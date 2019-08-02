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Все про:лекарства (813) Шимкив (138)

 В Украине продаются препараты, запрещенные в других странах, – Шимкив

На украинском рынке присутствует много лекарственных препаратов, которые были запрещены в других странах из-за несоответствия требованиям качества.

Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в интервью изданию Liga.net.

"Я специально проверял. Оказывается, у нас продаются препараты, по которым подделывались документы и подтверждались факты несоответствия качества", – сказал он.

В качестве примера Шимкив привел препараты из Индии, где фармпроизводители нередко вводят в заблуждение инспекторов и идут на другие махинации. К примеру, компания одна из компаний подделывала досье препаратов и умышленно меняла их состав, за что вынуждена была заплатить рекордный штраф в размере $500 млн и отозвать всю продукцию.

"Только в прошлом году в США и Европе запретили продукцию более 50 индийских заводов. В Украине ничего не запрещено", – сказал Шимкив.

По его словам, доля запрещенных некачественных препаратов на Украинском рынке огромна, и она постоянно растет, поэтому отечественные регуляторы должны озаботиться этой проблемой.

В книге "The Bottle of Lie", которую цитирует в интервью Шимкив, известная журналистка Кэтрин Эбан пишет, что препараты, которые запрещены в США, направляются в страны Африки и в Украину. Топ-менеджер "Дарницы" также добавил, что индийское министерство здравоохранения не стесняется признавать существование в Индии разных стандартов качества для разных стран.

"При этом украинская фарма уже сертифицирована по международным стандартам. Недавно "Дарница" подтвердила сертификат GMP (Good manufacturing practice) — это обязательный стандарт сертификации фармацевтических производств в Европе", - подчеркнул Шимкив.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3140990
 
   
 Топ комментарии
 
А теперь заводите дело на Супрун и ее проходимцев с Минздрава, они давали разрешения на продажу препаратов, которые запрещены в Европе. Они травили украинцев за их же деньги и немалые.Они за откаты гробили здоровье народа.
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Только сейчас прозрели? А сколько дженериков-заменителей, которые не продаются даже в странах производителях, сколько фуфломицина???
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Украину, к сожалению, рассматривают как даже страну не третьего мира...а так полигон для испытаний и геноцида. Бжезинский же сказал что достаточно и 15 миллионов населения...Жирик кстати тоже брякнул....Сорос воплощает в жизнь.
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Только сейчас прозрели? А сколько дженериков-заменителей, которые не продаются даже в странах производителях, сколько фуфломицина???
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Украину, к сожалению, рассматривают как даже страну не третьего мира...а так полигон для испытаний и геноцида. Бжезинский же сказал что достаточно и 15 миллионов населения...Жирик кстати тоже брякнул....Сорос воплощает в жизнь.
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Козломордый, хватит блеять... Никто никого не рассматривает...
Просто барыги и в первую очередь ваши российские - скупают дешевое дерьмо,
только ради того чтобы больше заработать...
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долбень убогий уйди в тьму , ***** ущербное.
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Должен быть госконтроль. Если его нет- это геноцид и правильно этот товарищ пишет. У нас нет контроля и на продукты и это тоже геноцид.
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Ваш комент нужно рассматривать как рекламу, поскольку это голословное утверждение.
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Если голословное, то покупай и дальше вместо лекарств туфту за половину зарплаты и вместо сливочного масла - маргарин с пальмовым техническим маслом и премного тебе здравия.)
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Вы опять несете фуфло. Есть врачи, есть фармацевты, по маслу есть проверенные продавцы, предоставляющие лабораторный сертификат. Что вам мешает у них проконсультироваться. Могу предположить, что лень и отсутствие мозгов. Ну и кто вам доктор?
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Теперь понятно кто предложил Супрун лекарства по смартфону проверять. Валил бы Шимкив назад в Микрософт и не лез своими грязными руками в то, что не понимает.
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Если он работал в Майкрософте - это УЖЕ очень большой показатель. Или не так?
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Я такого еще не видела. Все у него есть, а в аптеках продают, причем безнаказанно, отраву и в магазине вместо масла сливочного масло пальмовое и опять же безнаказанно. Ну просто пипец. А оно пишет, тебе надо - ты и проверяй.
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Шимкив на лекарствах сам хочет подняться. Сможем проверить с помощью смартфона каждую упаковку. Те, кто это реализуют, поднимутся конкретно. Бандиты.
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Вы этим сами пользуетесь незаметно для себя, может замечали на товарах, и лекарствах в т.ч., наклеечку-стик, в нее встроен микрочип с кодом идентификации производителя, на кассе должен стоять считыватель подтверждающиий аутентичность продукции в соответствии со считанным (или введенным продавцом) с упаковки кодом
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Шимкив здесь появился потому что хочет копейку срубить. Все у них просто.
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Для меня это самоочевидно, Не могу представить себе крупного администратора появляющегося в социальной сети с другой целью, кроме саморекламы, яркий пример - Бахматюк.
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Еще раз повторюсь, ваша аргументация - ниже плинтуса. А по сути она вообще отсутствует. Ляпнуть абы ляпнуть.
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А ты кто такой, чтобы не принимать мою аргументацию? Ты жрешь из украинских магазинов? Ты лекарства где покупаешь? Какие тебе аргументы? Принести тебе сейчас и сунуть под нос масло липовое из любого украинского магазина или анальгин из наших аптек, который не разрешен в ЕС и Америке? Что за бред тут пишешь?
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Правда в одном. Запрещать и не давать -- дело не хитрое. Проблема в существующей системе. Ее прежде всего менять надо. Если все идет через Минздрав, то это не реформа.
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Это вы тут подсовываете откровенную ложь по анальгину, который отнюдь не запрещен во всей Европе, маслом я пользуюсь только растительным, и только с лабораторным сертификатом. Что вам мешает покупать такое масло? Не треба нас дурити.
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Вам про всю Европу никто не писал, но во многих странах ЕС (и не только) анальгин запрещен - в США, Канаде, Британии, Германии, Норвегии, Дании, Швеции, Австралии, Японии, Ирландии, Сингапуре...
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Да неужели? В Україні продаються препарати, заборонені в інших країнах, - Шимків - Цензор.НЕТ 3935 Если говорят "в Европе", то это как бы где-то и не во всей Европе? Но и тут ложь. В Германии анальгин не запрещен.
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В Германии есть препарат Analgin Akut (ибупрофен), но он не имеет ничего общего с нашим Аналгином (метамизол натрия).
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Речь идет именно о метамизоле натрия, следуя Вики в Германии он не запрещен, но отпускается по рецепту
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Да мне одинаково каким ты малом пользуешься, не о твоей персоне речь, речь о людях, о детях, которым дают препараты не соответствующие стандартам, не действенные, не излечивающие или токсичные или бесполезные, и масло дают по цене сливочного, а по составу фуфло. Ты то при чем? Может ты питаешься только травой, мне то что из этого? А Анальгин во многих странах запрещен, как и многие препараты, которыми у нас засыпали аптеки.
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Деточка, анальгин (метамизол) - отнюдь не запрещен в Европе, в частностм в Германии. Он здесь просто является рецептурным препаратом. Мне лично выписывался два раза - пари почечной колике и в послеоперационный период. Он считается относительно опасным, но в случае необходимости таки назначается.
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"Относительно" опасный анальгин в Америке не продается это точно и в Европе не во всех странах его продают и разрешают. И речь не в анальгине, а в тысячах препаратов ,которые или вредны или бесполезны, но их у нас продают по высоким ценам и это безобразие и коррупция. Об этом речь.
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Речь идет о вопиющей невежественности. С кем мы пререкаемся? с неким индивидуумом под названием Людмила, который даже свою принадлежность показать боится.
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ко всему сказанному отмена печатей , государственной регистрации имущества, отмена финансирования очистных сооружений, ОСББ (ремонт многоэтажек СССР на плечи граждан) ---- это все звенья одной цепи!
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Был года три назад в ******* на фармацевтической фабрике ну так вот:
80% их продукции запрещено к продаже в ЕС... куда её девают догадались?
СНГ, Азия, Африка - покупают это дерьмо из-за дешевизны...(
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Чё тебя так плющит задрот козломордый?
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А теперь заводите дело на Супрун и ее проходимцев с Минздрава, они давали разрешения на продажу препаратов, которые запрещены в Европе. Они травили украинцев за их же деньги и немалые.Они за откаты гробили здоровье народа.
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а тут вы не угадали. как раз мингздрав запрещал многие, в том числе и немецкие, к которым у нас особое доверие. а они продаются в аптеках.
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А что это такое бузрукое Министерство Здравохранения, что не может в течении 5 лет навести порядок в аптеках?
Или у нас есть отдельное министерство Аптек и лекарств?
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А он наверное из этого министерства пишет.)
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Получается да, Минздрав во главе с доктор смерть отвечает за дебильные советы в стиле, чем заменить дорогой лук, а за аптеки, лекарства и вообще медицину в Украине в целом отвечает неизвестно кто. В Украине продаются препараты, запрещенные в других странах, – Шимкив - Цензор.НЕТ 6230
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Ну таки не несите бред зебильный свой в аптеках бывает и наркоту продают . тоже Супрун виновата или Минздрав ?
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Этим вы подтверждаете,что в Украине при прежней власти не было ни законности , ни порядка, а закупки лекарств - это и парафия Минздрава и оно отвечает за то,.что в аптеках отраву продают и бесполезное дерьмо по сумасшедшим ценам.
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Дед пехто-та ты ж ублюдачная порохоботная мразь кого отбеливаеш, супруншу? Ты ж тварына и твои вылупки тоже будут жрать фальсификат аптечный, если ты в Украине живеш конеччно
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ублюдок, твій папа, а мам а просто шльондра. а ті дірка від кондому. це тобі виродку за порохосракого,
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А теперь сходите в аптеку и Вы вообще удивитесь: большинство импортных лекарств производства SANDOZ Новартиcовский! Ну это случайно конечно так получилось. В Україні продаються препарати, заборонені в інших країнах, - Шимків - Цензор.НЕТ 822
А с чего всё начиналось... эх времена: пани Уляна кричала, что кровоостанавливающий Celox чуть ли не вреден и обязательно нужно дождаться поставок другого кровоостанавливающего средства, производства США, а этот Celox ну никак закупать нельзя, чтобы ничего не мешало переговорам с американским производителем.
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Таки от целокса такие ожоги получали . что мама не горюй да и рану очистить от него тоже не всякий врач мог . а американское кровоостанавливающее как раз таки самое лучшее в мире . ты вначале тему изучи прежде чем высер свой лепить
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Ты ##### своё завали, изучающий! И не ссы тут людям в уши, тут иногда и знающие,что такое нет кровоостанавливающего встречаются! Иди прививки от дифтерии делай! ********!!! ****!
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«РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», - заявил Сорос. .
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Помнится про смердящие трупы в Украине глаголил Доренко в начале войны и где он? В Аду. И если Сорос такое говорил и его ждет Ад.
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Шимкив продает ДАРНИЦУ и чем больше будет запретов, тем дороже продаст. Продукция ДАРНИЦЫ самого низкого качества среди украинских производителей, это любой аптекарь скажет.
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Насчёт качества не скажу но то что дороже остальных это точно
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В приведенном изложении все это выглядит как лоббирование монополиста. А на самом же деле это предмет не фармацевтики, а уголовного кодекса, и ссылки на другие страны - откровенная манипуляция.
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*****, еще пару лет назад рабинович прямо сказал, что супрун сюда спецом заслали крупные зарубежные фармацевтические корпорации, чтоб двигать на украину свое дерьмо. потому и держут ее под любым предлогом на должности. видать там неслабое бабло за нее петрухе башляли
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Ну якщо їх продають,значить,це комусь таки потрібно... Майже цитата...
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Пустая статья Автор хочет показаться знающим . борцом с преступностью а тем не менее ни одного факта .
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Факты? Вы или ваши родственники не покупали лекарства, которые абсолютно не действуют? Пчитайте доктора Комаровского и других специалистов. Главного инфекциониста украины Голубовскую....Факты.....
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Не читайте Коморовського, вам же треба жити довго і щасливо
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лучше расскажи нам какие в Европе штрафы!!!)))
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И не продают жизненно важные, новые лекарства и их лиц копии!
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Це на правах реклами ?
Нехай Шимків скаже, чи дозволений у західному світі анальгін.
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Исходя из того ,что тут написано ,вывод.Дарница хочет быть монополистом.Нужно признавать сертификаты всех цивилизованных стран,а не адаптированных под Украину.Контроль должен быть,но на полке аптеки.И всю цепочку раскручивать ,без коррупции.А у нас СБУ крышевало медмафию.
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Ну, він каже що у нас інші норми ніж у інших країнах, тільки і всього. Він не каже щоб якісь норми змінити, не каже про порушення. Що тут обговорювати ?
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В Украине продаются препараты, запрещенные в других странах/сдаст пианист анализы-узнаем какие.
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ЗАГАДКА:

1. В Украине продаются препараты, запрещенные в других странах, - Шимкив

2. Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив

3. Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года.

ВОПРОС: в чью пользу нужно запретить импорт?
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нафига например на Киевском витаминный завод в некоторые популярные витамины, С и тд. и детские тоже добавляют всякую синетику ароматизаторы и тд. этож блин не канфеты а лекарства нафиг оно там, если детям то сахар и достаточно или в те что подороже но только натуральное
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ВАЖНО! ГЕНОЦИД - это то, чем занимается Супрун!

В Америке не разрешена ни одна индийская вакцина и не разрешена ни одна вакцина пр-ва Serum Institute of India.... В Канаде тоже...

НА РИНГ вызываются свидетели помытых рук Супрунихи...
Не... не из-за отсутствия инструкции министра о порядке мытья головы или лобка и волосяного покрова на этих частях тела, а по случаю вакцин.
Минздрав больше не будет закупать французскую вакцину «Инфанрикс» для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, так как, по словам Супрун, «она не работает»
НИКУА себе! А хренаськи, что это БЕЛЬГИЯ, а не Франция?! У нее географический кретинизм? Ну ок... А что же взамен?
«Что касается закупленной вакцины АКДС (Серум Институт, Индия), то ... они самые безопасные в мире... и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют использовать именно этот препарат. Он работает эффективнее французского, - отметила министр».
ИПАТЬ! Отэта бельгийцы напряглись... французы прозрели... индусы потерли руки...
"...вакцины, которые закупил Минздрав, используются в Европе, США и Канаде. Я хочу уверить родителей, что они безопасны, и вы можете ими пользоваться..."
Ахринеть! Это немытая башка так на моск этой с*ки влияет? Или может КРОУН АЙДЖЕНТС бритишей? - рельных УПРАВЛЯЮЩИХ нашей сомалией? ... БРИТИША - в глаза с*уки смотреть... Теперь я понял чьо пос-во про меня забыло... знают с*ки кто компот им испортит...
В Америке (как следует из ссылки) не разрешена ни одна индийская вакцина и не разрешена ни одна вакцина производства Serum Institute of India....
/***www.fda.gov/BiologicsB…/…/ApprovedProducts/ucm093833.htm***/ В Канаде тоже....
Оказывается Украина - ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА, которая за свой счет покупает у ЮНИСЕФ ГОВНИЩЕ от Индусов...
ВАПРИС: С*ка немытая, ты на кого работаешь? А на кого работают БАРАБАНЫ Соросовские... "громадськи активиЗды", что вылизали в ФБ волосяной покров этой с*ки?
ГЕНОЦИД - вот настоящее название того, чем занимается эта тварь.
©
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Пусть супрун подаст в суд на Шимкива.
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таблєтірована крейда від Дарниця - нікакого врєда здоров'ю!!!
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А как с разрешавшей все это реформаторкой и.о мин. зрава? Может звание Героя (очевидно Америки) дать за развал украиской медицины? И не забыть при этом её патрона, уже рванувшего когти с Украины. (до этой дуры еще не дошло).
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Шимкив, абсолютное большинство субстанций в мире производится в Индии и в Китае. Так вот, как "заядлый аллергик" ответственно заявляю: Кларитин помагает, Лорано помагает, а ваш Лоратадин - это.....галимая МКЦ по 5 долларов за кг, а если вам её индусы впаривают по цене чистейшего кокса, то хто вам доктор! А то у нас как всегда: я леплю из гамна конхвэты, а они тут рафаэлки какие-то завозять - хлопнуть нах!!!
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Ну судя по результатам выборов президента лекарства работают
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