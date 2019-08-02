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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1424) Россия (73492) Волкер Курт (479)

 Решение вернуть РФ в ПАСЕ было ошибочным и вредным, - Волкер

Решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является ошибочным и вредит авторитету Совета Европы.

Такое мнение высказал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в интервью журналу "Тыждень", сообщает Цензор.НЕТ.

"Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным. Оно вредит авторитету Совета Европы. Это была самая важная организация по защите демократических институтов и прав человека в Европе, и такой шаг нанес большой ущерб ее авторитету", - сказал Волкер.

В то же время Волкер отметил, возвращение РФ в организацию не означает, что Европа сейчас "перелистывает страницу" и забывает о российской агресси - наоборот, сейчас растет беспокойство из-за вмешательства РФ в демократические процессы в западноевропейских странах.

"Теперь есть ясность в том, как люди говорят о России. Есть обеспокоенность из-за угрозы национальному суверенитету со стороны Москвы: совершение убийств, покушений на жизнь на территории европейских стран, таких как Великобритания, применение химического оружия и вообще готовность использовать его. Есть глубокое разочарование отсутствием российской реакции на ряд вопросов", - сказал чиновник.

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Волкер отметил, что в Европе усиливается сопротивление российским решениям, действиям и влиянию.

"Санкции ЕС сохраняются уже длительное время. Даже такие люди, как лидер итальянской "Северной лиги" Маттео Сальвини, начинают понимать, что отношения с Россией будут иметь определенные последствия. Мы это видели в Австрии с отставкой правительства после скандала с видеозаписями. Роль России все более рассматривается как негативная. И я думаю, что в Европе сопротивление ей действительно усиливается", - сообщил Волкер.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

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3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3141009
 
   
 Топ комментарии
 
А чего это хуйло так рвался в пасе? Не подскажешь, санкции на пользу, ягель произрастает, репа,опять же созрела
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А чего это пиндосы так нервничают по этому поводу? Решение вернуть РФ в ПАСЕ было ошибочным и вредным, - Волкер - Цензор.НЕТ 9105
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А чего это ***** так рвался в пасе? Не подскажешь, санкции на пользу, ягель произрастает, репа,опять же созрела
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ващето не рвался. русня сказала - урезали права в ПАСЕ - хрен вам, а не взносы. и усе. Выходит, швятые европейцы изза баблоса, решили вернуть русню в ПАСЕ. Вернули - русня взнесла взносы. B2B как говорится. Так что сказочки что )(уйло туда рвалось - оставь для тех ,у кого память короткая.
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Ви бачите лише верхівку айсбергу, те що показали змі. А про таємні перемовини Ви в курсі? Про хабарі знаєте?
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Тому-що США наш союзник. А твоя "країна-бензоколонка" союзникіа не має- лише куплені політики та вороги.
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США не нервничают, а говорят о нецелосообразности возвращения кацапских неофашистов, продолжающих попирать мировое право, в совет Европы. Политика умиротворения агрессора уже показала 80 лет тому назад свою полную неэффективность и вредность - США об этом напомнили Европе.
Дошло, винторогий?
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Волкер, вроде, правильно сказал, да только поздно. поезд ушел. ту-тууууу...

где все эти умники были раньше? напомните мне, у них, кажется, America first, сейчас в тренде? вот и Трам не даст соврать. а теперь чего ж ныть? что хотели - получили. расхлебывайте, стратеги заокеанские.
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Надо бы прижать путло , а вы его нянчите как слабоумного .
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Волкер так говорит , потомушо его нема в ПАСЕ . Он бы тоже проголосовал за то , шоб москалей вернули , бо кремль там такое бабло раздавал за голоса , шо эти евродепутаты никогда не заработают . Вы шо , думаете шо путен отжал пенсии просто так ?
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Решение Украины отказаться от ядерного оружия было ошибочным и вредным!
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Решение вернуть РФ в ПАСЕ было ошибочным, вредным, зато прибыльным
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На счет прибыльным это точно. Вообще, ИМХО - если бы не давление США на Европу - санкции с парашки уже бы сняли давно
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В 19-м веке, в Австрии, была одна еврейка, профессор медицины, педиатр, гигиенист... Она была неистовым адептом стерильности, при уходе за детьми... И, до самой смерти не могла понять, почему дети рабочих, не соблюдавшие гигиену, были здоровее, чем дети, росшие в стерильной обстановке... (Тогда о приобретённом иммунитете, не знали...)
В России, просто иммунитет у народа, развивают...
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"Не в бровь, а в глаз!..." Аплодирую стоя!...
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Волкер, не боись. Зеленский в курсе, он порешает все проблемы. Сейчас только сшибнет 175 млн на дорогу, затем построит аэропорт и сразу же займется ПАСЕ.
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причем здесь Волкер и зеля который якобы боится людей? Можно конкретнее выражать свои мысли?
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Та да, при ПетРилло такого не было!!
🤑
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В Мацкве- нашествие африканских постельных клопов.Будьте обережни и бдительны! Враг не спит.Цепочка через Донбасс,Киев ,Львов а далее -вся Украина в Зоне риска.Как от африканской чумы свиней.Санитария и ещё раз санитария!
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дядя сегодня косплеит капитана очевидность
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Кацапам нехер радоваться, что они смогли купить некоторых европейских политиков. В дальнейшем любой политик, более-менее положительно настроенный в отношении кацапов, будет по-умолчанию восприниматься, как кацапами купленная политическая проститутка, что нахер никому не нужно. И это надолго.
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