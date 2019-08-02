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 Два десятка офицеров РФ выслали с Донбасса за хищения, - разведка

Командование российско-оккупационных сил проводит внеочередную ротацию старших офицеров ВС РФ в командовании 1 (Донецк) и 2 (Луганск) и в органах управления подчиненных им соединений и частей оккупантов.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Указанные меры связаны с выявлением инспекционной комиссией Южного военного округа ВС РФ (Ростов-на-Дону) в июле с.г. многочисленных злоупотреблений служебным положением российскими офицерами и их причастностью к хищению материальных ресурсов (продуктов питания, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и запасных частей)", - сказал Гуцуляк.

По данным ГУ разведки Минобороны, всего от должностей отстранены более 20 причастных к злоупотреблениям офицеров ВС РФ. Они высланы с временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей обратно в Россию.

На их место прибывают новые российские военнослужащие.

Также на Цензор.НЕТ: Командование оккупационных войск РФ на Донбассе принудительно удерживает наемников "на службе" пока они не найдут себе замены, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3140984
 
   
 Топ комментарии
 
Повезло - могли и грузом 200 вернуться Два десятка офицеров РФ выслали с Донбасса за хищения, - разведка - Цензор.НЕТ 2328
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Как могут быть честными так называемые офицеры страны, которая сама отжала часть территории чужой страны. Поэтому так называемые офицеры этой страны или просто бандиты, которые не брезгуют ничем, воруют, грабят, убивают мирных жителей, это в российской армии считается доблестью.
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Це як у фільмах про вілікую атєчіствінную вайну німці грабували місцеве населення... - яйка! млєко!...але щось закрадається підозра, що то були не німці...
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Тушонку у палицайов тырили?
Знакомый случай... Традицыя.
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не верю это кливета ,москали самые чесные в мире
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Всё правильно... Два десятка руководителей будущих ОПГ прошли стажировку... Пора готовить новых...
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Как могут быть честными так называемые офицеры страны, которая сама отжала часть территории чужой страны. Поэтому так называемые офицеры этой страны или просто бандиты, которые не брезгуют ничем, воруют, грабят, убивают мирных жителей, это в российской армии считается доблестью.
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Це як у фільмах про вілікую атєчіствінную вайну німці грабували місцеве населення... - яйка! млєко!...але щось закрадається підозра, що то були не німці...
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