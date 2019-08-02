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 Политика Украины, Происшествия
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 ОИК в Покровске отказалась пересчитывать голоса: полиция открыла уголовное производство

По факту невыполнения членами ОИК №50 решения суда о пересчете голосов открыто уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Согласно постановлению Донецкого окружного апелляционного суда, избирательная комиссия 50-го округа в Покровске должна была провести повторный подсчет голосов на трех участках. На данный момент решение суда не выполнено, в связи с чем полиция начала досудебное расследование.

"Бездействие окружной избирательной комиссии влечет за собой уголовную ответственность. Действия членов ОИК квалифицированы по ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (Невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до 3-х лет.

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства полиции Донецкой области.

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Как сообщалось, наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали сооружать шины.

23 июля в Покровск был направлен вертолет из состава сил авиаподдержки Министерства внутренних дел Украины для стабилизации ситуации при подсчете голосов в ОИК №50.

По решению ОИК №50 здание в Покровске, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских.

Источник: https://censor.net.ua/n3140979
 
   
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Два говна намертво сошлись в смертельной схватке.
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"Бездіяльність окружної виборчої комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Дії членів ОВК кваліфіковані за ч.1 ст. 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення, що набрало законної сили)"

придурки з ОВК "підставились"

ХТО ЇМ ЛІКАР?
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"(Невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу)", - говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до 3-х лет."ВОТ ЭТО СМЕШНО!..ВЗЯЛ 10 000 и заплатил 650 долл. штрафа..."ВСЬО ПО ЗАКОНУ!"А ЕЩЁ БЫВАЮТ РЕШЕНИЯ "ПОСЕРЬЁЗНЕЕ" , НА ПОРЯДКИ! И В МАТЕРИАЛЬНОМ, И В МОРАЛЬНОМ ПЛАНЕ...КАК ТАК _ НЕ ИСПОЛНИТЬ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ И..."НЕ СЕСТЬ"???
Источник: https://censor.net.ua/n3140979
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Победатна 50 округе кандидата бандита из антиукраинской партии эксрыгоАналов над самовыдвиженцем составила в 0,32% на 206 приписанных бандитской УК. голосов ... Возмущенны буквально все избирателе, наблюдатели, общественность... А вот продажные уккраинофобы ЗЕбилы те помалкивают видно чем будет более антиукраинский депутат тем он им больше подходит для новой антиукраинской ЗРады.
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А если бы сложилась такая ситуация, помечтаем, у нас в Украине ввели как исключение смертную казнь за измену Родине. А к высшей власти пришли проукринские силы.. И надо по приговору вдруг чудесно ставших не антиукраинскими а проукраинскими уже честными судами подвесить лютых врагов Украины продажных кремлёвских холуёв - прихвостней мертвечука и ахметку . А виселица жаль,но она одна на этих двоих уродов проклятых опричников кровавого )(уйла... так в каком порядке пришлось применить к ним исполнение через повешение кому надо оказать предпочтение?
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