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Все про:Зеленский (2357) Ивано-Франковская область (380) Иванчук (49)

 "175 млн гривен есть?" - Зеленский предложил нардепу Иванчуку оплатить строительство дороги на Ивано-Франковщине. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский предложил вновь избранному по мажоритарному округу депутату Андрею Иванчуку выделить 175 млн гривен на строительство дороги к селу Космач в Косовском районе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, это произошло на совещании в Ивано-Франковской ОГА.

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"Я тут вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал? Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились, вы же из Коломыи? 175 миллионов гривен есть?" - сказал Зеленский.

"Что вы к этому бюджету? Вы уже от него отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов, можете помочь? Просто такой мужской вопрос. У нас нет такого бюджета, чтобы построить сейчас все дороги, но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Можете найти 175 миллионов, помочь им?" - спросил Зеленский.

Он добавил, что может назвать фамилии людей, с которыми знаком Иванчук и у которых такие деньги есть "на завтрак, на обед и на ужин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть хороший международный аэропорт, - Зеленский

"Если вы меня обманете - я дам все ваши адреса и телефоны этого городка, они к вам придут. Не приедут, потому что дорог нет", - сказал он.

"Вопрос решили", - подытожил он и предложил новому губернатору Денису Шмигалю искать деньги на остальные дороги у других мажоритарщиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Шмигаля новым главой Ивано-Франковской ОГА

Напомним, что Иванчук выиграл выборы как самовыдвиженец в депутаты Рады в округе №88 в Ивано-Франковской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3140965
 
   
 Топ комментарии
 
Речь не о чиновниках,а колхозно-популиских методах в стиле ВВХ,Луки и других подобных персонажей "175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 2548
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ДолбоЗееб!!! Хотя нищее не образованное быдло это воспринимает на ура! Дайте ему Аврору и кепку как Ленину!
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О, подтянулись изиратели клоуна. С какого депутат должен искать деньги. когда это в принципе не его работа? Ты всегда будешь нищий, потому что не понимаешь основных принципов. И главное, что быдло легко убедить, что теперь за дороги должны отвечать не государственные структуры, у которых налоги. а какие то частные люди.
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Хіба вова бідний? Покажи приклад,побудуй дорогу за свої млн. $!
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Похоже Вова репетирует сцены "доброго царя ", из очередной серии " слуги народа" "175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 8071 .. Иначе ,эту галиматью что он несёт , и которая с реальностью не имеет ничего общего , объяснить трудно . Чистейший пиар и больше ничего .
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А этот все шапито разводит. И главное ж охлост хавает.) ТОчно как бацька. Деградируем однако. На его фоне даже ющ с рошеном серезными государственными мужами кажутся. Ну до яника еще не опустился, хотя время еще есть.
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порохоботы, привет!
"175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 7173
У 2018 році Іванчук сімнадцять разів літав на чартерних лайнерах за десятки тисяч євро. Всі ці витрати на перельоти Іванчук не відображав в своїй декларації.
На самому початку 2019 року в одному з мексиканських аеропортів Андрій Іванчук був затриманий разом з одіозним російським олігархом Павлом Фуксом, який знаходився в міжнародному чорному аркуші.
Вони разом прилетіли чартерним авіарейсом, який обійшовся їм у двісті тисяч євро в один кінець.
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Тут НАБУ и НАПК работа.... Иванчук еще тот коррупционер..
На золотые перелеты бабло есть... К селу Космач в Косовском районе...дорог нет! Как за него еще проголосовали...странный народ.
На жену и дочь Иванчука еще в 2013 году были записаны земельный участок площадью 1,4 гектара и роскошный дом в 504 кв. метра в селе Иванковичи Киевской области стоимость которых на тот момент, по информации риелторов, начиналась от 2 миллионов долларов.
Золотые перелеты Иванчука. в 2018 году Иванчук потратил на частные перелеты порядка 172 тысячи евро. При этом за перелеты на регулярных рейсах Иванчук также выложил немалую сумму - порядка 300 тысяч гривен, или почти 10 тысяч евро. При расчетах мы использовали минимальные цены на перелеты в бизнес-классе.
"175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 4656
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после слов 200 тыс. евро в один конец -- можно не читать, хотя и до тоже
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это на картинке порохоботы? т.е. они все вложили деньги в победу Порошенко, а вы, самый умный, так проголосовали, что они все исчезли из политического пространства Украины? спасибо вам большое, уж не знаю как и благодарить. вот зеля еще хоть штуки 2 к 4ооо докинет и можно будет домой возвращаться и в училку переквалифицироваться. а вам я шоколадку за труды привезу, хотя нет, лучше в Украине ЗЕленки куплю.
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Представник "Слуги народу" Олег Воронько, який пройшов до Верховної ради від 103-го округу (центр - Олександрія), заявив, що депутатська зарплата 32 тис. грн для нього замала. Адже чоловік, маючи статус безробітного, зазвичай витрачає по кілька тисяч доларів за місяць.
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Молодец господин Зеленский, все верно робит.
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Походу, Шинский имел ввиду (г)робит.
"Миссия такая у Зеленского -угробить страну.
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а зебілу-клоуну не покажеться дивною (принаймі...) вимога ***** побудувати дорогу до Ростовського ареропорту? Чи додаткову ВПП в ньому? Примушує же він нардепа будувати дорогу на "чужому" окрузі...
Це, окрім того, що саме ***** має за власний кошт відновити зруйновану інфраструктуру на Донбасі, в т.ч. аеропорти в Донецьку та Луганську...
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Иванчук , это тебе не Барну МУДОХАТЬ в раде ))))))найди и вынь НА ДОРОГИ !!!!
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І знов прийшов 1917р--переворот. розкуркулювання. розграбллення заводів і фабрик. бандитські нольоти на богатих, громадянська війна, голод,розруха, еміграція інтелегенції А що залишилось--біднота, бидло і повна деградація суспільства. Ви цього хочете??? Якщо президент веде себе як бандит,то це ж будуть робити скрізь на місцях бандити. Вже не потрібно поліції ,суди. прокурори Іт.інш ,бо є один клан --гопникі. Схаменіться!!!
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к сожалению Вы правы... пока ЗЕ ведет себя как гопник. ну это на экран, чтоб плебсу нравится. зрелище делает, но скоро у него попросят и хлеба.
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вот для этого и пытались Кличка убрать с должности мэра Киева, чтобы в случае чего Майдана не было. и от военного парада зеля дрожит и не понимает зачем он нужен.
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именно в точку... я, надеюсь, любой это понимает. все просто -- чтоб киевская власть не поддерживала майдан в случае чего. и т.д. плюс, как бы там ни было -- Кличко это авторитет "по харизме", я не оцениваю его остальные качества.
у человека есть заслуги и половина Киева им довольна. а это уже ой как не мало.
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Інтеліхент, не "розграбллення", а розграбування, не "нольоти", а нальоти, не "богатих", а багатих, не "інтелегенції", а інтелігенції ... Я вже втомився, а твоїй інтелігентності ще кінця-краю не видно. Тобі, напевно, КГБ, також, "червоний диплом" виписав, такому вундеркінду.
Ну, розкажи ще як ти багатим став - скільки заводів і фабрик розграбував, тих, що були "народним достоянієм". Всього народу, а не "інтилігинтів".
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А сам Вован дороги в Кривом Роге у себя со своих денег оплачивает?
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Це кодло витягнуло з України грошей в доларовому еквіваленті порядку чисел з 12 нулями після значущої цифри, тобто трильйонів. Тому в України вигляд як після сторічної війни з важкими бомбардуваннями.
Ці недоумки, які за своїм інтелектом від курки відрізнялися тільки тим, що гребли до себе, а не, як курка, від себе, зіграли на постгеноцидному синдромі страху у населення і пограбували його до нитки.
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Но ты ЗЕбилтяник всё равно против тогго шоб Бабломойского раскулачивать или там Разумкова, Портнова?? ты ЗЕбил будешь визжать только про Пею я правильно понимаю, а зебильчик???
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Иванчуков надо сажать, тогда и деньги сразу найдутся. Всяко иначе - спектакль.
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Почему ЗЕбик не хочет потрусить Бабломойского, там вообще миллиарды..вот дорог бы настроили на всю Украину. Но шо то ЗЕкловун Бабломойского не трогает..странно..
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О, Лукашенко 2.0 . Спросите у беларусов что будет дальше . Хорошего точно мало .
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...а будет следующее - изменение конституции для наделения зе дополнительными(безграничными )полномочиями, якобы для борьбы с коррупцией и "врагами режима", двуязычие(русский,украинский), изменение гос. символики(возможно), неограниченные перевыборы ....лет на 25-30.....ну и масса разных других плюшек......
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Да , пока это больше всего напоминает Луку... А Лука, как известно, это жопа.
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Ага, ІВАНЧУК, не поїхав на одній ніжці пострибати ось і одержав завданнячко ))
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Пока реформ от Зеленского как не было так и нет. Сначала ждали его избрания. Потом ждали перевыборы Рады. Сейчас ждем первого заседания Рады. Чую, нам всем тискают фуфло. Пять лет фуфло тискал Порох, теперь очередь "новых лиц"... Полнейший тупик.
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Это было ясно с самого начала... сплошной Батькин популизм рассчитанный на лохов начиная с его тупых нереалистичных обещаний... и теперь впереди пять чудесных лет под управлением свадебных фотографов...
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Хоч я і не прихильник Іванчука, але з якого переляку він має шукати кошти для Косівського району, якщо він переміг на 88 окрузі, а це - Колимия + Городенка.
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Я перехожу на критику Зеленского. Порох, в принципе , уничтожен. Пусть теперь новые доказывают что они лучше старого говна. Лично я буду этому только рад. Но пока изменений не вижу и потому намерен атаковать новую власть.
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Варто відзначити, що Іванчук, більш відомий як "гаманець Арсенія Яценюка", обирався по 88-му виборчому округу. Село Космач.
Иванчук не будет жлобом...деньги давай, дай деньги на дороги...Яценюк дает добро. "175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 5407
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БИЧАЧІ ДОГОВОРНЯКИ зеленського



Вже давно треба більшість шляхів зробити платними (не для місцевих), а для транзитників - далекобійників які і розбивають шляхи перевантаженими фурами і вантажівками з зерном
Укравтодор треба знищити, бо він як окрім палити грощі з бюджету України більше нічого не вміє робити.
А бетонні дороги будувати не хочуть - їх же ремонтувати як мінімум років 20 не треба буде "175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 5520
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Мені не подобається, що саме так! говорить з депутатом президент. Це не схоже на спілкування навіть простих людей напідпитку. Але, не знаю чого, мені депутата не жалко.
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За Иванчука...братва Яценюка мазу за тянет.) Потрясти этого жулика и афериста Иванчука надо хорошо.
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Психологи утверждают, что в мелких мужчинах живёт большой тиран. Врут, наверное.
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Троли развонялись, а я вот думаю, что у Зеленского есть информация и он знает, что говорит. Этот Иванчук будет счастлив, если только дорогой ему обойдется.
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кроме вас никто на запах не жалуется, попросите зеленского отжать вам душ теперь любой г-к выиграет любое дело в суде против Украины. это рейдерство, а частная собственность неприкосновенна. у Украины есть все свои материалы, физические и технические средства для строительства дорог. это же ваши рабочие места и на это идут ваши налоги.
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"к вам придут, не приедут, потому что дорог нет..." - это говорит первое лицо !!! во первых, даже если это не совсем порядочный человек, это м.б. расценено как откровенная угроза и он выиграет любой международный суд запросто. это больше смахивает на рейдерство. еще ужаснее, что это демонстрируется так публично. к тому же не факт, что если этот тип дорогу построит, то к нему потом еще за чем то по дороге не приедут. может вырыть ров дешевле, чем дорогу построить. а избиратели его и без дороги выбрали, значит проблема в системе. вор украл у вас кошелек, его поймал полицейский и предлагает, давайте вора отпустим, а он вам кошелек вернет, только без денег, ну хоть что-то.
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если чиновник вложит в строительство свои деньги. то завтра он украдет у государства намного больше чем вложил .
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