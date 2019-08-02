 Два десятка офицеров РФ выслали с Донбасса за хищения, - разведка

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Указанные меры связаны с выявлением инспекционной комиссией Южного военного округа ВС РФ (Ростов-на-Дону) в июле с.г. многочисленных злоупотреблений служебным положением российскими офицерами и их причастностью к хищению материальных ресурсов (продуктов питания, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и запасных частей)", - сказал Гуцуляк.

По данным ГУ разведки Минобороны, всего от должностей отстранены более 20 причастных к злоупотреблениям офицеров ВС РФ. Они высланы с временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей обратно в Россию.

На их место прибывают новые российские военнослужащие.

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