 Попытаюсь представить Украину на Олимпийских играх в Токио, - Беленюк планирует совмещать спорт и работу в Раде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Ближайшие соревнования, в которых Беленюк планирует принять участие, состоятся в сентябре 2019 года. После этого борец планирует представлять Украину на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
"Я еще буду пытаться представлять Украину на следующих Олимпийских играх в Токио через год. Чтобы попасть на Олимпиаду, нужно еще завоевать лицензию на чемпионате мира, который состоится в сентябре. Если я добываю в борьбе лицензию, то гипотетически могу планировать Олимпиаду", - сказал Беленюк.
Он считает, что сможет совмещать спортивную и депутатскую деятельность. По его словам, если тренировки и парламентская деятельность будут в одно время, он просто перенесет тренировки.
"Такие ситуации у меня были, когда я и не был в парламенте. Если что-то не получается, я просто откладываю это на второй день или когда у меня есть возможность потренироваться. Просто меняю местами ", - сказал спортсмен.
В июле Беленюк избран народным депутатом от партии "Слуга народа". В этот момент он принимает участие в тренингах будущих депутатов в Трускавце Львовской области.
"Вы знаете, мне говорили разные суммы. Она, зарплата, там как-то соответствует прожиточному минимуму, кажется, или минимальной зарплате. Вот. Но это будет где-то в районе 30 тысяч гривен, наверное. Я уже нахожусь в комитете социальной политики и отвечаю за спорт и молодежь", - сказал Беленюк.
"Нікчема, як Порошенко:" Медведчук гостро відреагував на заяву Порошенка. Головне 2019-08-02 10:58
Лідер проросійської партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук відреагував на слова екс-президента Петра Порошенка про те, що під час його президентства кум Путіна «навіть голову не міг підняти». «Що стосується цього марення, яке несе пан Порошенко, можу сказати: піднімати голову мені не було необхідності, тому що я в своєму житті її не опускав ні перед ким, і вже тим паче перед таким нікчемою, яким є Порошенко», - пише Медведчук у своєму блозі на сайті «Подробиці».
понабирали бездельников и мебель для количества
Но глупый.
Так и представлял бы.
Ты пошел в депутаты и должен представлять своих выборцевв Раде
Пусть в Уганду везьот сваи медальки и требуит за их деньог.
там мозгу включать надо, брат, а не мышцу