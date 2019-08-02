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 "Дарница" выступает за одинаковые проверки украинских и зарубежных фармпроизводителей, – Шимкив

Фармацевтическая компания "Дарница" поддерживает любые проверки бизнеса, но настаивает на равных условиях для всех отечественных и зарубежных игроков украинского рынка.

Такое мнение высказал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в интервью изданию Liga.net.

"Мы, как компания, поддерживаем любые проверки, но настаиваем, чтобы требования по надлежащему контролю распространялись не только на местных производителей, а на всех", – сказал он.

Шимкив объяснил, что на украинском фармрынке продаются некачественные импортные препараты, но контролирующим органам проще проверить отечественное предприятие, чем ехать с проверкой за границу. В то же время, иностранные инспекторы посещают украинские предприятия.

"Дарницу за последние три года проверяли пять раз регуляторные органы Украины, Беларуси и ЕС – и все успешно. Раз есть такое правило — пожалуйста, можете приходить, смотреть, мы не против. Так же это работает в США и Европе", – добавил Шимкив.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3140992
 
 
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врєдних прімєсєй в таблєтірованом мєлє от Дарнітси нє обнаружено
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Шимкив вообще сам понял, что ляпнул? Могу представить как какие-то недоучки с Дарницы приедут проверять Пфайзер или Байер (компании, которые ежегодно тратят миллиарды на исследования и разработку новых препаратов)... а Дарница только подделывает эти препараты и еще что-то тявкает об аудите этих компаний!

Пусть Дарница переходит на GMP, GSP, GDP. ISO ... и не буде у нее столько проверок.
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в команде зе много фуфломицынчиков . Супрун их от корыта отодвинула , а сейчас опять будут свое фуфло пихать в 10 раз дороже.
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