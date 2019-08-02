 Решение вернуть РФ в ПАСЕ было ошибочным и вредным, - Волкер

Такое мнение высказал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в интервью журналу "Тыждень", сообщает Цензор.НЕТ.

"Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным. Оно вредит авторитету Совета Европы. Это была самая важная организация по защите демократических институтов и прав человека в Европе, и такой шаг нанес большой ущерб ее авторитету", - сказал Волкер.

В то же время Волкер отметил, возвращение РФ в организацию не означает, что Европа сейчас "перелистывает страницу" и забывает о российской агресси - наоборот, сейчас растет беспокойство из-за вмешательства РФ в демократические процессы в западноевропейских странах.

"Теперь есть ясность в том, как люди говорят о России. Есть обеспокоенность из-за угрозы национальному суверенитету со стороны Москвы: совершение убийств, покушений на жизнь на территории европейских стран, таких как Великобритания, применение химического оружия и вообще готовность использовать его. Есть глубокое разочарование отсутствием российской реакции на ряд вопросов", - сказал чиновник.

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Волкер отметил, что в Европе усиливается сопротивление российским решениям, действиям и влиянию.

"Санкции ЕС сохраняются уже длительное время. Даже такие люди, как лидер итальянской "Северной лиги" Маттео Сальвини, начинают понимать, что отношения с Россией будут иметь определенные последствия. Мы это видели в Австрии с отставкой правительства после скандала с видеозаписями. Роль России все более рассматривается как негативная. И я думаю, что в Европе сопротивление ей действительно усиливается", - сообщил Волкер.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

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3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.