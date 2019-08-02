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 Политика Украины
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Все про:Вовк_Павел (43) Окружной админсуд Киева (1)

 Главе Окружного админсуда Вовку вручили подозрение

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях. Сейчас он находится на допросе.

Кроме Вовка, как пишет, УП, в Генпрокуратуру по повестке пришли судьи Иван Шепитко, Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов.

Их вызвали на 2 августа для вручения подозрений и допроса.

По состоянию на 14:50 подозрения коллегам Вовка еще не были объявлены.

Согласно обнародованным повестками, подозрения, кроме давления на ВККС, касаются превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОАСК Вовк: Я не боюсь подозрения, но все должно быть в рамках закона

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3140993
 
   
 Топ комментарии
 
тихие голоса шепчут, что Богдан позавчера и вчера активно настаивал на том, что бы "дело Вовка и др судей Окружного Админ Суда" не трогать, не раскручивать.. Говорят, что даже были переходы на крик и на мат.. И тут откуда не возьмись "появился ... фотка заявы на увольнение", и на Банковой резко все замолчали и начали искать "утечку"..
Поэтому, пришлось сегодня Вовку и другим шакалам, идти в ГПУ.. а ведь первоначально, они собирались "слечь на больничку" и Богдан пообещал им что решит вопрос... но нет!
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Уже в СИЗО? Ну как всех простых смертных...на 60 суток.
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Уже в СИЗО? Ну как всех простых смертных...на 60 суток.
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силами "патужнорехформиранного" хоть бы под домашний и то неплохо, нет веры этой ублюдской системе(
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Поживем - увидим каков будет окончательный результат.
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блин.. выгнали чувака в отпуск на Майорку)))
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Та клав він на ваше падазрєніє... От якби його прямо там заарештували,без права застави,тоді да,а так-чергове потрясання повітря...
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тихие голоса шепчут, что Богдан позавчера и вчера активно настаивал на том, что бы "дело Вовка и др судей Окружного Админ Суда" не трогать, не раскручивать.. Говорят, что даже были переходы на крик и на мат.. И тут откуда не возьмись "появился ... фотка заявы на увольнение", и на Банковой резко все замолчали и начали искать "утечку"..
Поэтому, пришлось сегодня Вовку и другим шакалам, идти в ГПУ.. а ведь первоначально, они собирались "слечь на больничку" и Богдан пообещал им что решит вопрос... но нет!
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Вот и славненько. Надеюсь, петики тоже возрадуются.
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лапоть шото ты врешь вообще не то))) того Вовка 5 лет царствования твоего боха никто не трогал, а теперь команда Зе тормозит по нему дело ???))) Ты вообще понимаешь шо такую дешевую лапшу даже твои срузгие соотечественники жрать не станут ?))) тут полное отсутствие смысла ) Короче мародер зря на тебя деньги тратит, такого тупого бота только в печь )
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Лапти рошеновские похоже свой бред перечитали и самозаспамились, шоб люди не смеялись ))))
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Эй, а правду говорят люди, что после того, как Беню отключили от микрофона, у карманного суда Бени с романтическим названием "Окружной" "протекла крыша"?
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"слечь на больничку"

Лохи жалкие, поучились бы у Захарченко (покойного), у него справка из дурки была, Гепа подогнал (по слухам).
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Вовки повинні сидіти в клітці.Ще й того свинорилого сопляка з НКРЄКП котрий вовк ,треба притягнути з конфіскацією.
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Нє.Там же ще один Вовк в Печерському суді безпрєдєльнічає.
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Если этого реально закроют, представляю сколько честнейших и богатейших людей побегут с Украины
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Ну, Окружной - карманный Бенин суд, а Беня "фсё".
А у других феодалов свои суды есть, но, после истории с судом Окружным, мне кажется, те феодалы будут меньше отсвечивать.
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Вовка выпустить голым в лес и гнать в случае приближения к поселениям людей .
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Його розстріляти потібно, яка підозра?
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от коли ця потвора і йому подібні підуть по етапу, з повною, ретельно-всеохоплюючою конфіскацією, лише тоді повірю, що президент істинно народний і нам, українцям, усміхнулась доля. між іншим, як би хто до цього не відносився і що не говорив, ху.йло-путіна в рашці, змило б за півроку.
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вовк уже давно не вовк, а шакал позорный...., эту гниду необходимо уничтожить..., морально )
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Семейку "перетрахнУть" на незаконное обогащение,а самого волчару- в "зоопарк" на срок,превышающий его жизненный рессурс.Если кто из семейки станет прикрывать незаконно "собранное" богатство-в тот же "зоопарк" на тех же условиях...
Вот когда у нас начнут СЕМЬЯМИ сажать (одних за незаконное обогащение,других за сорастрату ),то сразу уровень коррупции спадёт до незначительного уровня.
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Комунопорохобандити, гомосовєтікус, ну і зараза розвелась на Україні дихлофосом і напалмом потрібно знищувати і все награбоване повернути українському народові.
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Вручили подозрение.... . А турецкий султан шёлковый бы шнурок прислал, а кгб нарочным в руки *Новичка* припёп не в шухер, а Мария Медичи духи нюхнуть разок и выпал глазок! Ну а папка римский тот бы сразу на костёр приволок несмотря на крики что какая то херня всё равно вертится! Мы вручаем---а потом под сраку коленом получаем!
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Простите, а Вы уверены что Вам - в Европу?
Тогда приучайтесь жить в ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ.
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А процес схоже таки пішов - це я до вас, порохоботи елітні.

5 років назначений ще за Гопника, наскрізь продажнинй Вовк був незайманий у чомусь досі не скасованому (а мав би бути за навіть за регламентом нарешті вже згнилого найліпшо-кращого реформатора - по сто сорок чотири реформи за каденцію! - це вам не аби що!!!) і раптом - обвинувачений, пардон, підозрюваний у нечистих справах.

Я вже зрозумів, що ви, порохоботи досі не зрозуміли, що вам прийшов капець. А голове, що цього досі не зрозумів ваш Порох-працедавець.

Що йому прийшов капець, причому капітальний, назавжди і дуже ймовірно з конфіскацією "натрудженого непосильною працею" нашого майна.
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Написано може й незграбно, але від душі, як кажуть наші мишебраття москалі.
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