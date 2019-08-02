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 Политика Украины, Экономика
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Все про:тендер (577) Укрзализныця (1664) Антимонопольный комитет (326) Кравцов Евгений (94)

 АМКУ из-за жалоб участников заблокировал все тендеры на закупку дизтоплива для "Укрзализныци", - Кравцов

Из-за блокировки Антимонопольным комитетом тендеров "Укрзализныця" вынуждена в виде исключения закупать партию дизельного топлива с применением переговорной процедуры.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня в "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы", - написал он, подчеркнув, что две перекрестные жалобы компания получила в ночь перед аукционами.

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Кравцов отметил, что в такой экстраординарной и критической ситуации "мы идем на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре".

"Два года назад мы уже имели подобный опыт. К процедуре привлекаем СБУ и НАБУ качестве наблюдателей", - добавил он.

АМКУ из-за жалоб участников заблокировал все тендеры на закупку дизтоплива для Укрзализныци, - Кравцов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140956
 
 
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многоходовочка от зеленского, чтоб покупать уголь в ордило? и рабочие места уголь подкидівать в топку локомотива
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А шо такое...Хотелось опять бодяги соткатами у Коммодити Грановского прикупить?
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пешочком, зелебобики! - а теперь пешочком АМКУ из-за жалоб участников заблокировал все тендеры на закупку дизтоплива для "Укрзализныци", - Кравцов - Цензор.НЕТ 9645
мелочь, а приятно.
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Певно бєня засовує Україні свій варіант . Зазєлі фас ! .
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