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Все про:протест (4485) Ривне (294) суд (22400)

 Апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского

Ривненский апелляционный суд признал девушку невиновной в проведении в конце мая якобы несанкционированного митинга.

Решение принял судья Степан Шимкив, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Рівне.

Таким образом суд удовлетворил апелляцию Коцюрубы на решение городского суда, который в конце июня признал девушку виновной и присудил ей предупреждение.

Апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского 01Апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского 02

Также невиновным признан товарищ Коцюрубы Роман Филюк, вместе с ней вышедший с плакатом за отставку Зеленского. Об этом написала в Facebook активистка Александра Дворецкая.

"Протоколы в отношении Даши Коцюрубы и Романа Филюка по нарушению порядка проведения мирных собраний 25 мая 2019 в Киеве отменены из-за отсутствия обстоятельств и состава административных правонарушений", - сообщила она.Апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского 03

Апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского

Напомним, 25 мая в центре Ривного 16-летняя девушка и 20-летний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении. Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.

13 июня суд признал Дарью Коцюрубу и Романа Филюка виновными в административном правонарушении.

Дело получило резонанс и за пределами Ривненской области, была также реакция президента Зеленского, а правозащитники заявили, что нарушения как такового в действиях молодых людей нет, ведь уведомлять органы власти о мирных акциях является не обязанностью, а правом.

Также на Цензор.НЕТ: "Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок", - Зеленский о задержании пикетчиков в Ривном

Источник: https://censor.net.ua/n3140978
 
   
 Топ комментарии
 
Який огидний комент.
Ось так і починається шлях до диктатури, тиранії та репресій.
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В даному випадку це не є важливим.
Тут інше принципове питання.
Будь-які паростки тоталітаризму в Україні мають бути придушені - бо потім вони розповзаються хащами колючого дроту.
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гнида! Ми дожили до того, що при цьому Зєлєбєні тільки за 3 місяці його царювання, - всих патріотів і тих, хто просто має розум і любов до рідної землі, різні покидьки та шанувальники парашинських серіалів записують в порохоботи!!! Сволота мокшанська!
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Мусоров которые её паковали ,прокуроров которые обвиняли и судей которые приняли обвинительный приговор ГНАТЬ на хер поганой метлой с волчьим билетом и взыскать с этих недоносков компенсацию девчонке ,по миллиону с рыла !!!!
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Логично, это надо было санитарам делать....
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Віддаєш перевагу каральній психіатрії? Проходили таке в пізньому СРСР: стріляти або саджати в табори вже начебто не комільфо - але "була б людина, а діагноз знайдемо".
Цей підхід начебто "гуманніший" - але ніт. З різновидів лайна не обираємо.
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Це Евген Кошевий з квадрату 73...Готується пирнати у шахту.
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Кацап иди на рф, там рассказывай что кому делать
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Слуги Путлєра рівненські менти , разом із суддею , яка винесла вирок дівчині і хлопцю.
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вироки в кримінальному судочинстві, а тут адмінка
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Чудово.
Це справедливе рішення.
Лишилось покарати справжніх порушників закону.
Да ?
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Яке мали право мусора неповнолітню пакувати?! Хоча Даринка в таком прикиді може ворон лякати.
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и правильно суд сделал... дитя полоумное... возомнило себя рывалюцыанером...
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"Дітя нє полоумноє" - це дитя епохи України. Юристом чи економістом - розуму не має, але й працювати не хоче - хоче бути політологом
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Посмотрите на харю судьи. Это же Пшонка и Порошенко - два в одном.
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А ты хотел судью с харей Богдана или Стефанчука?
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какая-то чокнутая малолетка вышла с плакатиком. ну, оправали. ни у забыли.
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Проходить кілька років - і з отаких ваших "суджень" виростає вже інше.
- какие-то чокнутые вышли с протестом. ну, отметелили дубинками, ну забыли.
- какой-то либераст написал пост против президента. ну, посадили на бутылку, ну забыли.

- какие-то агенты госдепа майданить вздумали. ну, передавили танками, ну забыли.

- кто-то чё-то вякнул на власть. ну, исчез. забыли - так безопаснее
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это вытекает не из моих,а из твоих суждений. ты тут на сайте известный копеечный соевый подкацапный бот.
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Дякую, вашу оцінку взято до обробки. Вона є персонально важливою для мене
(йди на струк)
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не я, а ты иди на струк. ты копеечный соевый подкацапный бот.
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Де там до кінця доведено? Це - тільки половина доведення. Для іншої половини потрібне покарпння винуватих в переслідуванні Даші, Романа та їх батьків. І щоб оті винуватці, включно з аваковим, заплатили моральні збитки потерпілим!
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А помните как военный при награждении его президентом Порошенко руки не подал? Так никто его по судам не таскал. А тут сразу судилище устроили над по сути малолеткой.
Президент это все таки моральный лидер нации должен быть.
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Не знаю как для остальных, но для меня нет.
Весь мой жизненный опыт не даёт мне оптимизма в оценке развития страны. К слову сказать и в его окружении тоже никого не могу назвать моральным лидером. И от этого становится ещё печальнее.
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Свободу Анджеле Дэвис!
От Анджелы руки, суки!
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Насколько помню Анжелу Дэвис держали в тюрьме по подозрению в соучастии в террористами, которые кого то там в суде хотели вызволить. Вроде как из "черных пантер", не помню точно. А тут за СЛОВА. Почувствуйте разницу
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