EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Экономика
  472  29
Все про:перевозки (338) тарифы (1606) Укрзализныця (1664) Каленков Александр (46)

 Новые тарифы на грузоперевозки уже обошлись основным клиентам "Укрзализныци" в 11 млрд грн, - Каленков

В этом году "Укрзалізниця" собирается дополнительно заработать на грузоотправителях около 17 млрд грн. Новые тарифы на грузоперевозки уже обошлись основным клиентам УЗ в 11 млрд. грн, до конца года расходы на железнодорожные перевозки могут увеличиться еще на 6 млрд.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"В финансовом плане "Укрзалізниці" предусмотрен очередной рост поступлений на 29%. 3% из них они рассчитывают получить за счет роста оборота. Роста оборота пока не наблюдаем, в том числе, из-за роста тарифов. Остальные 26% или около 17 млрд грн дополнительно, УЗ хочет получить за счет роста тарифов и с помощью манипуляций по другим составляющим затрат грузоотправителей. В любом случае эти 17 млрд достать собираются из кармана грузоотправителя", - отметил Каленков.

По его словам, новые тарифные инициативы УЗ уже обошлись украинским промышленникам, перевозящим грузы по железной дороге, в сумму более 11 млрд грн.

"Те мероприятия, которые уже были осуществлены в этом году – например, поднятие тарифа на 14%, подорожание вагонов УЗ в мае, когда на некоторые виды вагонов ставки единовременно были подняты на 44% - уже сегодня привели к тому, что грузоотправители дополнительно выложили более 11 млрд. грн. Если такими темпами пойдет и дальше – они превысят и прогнозируемую планку в 17 млрд дополнительных поступлений и соберут еще больше", - подчеркнул президент ОП "Укрметаллургпром".

Каленков подчеркивает: подобное взвинчивание тарифов повлияет и на экономику страны в целом, и на жизнь каждого гражданина Украины в частности.

"Эти 17 млрд грн могли бы остаться в реальном секторе, могли бы быть направлены на инвестиции. Но, к сожалению, этого не будет. И это повлияет на все отрасли, которые зависимы от УЗ. В конечном результате все дополнительные расходы в той или иной степени перекладывается на конечного потребителя в Украине. Точно так же, как и в случае с экспортом. Наши компании смогут меньше продать за границей – и снова пострадает украинский потребитель, потому что государство получит меньше налоговых платежей, меньше валютной выручки", - резюмировал Каленков.

Источник: https://censor.net.ua/n3140959
 
 
 Топ комментарии
 
доллар падает, а цены и тарифы все растут? за это голосовало 73% зебилов?
 показать весь комментарий
 
Давайте посчитаем во сколько обошелся украинцам договорняк Пороха-Ахметова "Роттердам+" Перед введением формулы компания Шоколадного барыги купила очень большую часть облигаций ДТЕК Ахметова, после введения "Роттердам+" облигации быстро выросли на 60% Шоколадный барыга таким образом получил скрытый откат исчисляемый сотнями миллионов а Ахметов получил возможность 5 лет грабить украинцев!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
доллар падает, а цены и тарифы все растут? за это голосовало 73% зебилов?
 показать весь комментарий
 
 
так ты ж хрюкобот обещал нам доллар по 100-150, шо пошло не так ??? опять наврал как порошенко ??? И строго для тебя тупого лаптя-цены в условиях рынка растут в случае роста покупательной способности как ни странно, второй вариант дефицит, невозможен из-за открытых границ
,
 показать весь комментарий
 
Быть может авиаперевозки окажутся дешевле?
 показать весь комментарий
 
Пшеницу самолетами ? Оригинально Ну ок Руслан пусть зафрахтуют
 показать весь комментарий
 
Скоро станет дешевле не вести бизнес. Аграрии уже обломались в этом году, обломаются ещё промышленники и я хз, на какой такой минус во внешней торговле мы выйдем к концу года. НО - главное, чтоб на УЗ всем всё нравилось.
 показать весь комментарий
 
Скоро перевозки на единорогах окажутся выгоднее чем перевозки по железке. С такими то темпами!
 показать весь комментарий
 
Нужно чтобы основные клиенты "Укрзализныци" возили грузы бесплатно, а перевозки оплачивал бюджет Украины. У мвф кредиты брать пока тоже можно
 показать весь комментарий
 
а ви користується послугами, як звичайний пасажир? і вас влаштовує підняття цін? може умови перевезення за рахунок наших грошей покращилися?
 показать весь комментарий
 
Может этим основным клиентам нужно как-то свой производственный цикл совершенствовать, чтобы не зависеть от "Укрзализныци"?
С пассажирскими перевозками там все ясно: если б эти основные клиенты как-то умудрились "железку" в свое время приватизировать, то стоял бы сейчас визг со всех динамиков, что в Польше проехать 50 км на электричке 10 евро билет, а в Германии все 20 евро.
 показать весь комментарий
 
Кується захмарна зарплатня й неефективність структури
 показать весь комментарий
 
пасажирські перевезення у багатьох країнах дотаційні...
Meelo Mann прбує демагогічно їх видати за вантажні...
 показать весь комментарий
 
Якщо непомиляюся в штатах усі залізниці приватні, - ніхто невідмовляється від пасажирів...
 показать весь комментарий
 
Давайте посчитаем во сколько обошелся украинцам договорняк Пороха-Ахметова "Роттердам+" Перед введением формулы компания Шоколадного барыги купила очень большую часть облигаций ДТЕК Ахметова, после введения "Роттердам+" облигации быстро выросли на 60% Шоколадный барыга таким образом получил скрытый откат исчисляемый сотнями миллионов а Ахметов получил возможность 5 лет грабить украинцев!
 показать весь комментарий
 
 
Ну ничего пусть "грузоотправители" они же трейдеры скупающие зерновые по дешевке - меньше наварят. Привыкли, что мировые цены были высокие, а тут нате вам, цены на зерновые снизились и существенно. Высокий урожай+низкие цены нефти поспособствовали этому.
 показать весь комментарий
 
Ты понимаешь, дело не в том, что злые плохие зернотрейдеры прогорят, а в том, что в страну тупо зайдёт меньше валюты. И тогда всё это "укрепление" гривны аукнется с ещё большей силой.
 показать весь комментарий
 
То есть когда эти металлурги монопольно продают УЗ запчасти по тройным ценам то все ок, как их попросили начать хоть как-то оплачивать провоз, то хрюкот на всю страну -ВЕРНИТЕ СТАРОЕ КОРЫТО
 показать весь комментарий
 
Никогда не слышал про тройные цены на рельсы, например, а вот про цену на ДТ в 1,5 раза завышенную - это да, это было. И повторюсь про "хоть как-то оплачивать" - куда деваются бабки от повышения тарифов? УЗ два года в профиците, где это видно?
 показать весь комментарий
 
еще лет 10 не увидишь даже если не воровать, от самого ссср жд просто работает на исчерпание ресурса, пересыпая совковое наследие в карман ахметам-пинчукам прочей херне, там столько нужно обновить шо ужас, ВСЮ тягу лет как 10 уже пора переплавить
 показать весь комментарий
 
з п...єцом щодо локомотивів погоджусь...
 показать весь комментарий
 
знакомый работал машинистом, еще лет 12 назад, еще тогда перед выездом ставил мелом метки на РАМЕ Б...ТЬ шоб видеть где ее рвет, шо там спустя 12 лет страшно представить, убежал он оттуда, страшно говорит...
 показать весь комментарий
 
зупиніться люди добрі, ви взагалі розумієте, що ця компанія не оновлює рухомий склад, а займається по суті заробітком на громадянах й компаніях які користуються їх послугами, тому їх треба зупиняти й не давати дозволу робити що завгодно
 показать весь комментарий
 
ща повылетают рошеновские воры с руководства и поменьше станут воровать))) но вообще там и без тяги есть шо обновлять, и реал линии обновляют, пару знакомых работают на жд, полотно просто массово меняют, факт
 показать весь комментарий
 
монопольно продають запчастини залізниці Дубневичі..
 показать весь комментарий
 
Мне просто вот капец как интересно знать - а куда эти деньги деваются? Я сколько слышу, что УЗ бабла не хватает, но сколько бы они не повышали тарифы, бабла больше не становится. Растут аппетиты? Сейчас вот опять хотят амерские локомотивы покупать и опять в кредит.Так вроде ж два года назад ещё хвастались что уже вышли в стабильный плюс. Или в плюс для себя, но в минус для клиентов?
 показать весь комментарий
 
по большому счету тарифы возроссли для основного потребителя--зернотрейдеров.
но народу то пох сколько заработает, наприсер, Нибулон. ведь хлеб был, есть и будет.
а цена все равно будет расти. так, что эти потуги--это просто бабло зализячке, а терпилам эти тарифы по барабану. ну получат чуть меньше.хотя кому не хочется больше?
 показать весь комментарий
 
Ну и на куда эти деньги ушли? на 11 млрд можно было закупить много новой техники,поднять зарплаты работникам (не руководству). Где деньги то?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх