 В Украине продаются препараты, запрещенные в других странах, – Шимкив

Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в интервью изданию Liga.net.
"Я специально проверял. Оказывается, у нас продаются препараты, по которым подделывались документы и подтверждались факты несоответствия качества", – сказал он.
В качестве примера Шимкив привел препараты из Индии, где фармпроизводители нередко вводят в заблуждение инспекторов и идут на другие махинации. К примеру, компания одна из компаний подделывала досье препаратов и умышленно меняла их состав, за что вынуждена была заплатить рекордный штраф в размере $500 млн и отозвать всю продукцию.
"Только в прошлом году в США и Европе запретили продукцию более 50 индийских заводов. В Украине ничего не запрещено", – сказал Шимкив.
По его словам, доля запрещенных некачественных препаратов на Украинском рынке огромна, и она постоянно растет, поэтому отечественные регуляторы должны озаботиться этой проблемой.
В книге "The Bottle of Lie", которую цитирует в интервью Шимкив, известная журналистка Кэтрин Эбан пишет, что препараты, которые запрещены в США, направляются в страны Африки и в Украину. Топ-менеджер "Дарницы" также добавил, что индийское министерство здравоохранения не стесняется признавать существование в Индии разных стандартов качества для разных стран.
"При этом украинская фарма уже сертифицирована по международным стандартам. Недавно "Дарница" подтвердила сертификат GMP (Good manufacturing practice) — это обязательный стандарт сертификации фармацевтических производств в Европе", - подчеркнул Шимкив.
Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.
Просто барыги и в первую очередь ваши российские - скупают дешевое дерьмо,
только ради того чтобы больше заработать...
80% их продукции запрещено к продаже в ЕС... куда её девают догадались?
СНГ, Азия, Африка - покупают это дерьмо из-за дешевизны...(
Или у нас есть отдельное министерство Аптек и лекарств?
А с чего всё начиналось... эх времена: пани Уляна кричала, что кровоостанавливающий Celox чуть ли не вреден и обязательно нужно дождаться поставок другого кровоостанавливающего средства, производства США, а этот Celox ну никак закупать нельзя, чтобы ничего не мешало переговорам с американским производителем.
Нехай Шимків скаже, чи дозволений у західному світі анальгін.
1. В Украине продаются препараты, запрещенные в других странах, - Шимкив
2. Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив
3. Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года.
ВОПРОС: в чью пользу нужно запретить импорт?
В Америке не разрешена ни одна индийская вакцина и не разрешена ни одна вакцина пр-ва Serum Institute of India.... В Канаде тоже...
НА РИНГ вызываются свидетели помытых рук Супрунихи...
Не... не из-за отсутствия инструкции министра о порядке мытья головы или лобка и волосяного покрова на этих частях тела, а по случаю вакцин.
Минздрав больше не будет закупать французскую вакцину «Инфанрикс» для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, так как, по словам Супрун, «она не работает»
НИКУА себе! А хренаськи, что это БЕЛЬГИЯ, а не Франция?! У нее географический кретинизм? Ну ок... А что же взамен?
«Что касается закупленной вакцины АКДС (Серум Институт, Индия), то ... они самые безопасные в мире... и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют использовать именно этот препарат. Он работает эффективнее французского, - отметила министр».
ИПАТЬ! Отэта бельгийцы напряглись... французы прозрели... индусы потерли руки...
"...вакцины, которые закупил Минздрав, используются в Европе, США и Канаде. Я хочу уверить родителей, что они безопасны, и вы можете ими пользоваться..."
Ахринеть! Это немытая башка так на моск этой с*ки влияет? Или может КРОУН АЙДЖЕНТС бритишей? - рельных УПРАВЛЯЮЩИХ нашей сомалией? ... БРИТИША - в глаза с*уки смотреть... Теперь я понял чьо пос-во про меня забыло... знают с*ки кто компот им испортит...
В Америке (как следует из ссылки) не разрешена ни одна индийская вакцина и не разрешена ни одна вакцина производства Serum Institute of India....
/***www.fda.gov/BiologicsB…/…/ApprovedProducts/ucm093833.htm***/ В Канаде тоже....
Оказывается Украина - ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА, которая за свой счет покупает у ЮНИСЕФ ГОВНИЩЕ от Индусов...
ВАПРИС: С*ка немытая, ты на кого работаешь? А на кого работают БАРАБАНЫ Соросовские... "громадськи активиЗды", что вылизали в ФБ волосяной покров этой с*ки?
ГЕНОЦИД - вот настоящее название того, чем занимается эта тварь.
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