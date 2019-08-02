 Под ГПУ в акции за отставку Горбатюка принимают участие школьники. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что в акции принимают участие около 10 человек, которым на вид менее 18 лет. Некоторые из них признались журналистам, что ходят в школу, а одна девочка сказала, что ей 14 лет.
Издание также подчеркивает, что участники акции, которые требуют от Горбатюка результатов расследований дел о преступлениях против участников Революции достоинства, не знают, кем именно он работает. В частности, на вопрос, кто такой Горбатюк, звучали ответы, он судья, не борется с коррупцией. Также участники акции искажают фамилию руководителя Управления спецрасследований, называя его "Горбанюк".
1. Особа, призначена на посаду прокурора, набуває повноважень прокурора після складення Присяги прокурора такого змісту:
"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу в прокуратуру, присвячую свою діяльність служінню Українському народові і Україні та урочисто присягаю:
неухильно додержуватися Конституції та законів України;
сумлінним виконанням своїх службових обов'язків сприяти утвердженню верховенства права, законності та правопорядку;
захищати права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства і держави---не Иван Иваныча
Ведь какая разница хто там стоит с плакатами. Главное чтобы детей не обижали при рассчете.
По обмену опытом.....
І, да - а чо на Юру Луценко припинили плакати рисувати? Чи краски не вистачило?