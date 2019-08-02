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Все про:мобильная связь (317) Министерство социальной политики (631) Минэкономразвития (486) потребительская корзина (8)

 Минсоцполитики предлагает включить в потребительскую корзину мобильный телефон и расходы на связь

Министерство социальной политики подготовило предложения по обновлению потребительской корзины на основе обращений украинцев. В него хотят включить мобильный телефон и услуги мобильной связи, а также расширить перечень лекарств.

Об этом пресс-служба Министерства социальной политики Украины сообщила в ответе на запрос корреспондента УНН, информирует Цензор.НЕТ.

"Минсоцполитики во исполнение соответствующего поручения Кабинета министров Украины свои предложения по обновлению наборов, подготовленные на основе многочисленных обращений граждан и общественных организаций, предоставило Минэкономразвития в апреле текущего года. В частности, Минсоцполитики было предложено рассмотреть возможность расширения перечня лекарственных средств, а также включить в наборы мобильный телефон и услуги мобильной связи", - говорится в ответе.

"С целью обеспечения реализации вышеупомянутой нормы Минсоцполитики сформирована экспертная комиссия, о чем проинформировано Минэкономразвития", - добавили в Минсоцполитики.

Также на Цензор.НЕТ: Верховный Суд признал незаконным постановление Кабмина о потребительской корзине, принятое в 2016 году

Теперь министерство должно получить обобщенные предложения от Минэкономразвития. После этого будет назначена дата проведения заседания экспертной комиссии.

Кроме того, в Министерстве социальной политики сообщили, что полномочия по формированию наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения определены в статье 3 Закона Украины "О прожиточном минимуме".

"А именно: набор продуктов питания формируется МОЗ, набор непродовольственных товаров - Минэкономразвития, набор услуг - уполномоченными центральными органами исполнительной власти в сферах предоставления соответствующих услуг", - сказано в ответе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140989
 
   
 Топ комментарии
 
Та и так народ много жрет, теперь еще и трындеж по телефону, лекарства тоже. Жуть.
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В Минсоцполитике сидят последние скоты и проходимцы. Что это за корзина в 1500 грн при нынешних ценах? Вы,твари ,проживете на такую корзину, чтоб она вам по голове хряснула. Идиоты.
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Сначала эту корзину нужно тестировать на народных депутатах!
если выживут уж тогда можно и народу!
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Минсоцполитики предлагает включить в потребительскую корзину мобильный телефон и расходы на связь/

Правильно. И карту памяти. И наушники.
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С картой попроще, а смартфонную страну куда?
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В Минсоцполитике сидят последние скоты и проходимцы. Что это за корзина в 1500 грн при нынешних ценах? Вы,твари ,проживете на такую корзину, чтоб она вам по голове хряснула. Идиоты.
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Та ладно вам. 1500 грн это 100 буханок хлеба. Вам что не хватит 3 буханки в день?
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ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ НА рЕВУ, ЖРУЩЕГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХЛЕБ
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Напевно ви старенька людина, погано чує і не дуже добре з пам'яттю, то я вас заспокою, цього точно не буде, буде просто одна мобілка, одна на 10 років , за ціною 200 грн. Вона не повинна ламатися, губитися, ремонтуватися. Питання про мобілку виникло після того як вияснилось що держоргани вимагают моб телефон майже у всіх випадках при зверненні, а його неначебто по закону і "немає" у людини
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До речі даремно жартуєте : в Голландії держава оплачує інвалідам- колясичникам 2 раза на місяць ( за бажанням) секс -послуги -спеціально відібрані й навчені жриці кохання по контракту ( з медичними книжками і профспілкою)
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подобная модель финансирования путан уже несколько лет действует в Нидерландах. Там стоимость интимных услуг государство в некоторых случаях может компенсировать как медицинские расходы
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В Германии активистка партии «зеленых» внесла предложение выделить в бюджете статью по оплате расходов на оказание сексуальных услуг инвалидам и тяжелобольным людям. По мнению Элизабет Шарфенберг, государство может выделить средства после представления соискателями «льгот» доказательств, что они нуждаются в услугах работниц секс-индустрии и не могут оплачивать их из собственных денег.
Источник: https://versia.ru/v-germanii-predlozhili-vnesti-seks-uslugi-dlya-invalidov-v-gosbyudzhet
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січас пользоватєлі мобільніков платят 7% в пенсіонний хвонд - щитайєця шо це прєдмєт роскоші
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Та и так народ много жрет, теперь еще и трындеж по телефону, лекарства тоже. Жуть.
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Вот интересно, сколько лет можно одно и то же гавно пережёвывать? Вот про Юлю, которая хочет Донбасс обнести колючей проволокой - уже пятнадцатый годок пошёл!
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вообщето, правительство пока еще старое... дурик... те...
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ПідЗелупника бачу. Але не кричу про це вголос.. хоча.. довелося...
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"Мы хотим сделать страну в смартфоне", - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет привлечь украинцев к управлению страной с помощью современных технологий.https://censor.net.ua/video_news/3128505/my_hotim_sdelat_stranu_v_smartfone_zelenskiyi_video
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и главное - чтоб все новые депутаты и околоплодные помощники жили-одевали-ели только то, что есть в этой корзине
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им будут платить вторую зарплату - партия слуга народа
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Так грят, шо они поговармвают про повышение себе зряплаты. Понравилось у Риксосах бывать.
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Айфончик последней модели пакет безлимит всего что пожелаешь.
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В некоторых странах входит также, т.н. "социальный" интернет. Вероное решените, считаю. Если б еще операторы оставили тариф под "бабушкафон" - без интернета и пр. доп. услуг, с "набором" семейных номером.
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В некоторых государствах зюзиков - шаристов гораздо меньше, потому и благ больше
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Требую вписать кажному по квартире, а то до лампочки телефонА, если жить негде. И деньги на стоматолога. У нас много беззубых.
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ну логично... теле-медицина же есть, а значть и интернет с телепортацией должны быть!)))
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Так Зюзя ж сказал- государство будет у смартфоне. И медицина в том числе.
Теперь с чиновником запросто так не поговоришь. Напишут на твой попрос отписку и досвидания. Будешь надоедать, отключат
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Всем на Qualcomm Snapdragon 855,что бы не скоро устарел...
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Сначала эту корзину нужно тестировать на народных депутатах!
если выживут уж тогда можно и народу!
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На них уже Трускавец с Риксосом протестировали. На меньшее они теперь не согласятся
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еще ноутбук, wi-fi, игры на steam, билетик в кинотеатр или концерт, презирвативы, вейп/сигареты, гироскутер. Минсоцполитики предлагает включить в потребительскую корзину мобильный телефон и расходы на связь - Цензор.НЕТ 5697
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Питух ублюдский выше , обратите внимание.
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ну твоей жопе видней как оно пишется, не за зря же наколку носишь.
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Только такие ****** как ты могут говорить что эти все вещи что ты перечислил выше показатель состоятельности.
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....еду не забудьте,одежду зимнюю и медицинские услуги с лекарствами.....все остальное там уже есть..
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Счета за интернет тоже. Человек без этого всего сейчас вообще не человек и считаться им никогда не будет уже
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А всем тем ублюдкам которые не считают человека за нормой просто потому что у него есть компьютер и телефон вздергнуть за их же яйца публично.
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По -моєму 2 пари трусів на чоловіка на рік
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ага, а ще кабельне тв, бо як пропада то в залежних зразу ломка, як з під крапельниці зняли
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А домофон, интернет, кабельное ТВ - это предметы роскоши для пожилого человека?
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Минсоцполитики предлагает включить в потребительскую корзину мобильный телефон и расходы на связь

Та да, право на корзину имеешь, а самой корзины не имеешь - как жилье в СССР...
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