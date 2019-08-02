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 Политика Украины
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 Значительная часть получивших паспорта РФ жителей Донбасса уже идентифицирована, некоторых допросили, - Матиос

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что паспорта РФ получили 13 тысяч жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время".

"У нас есть полная картина, нами сейчас в процессе следствия устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей… Это большие цифры", - сказал он.

Сейчас, по данным прокуратуры, гражданство получили около 13 тысяч человек.

"На данный момент мы фактически владеем ситуацией о более чем 13 тысячах человек. Значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения", - сказал Матиос.

Главный военный прокурор добавил, что следователи действуют законным способом, а некоторые люди, обратившиеся за получением паспорта РФ, уже допрошены во время пересечения ими КПВВ на Донбассе.

Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти РФ подгоняют жителей ОРДЛО с получением российского гражданства, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3140997
 
   
 Топ комментарии
 
А далі що ?
Від України якась реакція буде ?
Чи продовжуватимемо годувати новоявлену русню ?
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Ти дивися обережно. Що ж ти так на Зеленського, а?
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пока мывролюбную свиномразь не подвесят за мыролюбство сдвигов не будет в этом вопросе. А потом возможно и тамжынашилюдизм будет караться .
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А далі що ?
Від України якась реакція буде ?
Чи продовжуватимемо годувати новоявлену русню ?
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пока мывролюбную свиномразь не подвесят за мыролюбство сдвигов не будет в этом вопросе. А потом возможно и тамжынашилюдизм будет караться .
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Ти дивися обережно. Що ж ти так на Зеленського, а?
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кто такой зеленского? это разве он устраивал 1001 мыролюбное перемирие и перемещение грузов с дамбасней?
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сейчас пока продолжение свиномаролюбности.
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Мне докладывали: выстрелов не было. Ждем, что ситуация станет более стабильной, - Зеленский о перемирии на Донбассе
Значительная часть получивших паспорта РФ жителей Донбасса уже идентифицирована, некоторых допросили, - Матиос - Цензор.НЕТ 491Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с утра в воскресенье на Донбассе, по имеющейся у него информации, не было обстрелов, и надеется, что ситуация будет понемногу становиться более стабильной.

"Перемирие должно было начаться в полночь. Мне докладывали: выстрелов не было. Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за мины", - сказал он после голосования на избирательном участке в воскресенье, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о ситуации с выполнением договоренностей по перемирию в зоне ООС на Донбассе, передает Цензор.НЕТ
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нормально...главное базу иметь.и передать ее западныи партнерам.тогда эти хитросделаные не смогут ни по украинскому,ни по расейскому паспорту пересечь границу.
и опять же-вполне возможен в будущем закон о лишении их украинского гражданства.особенно после наплыва в нынешнюю власть многражданственников Значительная часть получивших паспорта РФ жителей Донбасса уже идентифицирована, некоторых допросили, - Матиос - Цензор.НЕТ 1470.
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Идите в задницу со своим потом.... может быть..... Если то и это... Я требую здесь и сейчас
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ну требуй...у зелебени и зекоманды.а не тут,на цензоре.
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я еще о хреновых петухах говорил Значну частину жителів Донбасу, які отримали паспорти РФ, уже ідентифіковано, деяких допитали, - Матіос - Цензор.НЕТ 5296.котрые кукарекают вопреки вращению земли вокруг собственной оси.то есть недостоверно
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даже через линию фронта их больше не пропускать. и аннулировать украинские загранпаспорта таким особям.
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не-не-не...их надо подсчитать и пронумеровать.а аннулировать будем,когда закон про гражданство пересмотрят Значну частину жителів Донбасу, які отримали паспорти РФ, уже ідентифіковано, деяких допитали, - Матіос - Цензор.НЕТ 7220
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проведуть тендер на закупку солі для насипання на хвіст.
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Ооооооо...проклюнулся. Не было слышно месяца 4...Договаривался с новой властью? Или изучал действие тепловизора?!
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вполне было слышно Значительная часть получивших паспорта РФ жителей Донбасса уже идентифицирована, некоторых допросили, - Матиос - Цензор.НЕТ 9655.задержание танкера в измаиле-его рук дело.то ты просто невнимателен.или не отслееживаешь украинские новости,отдавая предпочтение сливному бачку-скабеевой
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Если часть из них допросили значит они на украинской территории находятся? Почему тогда их не арестовали как иностранных окупантов и не анулировали украинское гражданство?
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Да потому что законы такие, у всех крымчан паспорта с курицей но они свободно ездят в Украину и никто их гражданства и не собирается лишать.
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не додумывай.лучше статью почитай Значительная часть получивших паспорта РФ жителей Донбасса уже идентифицирована, некоторых допросили, - Матиос - Цензор.НЕТ 9874.там ясно написано "Значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения"Источник: https://censor.net.ua/n3140997
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Ничего смешного и додуманного здесь нет. Они не просто получили паспорта другого государства. Они дали присягу служить и защищать и воевать за РФ. Во вторых известно что росийские паспорта в первую очередь выдаются тем кто воевал против Украины в рядах боевиков. Так что ети мрази втройне опасные преступники для Украины и почему то они продолжают ездить в Украину то ли за пенсиями то ли за разведдаными и диверсионной деятельностью. Если на то пошло то нам нужно реабилитировать всех полицаев и предателей работавших на Вермахт в 30-40-х годах.
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Шшшш... Мож' их вербуют.... Это хорошие особи для шантажа и использования в целях государства.
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А на каком основании ты допрашивал граждан др государства?
Вообще надо раз и навсегда решить эту проблему! Не может 1 человек платить налоги, нести гос службу и защищать 2 страны!
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Сразу видно глупого кацапа... Для работника правоохранительного органа, эти люди - граждане Украины, потому что в соответствующие органы государства этот человек, с заявлением об отказе от гражданства Украины, не обращался... И допрашивали его, на территории Украины... Всё законно...
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Ты кретин, если оскорбляешь и срешь просто так!
Да да.... знаю.... стандартные тупые отмазки!
Запрет двойного гражданства горит уже давно. Только им никто не пользуется!
Пример Насиров- подданый ЕЕ Величиства на этом съехал, а СБУ отмазывалось, как они это пропустили!
Вопрос ТЕБЕ тупому ватному троллю!
На каком тогда основании лишили гражданства Михо? Он заявление не писал!
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Ответ №1, "тупому ватному троллю" - Саакашвили предоставили гражданство, на основании его декларации, которую он заполнял перед его получением...В ней он указал ложные данные... Говоря "юридически", "сделка считается ничтожной, если она заключена на основаниях, которые противоречат закону, или являются ложными...".
Ответ №2, "тупому ватному троллю" - если человек имеет права гржданина Украины, то он и имеет обязанности перед государством Украина... И налоги платить, и служить, если призовут, он обязан... За уклонение от уплаты налогов, и за уклонение от призыва, он будет нести ответственность перед Украиной, как её гражданин... Какие у него обязанности перед Россией - Украину "не **.т...".
Ответ №3, "тупому ватному троллю" - читай ответ №1, и №2...
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Для тебя диб-ла предоставление гражданства и сделка это одно и то же?!!!!!
Ой ржу не могу с идиота!!!!!
Все.... Дальше не читаю!!!!!
Не пиши мне убогое создание!!!!!
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Можешь "ржать", сколько угодно... "Сделка", говоря языком юридическим, это общественные отношения, возникающие между двумя, или несколькими субъектами, при осуществлении какой-либо, деятельности.... При сделке обе стороны получают определённые права, и берут на себя определённые обязанности... (Даже заключение брака, усыновление, покупка хлеба в магазине, или билета в троллейбусе - это тоже виды "сделок").
А "идиота" и "убогое создание", способное лишь на "голословные оскорбления", без каких-либо, аргументов, ищи у себя, в зеркале...
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Вопрос тупому ватному троллю 2!
Если это граждане Украины! То они платят налоги Украине или рашке? И если их призовут - пойдут защищать Родину, или она резко станет не Родиной?
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Если они уже граждане эрефии,то по закону вьезжать в Украину не имеют права. Колокольчикк на шею и в домбабве
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Для государства Украина, они - его граждане... И привлекать к ответственности их будут, как граждан Украины... Для Украины их "российское гражданство" - "ничтожно" (не учитывается)...
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А за что ,простите,привлекать?
За получение второго гражданства у нас нет ответственности.
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Я не об "ответственности за второе гражданство", говорил, а вообще, о каком-угодно, правонарушении, которое он совершит на территории Украины, или за её пределами, если данное деяние, в Украине, считается преступным... (например, наёмничество).
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Так не факт что конкретно эти получатели паспортов совершили какие то преступления.
Матиос не сообщает в качестве кого они были допрошены и по какому делу.
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Я извиняюсь, на вашу "заторможенность" погода повлияла, или это - "врождённое"? Я описал гипотетическую ситуацию, при которой Украина может привлечь своего гражданина к ответственности... Например, при неуплате налогов, при отказе от призыва, ДТП, и тому подобное... А по какому делу они "допрошены" - это к Матиосу, а не ко мне... Или к автору статьи, который не разбирается в понятиях "опрошен" и "допрошен"... Первое осуществляется, при проведении доследственной проверки, а второе - в ходе расследования уголовного дела...
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Ну если вы не видите что это как раз то чего не понимают, ваши с позволения сказать,собеседники,то продолжайте мило бемедовать дальше.
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А что именно я "должен видеть"? Что люди в элементарных юридических понятиях не разбираются, но лезут рассуждать о о гражданстве? Это я вижу...
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И по поводу опрошен и допрошен.
Они могли быть допрошены как свидетели.
Тут текст из за не уточнения этих двух моментов чуток смахивает на манипулятивный.
У Матиоса,я имею ввиду...
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Ого, только недавно писали что там огромные проблемы с этими паспортами и теперь уже получили 13 тысяч.
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Вілла Зеленського в окупованому Криму перереєстрована на Єлєну Зєлєнскую згідно російського законодавства.
Як я розумію, має бути російський паспорт?
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Когда иностранец покупает или продает недвижимость в Украине ему нужен украинский паспорт?
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13 тысяч
всего то
в Ужгороде венгров уже больше.
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Заборонити в'їзд в Україну! Хай п*здують в рашку!
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А може наш тіпа перзидент от так взяти,та і позбавити цих,ну як би їх так політкоректно назвати,уйо#ків,українського громадянства? "умерла,так умерла"...
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Ну, якщо буде працювать у стилі "Голобородька", то може... З Верховною Радою, ж, за допомогою пістолетів-кулеметів, розбирався, ж... А от "в реалі" - ні... Нема підстав...
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Сначала депутаты, а теперь уже донецкие гопники опровергают тезис о незаконности двойного гражданства.
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Всю цю ********** погань треба автоматично позбавляти Українського громадянства і всіх соц виплат .Вони вороги навіть більші ніж кацапи.Це зрадники,і зворотнього шляху не повинно бути.
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для начала нужно осудить того, кто устроил это мыролюбство и тамжынашелюдизм.
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Той хто це влаштував вже за порєбріком разом з сім"єю,
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"У нас есть полная картина, нами сейчас в процессе следствия устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей… Это большие цифры", - сказал он.

Картина у него.. Художник, ****. А дальше шо? Любоваться на твою картину? Или, может-таки, обрезать этим туристам пенсии и прочие социальные ништяки, и закрыть въезд?
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А у нас разве есть закон с наказанием за второе гражданство?
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"Главный военный прокурор добавил, что следователи действуют законным способом, а некоторые люди, обратившиеся за получением паспорта РФ, уже допрошены во время пересечения ими КПВВ на Донбассе.Источник: https://censor.net.ua/n3140997"
А на каком основании допрошены? Как свидетели в чужом уголовном деле или как подозреваемые? тогда по какому делу они свидетели или в чем обвиняются? Больше оснований для допросов не существует, кроме того, почему на линии пересечения допрашивают, когда люди заняты? Почему не высылаются повестки и как обеспечиваются допрашиваемые адвокатами? Что то сильно сомнительно, что "следователи действуют законным способом".
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Украина им строит мост в Станице Луганской и платит пенсии . Когда Украина начнёт уважать себя ? Значну частину жителів Донбасу, які отримали паспорти РФ, уже ідентифіковано, деяких допитали, - Матіос - Цензор.НЕТ 1891
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когда научится думать до того, как галочку в бюлетне поставить.
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Не научатся . Любимый аттракцион нашего народа - ГРАБЛИ . Крепкий лоб и голова не болит.Значну частину жителів Донбасу, які отримали паспорти РФ, уже ідентифіковано, деяких допитали, - Матіос - Цензор.НЕТ 7458
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Зешелупонь Куницкий стали депутатом, имея гражданство Израиля. Народним депутатом! А вы негодуете, что какая то бабка получила мордоровский паспорт
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Кацапські ксіви отримують першочергово наші вороги.
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Не смешите.
А сколько паспортов других государств получили граждане Украины?
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Закон для всех одинаковый.
Поэтому все правильно он говорит.
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Коломойский подтвердил, что у него есть гражданство Украины, Израиля и Кипра.
"Я считаю, что человек, имеющий несколько гражданств, должен свое гражданство приостанавливать, [когда становится госслужащим]. Но как раз с российским сложнее, чем с другими… Потому что российское государство как империя с каждого своего гражданина спросит: "А чем ты помог матушке-России, когда был своим среди чужих. Ты зачем приостановил гражданство? В душе-то ты должен был остаться патриотом", - сказал бизнесмен.
По его словам, "российская история немножко выбивается из общего ряда".
"А так, все остальные… Ну есть люди, которые имеют гражданство Израиля и США… Достаточно своевременного выполнения своих обязанностей. Если есть конфликт интересов, ты должен это обозначить, написать. Мне наличие трех паспортов не помешало прекрасно выступить в 14-м году? И это как-то не нанесло ущерба Кипру или Израилю", - сказал бизнесмен.

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Все эти паспорта меченые.
Они все одной серии.
Сепарасты, думайте.
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Полагаю,что получение паспорта РФ жителями ОРДЛО должно приводить к ограничению их прав в Украине,до тех пор,пока не восстановится территориальная целостность страны. Утвердить это законодательно.
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И?? Вы лишили их украинского за нарушение закона?
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Давно пора разрешить иметь несколько гражданств,кроме ватного
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Нет ничего хуже чем предательство, а предательство своей Родины и своих сограждан это даже ниже любого дна.
Но в нашей стране все не так как положено быть в нормальной стране с полноценной нацией.
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Надеюсь украинские паспорта забрали при допросе ?
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Лишать гражданства и пенсии. Пусть их ***** кормит
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В Сибирь отправить, че с ними разговаривать
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