Минсоцполитики предлагает включить в потребительскую корзину мобильный телефон и расходы на связь/

Об этом пресс-служба Министерства социальной политики Украины сообщила в ответе на запрос корреспондента УНН, информирует Цензор.НЕТ.
"Минсоцполитики во исполнение соответствующего поручения Кабинета министров Украины свои предложения по обновлению наборов, подготовленные на основе многочисленных обращений граждан и общественных организаций, предоставило Минэкономразвития в апреле текущего года. В частности, Минсоцполитики было предложено рассмотреть возможность расширения перечня лекарственных средств, а также включить в наборы мобильный телефон и услуги мобильной связи", - говорится в ответе.
"С целью обеспечения реализации вышеупомянутой нормы Минсоцполитики сформирована экспертная комиссия, о чем проинформировано Минэкономразвития", - добавили в Минсоцполитики.
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Теперь министерство должно получить обобщенные предложения от Минэкономразвития. После этого будет назначена дата проведения заседания экспертной комиссии.
Кроме того, в Министерстве социальной политики сообщили, что полномочия по формированию наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения определены в статье 3 Закона Украины "О прожиточном минимуме".
"А именно: набор продуктов питания формируется МОЗ, набор непродовольственных товаров - Минэкономразвития, набор услуг - уполномоченными центральными органами исполнительной власти в сферах предоставления соответствующих услуг", - сказано в ответе.
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Правильно. И карту памяти. И наушники.
Источник: https://versia.ru/v-germanii-predlozhili-vnesti-seks-uslugi-dlya-invalidov-v-gosbyudzhet
Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет привлечь украинцев к управлению страной с помощью современных технологий.https://censor.net.ua/video_news/3128505/my_hotim_sdelat_stranu_v_smartfone_zelenskiyi_video
Теперь с чиновником запросто так не поговоришь. Напишут на твой попрос отписку и досвидания. Будешь надоедать, отключат
если выживут уж тогда можно и народу!
Та да, право на корзину имеешь, а самой корзины не имеешь - как жилье в СССР...