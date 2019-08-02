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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:ВР (23240) судебная реформа (1232) Высший совет правосудия (284) Рябошапка Руслан (65) ВККСУ (388)

 Рада в первый же день работы может принять решения о перезапуске Высшего совета правосудия и ВККСУ, - Рябошапка

По мнению замглавы ОП, сейчас для судей не существует дисциплинарной ответственности. Этот вопрос является важнейшим для команды Зеленского.

Изменения в судебной системе являются одним из приоритетных заданий команды Владимира Зеленского. Об этом заявил в интервью заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

"Судьи не чувствуют страха. Они не боятся государства и людей. Дисциплинарная ответственность как институт сейчас просто не существует. Такие решения, которые, например, мы видели в Барышевском суде некоторых одесских, киевских судах, должны быть оценены, а судьи, соответственно, наказаны. Должна быть неотвратимость наказания для судей за неправомерные решения", - сказал Рябошапка.

Замглавы ОП считает, что судебная реформа 2016-019 годов не привела к кардинальным изменениям, которых сейчас нуждается судебная система.

"Да, была проведена реформа, но сегодня имеем такую ​​ситуацию, что с десяток "семей" контролируют судебную систему. Мафиозная система família осталась сегодня в судебной ветви власти. Реформа не привела к тому, что судьи самостоятельно управляют системой и беспрекословно подчиняются закону. Изменились лишь люди, которые контролируют судей", - сказал Рябошапка.

Смотрите на Цензор.НЕТ: НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка, который диктовал решение главе Суворовского суда Одессы, чтобы заблокировать ВККС. ВИДЕО

"У нас есть быстрое решение этой проблемы, которое примут в первые дни работы парламента, возможно, даже в самый первый день. Оно касается перезагрузки органов, которые отвечают за отбор судей и привлечения их к дисциплинарной ответственности", - пояснил замглавы ОП.

Напомним, сегодня, 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Также на Цензор.НЕТ: Для принявшего ключевое решение в схеме Вовка судьи Погрибниченко переаттестация стала индульгенцией, как и для других подобных, - Маселко

По данным следователей, глава Павел Вовк и некоторые судьи организовали схему создания искусственных препятствий в работе ВККС для избежания обязательного квалификационного оценивания.

Источник: https://censor.net.ua/n3140957
 
   
 Топ комментарии
 
Логично! Там ублюдки коррумпированные от парошенко, Грановского, Филатова заседают.
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Шо же вы творите? На святое замахнулись! При Порошенко такого не было!
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Наказывать судей??? Да это же зрада зраднючая... Так Украину ещё никто не опускал, хотим всё как при мародёре! Верните нам мародёра!!!!!
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Рябошапка , тебе бы смелости и наглости чуток . Шось ты дюже добрый .
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Может имидж такой. Месть с улыбкой на лице, посадки добрые......
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" посадки добрые...... "

Та яж не против . Жду нового прокурора вместо плокулола .
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Так уже! - Ринатка-Кузьмин уже на низком старте.
Вы зробылы цэ разом.
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Поделись с Рябошапкой революционным задором или дай хотя бы тельняху...
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Наказывать судей??? Да это же зрада зраднючая... Так Украину ещё никто не опускал, хотим всё как при мародёре! Верните нам мародёра!!!!!
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бач як шоколядна падаль раскукарекалась.. усьо ж було на мазі с цими судами Рада в первый же день работы может принять решения о перезапуске Высшего совета правосудия и ВККСУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9997
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Логично! Там ублюдки коррумпированные от парошенко, Грановского, Филатова заседают.
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А шо? Есть повод:
Рябошапка ко всем судьям Украины:
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
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Шо же вы творите? На святое замахнулись! При Порошенко такого не было!
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Ага, при Порошенко Портнов сидел под шконкой - зато вот теперь! теперь Портнов будет управлять всеми судами Рада в первый же день работы может принять решения о перезапуске Высшего совета правосудия и ВККСУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3505
Вы здобулы.
Зробылы цэ разом.
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А что Портнов? Портнов делает доброе дело для граждан Украины. Уже 14 дел в ДБР на Порошенко. Будет чем занятся, походы на допросы. а не вякать и желчью на Новую власть отрыгивать.
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так чего ты еще не в армии ДНР, дядя?
там тоже все против Порошенко - тоже доброе дело для граждан Украины делают.
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Вряд ли. Как по мне, теток среди петиков немного. Все-таки, это лучшая половина человечества (речь, конечно, о женщинах, а не петиках).
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Против порошенко проголосовало 73% народа Украины.
Всем в армию днр?
Какие ж вы тупые, порохоботы.
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Гы-гы... "Нова власть" с заглавной...😀😀😀
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Портнов звичайно адвокатська ****,але..

адвокати-це лише інструмент.Фунція..

і якщо Портнов засадить Баригу років на 10-ть-наприклад за несплату податків в особливо великих розмірах чи участь у вбивстві(юриста "жл"),організованому групою осіб,то буду це лише вітати..
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Это тот Портнов, который вернул Фирташу 12 мллиардов кубов газа, конфискованых Юлей?
Доброе дело, дыбилята!
Ура!
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Ну теперь судом будет управлять тот, кто будет контролировать ВККСУ. А так как перезапуск ВККСУ это первая задача новой команды, которая уже подмяла как законодательную так и исполнительную власть, происходит полная узурпация власти. И снова карета превращается в тыкву.
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Рада в первый же день работы может принять решения о перезапуске Высшего совета правосудия и ВККСУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2210 начала принимать ставки на возвращение порошенко в Украину.
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увага!

РОЗВОД ЛОХІВ!


ЗАБАНЬТЕ ЦЬОГО П...АСА Grace Richards !!
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Это реально бы изменило б страну ) удачи парни ) сопротивление будет жастным, хрюкот будет стоять неимоверный
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" Реформа не призвела до того, що судді самостійно керують системою...." Ну й ну. Невже не видно , що псевдо реформа і призвела то того , що якраз судді і керують як системою , та і Державою . Ба більше, вони стали вище Творця . Стали вище законодавців , і можуть скасовувати цілі закони . Приймати рішення на користь ворогів України і наносити міліардні збитки . Вибирати їх потрібно і позбавити недоторканості а не перезапускати.
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И судьи конституционного суда тоже не боятся ответственности.
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