиос заявил, что паспорта РФ получили 13 тысяч жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.
но без знания английского и испанского на госслужбу дорога закрыта.
А вот угрозу Украине представляют их "деятели"-сепары в "гражданских организациях".
И самый главный вопрос ЗАЧЕМ вообще венгрия выдавала паспорта? Тысячи людей имеющих венгерский паспорт, по венгерски могут сказать буквально 2-3 слова.
Отсюда вывод - паспорта "выдаются" не просто-так. И это без учета "финансовой" помощи ДО 10000 баксов !!! на каждого "предпринимателя" Закарпатья с венгерским паспортом.
За пределами Берегово, Виноградово, Чопа живет куча венгров, которые ВСЕ знают и украинский и русский языки. Многие могут говорить и на украинском и на русском.
А остальные, как мыши, сидеть будут.
да есть села где не знают ни русского ни украинского но не стока много.и кстати это ихние проблемы и большие
1. Громадянам України з подвійним громадянством забороняється приймати участь у виборах депутатів всіх рівнів.
2. Забороняється балотуватися і депутатами любих рівнів.
3. Забороняється перебувати на державній службі і займатись викладацькою діяльністю.
4. Всі громадяни України з подвійним громадянством повинні в 3 місячний термін після набуття чинності даного закону, а в дальнішому при набутті громадянства іншої крани, повідомити відповідні органи.
5. Порушення цього закону карається позбавленням волі терміном на 10 років без права амністії.
І все, питання подвійного громадянства вирішено і ніяка "шушара"з двома паспортами не буде лізти в депутати чи мери , чи викладати в школі або вищих навчальних закладах.
населення Мукачево,Берегове та Віноградово з районами -всього десь 150-180 тищ.
в інших районах мадьярів нема.
Цифри приблизні, щоб показати масштаб проблєми.
Оно спокойно, за чаем, говорит шо Западные области практически оккупированы мадьярами?!
А ты, жаба, шо сделал шобы этого не произошло, за пять лет порохоботсва?
Злоба на эту мразоту туманит очи.
Мадярщина тепер буде волати що 300 000 мадярів в Україні слізно просяться до своєї неньки - угорщини. Треба якось анулювати ці громадянства Мадярщини.
А меж тем, вместо позориться, уподобляясь мерзкому клещу и вше, в кожух вцепившейся, лучше бы справился у Порош(ен)ка Тошнотворного насчёт пендель-амортизирующего лубка дуподемпферного и последующей программы дупореабилитационной.