 Под ГПУ в акции за отставку Горбатюка принимают участие школьники. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что в акции принимают участие около 10 человек, которым на вид менее 18 лет. Некоторые из них признались журналистам, что ходят в школу, а одна девочка сказала, что ей 14 лет.

Издание также подчеркивает, что участники акции, которые требуют от Горбатюка результатов расследований дел о преступлениях против участников Революции достоинства, не знают, кем именно он работает. В частности, на вопрос, кто такой Горбатюк, звучали ответы, он судья, не борется с коррупцией. Также участники акции искажают фамилию руководителя Управления спецрасследований, называя его "Горбанюк".

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