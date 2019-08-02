 Вы находите на аэропорт $40 млн, а государство вам понемногу отдаст, - Зеленский обратился к соратнику Коломойского Шевченко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, свое предложение он озвучил депутату Верховной Рады Александру Шевченко, который до своего избрания в 2014 году много лет был директором "Скорзонеры".
Существующая взлетно-посадочная полоса находится в собственности государства и используется параллельно военными и гражданской авиацией. Аэропорт находится в 30-летней концессии ООО "Скорзонера".
"Взлетно-посадочная полоса, которую мы используем у военных, имеет характеристики прочности, которые позволяют принимать воздушные суда массой максимум 53-55 тонн. Все современные авиакомпании хотят летать самолетами на 180-220 пассажиров, а это вес 90-110 тонн", - рассказал директор аэропорта Петр Осипенко. По его словам, общая стоимость реконструкции составляет 40 млн долларов.
Зеленский после этого обратился к Шевченко. "Ходят слухи, что у вашей компании деньги есть", - пошутил он.
"Вы находите деньги на все, а государство вам понемногу отдаст $40 млн. Сейчас $40 млн выделить, чтобы в течение года-полутора построить полосу, просто нет. Мы можем разбить на три года и за три года отдать. Но вы не будете ждать и Ивано-Франковщина не будет ждать", - предложил президент.
"Есть другой вариант - вы все строите, а мы ничего не возвращаем", - пошутил Зеленский.
"Владимир Александрович, мы подумаем", - ответил ему со смехом владелец "Скорзонеры" Александр Шевченко.
"Есть другой вариант - я буду тогда звонить вашим людям, которые согласно юридическим документам являются конечными бенефициарами компании", - сказал он.
Конечными бенефициарами "Скорзонеры" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
ООО "Скорзонера" принадлежит крупнейший зимний курорт Украины "Буковель".
Ранее, президент Владимир Зеленский предложил вновь избранному по мажоритарному округу депутату Андрею Иванчуку выделить 175 млн гривен на строительство дороги к селу Космач в Косовском районе.
Оно этого до сих пор не выучило?
в тёмном переулке грабитель останавливает еврея:
- кошелек или жизнь! и не вздумай шуметь!
- та шо вы!? зачем я буду шуметь? я ваще ничего не имею против вас, каждый зарабатывает как может...вот лавочник, к примеру, у него ж весы...
- цыц! много говоришь...
- ой, вы как моя Софочка, может хотите посмотрэть на ее фото? ну нет - так нет.....
вот и денег у меня нет.. хоть обыщите!… о! я вижу ваше умное лицо.. вы задумалися..
послушайте мине сюда... а давайте, я буду вам должен…и мы тихо разойдемся...
"Владимир Александрович, мы подумаем", - ответил ему со смехом владелец "Скорзонеры" Александр Шевченко.
Источник: https://censor.net.ua/n3140968Такой теперь будет "новая экономическая политика": под легкое ржание будут определять, кто спереди, а кто сзади.
Осталось только глазки завязать...
От в чому проблема...
Нинішня злітно-посадкова смуга перебуває у власності держави і використовується паралельно військовими і цивільною авіацією. Аеропорт перебуває в 30-річній концесії ТОВ "Скорзонера".
...депутат Верховної Ради Олександру Шевченку, який до свого обрання в 2014 році багато років був директором "Скорзонери".
Кінцевими бенефіціарами "Скорзонери" є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3140968
А пастве Зе неплохо бы снять лапшу с ушей и подумать, для чего Зе предлагает эту схему. Вместо того, чтобы провести тендер через ПроЗорро, они просто выделят из бюджета ту сумму, которую заломит Беня. Кто не в курсе, аэропорт принадлежит именно ему.
в одной забитой соседней стране пара гномов-царей для своих верноподданых орков постоянно устраивает стройки века....столько сколько они закатывают в бетон откатов обеливая сразу же деньги никому и не снилось. 1 только мост века только при проэктировке вырос с изначальных 25 млрд ржублей в итоге до 250 млрд деревянных. и это неудивительно, "эксперты" орков постоянно применяли все более новые и новые, не побоюсь сказать, "инновационные" методы расчета стоимости строительства...вот пахнет тем же, только бюджет пока позволяет то что позволяет...ну или воображение креатуры сих слуг. оно вроде и дело хорошее - аэропорт цельный сделать, а с другой стороны в норм государствах сначала проекты, расчет экономической окупаемости и целесообразности сих строений и только потом ищем деньги на стройку и далее по пунктам...а тут: "я приехал! вы стройте, держава потом отдаст". что стройте? смета? и другая инженерная документация? "не, не слышал"... ну так могу и построить, стать бенифициарами, выписать расходов не на 40 млн, как щас сказали, а без афиширования на 350 к примеру, отдать деньги с бюджета, даже в "рассрочку" и вуаля..аэропорт твой, бабки державы...красота ж..."ипаный стыд" (с)