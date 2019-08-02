 Значительная часть получивших паспорта РФ жителей Донбасса уже идентифицирована, некоторых допросили, - Матиос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время".
"У нас есть полная картина, нами сейчас в процессе следствия устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей… Это большие цифры", - сказал он.
Сейчас, по данным прокуратуры, гражданство получили около 13 тысяч человек.
"На данный момент мы фактически владеем ситуацией о более чем 13 тысячах человек. Значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения", - сказал Матиос.
Главный военный прокурор добавил, что следователи действуют законным способом, а некоторые люди, обратившиеся за получением паспорта РФ, уже допрошены во время пересечения ими КПВВ на Донбассе.
Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Від України якась реакція буде ?
Чи продовжуватимемо годувати новоявлену русню ?
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с утра в воскресенье на Донбассе, по имеющейся у него информации, не было обстрелов, и надеется, что ситуация будет понемногу становиться более стабильной.
"Перемирие должно было начаться в полночь. Мне докладывали: выстрелов не было. Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за мины", - сказал он после голосования на избирательном участке в воскресенье, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о ситуации с выполнением договоренностей по перемирию в зоне ООС на Донбассе, передает Цензор.НЕТ
и опять же-вполне возможен в будущем закон о лишении их украинского гражданства.особенно после наплыва в нынешнюю власть многражданственников .
Вообще надо раз и навсегда решить эту проблему! Не может 1 человек платить налоги, нести гос службу и защищать 2 страны!
Да да.... знаю.... стандартные тупые отмазки!
Запрет двойного гражданства горит уже давно. Только им никто не пользуется!
Пример Насиров- подданый ЕЕ Величиства на этом съехал, а СБУ отмазывалось, как они это пропустили!
Вопрос ТЕБЕ тупому ватному троллю!
На каком тогда основании лишили гражданства Михо? Он заявление не писал!
Ответ №2, "тупому ватному троллю" - если человек имеет права гржданина Украины, то он и имеет обязанности перед государством Украина... И налоги платить, и служить, если призовут, он обязан... За уклонение от уплаты налогов, и за уклонение от призыва, он будет нести ответственность перед Украиной, как её гражданин... Какие у него обязанности перед Россией - Украину "не **.т...".
Ответ №3, "тупому ватному троллю" - читай ответ №1, и №2...
Ой ржу не могу с идиота!!!!!
Все.... Дальше не читаю!!!!!
Не пиши мне убогое создание!!!!!
А "идиота" и "убогое создание", способное лишь на "голословные оскорбления", без каких-либо, аргументов, ищи у себя, в зеркале...
Если это граждане Украины! То они платят налоги Украине или рашке? И если их призовут - пойдут защищать Родину, или она резко станет не Родиной?
Соблюдают ли эти хомосапиенс
http://uchebnikirus.com/pravo/******************************-_sovgirya_ov/******************************************************.htm
?
За получение второго гражданства у нас нет ответственности.
Матиос не сообщает в качестве кого они были допрошены и по какому делу.
Они могли быть допрошены как свидетели.
Тут текст из за не уточнения этих двух моментов чуток смахивает на манипулятивный.
У Матиоса,я имею ввиду...
Як я розумію, має бути російський паспорт?
всего то
в Ужгороде венгров уже больше.
Картина у него.. Художник, ****. А дальше шо? Любоваться на твою картину? Или, может-таки, обрезать этим туристам пенсии и прочие социальные ништяки, и закрыть въезд?
А на каком основании допрошены? Как свидетели в чужом уголовном деле или как подозреваемые? тогда по какому делу они свидетели или в чем обвиняются? Больше оснований для допросов не существует, кроме того, почему на линии пересечения допрашивают, когда люди заняты? Почему не высылаются повестки и как обеспечиваются допрашиваемые адвокатами? Что то сильно сомнительно, что "следователи действуют законным способом".
А сколько паспортов других государств получили граждане Украины?
Поэтому все правильно он говорит.
"Я считаю, что человек, имеющий несколько гражданств, должен свое гражданство приостанавливать, [когда становится госслужащим]. Но как раз с российским сложнее, чем с другими… Потому что российское государство как империя с каждого своего гражданина спросит: "А чем ты помог матушке-России, когда был своим среди чужих. Ты зачем приостановил гражданство? В душе-то ты должен был остаться патриотом", - сказал бизнесмен.
По его словам, "российская история немножко выбивается из общего ряда".
"А так, все остальные… Ну есть люди, которые имеют гражданство Израиля и США… Достаточно своевременного выполнения своих обязанностей. Если есть конфликт интересов, ты должен это обозначить, написать. Мне наличие трех паспортов не помешало прекрасно выступить в 14-м году? И это как-то не нанесло ущерба Кипру или Израилю", - сказал бизнесмен.
Они все одной серии.
Сепарасты, думайте.
Но в нашей стране все не так как положено быть в нормальной стране с полноценной нацией.