 "175 млн гривен есть?" - Зеленский предложил нардепу Иванчуку оплатить строительство дороги на Ивано-Франковщине. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, это произошло на совещании в Ивано-Франковской ОГА.
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"Я тут вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал? Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились, вы же из Коломыи? 175 миллионов гривен есть?" - сказал Зеленский.
"Что вы к этому бюджету? Вы уже от него отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов, можете помочь? Просто такой мужской вопрос. У нас нет такого бюджета, чтобы построить сейчас все дороги, но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Можете найти 175 миллионов, помочь им?" - спросил Зеленский.
Он добавил, что может назвать фамилии людей, с которыми знаком Иванчук и у которых такие деньги есть "на завтрак, на обед и на ужин".
"Если вы меня обманете - я дам все ваши адреса и телефоны этого городка, они к вам придут. Не приедут, потому что дорог нет", - сказал он.
"Вопрос решили", - подытожил он и предложил новому губернатору Денису Шмигалю искать деньги на остальные дороги у других мажоритарщиков.
Напомним, что Иванчук выиграл выборы как самовыдвиженец в депутаты Рады в округе №88 в Ивано-Франковской области.
У 2018 році Іванчук сімнадцять разів літав на чартерних лайнерах за десятки тисяч євро. Всі ці витрати на перельоти Іванчук не відображав в своїй декларації.
На самому початку 2019 року в одному з мексиканських аеропортів Андрій Іванчук був затриманий разом з одіозним російським олігархом Павлом Фуксом, який знаходився в міжнародному чорному аркуші.
Вони разом прилетіли чартерним авіарейсом, який обійшовся їм у двісті тисяч євро в один кінець.
На золотые перелеты бабло есть... К селу Космач в Косовском районе...дорог нет! Как за него еще проголосовали...странный народ.
На жену и дочь Иванчука еще в 2013 году были записаны земельный участок площадью 1,4 гектара и роскошный дом в 504 кв. метра в селе Иванковичи Киевской области стоимость которых на тот момент, по информации риелторов, начиналась от 2 миллионов долларов.
Золотые перелеты Иванчука. в 2018 году Иванчук потратил на частные перелеты порядка 172 тысячи евро. При этом за перелеты на регулярных рейсах Иванчук также выложил немалую сумму - порядка 300 тысяч гривен, или почти 10 тысяч евро. При расчетах мы использовали минимальные цены на перелеты в бизнес-классе.
"Миссия такая у Зеленского -угробить страну.
Це, окрім того, що саме ***** має за власний кошт відновити зруйновану інфраструктуру на Донбасі, в т.ч. аеропорти в Донецьку та Луганську...
у человека есть заслуги и половина Киева им довольна. а это уже ой как не мало.
Ну, розкажи ще як ти багатим став - скільки заводів і фабрик розграбував, тих, що були "народним достоянієм". Всього народу, а не "інтилігинтів".
Ці недоумки, які за своїм інтелектом від курки відрізнялися тільки тим, що гребли до себе, а не, як курка, від себе, зіграли на постгеноцидному синдромі страху у населення і пограбували його до нитки.
Иванчук не будет жлобом...деньги давай, дай деньги на дороги...Яценюк дает добро.
Вже давно треба більшість шляхів зробити платними (не для місцевих), а для транзитників - далекобійників які і розбивають шляхи перевантаженими фурами і вантажівками з зерном
Укравтодор треба знищити, бо він як окрім палити грощі з бюджету України більше нічого не вміє робити.
А бетонні дороги будувати не хочуть - їх же ремонтувати як мінімум років 20 не треба буде