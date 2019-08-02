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 "Газпром" наращивает добычу газа, который некому продать, - Rzeczpospolita

Российская государственная корпорация "Газпром" напрасно надеется на возобновление поставок в Украину. Она наращивает добычу, но теряет продажи как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В отчете "Газпрома" указано, что в течение семи месяцев этого года компания добыла 294,5 миллиарда кубометров газа, что на 1,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

"Это максимальный объем добычи за аналогичный период 2011 года", - похвастались в компании.

Вместе с тем, в отчете указано, что спрос на продукцию "Газпрома" в России сократился на 1,4% или на 2 миллиарда кубометров. И это несмотря на рост в июле на 8,2%. Таким образом, компания теряет российский внутренний рынок. Его доля теперь не дотягивает до 70%. Это следствие роста конкуренции со стороны компаний "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл" и меньших фирм, которые предлагают более гибкие условия поставок.

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Но сам "Газпром" не борется за внутренний рынок. Регулируемые цены на российском рынке в разы меньше тех, которые платят иностранные клиенты. А в экспорте "Газпром" остается монополистом. Ни одна российская компания не пытается с ним соперничать. Однако, и здесь за семь месяцев 2019 года продажи упали. Зарубежные потребители купили у российской компании на 4,8% меньше газа, чем в прошлом году. То есть она не продала 111,5 миллиарда кубометров. В "Газпроме" хвастаются списком стран, которые увеличить заказ. К примеру, Венгрия покупает в этом году на 58,4% больше газа, Чехия – на 41,5%, Австрия – на 30,6%, Словакия – на 28,1%, Нидерланды – на 10%, а Франция – на 3,5%. Эти процентные значения выглядят хорошо. Но на самом деле все эти страны за исключением Франции не так уж и много покупают у "Газпрома" газа в абсолютных цифрах. Каждая из них потребляет меньше, чем, например, Польша.

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Спад спроса на российский газ наблюдается на ключевых для Москвы рынках: в Германии, Турции, Италии, Польше, Великобритании, а также в Греции, странах Балтии и Беларуси. Однако, в "Газпроме" об этом не любят вспоминать.

Президент компании Алексей Миллер занял позицию большого оптимиста, ожидая, что ему удастся по итогам года продать 198-201 миллиард кубометров газа. Но это маловероятно. Неизвестно, что "Газпром" будет делать с избытком газа, который ему не удастся продать. Россия рассчитывает, что Украина снова начнет покупать у нее газ, если цена сократится на 25%. Но это тоже вряд ли произойдет. Потому что сегодня сжиженный газ на рынке Европы дешевле, чем тот, который Москва поставляет через трубопроводы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141007
 
   
 Топ комментарии
 
к нордстриму готовятся, если амеры выждут момент и потом припиздят их санкциями, то в мокшанской тайге может поменяться климат "Газпром" наращивает добычу газа, который некому продать, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 261
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Пусть подключают свои трубы к противогазам, а противогазы одевают на свои козлинные морды
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Это хорошо,что Газпром наращивает добычу газа, он этим газом задавится. В РФ нет газохранилищ, в Европе практически нет. Хорошие вместительные газохранилища только в Украине. Если Украина не будет принимать газ, кацапам нужно будет его как-то перекрывать, но это возможно кратковременно и грозит прорывом и тогда Кацапии будет полный пипец. В Сибири и так уже пипец, 3 млн га в пожарах. Будет гореть и тонуть вся Сибирь и не только. Проклятия украинцев даром не проходят. За каждого погибшего на фронте украинца поплатятся, будет земля гореть, плавиться и проваливаться под этими ублюдками и небо на их головы рушиться. Бог не теля все видит и видит всех, кто на украинцев роги наставил. Все, кто развязал эту войну и виновен в ней будут в ответе.
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Підніме економіку США, так, а заодно і об'єми експорту жижі для "іванів" з картелю ОPEC+рашка. Проте це суто фантазійне припущення, адже ніяких інших способів обвалу цін на нафту окрім швидкого росту північно-американського видобутку світовий ринок в цьому десятилітті не продемонстрував. Але є інший дієвий спосіб зниження цін - глобальна економічна криза. "Газпром" нарощує видобуток газу, який нікому продати, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 999

"покроет якобы убытки американских нефтяников, которые к слову давно диверсифицировали свой бизнес."

Це ж як?
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Смерть Московії,Хуйла на гілляку,Москву спалити.
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Ну так нехай тайгу обігрівають,може банани там скоро виростуть...
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Отмечается, что январе-июле со стороны Словакии за семь месяцев поступило 4 млрд 649,6 млн куб. м газа (+30,2% к январю-июлю-2018), Венгрии - 2 млрд 103,1 млн куб. м (+33,7%), Польши - 840,6 млн куб. м (+93,8%).

звідки ж ці країни беруть газ для перепродажу нам, га? власний видобуток? хера лисого...
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Ты наверное не знаешь "Мыкола", что твои лищнехромосомные соотечественники берут газ в Туркмении и выдают за свой.
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90% газа из Туркмении сейчас поставляется в Китай.
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Газ это такая штука: в зависимости от погоды его потребление может меняться разительно. Прежде чем говорить опадении спроса - надо сравнить погоду в сравниваемые года. А я такого сравнения что то не увидел. "Газпром" нарощує видобуток газу, який нікому продати, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 3786
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Сибирь-матушка лесными пожарами погоду на планете согреет
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Они на свечу больше сжигают газа чем потребляет Украина. Пускай наращивают, теплее климат будет, меньше будут покупать у них. Как говорится своею собственной рукой себя и порешат)
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Клімат буде жаркий і більше треба палива для виробництва електроенергії для кондиціонерів "Газпром" нарощує видобуток газу, який нікому продати, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 9747
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За цей перехідний період вони спалять увесь свій газ і іхня сировинна економіка перестане існувати.
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