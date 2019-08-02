 "Дарница" выступает за одинаковые проверки украинских и зарубежных фармпроизводителей, – Шимкив

Такое мнение высказал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в интервью изданию Liga.net.

"Мы, как компания, поддерживаем любые проверки, но настаиваем, чтобы требования по надлежащему контролю распространялись не только на местных производителей, а на всех", – сказал он.

Шимкив объяснил, что на украинском фармрынке продаются некачественные импортные препараты, но контролирующим органам проще проверить отечественное предприятие, чем ехать с проверкой за границу. В то же время, иностранные инспекторы посещают украинские предприятия.

"Дарницу за последние три года проверяли пять раз регуляторные органы Украины, Беларуси и ЕС – и все успешно. Раз есть такое правило — пожалуйста, можете приходить, смотреть, мы не против. Так же это работает в США и Европе", – добавил Шимкив.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.