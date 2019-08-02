 АМКУ из-за жалоб участников заблокировал все тендеры на закупку дизтоплива для "Укрзализныци", - Кравцов

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня в "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы", - написал он, подчеркнув, что две перекрестные жалобы компания получила в ночь перед аукционами.
Кравцов отметил, что в такой экстраординарной и критической ситуации "мы идем на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре".
"Два года назад мы уже имели подобный опыт. К процедуре привлекаем СБУ и НАБУ качестве наблюдателей", - добавил он.
мелочь, а приятно.