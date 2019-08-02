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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (838) паспорт (791) Матиос Анатолий (585) двойное гражданство (59)

 До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют паспорта Венгрии, - Матиос

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что до 300 тысяч жителей Закарпатской области имеют паспорта Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время".

"Относительно венгров в Закарпатье - эти цифры насчитывают до 10% населения Закарпатья. Посчитайте, сколько это - более 1,2 млн проживают на территории Закарпатья, вот более 120 000", - сказал глава военной прокуратуры.

При этом Матиос добавил, что по данным, которое обработало его ведомство - до 300 тысяч украинцев получили паспорт Венгрии.

Матиос отказался называть точные цифры, опасаясь, что это раскроет инструменты, благодаря которым военной прокуратуре удалось собрать данные.

По словам главного военного прокурора, соответствующие данные о наличии двойного гражданства собираются, в частности, для идентификации украинцев, имеющих доступ к государственной тайне и/или находящихся на официальных постах, и, в случае совершения ими каких-либо преступлений, проведения дальнейших процессуальных действий с учетом этой информации.

Напомним, ранее Матиос заявил, что паспорта РФ получили 13 тысяч жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141015
 
 
 Топ комментарии
 
Прийміть, суки, нарешті закон про подвійне громадянство. В ньому:
1. Громадянам України з подвійним громадянством забороняється приймати участь у виборах депутатів всіх рівнів.
2. Забороняється балотуватися і депутатами любих рівнів.
3. Забороняється перебувати на державній службі і займатись викладацькою діяльністю.
4. Всі громадяни України з подвійним громадянством повинні в 3 місячний термін після набуття чинності даного закону, а в дальнішому при набутті громадянства іншої крани, повідомити відповідні органи.
5. Порушення цього закону карається позбавленням волі терміном на 10 років без права амністії.

І все, питання подвійного громадянства вирішено і ніяка "шушара"з двома паспортами не буде лізти в депутати чи мери , чи викладати в школі або вищих навчальних закладах.
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Нічого страшного, в нас на західній Україні вони сильно не розбушуються, швидко їх приструнимо
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Не мели ерунды людям. Есть ОТДЕЛЬНЫЕ села где такое есть.
А вот угрозу Украине представляют их "деятели"-сепары в "гражданских организациях".
И самый главный вопрос ЗАЧЕМ вообще венгрия выдавала паспорта? Тысячи людей имеющих венгерский паспорт, по венгерски могут сказать буквально 2-3 слова.
Отсюда вывод - паспорта "выдаются" не просто-так. И это без учета "финансовой" помощи ДО 10000 баксов !!! на каждого "предпринимателя" Закарпатья с венгерским паспортом.
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Цитата: "на Закарпатье найти ребенка, который разговаривает на украинском, трудно. Школьники с детства учатся на венгерском, а украинский им преподают несколько раз в неделю. Поэтому подавляющее большинство выпускается из школ практически не зная языка страны, в которой живет."
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В США можно найти кучу регионов где не знают английский язык.
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Долго думал, молодец. Обложить венгерских граждан дополнительными налогами и все.
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Можно еще налог брать с рыжих и лысых.
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С депутатов депутатский налог надо брать). И еще с них же брать налог на безграмотность и отсутствие высшего образования, а также незнания украинского языка. И за матюки еще брать налоги них. Вот так потихоньку, глядишь, в Раде умные и нормальные люди будут законы принимать)).
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короче большая тема, можно развивать бесконечно.
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Живут по разному, как и там, где один или два госязыка или там, где считают, что должен быть только один.
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Да, да, все члены конгресса шпарят по-испански, а Kamala Harris, так, ваще, только на языке своего племени разговаривает.
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В сша ни один язык нее имеет статуса государственного.
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не зная, что такое госязык
но без знания английского и испанского на госслужбу дорога закрыта.
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Вот зачем дурню писать...В Закарпатье полно русинов , которые разговаривают на диалекте, учатся в укр.школах
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один норм комент.Скорее всего Света вы бывали на закарпатье
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Ти дебілка - не має такої національності "русини". Русини, як і лемки, бойки, гуцули це етнографічна група українців. Між іншим, чи ти знаєш в якій країні більшість русинів живе? Як щось, то я з Рахова.
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Не мели ерунды людям. Есть ОТДЕЛЬНЫЕ села где такое есть.
А вот угрозу Украине представляют их "деятели"-сепары в "гражданских организациях".
И самый главный вопрос ЗАЧЕМ вообще венгрия выдавала паспорта? Тысячи людей имеющих венгерский паспорт, по венгерски могут сказать буквально 2-3 слова.
Отсюда вывод - паспорта "выдаются" не просто-так. И это без учета "финансовой" помощи ДО 10000 баксов !!! на каждого "предпринимателя" Закарпатья с венгерским паспортом.
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За пределами Берегово, Виноградово, Чопа и окружающей местности почти никто в Закарпатье не знает по-венгерски, в том числе, в Ужгороде и Мукачево. Этнических венгров там что-то около 150 тыс. человек из общего населения около 1,2 миллиона.
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Еще один "знаток" вылез.
За пределами Берегово, Виноградово, Чопа живет куча венгров, которые ВСЕ знают и украинский и русский языки. Многие могут говорить и на украинском и на русском.
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ну,трошки меньше,чем у румын - там чернявых полтора миллиона..
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Для кого это проблема?
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у нас вся верховная рада, кабмин, олигархи и т.д. имеют по два - три гражданства. вот об этом в первую очередь надо беспокоиться
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Самых буйных повыявлять и наказать.
А остальные, как мыши, сидеть будут.
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Нічого страшного, в нас на західній Україні вони сильно не розбушуються, швидко їх приструнимо
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Матіос по ходу починає гавкати на вітер, щоб новий хазяїн не вигнав )))
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це хіба новина?..деякі депутати..бізнесмени та олігархи мають подвійне і потрійне громадянство
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Угроза не в количестве имеющих паспорта. Угроза в их пастухах - депутатишках. Так чем же занимается тогда матиос и сбу? На свалку их надо, вернее на зону за халатное отношение. Пастухов сажать надо, а не на довольствии у них седеть. Стадо ни куда не денется. Хватит десятка настоящих сторожевых псов, что бы направить овец по нужному маршруту. Так что матиос расписался в своей полной профнепригодности.
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Ирина правда и вы этому верите
да есть села где не знают ни русского ни украинского но не стока много.и кстати это ихние проблемы и большие
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Уважаемые! Я всего лишь привела цитату из СМИ! И благодаря ей (в том числе) все дружно могут опровергнуть приведенные мною слова, если в них есть неправда. А проблем хватает не только в сёлах. По всей стране. Но нашим властям как всегда некогда за своими "проблемами" углядеть чужие.
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а каким боком могут только коломойши и цыгане иметь а остальным нельзя выходит-тогда пусть пакуют чемоданы и валят в мадьярию паразиты от них пользы все равно нет только сигареты тягать..бред
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Прийміть, суки, нарешті закон про подвійне громадянство. В ньому:
1. Громадянам України з подвійним громадянством забороняється приймати участь у виборах депутатів всіх рівнів.
2. Забороняється балотуватися і депутатами любих рівнів.
3. Забороняється перебувати на державній службі і займатись викладацькою діяльністю.
4. Всі громадяни України з подвійним громадянством повинні в 3 місячний термін після набуття чинності даного закону, а в дальнішому при набутті громадянства іншої крани, повідомити відповідні органи.
5. Порушення цього закону карається позбавленням волі терміном на 10 років без права амністії.

І все, питання подвійного громадянства вирішено і ніяка "шушара"з двома паспортами не буде лізти в депутати чи мери , чи викладати в школі або вищих навчальних закладах.
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Вот тогда жди сепарских протестов. По чиновникам нужно,и уголовную ответственность. По людям без драматизма, учить их детей украинской культуре( вместо пиз..жа) . Следующее поколение будет украинцами. И да людей с двойным гражданством лишить права голоса( как и тех кто не платит налоги). Только те кто содержит и защищает государство имеет право выбирать тех кто администрирует ресурсы. Кому принадлежат недра,заводы,земля? Людям с венгерскими или другими паспортами то есть чужой стране? Ни у кого не вызывает возражений это противоречие? Реально нужен только повод что бы сообщество граждан,имеющее паспорта чужой страны,предьявили претензии на украинскую собственность. Только идиоты не понимают какие в дальнейшем возможны потрясения из-за этого.Толирантизм грёбаный всегда приводит к войне. Один язык,мононация- это отсутствие социальных противоречий. Умные( поляки) всегда стремились к "переплавке" чужих в поляков. И это правильно. Без "галасу" тихо, настойчиво внедрять украинское ВЕЗДЕ. Говорить,писать,думать и тренд это класс Украина. Все кто против и не хочет строить страну убеждать,покупать,....все меры хороши. Нужна мононация-,тогда это Украина.
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Брехло !!!!
населення Мукачево,Берегове та Віноградово з районами -всього десь 150-180 тищ.
в інших районах мадьярів нема.
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та він мабуть в Закарпатті був ,але з людьми не розмовляв..
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Він же сказав -дані зашифровані, щоб джерело не видати.
Цифри приблизні, щоб показати масштаб проблєми.
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Эта жаба расписывается в собстенной галимой работе?
Оно спокойно, за чаем, говорит шо Западные области практически оккупированы мадьярами?!
А ты, жаба, шо сделал шобы этого не произошло, за пять лет порохоботсва?
Злоба на эту мразоту туманит очи.
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Добре знаю Закарпаття від Перевалу до кордону з Румунією, Мадярщиною і Словачиною. Бував в майже всіх нас пунктах; жив, працював, спілкувався, користувався довірям(а це завювати в цих краях чужинцю не просто). Є місця де мадяри живуть більш-менш компактно, вони заносчиві і українців(румунів, словаків, поляків) мають за бидло - Австро-Угорський імперський вірус.
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Всі мадяри по національності мають паспорти Угорщини,але багато людей мають також,але не з любові до малярів,а тому що відкриваються двері безвізу до США,Канади,Англії та до самої Європи де можна влаштуватися на роботу легально без візи,а це відповідно більша зарплата
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Це не зрада, а просто дупенція.
Мадярщина тепер буде волати що 300 000 мадярів в Україні слізно просяться до своєї неньки - угорщини. Треба якось анулювати ці громадянства Мадярщини.
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Как минимум, они должны быть лишены права быть государственными и муниципальными служащими, а также избираться в депутаты.
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Щоб тут не розпускали лишнього; в березні 15 р. наш підрозділ похоронив двох героїв України, які мали і венгерські паспорта, але ні на одній їхній фотографії ви не побачите мадярського прапора, зато всюди є наш український. Щодо паспортів, то їх беруть більшість для більш вільного пересування Європою, і з ним легше на роботу в Європі устроїтись. Між іншим, приблизно 20 р. тому їх можна було офіційно оформити в Берегові за 300 Євро любому.
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У нас двойное гражданство не разрешено, но наказание за его наличие не предусмотрено. Хорошо бы принять закон, по которому человек, добровольно (дабы не ущемлять крымчан) принявший другое гражданство лишался Украинского. Так как закон обратной силы не имеет предложить всем уже имеющими таковое выбрать, какое гражданство им милее. Таким образом иностранцы будут лишены права голоса.
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Суров и свиреп Матиос воинственный - арсенал его грозен - кроме тепловизора славного с ТТХ безгранично расширенными вмещает контракт заветный, подчиняясь которому Матиосова дупа генеральская пустила корни цепкие глубоко в кресло под нею тёплое, тщетно надеясь увильнуть искусно от пенделя булкодробительного, ей неизбежно приготовляемого. Настроен Матиос устрашающий до вздоха последнего защищать решительно отчизну поруганную прогреванием благостным дупы изнеженной в уютном кресле комфортабельном.
А меж тем, вместо позориться, уподобляясь мерзкому клещу и вше, в кожух вцепившейся, лучше бы справился у Порош(ен)ка Тошнотворного насчёт пендель-амортизирующего лубка дуподемпферного и последующей программы дупореабилитационной.
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