 Попытаюсь представить Украину на Олимпийских играх в Токио, - Беленюк планирует совмещать спорт и работу в Раде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Ближайшие соревнования, в которых Беленюк планирует принять участие, состоятся в сентябре 2019 года. После этого борец планирует представлять Украину на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

"Я еще буду пытаться представлять Украину на следующих Олимпийских играх в Токио через год. Чтобы попасть на Олимпиаду, нужно еще завоевать лицензию на чемпионате мира, который состоится в сентябре. Если я добываю в борьбе лицензию, то гипотетически могу планировать Олимпиаду", - сказал Беленюк.

Он считает, что сможет совмещать спортивную и депутатскую деятельность. По его словам, если тренировки и парламентская деятельность будут в одно время, он просто перенесет тренировки.

"Такие ситуации у меня были, когда я и не был в парламенте. Если что-то не получается, я просто откладываю это на второй день или когда у меня есть возможность потренироваться. Просто меняю местами ", - сказал спортсмен.

В июле Беленюк избран народным депутатом от партии "Слуга народа". В этот момент он принимает участие в тренингах будущих депутатов в Трускавце Львовской области.

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