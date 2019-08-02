 Апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского

Решение принял судья Степан Шимкив, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Рівне.

Таким образом суд удовлетворил апелляцию Коцюрубы на решение городского суда, который в конце июня признал девушку виновной и присудил ей предупреждение.

Также невиновным признан товарищ Коцюрубы Роман Филюк, вместе с ней вышедший с плакатом за отставку Зеленского. Об этом написала в Facebook активистка Александра Дворецкая.

"Протоколы в отношении Даши Коцюрубы и Романа Филюка по нарушению порядка проведения мирных собраний 25 мая 2019 в Киеве отменены из-за отсутствия обстоятельств и состава административных правонарушений", - сообщила она.

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Напомним, 25 мая в центре Ривного 16-летняя девушка и 20-летний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении. Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.

13 июня суд признал Дарью Коцюрубу и Романа Филюка виновными в административном правонарушении.

Дело получило резонанс и за пределами Ривненской области, была также реакция президента Зеленского, а правозащитники заявили, что нарушения как такового в действиях молодых людей нет, ведь уведомлять органы власти о мирных акциях является не обязанностью, а правом.

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