EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  16871  158
Все про:Зеленский (2357) Ивано-Франковск (573) Шевченко Александр Леонидович (304)

 Вы находите на аэропорт $40 млн, а государство вам понемногу отдаст, - Зеленский обратился к соратнику Коломойского Шевченко

Президент Владимир Зеленский предложил ООО "Скорзонера" за свой счет построить новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ивано-Франковска под гарантии возврата инвестиций из бюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, свое предложение он озвучил депутату Верховной Рады Александру Шевченко, который до своего избрания в 2014 году много лет был директором "Скорзонеры".

Существующая взлетно-посадочная полоса находится в собственности государства и используется параллельно военными и гражданской авиацией. Аэропорт находится в 30-летней концессии ООО "Скорзонера".

"Взлетно-посадочная полоса, которую мы используем у военных, имеет характеристики прочности, которые позволяют принимать воздушные суда массой максимум 53-55 тонн. Все современные авиакомпании хотят летать самолетами на 180-220 пассажиров, а это вес 90-110 тонн", - рассказал директор аэропорта Петр Осипенко. По его словам, общая стоимость реконструкции составляет 40 млн долларов.

Зеленский после этого обратился к Шевченко. "Ходят слухи, что у вашей компании деньги есть", - пошутил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть хороший международный аэропорт, - Зеленский

"Вы находите деньги на все, а государство вам понемногу отдаст $40 млн. Сейчас $40 млн выделить, чтобы в течение года-полутора построить полосу, просто нет. Мы можем разбить на три года и за три года отдать. Но вы не будете ждать и Ивано-Франковщина не будет ждать", - предложил президент.

"Есть другой вариант - вы все строите, а мы ничего не возвращаем", - пошутил Зеленский.

"Владимир Александрович, мы подумаем", - ответил ему со смехом владелец "Скорзонеры" Александр Шевченко.

"Есть другой вариант - я буду тогда звонить вашим людям, которые согласно юридическим документам являются конечными бенефициарами компании", - сказал он.

Конечными бенефициарами "Скорзонеры" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

ООО "Скорзонера" принадлежит крупнейший зимний курорт Украины "Буковель".

Ранее, президент Владимир Зеленский предложил вновь избранному по мажоритарному округу депутату Андрею Иванчуку выделить 175 млн гривен на строительство дороги к селу Космач в Косовском районе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Шмигаля новым главой Ивано-Франковской ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3140968
 
   
 Топ комментарии
 
Ага, прямо безграничный. Только в отличие от Бениной куклы Зели Порох до сих пор вкладывает в армию, хоть уже и не президент:

28.07.2019 Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових

Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.

Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.

Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.

Ви знаходите на аеропорт $40 млн, а держава вам потроху віддасть, - Зеленський звернувся до соратника Коломойського Шевченко - Цензор.НЕТ 6191
 показать весь комментарий
 
Четкие распилы группой Приват набирают оборот. И все это под радостные вопли 73% прикацапленого наседления страны Вы находите на аэропорт $40 млн, а государство вам понемногу отдаст, - Зеленский обратился к соратнику Коломойского Шевченко - Цензор.НЕТ 5642
 показать весь комментарий
 
Типичная манера путяры - изобразить из себя сцаря и нагнуть олигархов на радость быдлу. Вова, так в государстве проблемы не решаются, это тебе не твой говно сериал.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Государство отдаст? Отдадим мы, со своих налогов, а барыши будут иметь они Ви знаходите на аеропорт $40 млн, а держава вам потроху віддасть, - Зеленський звернувся до соратника Коломойського Шевченка - Цензор.НЕТ 5375
 показать весь комментарий
 
 
А клоун не перепутал свой личный бюджет с государственным? С каких пор он единолично им распоряжается?
 показать весь комментарий
 
 
Так през вообще бюджетом не должен распоряжаться. Для этого есть Кабмин.
Оно этого до сих пор не выучило?
 показать весь комментарий
 
 
Ну так "другие люди пришли"© же...😵😵😵
 показать весь комментарий
 
 
Это в прошедшем времи - "же...", а в настоящем - "жо..."
 показать весь комментарий
 
 
***
в тёмном переулке грабитель останавливает еврея:
- кошелек или жизнь! и не вздумай шуметь!
- та шо вы!? зачем я буду шуметь? я ваще ничего не имею против вас, каждый зарабатывает как может...вот лавочник, к примеру, у него ж весы...
- цыц! много говоришь...
- ой, вы как моя Софочка, может хотите посмотрэть на ее фото? ну нет - так нет.....
вот и денег у меня нет.. хоть обыщите!… о! я вижу ваше умное лицо.. вы задумалися..
послушайте мине сюда... а давайте, я буду вам должен…и мы тихо разойдемся...
 показать весь комментарий
 
 
сначала Иванчук, теперь вот Шевченко. Сегодня что день альтруиста? или 100 лет со дня лозунга Грабь награбленное?
 показать весь комментарий
 
 
Ну тупое оно..Тупое и жадное. Потом как пецкеле будет волать что "построил " всё на свете..Лично укладывал бетон! К персонажам типа "из воздуха курорт -шевченко" нужно приходить именно тихо первый раз сразу с группой захвата и папкой с РЕАЛЬНЫМИ уголовными делами а после "припровождения " его должен ждать очень злой помешанный на Украине следователь, и очень злой помешанный на Украине судья. Срок обеспечен с конфискацией не только шевченку а и сотне-двум самых зажранных ********* включая "самых талантливых бизнесменов" которые планомерно десятилетиями залезали нам в карманы в то время как наши родители и близкие умирали от недостатка лекарств, тупой медицины и отношения в стиле " насрать" от государства..При чем их деятельность очень усиленно выдавалась за просто "непомерный талант бизнесмена- благодетеля" .. Если бы Вы знали реальные дела которые можно себе представить оценивая ситуации после 91-го и включая аналитику и логику - у Вас волосы встали бы дыбом на всех местах..и просто захотелось бы кого нибудь убить! Короче Вовцеле, это придавленное ,поздно ********* еврейской старой четой а потому недоделанное - Вам ещё организует "веселую жизнь" .Времени ещё вагон пока украинское население проснётся очередной раз..
 показать весь комментарий
 
 
"Есть другой вариант - вы все строите, а мы ничего не возвращаем", - пошутил Зеленский.
"Владимир Александрович, мы подумаем", - ответил ему со смехом владелец "Скорзонеры" Александр Шевченко.
Источник: https://censor.net.ua/n3140968Такой теперь будет "новая экономическая политика": под легкое ржание будут определять, кто спереди, а кто сзади.
Осталось только глазки завязать...
 показать весь комментарий
 
 
Типичная манера путяры - изобразить из себя сцаря и нагнуть олигархов на радость быдлу. Вова, так в государстве проблемы не решаются, это тебе не твой говно сериал.
 показать весь комментарий
 
 
как поставить больше одного лайка? вот ни убавить, ни отнять
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо. Ну бред же полный то, что делает Вовочка.
 показать весь комментарий
 
 
справді, маячня... але лохторату подобається... нове пуйло прийшло у владу, тепер вже в Україні...

От в чому проблема...
 показать весь комментарий
 
 
Молодец. Вкладываете в Украину, страна развивается и вы с этого зарабатываете, и кроме денег хорошую карму. Сверхдоходы нужно получать с прибыли и развития страны и обшества, как правильные пацаны. А воровать со сверхубытков, как последние обсосы, нужно прекратить. В таком вот аспекте.
 показать весь комментарий
 
 
Розкажи це Олександру Шевченко.Він клав на чоло твоєму зєбанькові те, чим сам зєбанько по піаніні ляпав. Не для того бєня зєбіла президентові, щоб зараз бабло в Україну вкладати. Мета у бєні діаметрально протилежна. Так що, не бачитиме Франківськ аеропорту.
 показать весь комментарий
 
 
зелупородько сейчас может делать что угодно, зебобики стерпят все, лишь бы не признавать свою ошибку.
 показать весь комментарий
 
 
подождут немного пока все знакомые забудут как они рвали жопу за "слугу" и тогда только начнут злобно зыркать по сторонам мол кто выбрал этого дебила??? да я вообще не ходил на выборы. так было с 67% избирателями янучары, так же будет и сейчас. признание своих ошибок есть этап взросления.
 показать весь комментарий
 
 
У некоторых уже появилась мантра - я ни за кого не голосовал, и тот и тот какашка...
 показать весь комментарий
 
 
....$40 млн, а государство вам понемногу отдаст, - Зеленский обратился к соратнику Коломойского Шевченко... В довги вганяє нас усіх зеля. Не по Сеньці шапка. Зеля злиняє , а грошики з процентами нам усім віддавати треба буде. Всі європейські суди підтримають цього Шевченка.
 показать весь комментарий
 
 
Может, лучше Зелю Коломойскому отдать? Понемногу...
 показать весь комментарий
 
 
Наперсточные манипуляции:подставные противники, а в дествительности - кореша, развязно трут за лавэ, зеваки хихикают до тех пор, пока сами не вкладывались...
 показать весь комментарий
 
 
Еще один "...ман", который "покажет, как надо управлять страной"...
 показать весь комментарий
 
 
А отдаст 500 миллионов? этот тип думает работать по закону или у него голова больше чем Кривбассовского базара не работает?
 показать весь комментарий
 
 
Языком молоть -не равно в карман к Бене ручонки засунуть. Повеселились и разошлись , а лохторат приятно.
 показать весь комментарий
 
 
Зеля з Коломойші вибиває гроші? І довго він так протягне?
 показать весь комментарий
 
 
Хочуть для підвозу на Буковель туристів зробити аеропорт, в принципі добре б було, але щоб лоукости туди пустили
 показать весь комментарий
 
 
Які лоукости можуть бути в аеропорту Коломойського? Там будуть тільки літаки МАУ з втричі дорожчими квитками, як у Дніпрі.
 показать весь комментарий
 
 
все значно простіше:
Нинішня злітно-посадкова смуга перебуває у власності держави і використовується паралельно військовими і цивільною авіацією. Аеропорт перебуває в 30-річній концесії ТОВ "Скорзонера".

...депутат Верховної Ради Олександру Шевченку, який до свого обрання в 2014 році багато років був директором "Скорзонери".
Кінцевими бенефіціарами "Скорзонери" є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3140968
 показать весь комментарий
 
 
мечты.. мечты.. Как раз вчера эстонцы написали, что ИФ аэропорт НЕ отреагировал на их предложение наладить авиасообщение для подвоза туристов в Буковель. Не отказали, а даже не отреагировали. Им *****.
А пастве Зе неплохо бы снять лапшу с ушей и подумать, для чего Зе предлагает эту схему. Вместо того, чтобы провести тендер через ПроЗорро, они просто выделят из бюджета ту сумму, которую заломит Беня. Кто не в курсе, аэропорт принадлежит именно ему.
 показать весь комментарий
 
Можно вздохнуть спокойно. Договорники остались в силе. Да и неисполнение законов никуда не делось. Коррупцию надеюсь тоже не тронут. Ура новому Презу.
 показать весь комментарий
 
 
Так это аэропорт под Буковель Зеля хочет строить за бюджетный счёт?
 показать весь комментарий
 
 
Беня хочет. Кто не в курсе, аэропорт принадлежит именно ему.
 показать весь комментарий
 
Государство уже так много и многим обещало "постепенно отдать", что слова Зеленского звучат комично, на новой работе у него шутки еще веселее.
 показать весь комментарий
 
 
Занавес. Бурные аплодисменты. У бени будет истерика от смеха, а Боголюбов на радостях проглотит кипу. Ну что, избиратели, как оно вам? Вам тоже смешно? Тогда представление продолжается. Где у нас нет еще аэропорта? Зеленский уже спешит вам на помощь...
 показать весь комментарий
 
 
даешь аэропорт в Крыжополе и Малих Копанях!
 показать весь комментарий
 
 
Цирк продолжается! Только не понятно почему подручному Бени 45 млн как по-бедности! А Яценюка другу 175 млн на шикарную ногу??? Заберите кокс у Зедебила!!!
 показать весь комментарий
 
 
Тут в долларах, это - 1 миллиард 125 миллионов гривен, против 175 миллионов гривен в другой новости.
 показать весь комментарий
 
 
скажите мне одно,с какого хрена Зебилу нужно срочно строить аеропорты в городах Украины? Это задача номер один на сегодня? Вот зачем?
 показать весь комментарий
 
 
интересно...и снова аэропорт...
в одной забитой соседней стране пара гномов-царей для своих верноподданых орков постоянно устраивает стройки века....столько сколько они закатывают в бетон откатов обеливая сразу же деньги никому и не снилось. 1 только мост века только при проэктировке вырос с изначальных 25 млрд ржублей в итоге до 250 млрд деревянных. и это неудивительно, "эксперты" орков постоянно применяли все более новые и новые, не побоюсь сказать, "инновационные" методы расчета стоимости строительства...вот пахнет тем же, только бюджет пока позволяет то что позволяет...ну или воображение креатуры сих слуг. оно вроде и дело хорошее - аэропорт цельный сделать, а с другой стороны в норм государствах сначала проекты, расчет экономической окупаемости и целесообразности сих строений и только потом ищем деньги на стройку и далее по пунктам...а тут: "я приехал! вы стройте, держава потом отдаст". что стройте? смета? и другая инженерная документация? "не, не слышал"... ну так могу и построить, стать бенифициарами, выписать расходов не на 40 млн, как щас сказали, а без афиширования на 350 к примеру, отдать деньги с бюджета, даже в "рассрочку" и вуаля..аэропорт твой, бабки державы...красота ж..."ипаный стыд" (с)
 показать весь комментарий
 
 
точно.ты вылез черговый соевый зебил.
 показать весь комментарий
 
Зеля, продай віллу в Італії, віддай гроші пенсіонерам. Покажи приклад, шмаркля.
 показать весь комментарий
 
 
Ага.. В Іванчука без повернення бере, а тут такий щедрий, такий щедрий..
 показать весь комментарий
 
Зеленский изменит страну на самодостаточную и свободную. А свин, при котором тарифы на, наприклад, ж/д перевозки выросли в 3 раза (!!!) за время его правления, все равно сядет. Так что, зря стараетесь только, хряковые сосуны.
 показать весь комментарий
 
 
Глупый ты мужик, глупый,как ишак из киевского зоопарка...Порох как процветал,так и будет процветать, а ты как был нищим холопом,так им и останешься, и так по цепочке-от тебя к сыну,от сына к внуку, и т д
 показать весь комментарий
 
Шевченко за свої гроші робить реконструкцію,а держава в заставу ставить аеропорт. Потом забувають вчасно повернути кредит,(в нас якщо треба то можуть забути) і Беня отримує цілий аеропорт у свою власність,такий варіант не розглядається?
 показать весь комментарий
 
Из нашгего опыта: из всех форм сотрудничества государственного и частного сектора наименее плохой способ - только концессия. Все остальные быстро вырождаются в грабёж.
 показать весь комментарий
 
Попрошайка ...И вот этот индивидуум смеялся с Украины , что та с протянутой рукой просит у Европы, а сегодня сам клянчит...Ай да клоун, а да никчема.
 показать весь комментарий
 
И после своей смерти Петр шоколадный Порошенко будет строить дома военным,стены границам,виллы в Испании себе посмертно!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх