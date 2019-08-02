 В Украине продаются препараты, запрещенные в других странах, – Шимкив

Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в интервью изданию Liga.net.

"Я специально проверял. Оказывается, у нас продаются препараты, по которым подделывались документы и подтверждались факты несоответствия качества", – сказал он.

В качестве примера Шимкив привел препараты из Индии, где фармпроизводители нередко вводят в заблуждение инспекторов и идут на другие махинации. К примеру, компания одна из компаний подделывала досье препаратов и умышленно меняла их состав, за что вынуждена была заплатить рекордный штраф в размере $500 млн и отозвать всю продукцию.

"Только в прошлом году в США и Европе запретили продукцию более 50 индийских заводов. В Украине ничего не запрещено", – сказал Шимкив.

По его словам, доля запрещенных некачественных препаратов на Украинском рынке огромна, и она постоянно растет, поэтому отечественные регуляторы должны озаботиться этой проблемой.

В книге "The Bottle of Lie", которую цитирует в интервью Шимкив, известная журналистка Кэтрин Эбан пишет, что препараты, которые запрещены в США, направляются в страны Африки и в Украину. Топ-менеджер "Дарницы" также добавил, что индийское министерство здравоохранения не стесняется признавать существование в Индии разных стандартов качества для разных стран.

"При этом украинская фарма уже сертифицирована по международным стандартам. Недавно "Дарница" подтвердила сертификат GMP (Good manufacturing practice) — это обязательный стандарт сертификации фармацевтических производств в Европе", - подчеркнул Шимкив.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.