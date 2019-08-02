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Все про:акция (1940) Горбатюк (361)

 Под ГПУ в акции за отставку Горбатюка принимают участие школьники. ФОТОрепортаж

Под зданием Генеральной прокуратуры Украины проходит акция за отставку руководителя Управления спецрасследований ГСУ ГПУ Сергея Горбатюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Под ГПУ в акции за отставку Горбатюка принимают участие школьники 01

Отмечается, что в акции принимают участие около 10 человек, которым на вид менее 18 лет. Некоторые из них признались журналистам, что ходят в школу, а одна девочка сказала, что ей 14 лет.

Под ГПУ в акции за отставку Горбатюка принимают участие школьники 02

Издание также подчеркивает, что участники акции, которые требуют от Горбатюка результатов расследований дел о преступлениях против участников Революции достоинства, не знают, кем именно он работает. В частности, на вопрос, кто такой Горбатюк, звучали ответы, он судья, не борется с коррупцией. Также участники акции искажают фамилию руководителя Управления спецрасследований, называя его "Горбанюк".

Под ГПУ в акции за отставку Горбатюка принимают участие школьники 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк": Сарган объяснила, почему ГПУ до сих пор не подписала подозрения на судей Окружного админсуда Киева

Источник: https://censor.net.ua/n3141004
 
 
 Топ комментарии
 
каникулы...куда себя деть? ))) а не постоять ли с бамажкой за "на мороженное" ? )))
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Правильно,пара сотен гривень для школьника хорошее подспорье.Будущий лохторат кандидатов-гречкосеев.
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Твари мародерские((( детей в свое дерьмо путают (((
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каникулы...куда себя деть? ))) а не постоять ли с бамажкой за "на мороженное" ? )))
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а сколько ждать результатов от Горбатюка,до его пенсии не хилой за плодотворный труд?
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причем тут горбатюк? уверен, что там уже все все давно знают. просто видимо за всеми делами майдана стоят те, кому не выгодны РЕАЛЬНЫЕ результаты ресследования
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это отмазка,хотел бы слил информацию,нахера такой следак который не ищет или прячет результат ,мне такой не нужен,большенству народа думаю тоже
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такой следак долго не проработает. и до таких должностей не дослужится. посмотри бандитский питербург, там очень показательная сцена есть, где бабка-уборщица в прокуратуре рассказывает следаку, что когда то тоже была важняком, но начала глубоко копать по делу, где не стоило. и в результате погиб сын, а ее саму поперли из органов. и как итог старая, никому не нужная уборщица - алкоголичка.
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я понимаю что ты хочешь сказать , но мне нужен результат а не его должность и его проблемы , мне не нужна работа на половину( за пол детали не платят),ты же не идешь к доктору чтобы он полечил тебя чуть чуть ,или вырвал пол зуба,полу сваренный борщ тоже не борщ,не я выбирал ему профессию ,я ему плачу зарплату с налогов и пол работы его и его проблемы мене до лампочки, жизнь меняется или работайте боясь, или не боясь ,или уходите придут те кто сможет
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как раз не понял. в генеральной прокуратуре, особенно по таким резонансным делам, работают не те - кто будет докапываться до результата, а те, кто будет делать то - что ему скажут. туда редко берут за талант и знания. я сам пару лет был в следственных группах гпу и я очень хорошо знаю о чем говорю.
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я понял что ты следак ,но ты не хочешь понять меня,мне до сраки твоя судьба и должности,мне до сраки что Иван Иванович на тебя наехал,Генпрокуратура,Мосад,или Колумбийская мафия ,,мне нужна работа за которую я тебе плачу деньги ,не Иван Иванович что обещал тебя закопать а я плачу,будь любезен работай на того кто платит,и не лукавь своими проблемами,это твои проблемы,профессий много связанных с риском ,угрозами,но работу делать честно никто не отменял,ты же получаешь зарплату честно,зачем мне фальшивая работа,и рыбку сьесть и на х ... сесть не получится,может сказал грубо,но честно и правильно
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ты опять не понял. я говорю про то, что туда нормальных и честных, которые будут просто делать свою работу - не берут. в генеральную ИЗНАЧАЛЬНО тянут только тех, кто буудет не работу делать, а заказами заниматься. почему ты думаешь юра луценко стал генпрокурором, а не какой то кадровый работник? потому что пороху надо было держать контроль за тем - кого посадить, а кого нет. и плюс огромные потоки бабла. вот и вся суть нынешней прокуратуры
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Стаття 36. Присяга прокурора

1. Особа, призначена на посаду прокурора, набуває повноважень прокурора після складення Присяги прокурора такого змісту:
"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу в прокуратуру, присвячую свою діяльність служінню Українському народові і Україні та урочисто присягаю:
неухильно додержуватися Конституції та законів України;
сумлінним виконанням своїх службових обов'язків сприяти утвердженню верховенства права, законності та правопорядку;
захищати права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства і держави---не Иван Иваныча
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Правильно,пара сотен гривень для школьника хорошее подспорье.Будущий лохторат кандидатов-гречкосеев.
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Все как всегда. Есть активисты, но нет актива, который их туда привел.
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нет результата , нет кресла-- все логично,надоело слушать что ему все мешают
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у судей окружного суда очешуительные результаты,даже по 100 грн школьникам хватило
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результатов нет не у кого ,гнать всех прокуроров ,судей
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И так всегда, все в штопоре. СТОЙЛО КАКОЕ ТО.
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из всех прокуроров мне нравился только пшонка...в образе Цезаря... в золоте)))) Под ГПУ в акции за отставку Горбатюка принимают участие школьники - Цензор.НЕТ 455
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Горбатюк вменяемый. Интересно, какой жлоб эту акцию за три копейки заказал....
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А кто самый большой жалоб в Украине? Думаю, Вы все поняли. Тем более, что против Луцика никто не протестует...
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Подрабатывают на каникулах.
Ведь какая разница хто там стоит с плакатами. Главное чтобы детей не обижали при рассчете.
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Может это школьники из Трускавца?
По обмену опытом.....
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А на Ситника - коли наїзжати будуть?

І, да - а чо на Юру Луценко припинили плакати рисувати? Чи краски не вистачило?
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А оцим скільки на вигляд(крім того,що в гузні довбеться) ? Чомусь до цього контингенту в Цензора питань ніколи не було.

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"На дурочка не нужен нож. Ему с три короба наврешь и делай с ним сто хош"
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Твари мародерские((( детей в свое дерьмо путают (((
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